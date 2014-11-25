Хто збирається
до Конституційного Суду
за квотою Президента
У березні президент Зеленський видав указ про ”скасування” призначення двох суддів Конституційного Суду — Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. 

У серпні президент розпочав конкурс до Конституційного Суду за своєю квотою. Попри те, що у суспільства є безліч питань до доброчесності суддів Тупицького і Касмініна, за Конституцією президент не має повноважень звільняти суддів КС. "Скасування" указів про призначення не звільняє суддів з посад. Таким чином, конкурс до Конституційного Суду оголошений на зайняті посади.

Повноваження судді Тупицького завершуються у травні 2022, а судді Касмініна — у вересні того ж року. До цього моменту призначати нових суддів Конституційного Суду категорично не можна. Адже тоді виникне ситуація, що на дві посади в КС будуть призначені 4 особи, тобто всього в суді буде не 18 суддів, як передбачено в Конституції, а 20. 

На час каденції "новообраних членів" — цілих дев’ять років — легітимність Конституційного Суду і будь-якого з його рішень буде сумнівною.

До прикладу, це означатиме, що КС не зможе захистити громадян від зловживання влади, або ж суверенітет та територіальну цілісність України у разі, якщо комусь у Верховній Раді спаде на думку проголосувати за визнання так званих "ДНР/ЛНР", або ж визнання Криму частиною РФ. Це посилить меседжі російської пропаганди про те, що Україна — це нібито failed state, з якою не варто мати справу. Під загрозою можуть опинитися наші інвестиційні та євроатлантичні перспективи.

Попри це, конкурсна комісія оголосила конкурс та з 18 жовтня проводитиме співбесіди. 

До етапу співбесід допущено 18 кандидатів

Аналітики Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану проаналізували майно, спосіб життя, професійний шлях та можливі політичні зв'язки кандидатів.

За інформацією авторів, заступник голови Офісу президента Олег Татаров особисто лобіює на посади суддів Конституційного Суду Єлизавету Євграфову та Миколу Погорецького.

Принагідно вимагаємо від президента утриматись від призначення переможців конкурсу на відсутні посади суддів Конституційного Суду до припинення повноважень Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у конституційний спосіб.

Кандидатів до Конституційного Суду за квотою Президента проаналізовано за методологією Громадської ради доброчесності
Індикаторами недоброчесності є:
1
Винесення політично мотивованих рішень
Зокрема проти учасників Революції Гідності, а також участь у поновленні на посадах так званих "суддів Майдану"
2
Імовірна невідповідність доходів та активів кандидатів
А також ознаки ухилення від сплати податків/приховування доходів
3
Ймовірне приховування коштовного майна або користування майном родичів за наявності сумнівів у спроможності родичів придбати таке майно
4
Систематичне (більше трьох випадків) ухвалення судових рішень під час перебування на навчанні або у відпустці
5
Ухвалення сумнівних рішень у справах, пов'язаних із корупцією будь-якого рівня
6
Порушення прав журналістів у судових засіданнях
7
Неетична поведінка поза судовим процесом
Вважаємо, що невідповідність кандидатів критеріям доброчесності за відсутності вичерпних пояснень з їхнього боку виключає можливість їхнього призначення до Конституційного Суду.
Кандидати до Конституційного Суду за квотою Президента
Кандидат
Деталі
Водянніков Олександр Юрійович
науковець,
Керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Декларація за 2020
Інформації, яка може свідчити про недоброчесність кандидата, не виявлено. 
Кандидатка
Деталі
Грищук Оксана Вікторівна
професорка кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка

Декларація за 2020
Інформація про кандидатку, важлива для оцінювання критеріями доброчесності та професійної етики
 
  • У 2012 кандидатка придбала автомобіль Lexus RX 350 2012 року випуску, вартість якого станом на дату набуття у власність, відповідно до її майнової декларації за 2016 рік, становила 280 500 грн, або 35 106,38 доларів за тогочасним курсом 7,9930 UAH за 1 USD. Відповідно до інформації з сайту з архівними оголошеннями про продаж вживаних авто, вартість такого автомобіля 2010 року випуску у грудні 2012 року становила близько 57 000 доларів. Низька ціна придбання авто у 2012 році потребує пояснень кандидатки.

  • У майновій декларації за 2016 рік кандидатка вказала, що є власницею квартири площею 71,4 кв.м, вартість якої станом на дату набуття у власність становила 478 002 грн, та квартири площею 43,3 кв.м, вартість якої станом на дату набуття у власність становила 291 354 грн. 
Разом з тим, у майнових деклараціях за 2018-2020 роки кандидатка зазначила, що вартість квартир їй невідома. Причини, з яких кандидатка перестала декларувати вартість цих квартир, потребують її пояснення.

  • У майнових деклараціях за 2016, 2018-2020 роки кандидатка вказала, що її чоловік не надав інформацію щодо дати набуття у власність та вартості земельної ділянки площею 1 200 кв.м., розташовану у Львівській області. Причини ненадання такої інформації потребують пояснень кандидатки.
 
