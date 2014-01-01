Tick Tock on the clock: білоруський бренд годинників HVILINA вийшов на ринок України

"Конкуренція існує, але в основному компанії борються за одних і тих самих клієнтів. Наша стратегія не обмежується ринком СНД. Ми слідкуємо за світовими трендами не лише на ринку наручних годинників, але і загалом креативної індустрії. Зараз людина може замовити годинник в інтернеті з будь-якої країни світу. Ось цей рівень конкуренції нас приваблює — зі світовими брендами. Зробити все, щоб українець, білорус чи японець вибрав саме наш годинник" (до речі, у нас були замовлення і з Японії), — розповідає Гаравський.



Прибутковий це бізнес в наш час? Так, цілком, якщо знати ринок і свого покупця.



"Ми знаходимося в постійному зростанні. Гроші, які заробили, відразу йдуть на реінвестування в рамках компанії. Можна сказати, що шість років ми несвідомо займалися підготовкою до чогось більшого, вчилися заробляти в своїй справі. Зрозуміло, є маржинальність, але у нас вона набагато менше, ніж у великих гравців ринку. У них одна модель — 10 тисяч копій. У нас — 500, і черга покупців на найбільш затребувані колекції", — відзначає засновник бренду.



Залишається проблема — як переконати людину носити годинник зараз, у вік цифрових технологій? У Гаравського є відповідь:

