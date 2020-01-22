VoxCheck
Маніпулятивно та брехливо:
як українські політики провели 2020 рік

Автори: команда VoxCheck
Рейтинг брехунів уперше вийшов наприкінці 2017 року та охоплював лише два місяці. Наступні рейтинги виходили щорічно та показували, які з топ-політиків протягом року брехали найбільше, які маніпулювали, а які переважно говорили правду.

Головна мета рейтингу — привернути увагу до слів, які політики транслюють у ЗМІ багато брехні та маніпуляцій. Тому завданням як журналістів, так і споживачів інформації є критична оцінка того, що ми бачимо, чуємо й читаємо.

Сподіваємося, читачі цього матеріалу перевірятимуть слова політиків і не сприйматимуть на віру все, що озвучують завсідники телеканалів.

Вступ

У 2020 році, як і в 2019, «золоту медаль» за кількістю брехні тримає Вадим Рабінович. Дуже близько за ним ідуть Нестор Шуфрич та Олександр Дубінський. Юлія Тимошенко, хоча й наговорила набагато більше фактологічних цитат, ніж її колеги в Раді, у 2020 році опинилася в середині рейтингу. Петро Порошенко був більш ніж удвічі правдивішим за лідерку «Батьківщини», а Володимир Зеленський — ще на 60% правдивішим за Порошенка. Втім, усе одно президент сказав правду в менш ніж половині випадків. І це погіршення порівняно з 2019 роком, коли 53% висловлювань президента були правдивими.

Порівняно з попереднім роком риторика політиків стала більш категоричною — переважно вони говорили неправду, правду чи маніпулювали, проте майже не перебільшували.



Рис. 1.
Рейтинг брехунів — 2020
Як ми рахували?
Протягом 2020 року ми дивилися усі головні політичні ток-шоу країни (докладна методологія — наприкінці статті) та відбирали з них фактологічні цитати — тобто ті, які можна перевірити. Неможливо перевірити оціночні судження, висловлювання про те, що «потрібно» щось зробити чи про майбутнє.

Принаймні одна фактологічна цитата була у 42 політиків, але ми відібрали з них 21 — тих, у кого було хоча б 10 цитат. До рейтингу не увійшли цитати без вердикту чи технічні помилки. Всього в рейтингу 736 цитат.

Найбільше представництво у рейтингу мають ОПЗЖ та «Слуга народу» (табл. 1). Лише трохи відстають від них «Батьківщина» та ЄС. Від партії «За майбутнє» виступав лише один депутат — керівник партії Ігор Палиця. Від «Голосу» фактологічні цитати були у Сергія Рахманіна, але їх було занадто мало для включення до рейтингу.

Уже традиційно очолює топ «найбалакучіших» лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У 2020 році в неї було 167 фактологічних цитат, що приблизно вдвічі більше порівняно з рейтингом 2019 року — тоді ми перевірили 82 цитати Тимошенко. Очільниця «Батьківщини» часто виступає на політичних ток-шоу, а також бере участь у брифінгах Верховної Ради.


До трійки лідерів за кількістю цитат, які можливо перевірити, увійшли депутат від партії «ОПЗЖ» Олександр Качний та чинний президент Володимир Зеленський. Качний часто відвідував політичні шоу, особливо на телеканалах, на які цьогоріч РНБО наклала санкції та закрила — NewsOne, ZIK та 112 Україна.

Володимир Зеленський нечасто з’являвся на політичних шоу. Усі його цитати, які увійшли до рейтингу, взяті з виступів у Верховній Раді та інтерв’ю.

Далі розглянемо, про що говорили лідери рейтингу брехунів, чи є різниця між «старими» й «новими» обличчями та загалом, які теми обговорювали протягом 2020 року.

Внутрішнє зубожіння та зовнішнє управління: як і про що брехали лідери антирейтингу в 2020 році
Як видно з рисунку 1, у першій п’ятірці брехунів чотири представники ОПЗЖ та Олександр Дубінський, який не надто відрізняється від них за риторикою.

При цьому порівняно з 2019 роком значно виросла частка неправди у лідера рейтингу Рабіновича — з 47% до 68%. Шуфрич та Качний стали більше маніпулювати — незважаючи на незначне зростання частки неправдивих висловлювань, частка правди у них знизилася з 11% до 6% та з 14% до 8% відповідно (Дубінського та Кузьміна в рейтингу 2019 року не було).

У 2020 році «брехлива п’ятірка» найчастіше поширювала фейки та маніпуляції, які часто можна зустріти у російських ЗМІ — про бідність, до якої нібито призвели розпад СРСР, земельна й медична реформи, про МВФ і зовнішнє управління, а також про тарифи на комунальні послуги. Рідше говорили про мовні питання та російсько-українську війну.
«Сколько можно нам нищими ходить?
Великой стране, которая в 1991 году была
шестая экономика в мире, а сегодня кастрюли
делают на Южмаше».
29/09/2020 (4:52:52-4:52:59)
НЕПРАВДА
Вадим Рабінович
«За 6 років російської агресії немає жодного
загиблого російського військового
і жодного полоненого».

10/06/2020 (01:33:40-01:33:49)

НЕПРАВДА
Нестор Шуфрич

Російська Федерація із самого початку війни приховує присутність російських військових на Сході України. Указ Володимира Путіна засекречує інформацію про військові втрати у мирний час під час проведення спеціальних операцій. Таким чином офіційної статистики з боку Росії про кількість загиблих немає.


Проте пресцентр ООС регулярно публікує інформацію про втрати в збройних формуваннях Росії. Так, в 2019 році на Донбасі зафіксовано 619 втрат російсько-окупаційних військ, а в червні 2020 року було ліквідовано 49 російських військових.


Ба більше, у звіті Управління Верховного комісара ООН вказується 5650 втрат «озброєних груп» за весь час конфлікту на сході України. В Росії також були розслідування про загибель російських військових на Донбасі. Щоправда, російська влада не визнає результати таких розслідувань.


Ще одним доказом агресії є російські військовослужбовці, які потрапили в українській полон. І Росія визнала цих військослужбовців, оскільки погодилась здійснювати обмін полоненими.


Наприклад, в 2016 році Надію Савченко обміняли на двох російських ГРУшників (ГРУ — Головне розвідувальне управління, військова розвідка РФ) — Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова. Відомі також інші приклади, коли Україна затримувала російських військових — десантників, спецназівців ГРУ тощо.


Нарешті, про присутність росіян на Донбасі свідчать як супутникові знімки російських збройних автоколон в Україні, так і фото, опубліковані в соцмережах російськими військовослужбовцями.

«Нас же убивают по духу, смотрите! Игорный бизнес
принят. Проституцию зарегистрировали — законопроект легализовать проституцию. Легализовать наркотики — это ж они все зарегистрировали. Однополые браки на входе. Взяли отменили! — это же закон, которые не позволял никогда менять свое отчество — они разрешают менять ребенку отчество».
14/07/2020 (05:44:49-05:45:25)
НЕПРАВДА
Олександр Качний
Заборона грального бізнесу не привела до його зникнення, а лише перенесла в «тінь» з усіма негативними наслідками. Легалізація грального бізнесу, що передбачена прийнятим законом, впроваджує його державне регулювання, відповідальність суб’єктів цього бізнесу, санкції у разі зловживань і порушень, а також сприятиме наповненню державного бюджету.

У Верховній Раді немає на розгляді законопроєктів про легалізацію проституції чи дозвіл одностатевих шлюбів. У 2015 році нардепи спробували охопити в законопроєкті №3139 легалізацію проституції, однак проєкт пізніше відкликали, до порядку денного Ради він не потрапив.

Легалізація медичного канабісу, яка обговорюється вже кілька років, не означає легалізацію наркотиків. ВООЗ вважає, що канабіс із вмістом психоактивного компоненту тетрагідроканабінол (ТГК) до 0,2% не є наркотичною речовиною, а тому має бути виключений з регулювання міжнародних конвенцій про наркотичні речовини. Відтак медичний варіант канабісу — це ліки, а не наркотики. Він має знеболювальні, заспокійливі та протизапальні властивості.

Його легалізація потрібна важким онкохворим та паліативним пацієнтам, щоб полегшити страждання від болю; епілептикам, щоб зменшити частоту нападів; людям з хворобою Альцгеймера, щоб уповільнити прогресування недуги.

