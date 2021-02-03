Санкції до каналів Медведчука в РНБО ухвалили письмово, Зеленський не пояснював 

Члени Ради національної безпеки й оборони України підтримали санкції проти соратника й каналів Віктора Медведчука у письмовій формі, президент свою позицію їм не висловлював.

Джерело: співрозмовники "Української правди" серед членів РНБО

Деталі: За даними джерел УП, як такого засідання РНБО не було і його давно не проводять: людям зазвичай дають документи, просять ознайомитися і розписатися.

2 лютого о 17:30 членам РНБО подзвонили з Офісу президента й запросили їх на Банкову, на 4-й поверх.

Кожному видали папку з документами, щоб члени РНБО розписалися.

За словами одного з членів Радбезу, "це було письмове опитування", обговорення не було.

Ніхто не оголошував і не акцентував на тому, що запроваджуються санкції проти каналів Медведчука.

Президент Володимир Зеленський своєї позиції з цього приводу членам РНБО висловлював. Бланки збирав секретар Радбезу Олексій Данілов.

Щодо наступних кроків у відношенні каналів Медведчука, то опитаним членам РНБО "їх не повідомляли".

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