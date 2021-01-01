Украинский художник стал героем лимитированной коллекции часов бренда HVILINA

Наибольшую известность художнику принесла "Українська Абетка" - азбука с его иллюстрациями и специально разработанным шрифтом. Уже тогда Нарбут показал, что искусство в Украине движется к океану. В азбуке художник объединил западные идеи и местные фольклорные элементы. Получился материал, в котором сразу же видна Украина, но при этом не с точки зрения народной, а европейской культуры.



К сожалению, закончить ее Нарбут не успел из-за смерти от тифа в 1920 году. Было закончено всего 14 букв. В каком-то смысле, дело до конца довели в современной Украине. В 2014 году дизайнер Дмитрий Растворцев под влиянием работ художника создал шрифт "Нарбуторум".