Законопроєкт про зміну по-батькові ухвалили 3 червня 2020 року у першому читанні. В ньому до існуючих прав українців змінювати ім’я та прізвище додалося право змінювати по-батькові. На власний розсуд змінити по-батькові зможе особа, яка досягла 16 років, тобто не дитина.

До речі, відсутність такого права у законодавстві Європейський суд з прав людини ще у 2013 році визнав порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Водночас наявність права змінити по-батькові не означає, що українці масово почнуть ним користуватися. Просто ті, кому це потрібно, тепер отримають таку можливість.

«Потому что страна находится по сути во внешнем управлении. Потому что так называемые фонды — называйте их фондами, банками, МВФами, — давшие Украине кредит, диктуют свои условия относительно и внутренней, и внешней политики нашего государства. Они говорят, когда кого назначать, можно ли кого-то уволить, а можно ли кого-то назначить — как некого господина Лещенко, бывшего журналиста, в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 300 тысяч гривен в месяц за два рабочих часа в день».
21/04/2020 (04:27:45-04:28:22)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Олександр Дубінський

По-перше, міжнародні фонди не диктують умови щодо напрямків політики України. МВФ надає кредити під низький відсоток, коли уряд країни обіцяє провести необхідні для майбутнього повернення цих коштів реформи. Разом
із представниками фонду розробляється план змін, потрібних для поліпшення економічної ситуації та для сталого зростання.

Світовий банк надає допомогу у впровадженні економічних реформ шляхом здійснення консультацій, спільних економічних досліджень та затвердження позик для проведення реформ.

ЄБРР надає цільові кредити під приватні та державні проекти. Кредитування здійснюється за трьома основними напрямами: фінансовий сектор, енергетика
та інфраструктура.

По-друге, претендент на посаду представника держави в наглядовій раді має відповідати низці визначених вимог. Рішення про призначення Сергія Лещенка
на цю посаду прийняв уряд 18 грудня 2019 року. Міжнародні інституції ніколи не говорять про прізвища — лише про процедури та правила, в тому числі правила призначень. Тому рішення про призначення Лещенка до УЗ Кабмін ухвалив самостійно. Зарплата Лещенко, справді була більше 300 тисяч грн на місяць.

«Какую роль в Украине выполняют 15 американских лабораторий работающих с биологическим материалом. Некоторые источники говорят, что работают с бактериологическим оружием. 15 американских лабораторий в Украине <...> не исключено, что Супрун была внедрена в украинское, в украинский кабмин, чтобы курировать или крышевать эти 15 американских лабораторий. Чем будет заниматься нынешний министр Смирнов? Я думаю тем же. Потому что политику Порошенко продолжает президент Зеленский, а значит Супрун № 2 в нашей Украине появиться».

01/04/2020 (48:07-49:00)
НЕПРАВДА
Ренат Кузьмін
Насправді немає жодних підтверджень функціонування на території України американських лабораторій, які виготовляють біологічну зброю. Посольство США в Україні спростувало цю інформацію і нагадало про існування з 2005 року програми співпраці США і України в галузі запобігання біологічних загроз (Уляна Супрун не має до цієї програми жодного стосунку).

Цей договір підписали для запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані для розробки біологічної зброї. У рамках нього США можуть надавати підтримку українським лабораторіям. Інформація, яку намагається донести Ренат Кузьмін, не відповідає дійсності та спростована також українськими медіа.
Коронакриза, ринок землі та місцеві вибори: які теми обговорювали найбільше у 2020 році?
2020 рік політики почали з доволі звичних тем. На телеефірах говорили переважно про тарифи на електроенергію та газ, стан економіки, співробітництво України з МВФ, зовнішню політику тощо.

Проте вже з лютого увесь фокус політичних дискусій перетягнула на себе пандемія COVID-19. Коронавірус спричинив пожвавлення дискусій про медичну реформу.
На жаль, брехні та маніпуляцій навколо неї не меншає.
Навпаки — багато політиків говорили, що через медреформу Україна переживає пандемію гірше, ніж могла б, якби реформа не відбулася.

Головними темами для маніпуляцій стали ліквідація санепідемслужби, скорочення лікарень та ліжко-місць. За словами політиків, усе це не дало підготувати медичну систему до початку пандемії.