Інше
 
Батько кандидатки Грищук Віктор Климович — чинний член Вищої ради правосуддя.  
Кандидатка
Деталі
Дульська Наталія Василівна
Прокурорка відділу Офісу Генерального прокурора

Декларація за 2020
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидатки критеріям доброчесності та професійної етики 

  • Із декларації за 2020 рік відомо, що чоловік кандидатки отримав 1 113 200 грн як дохід від відчуження нерухомого майна. У декларації за 2018 рік у приватній власності чоловіка кандидатки є лише квартира в Києві площею 40,1 м кв. Разом з тим, у декларації за 2019 рік згадана квартира відсутня, тож є обґрунтовані припущення, що квартира була відчужена в 2019 році, проте дохід від її продажу не відображений у декларації за 2019 рік. Отже, кандидатка могла порушити ст. 46 закону "Про запобігання корупції" у частині невнесення відомостей про дохід чоловіка у розмірі 1 113 200 грн у декларацію за 2019 рік.  

  • За інформацією Державного земельного кадастру відомо, що у власності чоловіка кандидатки є земельна ділянка площею 2 га. У витягу з Реєстру речових прав містяться відомості, що з червня 2018 ця земельна ділянка передана в оренду підприємству ТОВ АГРОФІРМА "ВІКТОРІЯ". Оскільки істотною умовою договору оренди у відповідності до ст. 15 закону "Про оренду землі" є орендна плата, то чоловік кандидата ймовірно міг отримувати дохід. Проте в деклараціях кандидата за 2018, 2019, 2020 дохід чоловіка не зазначений. Це може бути порушенням ст. 46 закону "Про запобігання корупції".    

  • У декларації за 2016 рік вказується, що єдиним доходом сім’ї була заробітна плата чоловіка у розмірі 135 000 грн, що складає 2800 грн на одного члена сім'ї на місяць без вирахування податків. Дуже ймовірно, кандидатка вказала не усі доходи сім'ї.

  • Декларації кандидатки свідчать, що сім'я кандидатки проживає у квартирі у Києві площею 119,4 кв.м, що належить, ймовірно, батькові чоловіка кандидатки. Зі спеціалізованих сайтів випливає, що схожі квартири у цьому будинку коштують від 210 000 до 360 000 доларів. У автобіографії кандидатка вказала, що батько чоловіка є пенсіонером та проживає разом зі своєю дружиною, і не вказала, що він займається бізнесом. За даними системи Youcontrol, батько чоловіка є власником 90% частки у ТОВ "РЕББІТ ФАРМ", зареєстрованого у березні 2020 року за адресою квартири, де проживає кандидатка з чоловіком. Ймовірно, він є лише номінальним власником ТОВ. Виникає питання, чи був тесть кандидатки спроможним придбати таке житло. 
У декларації з 2016 року по 2018 кандидатка вказує дату набуття права користування вказаною квартирою як 31.12.2013. У декларації за 2020 рік кандидатка вже вказує датою набуття 05.03.2008. Інформація щодо початку користування квартирою потребує уточнення.
Інша інформація про кандидатку, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

  • Із Реєстру судових рішень випливає, що 17 серпня 2018 року суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Фоменко Ірина Миколаївна розглянула протокол поліції стосовно Дульського Вадима Юрійовича (справа № 592/5124/18). Відповідно до протоколу, 04 травня 2018 року о 23 год. 50 хв. у м. Суми по вул. Троїцька, біля будинку №28, водій Дульський В.Ю. керував транспортним засобом BMW X5 з ознаками алкогольного сп'яніння. Справу закрито у зв'язку із закінченням строку притягнення порушника до відповідальності, що є типовою схемою уникнення відповідальності нетверезими водіями. 
Ймовірно, це повний тезка чоловіка кандидатки. Тому варто з'ясувати, чи ця справа стосується чоловіка Дульської. Якщо так, то про який автомобіль BMW X5 йдеться.

Кандидатка
Деталі
Євграфова Єлизавета Павлівна
Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Працює суддею з 2004 року.

Декларація 2020

Інформація ГРД від 2017

Висновок ГРД про невідповідність
критеріям доброчесності та професійної етики від 2019

За інформацією авторів, заступник голови Офісу президента Олег Татаров особисто лобіює кандидатку на посаду судді КС.
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидатки критеріям доброчесності та професійної етики

  • У 2019 році Громадська рада доброчесності ухвалила висновок про невідповідність кандидатки критеріям доброчесності. Із висновку випливає, що кандидатка не могла переконливо пояснити джерела походження майна, а також ухвалювала судові рішення, не перебуваючи на робочому місці.

  • У деклараціях за 2019-2020 роки суддя декларує на праві користування та як місце своєї реєстрації та реєстрації дітей з 2012 року квартиру у Києві площею 92,8 кв.м. Проте, у деклараціях за 2013-2018 роки зазначену квартиру на праві користування суддя не задекларувала.

  • У декларації за 2020 рік суддя не задекларувала корпоративні права чоловіка у ТОВ "Подільські саджанці".

Інше

  • За інформацією Prosud, мати судді, Бєлогубова Олександра Олексіївна, має у власності трикімнатну квартиру  на бульварі Лесі Українки у Києві вартістю не менше 100 тис. дол.  Також мати судді паркомісця в ЖК «Голосієво» вартістю  близько 130 тис. грн. Крім цього, на матір судді оформлений пансіонат площею 662 кв. м в окупованому Криму, придбаний у 2014-му, який й нині здається в оренду. За інформацією Prosud, Олександра Бєлогубова регулярно їздить до Москви та Криму.

