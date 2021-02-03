Санкції до каналів Медведчука в РНБО ухвалили письмово, Зеленський не пояснював
Члени Ради національної безпеки й оборони України підтримали санкції проти соратника й каналів Віктора Медведчука у письмовій формі, президент свою позицію їм не висловлював.
Джерело: співрозмовники "Української правди" серед членів РНБО
Деталі: За даними джерел УП, як такого засідання РНБО не було і його давно не проводять: людям зазвичай дають документи, просять ознайомитися і розписатися.
2 лютого о 17:30 членам РНБО подзвонили з Офісу президента й запросили їх на Банкову, на 4-й поверх.
Кожному видали папку з документами, щоб члени РНБО розписалися.
За словами одного з членів Радбезу, "це було письмове опитування", обговорення не було.
Ніхто не оголошував і не акцентував на тому, що запроваджуються санкції проти каналів Медведчука.
Президент Володимир Зеленський своєї позиції з цього приводу членам РНБО не висловлював. Бланки збирав секретар Радбезу Олексій Данілов.
Щодо наступних кроків щодо санкцій, то опитаним членам РНБО "їх не повідомляли".
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.
- Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
- Медіахолдинг "Новости" вийшов із заявою про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.
- В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".
- Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова" санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.