«Коротка репліка, чому сталася з.. підготовка з коронавірусом. По-перше, тому що фактично була непрацююча епідеміологічна служба, яку ліквідували за часів Петра Порошенко, це перше».
27/04/2020 (33:30-33:43)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Давид Арахамія
Не тільки Україна, а й увесь світ не був готовий до пандемії. Санепідемслужбу остаточно ліквідували в Україні у 2017 році, бо її завдання виконували МОЗ, Держпраці та Держспоживслужба (тобто фактично санепідемслужба була дублюючим органом). Зараз функції епідеміологічної служби виконують Центр громадського здоров‘я та МОЗ, а лабораторії санепідемслужби як і раніше працюють.
«І вони 5 років проводили цю медичну реформу. І знаєте треба, щоби відбулося. Що коли грянула епідемія, якщо медична реформа проведена правильно, то не треба було би волонтерам, простим людям забезпечувати лікарні всім необхідним. Треба було би мати працюючу охорону здоров’я, яка би повністю забезпечила захист людей від хвороби на коронавірус».
25/05/2020 (54:21-54:47)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Юлія Тимошенко
Жодна країна не була готова на 100% до пандемії. Для багатьох держав пандемія стала таким самим викликом, як і для України. Проблема не в медичній реформі в Україні, а в глобальній неготовності світу до пандемій.
Медична реформа жодним чином не пов’язана з вразливістю країни до пандемії. Реформа передбачала більш ефективне використання коштів (наприклад, принцип «гроші ходять за пацієнтом»). Цей принцип дозволив лікарням, які лікували хворих з Covid-19, отримати більше коштів.
Протягом усього року точилися дискусії і навколо доцільності чи недоцільності локдауну в Україні. Одні політики заявляли, що введенням чергового локдауну влада «добиває» українську економіку. Інші говорили, що жорсткі карантинні обмеження були запроваджені надто пізно, внаслідок чого в країні підвищилися захворюваність та смертність. Крім цього, багато суперечок було навколо «коронавірусного» бюджету.
«Виділив же парламент 66 майже млрд грн. І замість того, щоб витрачати їх на тести, на кисень, на лікарів і, наприклад, на вакцину, да, що вони зробили? Правильно, вони закопали їх в асфальт замість того, щоб рятувати людей».

19/11/2020 (28:50-29:03)

НЕПРАВДА
Артур Герасимов
Із «коронавірусних» 66 млрд грн найбільшу частку, 35 млрд, дійсно спрямували Міністерству інфраструктури. Водночас на Міністерство охорони здоров’я витратили 16 млрд грн, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, виплати підвищеної заробітної плати, закупівлі обладнання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Будівництво доріг підвищило внутрішній попит на працю та промислову продукцію, яка використовується в дорожньому будівництві. Завдяки цьому економіка впала менше, ніж могла б (за оцінками НБУ — на 1,2 відсоткових пункти). Україна — далеко не єдина країна, у якій уряд збільшив видатки на інфраструктуру, щоб підтримати економіку. І хоча можна ставити під сумнів, чи оптимально були витрачені «коронавірусні» кошти, неправда, що їх не витрачали на перелічені автором цитати речі.
«Ізраїль вбив свою економіку, коли закрив країну на локдаун, було дурне рішення, нічим не обґрунтоване».

(02:24:08-02:24:24)

НЕПРАВДА
Ігор Палиця
Відповідно до прогнозу центрального банку Ізраїлю розглядались два сценарії розвитку ситуації в економіці — оптимістичний та песимістичний.
У оптимістичному сценарії припускали, що захворюваність можна взяти під контроль без значних додаткових обмежень. У цьому випадку прогнозне скорочення ВВП у 2020 році — 4,5%. У песимістичному сценарії припускали,
що економічна активність буде помірною внаслідок додаткових обмежень через зростання захворюваності. Відповідно, ВВП знизиться на 7%. Проте це не означає «вбивство» економіки. Всі економіки світу постраждали через обмеження викликані епідемією коронавірусу, але за даними МВФ, економіка Ізраїлю постраждала менше, ніж економіки інших розвинутих країн.
Знайшлися і ті, хто не просто маніпулював на темі медицини та коронавірусу,
а й поширював фейки про COVID-19 і вакцинацію у прямих ефірах. Наприклад, Олександр Дубінський заявляв, що начебто коронавірусна хвороба — це той самий грип.
«Коронавирус от гриппа ничем не отличается. И если вы заболеваете сезонным гриппом, то темпы прироста заболевших сезонным гриппом плюс минус равны темпам распространения коронавируса».

