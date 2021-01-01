Украинский художник стал героем лимитированной коллекции часов бренда HVILINA
Украинский художник стал героем лимитированной коллекции часов бренда HVILINA
Украинский художник стал героем лимитированной коллекции часов бренда HVILINA
Украинский художник стал героем лимитированной коллекции часов бренда HVILINA
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЧАСОВОЙ мануфактурЫ HVILINA — ВТОРНИК, 09 МАРТА 2021, 13:00
Культура каждой страны - это бесконечное множество пластов, в каждом из которых находятся удивительные открытия. Мы можем жить в окружении предметов годами, но ровным счетом ничего не знать об их создателях. Информацию о таких личностях важно доносить до людей любым способом: лекциями, документальными фильмами, статьями, книгами.

Или создать коллекцию часов в их честь.

Так поступил бренд часов HVILINA, который недавно вышел на украинский рынок. Всего пару дней назад они анонсировали лимитированную коллекцию специально для Украины, которая создана под впечатлением от работ Георгия Нарбута - иллюстратора, графика, который повлиял на многие поколения украинских художников, а также создал "Українську абетку", один из первых и ярких примеров прозападного текстового шрифта в Украине.
Графический "рок-н-ролл"
Если говорить сравнениями, Георгия Нарбута можно считать рок-звездой в мире украинской живописи 20 века.
Он начинал художником-самоучкой, затем подтягивал знания у профессиональных художников в Украине и Германии. Долгое время прожил в Петербурге, где работал иллюстратором баек Ивана Крылова и сказок Ганса Христиана Андерсена. Рисовал гербы для исторических книжек.

Последние три года жизни Нарбута оказались самыми плодотворными в его жизни. В 1917 году он переехал в Киев, столицу только что созданной Украинской Народной Республики. Ему предложили должность профессора Украинской Академии Искусств. Параллельно с этим, он открыл собственную студию. Делал графику и шрифты для почтовых марок и денежных купюр УНР, а также создал герб государства и печать.

Наибольшую известность художнику принесла "Українська Абетка" - азбука с его иллюстрациями и специально разработанным шрифтом. Уже тогда Нарбут показал, что искусство в Украине движется к океану. В азбуке художник объединил западные идеи и местные фольклорные элементы. Получился материал, в котором сразу же видна Украина, но при этом не с точки зрения народной, а европейской культуры.

К сожалению, закончить ее Нарбут не успел из-за смерти от тифа в 1920 году. Было закончено всего 14 букв. В каком-то смысле, дело до конца довели в современной Украине. В 2014 году дизайнер Дмитрий Растворцев под влиянием работ художника создал шрифт "Нарбуторум".
Треугольники и детали
HVILINA постаралась совместить индивидуальность художника и принципы бренда. Вся суть работ Нарбута отражается с помощью отсылок и графических приемов.
В коллекции есть три модели - карминовый красный, угольный черный, серебристый серый. Коробки с часами оформлены в духе страниц из "Абетки" Нарбута соответственно с буквами К, В и С.
В центральной части циферблата находится паттерн из большого числа маленьких треугольников, над которым расположена массивная часовая стрелка такой же геометрической формы.

Эта композиция символизирует отсылку к паттернам художника, которыми он часто украшал свои иллюстрации. На указательном конце часовой стрелки также вырезан треугольник – им стрелка указывает на время.
Заводная головка украшена гравировкой в этом же стиле.
Буквы N на циферблате и O на стрелке являются стилизацией шрифта Нарбута. Данные буквы выбраны не случайно, так как именно их написание является одной из визитных карточек в графических работах художника.

Несмотря на то, что Нарбут использовал кириллицу, букву N часто писал на латинский манер. Интересной особенностью начертания данного символа является декоративный элемент в виде точки на левом соединительном штрихе.
Буква О находится на минутной стрелке. Она имеет засечки в своей верхней и нижней части, что является еще одной особенностью, которая показывает творческий подход мастера.
На треугольники намекает не только часовая стрелка, но и временные индексы. Если провести воображаемые линии между N, 8 и 4, а также между 10, 2 и 6, то можно получить эти фигуры.
Гравировка на задней крышке является стилизацией "Української Абетки" - одной из главных работ иллюстратора. На крышке выгравировано название коллекции и технические характеристики.
На треугольники намекает не только часовая стрелка, но и временные индексы. Если провести воображаемые линии между N, 8 и 4, а также между 10, 2 и 6, то можно получить эти фигуры.

Гравировка на задней крышке является стилизацией "Української Абетки" - одной из главных работ иллюстратора. На крышке выгравировано название коллекции и технические характеристики.

Почему именно он
Наследие Георгия Нарбута было выбрано не случайно. Для первой украинской коллекции хотелось сделать действительно интересные часы, но при этом не касаться широко известных сфер.

Мы остановились на Георгии Нарбуте - личности, которая за 34 года жизни оставила немалое культурное достояние, но все равно остается известной лишь в узких кругах. Поэтому решили поднимать именно этот пласт", - рассказывают в HVILINA.

История - неотъемлемая часть любых часов. Она делает их не только интересными и привлекательными, но и показывает характер человека, его образ жизни. Narbut от HVILINA - идеальный пример баланса истории и стиля. Бренд смог передать важнейшие моменты работ Нарбута в современной упаковке. С деталями, но без нагромождения. Современно и вне времени одновременно. С другими коллекциями можно ознакомиться на сайте HVILINA.
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