  • Громадська рада доброчесності звернула увагу на те, що швидкий кар’єрний злет судді не співвідносний з її професійними здобутками та може свідчити про протекціонізм. Зокрема, суддівську кар’єру Євграфова розпочала на посаді судді Господарського суду Київської області в грудні 2004 року. У 2009 році вона була переведена на посаду судді Київського апеляційного господарського суду в межах п’ятирічного строку. Через  рік постановою Верховної Ради вона обрана на посаду судді цього суду безстроково, а у жовтні 2010 року (через 5 років і 8 місяців з моменту призначення на посаду судді вперше) Євграфова була обрана на посаду судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.  Стрімкий злет кар’єри судді міг бути пов’язаний з тим, що її батько свого часу був суддею Конституційного Суду та заступником Голови суду. 
Кандидатка
Деталі
Кармаза Олександра Олександрівна
Членкиня Центральної виборчої комісії з 4 жовтня 2019 року

Декларація за 2020
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидатки критеріям доброчесності та професійної етики 

  • У декларації за 2020 рік кандидатка вказала право власності на автомобіль BMW Х5 2015 року випуску вартістю 149 000 грн, який було придбано у 2020 році. Згідно з інформацією з сайту з продажів авто AUTO.ria, мінімальна вартість аналогічного вживаного авто становить 709 935 грн, а вартість авто, розбитого у ДТП, — 238 431 грн. Таким чином, вартість автомобіля у декларації значно занижена.

  • Кандидатка не повідомила НАЗК про суттєві зміни майнового стану у зв'язку з придбанням BMW Х5. У діях кандидатки вбачаються ознаки порушення ч. 4 ст. 52 ЗУ “Про запобігання корупції”, наслідком чого є притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

Інша інформація про кандидатку, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

Кандидатка була зареєстрована кандидатом на парламентських виборах 2019 року від партії «Слуга народу» (№ 162 у виборчому списку).

Відповідно до декларації за 2019 рік, кандидатка отримала додаткове благо від політичної партії “Слуга народу”. Причина одержання додаткового блага невідома.

Відповідно до біографії, кандидатка була помічником-консультантом народних депутатів у 1998 – 2003 роках, зокрема, помічником народного депутата 4 скликання від БЮТ Григорія Омельченка.

Це може ставити під сумнів політичну нейтральність кандидатки.
Кандидат
Деталі
Косович Віталій Мирославович
Завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського університету ім. І. Франка

Декларація за 2020
Інформації, яка може свідчити про недоброчесність кандидата, не виявлено. 
Кандидат
Деталі
Марцеляк Олег Володимирович
Завідувач кафедри конституційного права Інституту права КНУ ім. Тараса Шевченка

Декларація за 2020
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики 

  • У 2019 році кандидат став власником квартири у Києві площею 62,3 кв.м, однак у деклараціях за 2019 та 2020 роки вказав, що вартість квартири невідома, що навряд чи відповідає дійсності.

  • Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності дружини кандидата починаючи з 2005 року перебуває житловий будинок площею 70 кв.м та земельна ділянка площею 1097 кв.м. У поданих деклараціях за 2019-2020 вищезазначене майно не задеклароване.

Інша інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

Дружина кандидата протягом короткого часу стала власницею двох квартир: у 2016 — квартири у Харкові площею 64,1 кв.м та машиномісця площею 20 кв.м, а у 2018 — квартири у Харкові площею 74 кв.м.

Нагадаємо, у 2019 році кандидат став власником квартири у Києві площею 62,3 кв.м. Окрім цього, у 2019 році кандидат задекларував 42 000 доларів готівки, яка у 2020 зросла до 70 000 доларів. 

Дружина кандидата є адвокатом, однак у деклараціях відсутні дані про її доходи від адвокатської діяльності. Є лише доволі незначні доходи — заробітна плата та доходи від надання майна в оренду. 

У зв'язку з цим виникають питання щодо джерел походження коштів для придбання цього майна та накопичення вказаних заощаджень.
Кандидат
Деталі
Міненков Ігор Володимирович
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області

Декларація за 2020
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики 

  • У деклараціях за 2018-2020 роки кандидат вказав, що йому з 2011 року на праві власності належить земельна ділянка площею 28 кв.м. Відомості про наявність вказаної земельної ділянки не відображені кандидатом у деклараціях за 2015-2017 роки.

  • У 2016 році дружина кандидата набула право власності на квартиру площею 43 кв.м із задекларованою вартістю 149 800 грн, що за курсом на ту дату складає 5 361 доларів. У деклараціях за 2016 та 2017 роки кандидат вказав, що вартість квартири за останньою грошовою оцінкою складає 368 970 грн. 
Відповідно до спеціалізованого сайту із продажу нерухомості, вартість схожої квартири у вказаному будинку у 2019 році була значно вищою — 795 756 грн. Вартість квартири могла бути свідомо занижена для того, щоб уникнути фінансового моніторингу.

  • У 2015 році дружина кандидата набула у власність нежитлове приміщення площею 80 кв.м із задекларованою вартістю 258 993 грн. 
Пізніше у 2015 році вона придбала ще одне приміщення 28 кв.м. вартістю 90 892 грн. Джерело походження коштів для набуття вказаного майна у власність невідоме, оскільки дружина кандидата працює помічницею виховательки в дошкільному навчальному закладі. 