13/10/2020 (01:12:19-01:12:30)

НЕПРАВДА
Олександр Дубінський
А от представники партії «Опозиційна платформа — за життя» використовували дезінформацію, щоб розрекламувати російську вакцину Sputnik V і дискредитувати західні вакцини. Особливо часто заяви про такий «дієвий» російський препарат лунали на наразі закритих «медведчуківських» каналах 112, NewsOne та ZIK.
«Посмотрите, едет Виктор Медведчук в Москву и договаривается о том, чтобы Украине вне очереди поставили российскую вакцину. Это при том, что в очереди за вакциной стоит каждая четвертая страна мира. Нет, посольство США в Украине запрещает украинскому государству покупать русскую вакцину».
08/12/2020
НЕПРАВДА
Ренат Кузьмін
По-перше, російську вакцину Україна не купуватиме не через заборону американського посольства, а тому що вакцина не довела свою остаточну ефективність та безпечність. А також тому, що Україна знаходиться з Росією
в стані війни.
По-друге, «кожна четверта країна світу» не шикується в чергу за Sputnik V. Станом на лютий 2021 року договір на поставку підписали лише 13 країн зі 194 у світі. Серед них Білорусь, Індія, Китай та Казахстан.
«Американская вакцина Pfizer, которая так сегодня разрекламирована и преподносится как решение проблемы, показывает не только свою неэффективность, а я Вам искренне хочу сказать, она опасна. Потому что 6 человек из тех людей, которые участвовали в программе испытаний от американской вакцины, уже умерли».
11/12/2020
НЕПРАВДА
Ілля Кива
Ефективність вакцини Pfizer підтверджують дослідження проведені за міжнародними стандартами. Так, вакцина Pfizer та її німецький партнер BioNTech пройшли третю фазу випробувань, у якій вакцина довела свою ефективність в запобіганні симптоматичному COVID-19 на 95%.

У понад 40 тис. дорослих, які отримали дві дози вакцини, не було виявлено серйозних побічних ефектів. Смерті серед тих, хто отримав вакцину, були, проте вони не були пов’язані зі щепленням. Адже щеплення отримали велика кількість людей, і природно, що протягом року деякі з них померли. Проте «після» не означає «внаслідок».
Окрім теми пандемії, політики активно обговорювали ринок землі. У березні 2020 Рада ухвалила закон про скасування мораторію на продаж наділів. Проте деякі політики не припиняли боротися проти нього. Зокрема, говорили про те, що внаслідок відкриття ринку всі українські землі скуплять іноземці чи олігархи.
Або що ціни на землю в Україні занижені порівняно з іншими країнами. Особливо часто у своїй риториці використовували такі наративи представники фракцій «Батьківщина» та «ОПЗЖ».
«Там (у законі про обіг сільськогосподарських земель — ред.) збереглося право володіти землею іноземним банкам. І я хочу запитати, якщо вони там це залишають, то де в наших українських фермерів під час економічної, фінансової кризи, епідемії, коли практично весь світ падає, де в них гроші конкурувати з західними, великими глобальними банками, для того, щоби купити свої нещасні 100 га?».
30/03/2020 (46:11-46:36)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Юлія Тимошенко
Отримати право володіти землею іноземні банки можуть лише в разі стягнення такої землі як предмету застави. Однак протягом двох років банк мусить продати цю землю. У законі передбачено, що володіти землею сільськогосподарського призначення можуть лише громадяни України або юридичні особи членами/учасниками яких є виключно українці. Купівля іноземцями стане можливою лише за умови позитивних результатів референдуму з цього питання.
«И если у наших соседей с Восточной Европы, так называемой, стоимость земли уже сегодня средняя 10 тысяч евро за гектар».
14/01/2020 (04:02:23-04:02:31)
НЕПРАВДА
Нестор Шуфрич
Ціни на землю у країнах Східної Європи — від 3,1 тис. євро за га в Естонії та
3,4 тис. євро у Словаччині до 7,5 тис. євро у Чехії та 10,3 тис. євро у Польщі, тобто 10 тис. євро — не середня ціна. Низька ціна на землю в Україні — наслідок саме відсутності ринку землі.
Чимало неправдивих тез та маніпуляцій породив також так званий «антиколомойський» закон, який ухвалили у травні 2020-го.

