Коли 24 вересня в Києві почали злітати в повітря заміновані будинки – останній привіт окупантам від радянської влади – це було кричуще порушення порядку. І винні в цьому були, звісно, євреї. За словами генерала Ебергарда, коменданта Києва, на нараді Єккельн дрижав від страху і кричав, що їм відірвуть голови за вибухи в Києві. Оголошення з «запрошенням на страту» надрукували накладом 2000 примірників і розклеїли по всьому місту. Паралельно запустили слух, що євреїв збираються переселяти. Двірники прочісували будинок за будинком і складали списки мешканців для «переселення». Вулиця Червоноармійська. Номери будинків: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 72, 74, 78, 80, 84, 89, 91, 92, 94, 97, 100, 105, 107, 109, 117, 118, 119, 120, 128, 132, 139, 142, 148, 150, 164, 170, 172, 182. Всього: 554 євреї. Вулиця Саксаганського, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65/67, 68, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 87, 89, 91, 94, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 123, 127, 133, 137, 143, 149. Всього: 528 євреїв. Вулиця Хорева, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Всього: 405 євреїв. «Хоча спочатку можна було розраховувати на явку приблизно 5 000 – 6 000 євреїв, прибуло більш ніж 30 000 з причини надзвичайно кваліфікованої організації, тим більше вони вірили в те, що їх перевезуть в інше місце до моменту страти...», – доповідав у Берлін командир айнзатцгрупи «С» Макс Томас. А потім настав день грос-акції в Бабиному Яру.

29 вересня розстріляли 22 тисячі. Наступного дня продовжили.



Якби не закопані живцем немовлята, на яких економили набої, можна було б сказати: вони жили довго і щасливо та померли в один день. А так – просто: і померли в один день.



До і після тут вбивали душевнохворих, військовополонених, партизанів, матросів, священиків, українських націоналістів, ромів, випадкових свідків.



29 і 30 вересня вбивали тільки євреїв і тільки за те, що вони євреї.



На тих, хто порушив наказ і не дійшов до Бабиного Яру, полювали ентузіасти з-поміж місцевих. Один із них – Єгор Устинов – дасть свідчення в 1943-му:



«Увечері я ніс відро вина до себе на квартиру... Дорогою я почув шум у садку і звернув туди. Коли підійшов ближче, побачив, що люди закопують спійманих євреїв. Особливо активно розпоряджався маляр Сергій. Цей Сергій потім забрав собі теплу ковдру і продукти цих євреїв. Побачивши це, я залишив відро з вином своєму синові Миколі, а сам збігав за лопатою і став допомагати закопувати. Всього ми закопали 6-7 чоловік, деякі з них були ще живі...»



Єккельн особисто був присутній, хоча міг би цього не робити. На питання «навіщо?» відповідав: «Завдання важке... Щоб показати приклад, довелося бути в перших лавах».



Чи йшов він проти совісті і переконань? У жодному разі. Просто його совість і його переконання були саме такими. Щоб тисячолітній Рейх існував, вороги повинні піти в землю – шар за шаром.



Чи снилися вбивцям страшні сни? Про це матеріали судових процесів мовчать. Сни вбивць – останнє, що цікавить суддів військових трибуналів.



«У нас загинуло не так багато людей, – згадував Віктор Трілл, шофер у зондеркоманді «4а», що брала участь у розстрілах у Бабиному Яру. – Я знаю тільки двох чиновників шупо (Schutzpolizei – охоронна поліція – УП), які уві сні були застрелені одним колегою, бо в нього через розстріл здали нерви… Тоді в усіх нас нерви були не в порядку – в одних більше, у других – менше. Я після розстрілу не міг їсти три дні».



Суд Дармштадта 27 років потому виправдає Віктора Трілла. Мабуть, візьме до уваги чутливість його травної системи.



Не уникне нервового виснаження ще один підлеглий Єккельна – штандартенфюрер СС Пауль Блобель.



Альберт Хартль, який служив у штабі айнзатцгрупи «С», після війни повідомить слідчим про епізод, що трапився у березні 1942-го.



«Ми їхали на дачу до бригадефюрера СС Макса Томаса, куди нас запросили на вечерю. Починало сутеніти, і коли ми проїжджали повз Бабин Яр, я помітив дивні порухи землі: груди землі літали в повітрі серед тиші. Це було ніби на вулкані, начебто на поверхні землі горіла лава.