У 2018 році дружина кандидата продала вказані нежитлові приміщення ПП “ГУД МАРКЕТ ДЕМАНД” майже втричі дорожче — за 1 120 000 грн. Дуже ймовірно, що вартість цієї нерухомості була або занижена при купівлі, або завищена під час продажу. 

Інша інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

У своєму мотиваційному листі кандидат вказав, що “отримав уявлення про те, як побудовані бізнес-процеси у судовій системі”. Варто уточнити, що кандидат мав на увазі.
Кандидат
Деталі
Острович Сергій Ернестович
Суддя у відставці (Вищий адміністративний суд України)

Декларація за 2020

Висновок ГРД про невідповідність кандидата
критеріям доброчесності та професійної етики від 2019
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики 

  • ГРД визнала кандидата таким, що не відповідає критеріям доброчесності. Будучи суддею, у 2007-2008 роках кандидат займав посаду заступника Голови Державної податкової адміністрації. Таке суміщення заборонено законом. 
Згідно з рішенням Київської міської територіальної виборчої комісії № 15/19 від 12.02.2006, особа з таким же ПІБ, як у кандидата, була зареєстрована кандидатом у депутати Київської міської ради (№ 18 у виборчому списку, кандидатура висунута Київським міським відділенням Партії регіонів). Це може ставити під сумнів політичну нейтральність кандидата. Однак на конкурсі до Верховного Суду кандидат приховав таку інформацію.

6 лютого 2019 року колегія ВККС визнала кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

  • У декларації за 2020 рік  кандидат вказав суму доходу від відчуження рухомого майна у розмірі 49 000 грн. Ймовірно, йдеться про дохід від продажу Porshe Cayenne 2011 року випуску, що вже відсутній у деклараціях. Відповідно до оголошень, розміщених на спеціалізованих сайтах із продажу автомобілів, вартість такого автомобіля, який був у вжитку, складає 28 тисяч доларів. Дуже ймовірно, що кандидат вказав не усю суму отриманого доходу.

Інша інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

  • За даними декларації за 2019 рік дружині кандидата належить вклад у банку в розмірі 1 246 112 грн та 42 529 доларів. Очевидно, що вона мала би отримувати процентний дохід з цих вкладів, однак процентів не задекларовано. Потрібно уточнити, чи отримувала дружина процентний дохід.

  • Кандидатом допущені розбіжності в зазначенні площі будинку дружини у с. Петропавлівська Борщагівка. Так, у деклараціях за 2013-2019 роки кандидат вказував площу 530 кв.м, а в декларації за 2020 рік – 731 кв.м. Потрібно уточнити, чим зумовлена така розбіжність.
Кандидат
Деталі
Петришин Олександр Віталійович
Президент Національної академії правових наук України

Декларація за 2020
Інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

  • У деклараціях за 2016-2020 роки кандидат вказав, що у 2016 році набув у власність авто Volkswagen Passat Variant 2011 року випуску за 147 000 грн. Зараз, згідно з повідомленням на сайті продажу, б/у авто вказаної марки та року випуску коштує 254 961 грн, що може вказувати на заниження вартості задля уникнення фінансового моніторингу (для операцій понад 150 000 грн). Потребує уточнення, чи вказана вартість набуття авто відповідає дійсності.

  • У декларації за 2016 рік кандидат вказав наявні у нього заощадження у розмірі 19 000 доларів і 175 000 грн, заощадження дружини у розмірі 8 000 доларів. У декларації за 2017 рік заощадження кандидата склали вже 29 000 доларів і 250 000 грн, а заощадження дружини —12 200 доларів і 75 000 грн. Загальний дохід сім’ї за 2017 рік становив 669 755 грн. Водночас, заощадження сім’ї зросли на 150 000 грн та 14 200 дол. США (= 385 090 грн за курсом НБУ на 31.12.2017), тобто разом орієнтовно на 535 090 грн, що складає 80% від доходу. За таким розрахунком витрати сім’ї із чотирьох осіб на місяць складали 11 222 грн, що викликає сумніви у їх достатності для забезпечення житла та побутових потреб.
Кандидат
Деталі
Піддубний Олексій Юрійович
Адвокат (власник адвокатського бюро), завідувач кафедри цивільного та господарського Національного університету біоресурсів і природокористування

Декларація за 2020
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики 

  • У жодній з поданих декларацій за 2015, 2017, 2018, 2020 кандидат не декларує свій зв’язок з ТОВ “Магістраль медіа сервіс” (розмір статутного капіталу – 29 000 грн.). Відповідно до даних з ЄДР, кандидат є керівником цієї юридичної особи.   
Інша інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

  • У декларації за 2020 рік кандидат задекларував три об’єкти незавершеного будівництва — квартир у Києві площею 21,8 кв.м 16 кв.м і 15,8 кв.м. Джерела походження коштів на внески в будівництво потребує пояснення. Варто врахувати, що порівняно з даними декларації за 2018 рік, заощадження кандидата залишилися практично незмінними. 