Серед інших популярних тем, які піднімали у 2020 році, були місцеві вибори, рішення Конституційного Суду про скасування антикорупційних законів, ціни на комунальні послуги, війна на Донбасі та звільнення полонених.
«Нові» та «старі»: хто виявився чеснішим?
Нові політики часто заявляють, що вони якісно відрізняються від попередньої влади. Щодо точності висловлювань ця теза підтвердилася, хоча і не без зауважень. Чотири з п’яти найбільш чесних політиків виявился нардепами від «Слуги народу» (Марина Бардіна, Олександр Качура, Галина Янченко, Давид Арахамія). Також до п’ятірки увійшла Ірина Геращенко від «Європейської Солідарності». У попередньому рейтингу з нових політиків до п’ятірки найчесніших потрапили лише Дмитро Разумков та Володимир Зеленський.
«У світі лишилося не так багато, близько десятка, країн, в яких ринку землі ще немає, в яких діє мораторій на землю. Це Північна Корея, Венесуела, Конго, Таджикистан».
14/01/2020 (03:42:31-03:42:56)
ПРАВДА
Марина Бардіна
На момент висловлювання (січень 2020 року) ринок землі не функціонував щонайменше у 7 країнах: Конго, Кубі, Північній Кореї, Таджикистані, Венесуелі, Білорусі та в Україні.
"Те, що стосується по землі, насправді закон запрацює частково, в дуже обмеженій його частині з липня наступного року. Він запрацює лише для людей, для таких, як ми з вами, не для компаній. Люди зможуть купити собі землю, якщо вони захочуть переїхати в село, почати розвивати там маленьке фермерське господарство. Кожна людина може купити до 100 га землі".
04/08/2020 (05:25:58-05:26:20)
ПРАВДА
Галина Янченко
Дійсно, право придбання землі с/г призначення з 1 липня 2021 року отримують громадяни України, а через два роки — з 2024 року — юридичні особи, засновниками яких є громадяни України. Граничні розміри володіння землею для фізичних осіб — до 100 га, для юридичних осіб з 2024 року — 10 тис. га. Комунальні та державні землі не дозволяється продавати.
«Главой комитета от нашей политической партии был подан законопроект об увеличении минимального прожиточного минимума на уровне не меньше 40% от средней заработной платы. Это около 5 тысяч гривен должно быть для каждого гражданина».
22/01/20 (02:01:11-02:01:27)
ПРАВДА
Олександр Качура
Мається на увазі законопроєкт №1175-3, ініційований Г. Третьяковою (голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів) у вересні 2019 року. У ньому пропонується встановити розмір прожиткового мінімуму не менше 40% середньої заробітної плати за грудень року, що передує року формування Державного бюджету України на наступний рік. Середня зарплата у грудні 2019 року становила 12 264 грн, тобто 40% від неї — це 4905 грн.

23 березня 2020 року проєкт відправили на доопрацювання.
«За цей рік президентства Зеленського, згідно довідки міністерства оборони, загинуло більше ста українських воїнів».

22/05/20 (02:14:55-02:15:01)
ПРАВДА
Ірина Геращенко
З 20 травня 2019 р. (день інавгурації Зеленського) до 22 травня 2020 р. бойові втрати українських силових структур становили 104 особи.
Чи настільки по-різному брешуть «попередники»
та «нові обличчя»?
Нові та старі політики відрізняються за кількістю висловлювань за рік та правдивістю своїх тез. Проте коли вони вдаються до брехні, то використовують схожі маніпулятивні прийоми.

Візьмемо для прикладу Володимира Зеленського (51 висловлювання, 45,1% правди) та Петра Порошенка (18 висловлювань, 27,8% правди). Коли теперішньому президенту потрібно згадати про досягнення своєї команди, він вдається до маніпуляцій: ігнорує прогрес, зроблений за часів попередньої влади,
і, навпаки, перебільшує поточні результати.

