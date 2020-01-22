Російська Федерація із самого початку війни приховує присутність російських військових на Сході України. Указ Володимира Путіна засекречує інформацію про військові втрати у мирний час під час проведення спеціальних операцій. Таким чином офіційної статистики з боку Росії про кількість загиблих немає.

Проте пресцентр ООС регулярно публікує інформацію про втрати в збройних формуваннях Росії. Так, в 2019 році на Донбасі зафіксовано 619 втрат російсько-окупаційних військ, а в червні 2020 року було ліквідовано 49 російських військових.

Ба більше, у звіті Управління Верховного комісара ООН вказується 5650 втрат «озброєних груп» за весь час конфлікту на сході України. В Росії також були розслідування про загибель російських військових на Донбасі. Щоправда, російська влада не визнає результати таких розслідувань.

Ще одним доказом агресії є російські військовослужбовці, які потрапили в українській полон. І Росія визнала цих військослужбовців, оскільки погодилась здійснювати обмін полоненими.

Наприклад, в 2016 році Надію Савченко обміняли на двох російських ГРУшників (ГРУ — Головне розвідувальне управління, військова розвідка РФ) — Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова. Відомі також інші приклади , коли Україна затримувала російських військових — десантників, спецназівців ГРУ тощо.