  • Кандидат володіє 100% ТОВ “ТРАНСКАБЕЛЬСЕРВІС” та 30% ТОВ “ІРІДІУМ”, також є керуючим власного адвокатського бюро. Разом з тим, за даними декларацій, кандидат не отримує дохід від цих юридичних осіб, що породжує певні сумніви відносно правдивості зазначеної інформації. Основним постійним джерелом доходу відповідно до декларацій є заробітна плата кандидата в університеті.
﻿
  • У 2010-2011 роках кандидат набув у власність 4 земельних ділянки у Вишгородському, Броварському та Васильківському районах Київській області. У своїх деклараціях кандидат не вказав вартості цих земельних ділянок та обставин їх набуття. Під час співбесіди на конкурсі до Верховного Суду кандидат вказав, що усі земельні ділянки отримав безоплатно.
Факт набуття землі близько до столиці варто оцінювати з урахуванням того, що інститут безоплатного виділення у власність земельних ділянок в Україні містить дуже сильний корупціоногенний фактор, про що свідчать численні дослідження. На практиці безоплатне виділення високовартісних земельних ділянок здійснюється майже винятково за хабарі або інші послуги особам, які ухвалюють відповідні рішення.
Кандидат
Деталі
Погорецький Микола Анатолійович
Проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка

До травня 2021 — завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Адвокат АО “Креденс” (колишня назва "Татаров, Фаринник, Головко")

Декларація за 2020

За інформацією авторів, заступник голови Офісу президента Олег Татаров особисто лобіює кандидата на посаду судді КС. 
Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики 

Кандидат проживає у орендованій квартирі в Києві площею 169,3, власником якої є його теща. Квартира придбана тещею у 2018 році на підставі договору купівлі-продажу.

Кандидат вказав, що її вартість складає 1 000 000 грн. Однак ця вартість викликає сумнів, оскільки відповідно до сайтів нерухомості вартість квартири цьому будинку аналогічної площі становить близько 285 000 - 350 000 доларів, що за курсом 26,349 грн за 1 долар складає 7 509 465 грн - 9 222 150 грн.

Дружина кандидата у 2018 році придбала нерухомість за цією ж адресою (можливо гараж) вартістю 110 150 грн. Вартість гаража також видається заниженою. Вартість аналогічного гаража за цією ж адресою – 28 000 $, або 737 772 грн.

Водночас теща начебто отримала від дружини кандидата позику у 100 000 грн, у забезпечення повернення якої у 2019 році надала дружині в іпотеку цю ж квартиру. Із цього може випливати, що теща є лише формальним власником квартири, а гарантією того, що вона не зможе розпорядитись цим майном, є договір іпотеки.

Інша інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

  • Кандидат та його дружина є радниками Адвокатського об'єднання “Креденс” (колишня назва "Татаров, Фаринник, Головко"), де партнером був чинний заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров. Крім цього, разом з Олегом Татаровим Погорецький написав  навчальнийпосібник “Розслідування масових заворушень”, опублікованого у 2014 році.  Викладені факти можуть свідчити про ймовірні зв'язки кандидата з Офісом президента та Андрієм Портновим, інтереси якого представляв Татаров. 

  • Із біографії кандидата відомо, що у 1986–2001 роках він працював на слідчих, оперативних, контррозвідувальних та керівних посадах в органах державної безпеки. Тобто в часи СРСР він міг працювати у органах КДБ. Відповідно до закону "Про очищення влади", на працівників КДБ поширюється люстрація.

Окрім того, Окружний адміністративний суд м.Києва розглядав справу № 640/2262/21, де позивачем виступав Погорецький Микола Анатолійович, у якому він просив визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління Національної поліції у м. Києві про відмову призначення позивача на посаду в Національну поліцію на підставі закону про люстрацію. ОАСК задовольнив позов та визнав, що на позивача начебто не поширюються вказані обмеження. Відзначимо нетипову для ОАСКу швидкість розгляду справи — 2 місяці з моменту подачі позову.

Відповідач (Нацпол) оскаржив рішення, але з пропуском строку та не сплатив судовий збір. Потім не усунув вказані недоліки, що призвело до відмови у розгляді апеляційної скарги. Все це виглядає як штучний позов, розгляду якого сприяли у ОАСКу, а відповідач лише формально заперечував. Ймовірною метою рішення є встановлення факту нерозповсюдження на позивача люстраційних обмежень.

Факти біографії позивача є дуже схожими на біографію кандидата, а тому можна припустити, що це є одна і та ж особа. Зважаючи на це, варто уточнити у кандидата, чи працював він на посадах, які відповідно до закону “Про очищення влади” є підставою для люстрації. 

Цікаво, що у матеріалах справи фігурують документи, що Погорецький Микола Анатолійович був:

з 1986 до 1988 слухачем дворічних курсів підготовки оперативного складу зі знанням іноземних мов контррозвідувального факультету ВКШ КДБ СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського;

з 1988 до 1990 — слідчим слідчого відділення УКДБ УРСР по Харківській області;

з 1990 до січня 1992 — старшим слідчим слідчого відділення УКДБ УРСР по Харківській області.

  • Особа Погорецький Микола Анатолійович є відповідачем у справі № 369/16312/18 щодо незаконного виділення земельної ділянки під Києвом у селі Крюківщина. Земельна ділянка не була виведена з лісового фонду та, за переконанням прокурора, незаконно відведена для ведення особистого селянського господарства місцевою сільською радою. Згодом ділянка була продана. У якій саме ролі у цій справі перебував Погорецький — невідомо.