«Зараз у нас в країні чиновник максимум заробляє 47 тисяч грн. А були мільйони. Це ми змінили».
22/04/2020 (05:37-05:46)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Володимир Зеленський
13 квітня 2020 року в зв’язку з карантином ухвалили зміни до держбюджету, якими зарплати для працівників бюджетних установ обмежуються 10 розмірами мінімальної зарплати. Але це обмеження тимчасове — на час карантину, —
і в цьому максимальному розмірі не враховуються суми доплат на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інше.

В лютому 2020 року говорили про обмеження зарплат міністрів та керівників державних підприємств (а не всіх держслужбовців). До речі, коли мова заходить про «мільйонні зарплати», то йдеться не про державні установи, а про керівництво таких підприємств як НАК «Нафтогаз» чи «Укрпошта». Але їх запроваджені обмеження не стосувалися.

Крім того, дослідження показують, що низькі зарплати чиновників можуть бути причиною корупції — неправомірні вигоди можуть компенсувати низькі офіційні заробітки. Загалом же, щоб залучити на державну службу кваліфікованих людей, потрібно встановити для них гідні зарплати.
«Ми почали відновлення професійно-технічної освіти, яку руйнували останні 20 років».
20/10/2020 (01:28:15-01:28:21)

НЕПРАВДА
Володимир Зеленський
Реформування професійно-технічної освіти розпочала ще попередня влада. Тоді в рамках децентралізації розпочалось «перезавантаження» системи освіти. Навчальні заклади отримали більшу автономію у використанні коштів, і тепер можуть залучати додаткове фінансування на інфраструктуру, а також самостійно формувати навчальні програми. Фінансування професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів зростало з 2015 року.

У 2016-2019 роках за кошти Уряду на базі закладів професійної освіти було створено 145 навчально-практичних центрів.

Проте кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів професійно-технічної освіти, зменшується з 2010 року. Кількість навчальних закладів теж поступово зменшується, оскільки зростає попит на вищу освіту. Тому, по-перше, не так багато людей хочуть отримувати професійно-технічну освіту. А, по-друге, багато колишніх ПТУ чи коледжів протягом 1990х-2000х років перетворилися на заклади вищої освіти.

Уряд Гончарука запустив пілотний проект з фінансування професійно-технічної освіти. Це продовжило реформи, розпочаті попередньою владою.
«Пам'ятаєш, як дорога Маріуполь-Запоріжжя, так?
За 3 місяці ми її побудували».
22/04/2020 (25:33-25:38)
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
Володимир Зеленський
Дорогу не добудували, а доремонтували — це різні речі як за часовими, так і за грошовими витратами. Частину цієї дороги (60 км) почали ремонтувати ще
в 2016 році.
Петро Порошенко часто маніпулює, коментуючи політику сьогоднішнього Кабміну чи Офісу президента. При цьому приводів для об'єктивної критики не бракує, але бажання представити опонентів у негативному світлі переважає над принципом достовірності.
«До коронавірусу, в грудні 2019 року, в Україні почалися кризові явища в економіці, ми спостерігали падіння промисловості, ми спостерігали створення комітету по рятуванню економіки від «слуг народу», а винен в цьому — Порошенко».
15/06/2020 (57:55-58:20)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Петро Порошенко
У 2019 році в Україні і справді спостерігалося зниження промислового виробництва на 1,8%. Однак такі показники спричинені цілою низкою зовнішніх та внутрішніх факторів: зниження цін на світових ринках на металургійну продукцію; тепла зима, що зменшило витрати на опалення; стагнація машинобудівної галузі; закриття російського ринку та складнощі з виходом на нові зовнішні ринки; зміцнення курсу гривні.

Падіння промисловості стало своєрідним глобальним трендом: у 2019 в ЄС промислове виробництво знизилося на 1,1%. Отже, маніпуляція полягає у тому, що «винні» у падінні економіки «Слуги народу», хоча насправді воно відбулося через об’єктивні фактори, описані вище.
«Скажіть, будь ласка, а чому це ми почали вперше з часів Януковича скорочувати штатну чисельність збройних сил України? Чому це ми? З якого біса ми вирішили, що можна скорочувати? Десантно-штурмові війська, підрозділи морської піхоти, ескадрильї винищувачів. Так, скажуть мені. Ми скорочуємо штатні посади і переводимо бойових офіцерів на позиції кінологів і інших. Друзі, це точно неприйнятно».
06/07/2020 (56:50-57:26)
МАНІПУЛЯЦІЯ
Петро Порошенко
У червні з'являлись повідомлення про скорочення ЗСУ. Згодом Генштаб роз'яснив ситуацію з проведенням оптимізації Збройних сил України і чому її не варто сприймати як «скорочення».