  • Відповідно до декларації за 2020 рік у кандидата накопичені готівкові кошти – 100 000 доларів, 20 000 євро, 850 000 гривень, у його дружини – 30 000 доларів, 15 000 євро, 500 000 гривень – сумарно 5 852 500 гривень. Сумарний дохід сім’ї за 2020 рік до оподаткування склав 1 268 895 гривень. 

Кошти, розміщені у банках, кандидат декларує лише свої – 31 310 гривень, хоча надалі зазначає кілька рахунків дружини. Відповідно до декларації, у дружини кандидата попри значні доходи у 2020 році було 0 гривень на банківських рахунках, що є сумнівним.

  • Кандидат висловлював неоднозначні твердження щодо Революції Гідності, доцільності та методів проведення реформ. Зокрема, у інтерв'ю виданню “Закон і бізнес” у 2019 році він стверджував таке:

“В умовах війни на сході України, політичної й економічної нестабільності, високого рівня злочинності, великої заборгованості перед міжнародними фінансовими інституціями та зубожіння населення не слід було руйнувати ті правоохоронні структури, які за умов їх реформування (БОЗ МВС та «К» СБУ) спроможні були належно виконувати свої функції щодо боротьби зі злочинністю, у тому числі й корупцією, і замість них за величезні кошти платників податків і донорів створювати нові (НАБУ й САП), які сьогодні не виправдовують очікувань суспільства. Аби переконатися в цьому, достатньо порівняти їхній бюджет і результати діяльності. Створення антикорупційного суду не відповідало потребам суспільства, адже забезпечення його функціонування теж потребує величезних коштів. Доцільніше було б прискорити судову реформу, запровадивши антикорупційну спеціалізацію суддів усіх інстанцій, яка б забезпечила належний розгляд не лише корупційних, а й будь-яких справ, а не затягувати цей процес на роки, знущаючись над суддями та громадянами, позбавляючи їх доступу до правосуддя та належного судового захисту. Те саме стосується й запровадження законотворцями та проведення недолугими чиновниками сумнозвісної люстрації, яка негативно оцінена міжнародними авторитетними експертами як така, що грубо порушує загальновизнаний у цивілізованому світі принцип презумпції невинуватості, міжнародні норми щодо прав людини, Конституцію та вже має негативні наслідки для держави.

Головне те, що в результаті люстрації сотням тисяч патріотів і порядних професіоналів було спричинено матеріальну й моральну шкоду.

Прокурор, його заступник та суддя люстровані за те, що під час подій на майдані 2014 р., виконуючи свої повноваження, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили підозру особі без постійного місця проживання й раніше судимій за тяжкі злочини, яка металевим прутом заподіяла тяжкі тілесні ушкодження міліціонеру, який охороняв громадський порядок. При цьому ті, хто своїми активними діями перетворив мирні акції на майдані в масові заворушення (результатами яких стали погроми, численні людські жертви, зубожіння населення, втрата територій, довготривала війна, що кожного дня приносить горе в українські сім’ї), засідають у владних кабінетах, видаючи себе за успішних проєвропейських посадовців, у дійсності, як показав час, є корупціонерами та антидержавниками, як і окремі представники попередньої влади.

На жаль, треба визнати, що революції разом з певними позитивними результатами принесли народу багато горя, втрат і розчарувань та не вплинули на те, щоб Україна стала дійсно правовою, демократичною та соціально спрямованою державою, де людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнавалися б найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначали б зміст і спрямованість діяльності держави. 

А в результаті, за даними соціологічного опитування, проведеного в березні Центром Разумкова, судам не довіряють 75%. І це вина в більшій мірі не суддів, а реформаторів, які замість реформування місцевих судів, де розглядається основна маса справ і від роботи яких залежить функціонування всієї судової системи, зосередили всю свою увагу, сили та фінанси на формуванні Верховного Суду, хоча законність і доцільність його створення та ліквідація Верховного Суду України в правників викликають багато питань”.
Кандидатка
Деталі
Рахальська Ганна Володимирівна
Заступниця керівника Управління - завідувачка відділу забезпечення діяльності Великої палати Управління забезпечення засідань Суду Департаменту організаційної роботи Секретаріату Конституційного Суду України.

Декларація за 2020
Інформації, яка може свідчити про недоброчесність кандидатки, не виявлено. 
Кандидат
Деталі
Савчин Михайло Васильович
Директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Декларація за 2020

Інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

Кандидат балотувався у депутати Верховної Ради на парламентських виборах 2019 року в одномандатному виборчому окрузі №68 від політичної партії “Голос”. Під час пресконференції представники громадянської мережі “Опора” повідомили, що в Ужгороді зафіксовано борд та зовнішню рекламу без вихідних даних із іменем Михайла Савчина. Це може ставити під сумнів політичну нейтральність кандидата.
Кандидат
Деталі
Сибіга Олександр Миколайович
Суддя Вищого господарського суду України

Декларація за 2020

Висновок ГРД про невідповідність кандидата
критеріям доброчесності та професійної етики від 2017
 Інформація, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики 

  • Громадська рада доброчесності затвердила висновок від 1 травня 2017 року про невідповідність кандидата критеріям доброчесності.
На підставі цього висновку рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17 травня 2017 року № 77/вс-17 кандидата визнано таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному господарському суді в складі Верховного Суду. Кандидат оскаржив Висновок ГРД до Окружного адміністративного суду міста Києва. І хоча висновок ГРД не підлягає оскарженню, суддя Келеберда ухвалив рішення у справі № 826/8530/17 про задоволення позову.

Також кандидат оскаржив рішення ВККС, однак Касаційний адміністративний суд Верховного Суду рішенням повністю відмовив у задоволенні його позову, а Велика Палата Верховного Суду 25 квітня 2018 року залишила це рішення у силі (справа № 800/249/17). Отже, висновок про нездатність кандидата бути суддею ВС залишився в силі.

  • Відповідно до декларації за 2016 рік, дружина кандидата 31.12.2016 року набула право власності на житловий будинок у Києві загальною площею 719,5 квадратних метрів. Однак, за даними Анкети на посаду судді Верховного Суду, кандидат разом з родиною проживав у цьому будинку з 2012 року. Цю ж інформацію підтвердили в журналістському розслідуванні кореспонденти програми "Схеми. Корупція в деталях". Проте, у паперових деклараціях за 2012-2015 роки кандидат не декларував це майно. 
У декларації за 2015 рік кандидат вказав цю нерухомість як об`єкт незавершеного будівництва. Як пояснив кандидат, будинок не декларув через те, що станом на 2012-2015 роки будівлю не було введено в експлуатацію. 

Громадська рада доброчесності зазначила, що тривале недекларування будинку, в якому кандидат фактично проживав протягом тривалого часу, є способом приховування реальних статків родини. 

  • Відповідно до електронних декларацій за 2015-2016 роки, у користуванні дружини кандидата перебував автомобіль Porsche Cayenne 2 2012 року випуску. Однак, у паперовій декларації за 2015 рік цю інформацію кандидат не зазначав.

  • Кандидат був головуючим у складі колегії суддів, яка відмовила у задоволенні касаційної скарги заступника прокурора міста Києва про скасування рішення Київської міської ради, визнання недійсними договорів, що стосувалися земельної ділянки, наданої для будівництва офісно-житлового комплексу у пров. Киянівському, 12-а у Шевченківському районі м. Києва. Спірна земельна ділянка належить до ансамблю Софійського собору, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як видно з інформації "Української правди", виділення землі під будівництво не погоджувалося з секретаріатом ЮНЕСКО. За даними видання "Наші гроші", вказане будівництво пов’язане із оточенням народного депутата Володимира Зубика. Указане рішення Вищого господарського суду України було скасоване Верховним Судом, оскільки на території історико-культурних заповідників забороняється будь-яке будівництво, не пов'язане з прокладкою інженерних мереж, необхідних для заповідників; надання відповідної земельної ділянки під забудову без вжиття заходів щодо інформування Секретаріату ЮНЕСКО про заплановане будівництво було незаконним, а суд касаційної інстанції це проігнорував . 

Громадська рада доброчесності вирішила, що надання кандидатом переваги комерційним інтересам забудовника над суспільним інтересом щодо збереження об’єкту всесвітньої культурної спадщини є проявом недоброчесної поведінки кандидата.

  • За даними майнової декларації за 2020 рік, дружина кандидата Сибіга Сабіна Еглерівна у 2019 році набула у спільну власність (50%) квартиру у Києві площею 124,9 кв.м за вартістю 10 000 гривень. Із Реєстру речових прав випливає, що йдеться про квартиру на вулиці Старонаводницькій, яку вона отримала на підставі договору дарування від свого батька.
Відповідно до даних сайтів нерухомості, схожі квартири у цьому будинку коштують від 250 000 до 500 000 дол. США. Виникають питання щодо джерел походження коштів у дарувальника для придбання такої квартири, а також причини зазначення такої очевидної невідповідності задекларованої вартості квартири.

  • Відповідно до Реєстру речових прав у 2020 році дружина кандидата стала власницею двох гаражів площею 32.9 кв.м та 31.1 кв.м у Києві. Відповідно до сайтів нерухомості, гаражі у цьому будинку меншої площі коштують 24 000 дол. Тому загальна вартість цих гаражів може перевищувати 50 000 дол. Водночас, ці гаражі відсутні у декларації кандидата за 2020 рік, як і дані про їх відчуження.

  • Станом на кінець 2019 року грошові активи родини становили 306 000 доларів та 146 000 євро. Станом на кінець 2020 року грошові активи становлять 306 000 доларів США та 186 000 євро, тобто зросли на 40 000 євро. 

Відповідно до даних НБУ, середній курс євро до гривні за період 2020 року становить 30,79 гривень за 1 євро. Тобто, грошові активи з 2019 до 2020 року зросли на 1 231 600 гривень. Разом з тим, у 2020 році дружина кандидата придбала автомобіль Tesla Model X вартістю 2 368 550 гривень. Таким чином, сукупно статки сім’ї зросли на 3 600 150 гривень. При цьому не враховано придбання дружиною кандидата двох гаражів, ціна яких може сягати 50 000 дол. США.