Однією з основних причин оптимізації є невідповідність між штатною чисельністю ЗСУ та показниками, які визначені законом України «Про чисельність Збройних Сил України» (згідно з яким вона не повинна перевищувати 250 тисяч осіб). При цьому в рамках оптимізації не передбачено скорочення жодної бойової частини чи військовослужбовців. Передбачається лише скорочення посад, які тривалий час були вакантними.
«І внаслідок хаосу і помилкових управлінських рішень, до яких ви (звертається до Шмигаля — ред.) тоді ще не очолювали уряд, і ці позиції, можливо, не несете відповідальності, але вони ввергли ситуацію в хаос. Ми сьогодні бачимо, що уряд, влада, бюджет не добирають більше 50 мільярдів гривень надходжень бюджету лише з початку року».
04/05/2020 (12:14-12:18) (12:26-12:41)
НЕПРАВДА
Петро Порошенко
Невиконання бюджету за січень-квітень 2020 року становило 33 мільярди, а не 50. Це було пов’язано передусім зі зміцненням гривні (закладений в бюджет курс був нижчим від фактичного), скороченням обсягів імпорту та нижчими цінами на газ. До того ж, у березні розпочався локдаун, що призвело до зниження економічної активності та відповідно податкових надходжень.
Висновок

Як і раніше, політики не надто «дружать» із правдою — лише 160 із розглянутих у рейтингу 736 цитат були правдивими (22%). Найбільше брешуть представники ОПЗЖ — можливо, тому, що вони переважно повторюють неправдиві наративиросійських ЗМІ.

«Нові» політики у 2020 році брехали менше, ніж «старі». Проте частка правди у висловлюваннях президента знизилася (якщо це «завдяки» набуттю політичного досвіду, то це не можна вважати позитивною тенденцією). Головними темами для обговорення у 2020 році були коронавірус та пов'язані з ним медична реформа й вакцини, а також ринок землі.

Всі перевірені цитати з часом будуть доступні в Антології Брехні — онлайн інструменті VoxCheck з усіма перевірками проєкту.

Додаток. Методологія
Джерела моніторингу політиків. Ми обрали найбільші політичні ток-шоу на популярних інформаційних телеканалах (мають охоплення 0,5%+, аудиторія 18-54 роки):
«Свобода слова» на ICTV
«Пульс» на 112-му каналі
«Український формат» на NewsOne
«Право на владу» на 1+1
«Свобода слова Савіка Шустера» на ТРК «Україна»

Крім того, були враховані виступи Володимира Зеленського у Верховній Раді, документальний фільм «Рік Президента Зеленського» від Офісу Президента, інтерв'ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» із президентом України на каналі «Україна».

До речі, дуже помітно, що ТБ канали надавали перевагу тим чи іншим партіям (рис. Д1 нижче), що не дивно, враховуючи структуру власності цих каналів.

Період моніторингу: 01/01/2020 — 31/12/2020

Складання рейтингу. Для складання рейтингу маніпуляторів та брехунів ми обрали тих політиків, у виступах яких змогли виділити щонайменше 10 фактологічних цитат за вказаний період.

Загальні правила відбору висловлювань для рейтингу:
Висловлювання для фактчеку мають містити статистику та дані, які можна перевірити за допомогою відкритих джерел. Ми не перевіряємо конфіденційні дані, яких немає у відкритому доступі.
VoxCheck не перевіряє думки чи оціночні судження, які не базуються на конкретних фактах.
Не перевіряємо цитати, вирвані з контексту.
Деякі цитати отримали вердикти «технічна помилка» (обмовка) та «без вердикту». Такі твердження не брали участі в рейтингу.


рис. Д1. Розподіл фактологічних цитат політиків за ЗМІ та партіями