Проте, сукупні доходи сім’ї за 2020 рік становлять разом 2 087 907 гривень. Таким чином, сукупні доходи не відповідають сукупним витратам, різниця становить 1 512 243 грн. Кандидат повинен пояснити джерело походження незадекларованих доходів, за рахунок яких були здійснені витрати у 2020 році. 

  • У 2019 році у провадженні Деснянського районного суду Києва перебуває цивільна справа № 755/8167/18 за позовом Сибіги Сабріни Еглерівни до Черниша Володимира Валентиновича про стягнення боргу за договором позики в розмірі 3 228 537 грн. Ухвалою від 20 лютого 2019 року позов було забезпечено шляхом накладення арешту на майно відповідача. Однак, згодом позивачка відмовилась від позову та ухвалою від 20 серпня 2019 року справу було закрито. Ймовірно, позика була повернута.
Водночас, ні у декларації кандидата за 2018 рік, ні за 2019 рік даних про таку значну суму позики чи її повернення не відображено.

Інша інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

Печерський суд розглядає справу № 757/54164/21-ц за позовом ОСББ "Старонаводницька 6-Б" до Мехралієва Еглера Ісаїл Огли та Сибіги Сабріни Еглерівни про стягнення заборгованості. Водночас, у декларації відсутня квартира, де б співвласниками були дружина кандидата та її батько. Тому потрібно уточнити, про яку квартиру йдеться та що це за заборгованість.
Кандидат
Деталі
Чехович Сергій Болеславович
Головний консультант Департаменту з питань конституційної реформи Головного департаменту правової політики Офіса Президента України

Декларація за 2020
Інформації, яка може свідчити про недоброчесність кандидата, не виявлено. 
Кандидатка
Деталі
Щербанюк Оксана Володимирівна
Голова кафедри процесуального права Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, адвокатка

Декларація за 2020
Інформація про кандидатку, важлива для оцінювання її за критеріями доброчесності та професійної етики

  • У 2011 році кандидатка набула право власності на автомобіль Volkswagen Polo 2011 року випуску. Утім, вона не зазначала вартість цього автомобіля у майнових деклараціях за 2016 та 2020 роки. Причини потребують пояснень кандидатки.

  • Згідно з інформацією з Єдиного реєстру адвокатів України, 07.09.2012 кандидатка отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Відповідно до інформації з профілю, таке право наразі не зупинене та не зупинялось раніше. У зв’язку з цим кандидатка повинна пояснити, чи надавала вона протягом 2016 та 2020 років правову допомогу як адвокатка та чи отримувала гонорари за це, і якщо так – чому такі гонорари не відображені у майнових деклараціях.
Кандидат
Деталі
Якимчук Микола Костянтинович
Пенсіонер, до 2020 року — перший проректор Національної академії прокуратури України (ліквідовано)

Декларація за 2020
Інформація про кандидата, важлива для оцінювання його за критеріями доброчесності та професійної етики

  • На зв’язок з політичними силами кандидата вказували журналісти Bihus.info у статті “Екс-чоловік кандидатки до Конституційного Суду приватизував державну квартиру, а гроші вкладає в авто”. Це може ставити під сумнів політичну нейтральність кандидата. 

  • Журналісти звернули увагу на придбання родиною кандидата автовтомобілів, які бралися ними новими у 2009 і 2012 роках й обійшлися, згідно з декларацією, у близько 60 і 48 тисяч доларів за тодішніми курсами. У 2015-му його 20-річний син теж став власником Volkswagen CC 2013 року випуску. Отже, потребує уточнення майновий стан кандидата у 2010-2015 роках і чи мала можливість родина придбати авто і відкладати чималі заощадження.

  • У 2014 році кандидат придбав земельну ділянку площею 0,1 га, що знаходиться у Вишгородському районі Київської області, за 140 000 грн.
Із реєстру судових рішень відомо, що ця земельна ділянка фігурує у кримінальному провадженні № 22015101110000183. У рамках провадження з'ясовано, що у період з 2010 року по 2015 рік службові особи Вишгородської районної державної адміністрації незаконно виділили близько 9 га земель Вишгородського району Київської області загальною вартістю більше 250 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Варто з'ясувати, чи кандидату відомо щось про цю кримінальну справу, а також обставини придбання цієї ділянки.

  • Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував діяльність Миколи Якимчука на посаді прокурора Чернівецької області. Луценко звернув увагу на спотворення прокуратурою Чернівецької області інституту угод під час розгляду справи про незаконну вирубку лісу. "Інститут угод. У деяких регіонах прокурори спотворюють зміст цієї законодавчої ініціативи. Наприклад, Чернівецька область. Уклали низку угод про визнання винуватості з майстрами лісу. І вони визнали себе винними. А на кого вони вказали?! Я хочу на цьому загострити увагу. Угода — це не просто коли людина визнає себе винною, це коли вона свідчить на організатора і дає дієві покази на того, хто організував цю схему, і компенсує збитик, хоча б частково. У Чернівцях вони всі визнали свою вину, ні холери не компенсували, ні на кого не вказали, а суд "шльопнув" їм умовне і всі пішли додому. Це не робота", — зауважив Луценко.
Запрошуємо кандидатів оприлюднити документи, які б спростували висновки експертів Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану, або надсилати таку інформацію на електронні адреси
info@dejure.foundationoffice@antac.org.uaoffice@automaidan.org.

Made on
Tilda