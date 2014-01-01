Tick Tock on the clock: білоруський бренд годинників HVILINA вийшов на ринок України
За підтримки годинникової мануфактури HVILINA — ЧЕТВЕРГ, 25 ЛЮТОГО 2021, 13:00
"Якщо ти володієш часом, то значить володієш всім", — так думали люди про перший годинник, який з'явився на Землі — сонячний. Знання того періоду дуже відрізнялися від сучасних. Зараз ми розуміємо, що годинник не дає можливості володіти часом.

Але сучасний годинник формує стиль, образ людини і може багато про неї розповісти. Якщо у годинника є історія, то почути її при першому знайомстві точно буде цікавіше, ніж з'ясовувати у співрозмовника улюблені колір або пору року.

Стиль, дизайн та історія. Ці три якості є у годинників білоруської мануфактури HVILINA, яка в цьому році виходить на український ринок.

УП поспілкувалася з засновником бренду Андрієм Гаравським і дізналася, скільки часу займає створення однієї колекції, як працює ринок годинників в країнах колишнього СРСР і чому робити лімітовані колекції краще, ніж масові.

Час Пішов
Бренд HVILINA був заснований в 2014 році в Білорусі. Перш ніж вийти в роздріб, компанія створювала годинники на замовлення.
"Переважно всі сили йшли на корпоративні пропозиції — нагородні годинники, іменні, подарункові.
Довгий час ми не думали про великий ринок. Проте у нас завжди було прагнення до творчості, творення. Бажання робити цікавий продукт", — розповідає Андрій.
У 2019 році бренд від ідеї роздрібного продажу перейшов до її реалізації. Команда почала розширюватися і активно вивчала ринок. Сам Гаравський їздив світовими виставками. Дивився, як працюють інші компанії. У березні 2020 року HVILINA вийшла до широкої аудиторії з першою колекцією годинників Zorka Venera — і вдарив коронавірус.

Спойлер для HVILINA все закінчилось добре.

"2020 рік став першим для нас з позиції роздрібного бренду. Ми випустили три колекції. Одна була розпродана повністю, і був шалений вал замовлень. Планування і бюджетування було більше в рази, але через вимушені обставини все склалося інакше", — зазначає Гаравський.



"Зорка Венера ўзышла над зямлёю..."
Три головні принципи, яких дотримується HVILINA в створенні продукту — історія, стиль і увага до дрібниць. Гаравський стверджує: не цікаво випускати одну модель годинника, яка буде потім припадати пилом на складі у дилерів.

Створення колекції займає від трьох до шести місяців. Спочатку розробляється ідея. На цьому етапі продумується історія, концепт і деталі. Далі йде технічна та інженерна розробка. У HVILINA є від семи до десяти постачальників деталей зі всього світу. Команда експериментує і тестує, допоки не буде підібраний ідеальний баланс.
"Потрібно вкласти душу всієї команди, щоб годинник був довговічним та функціональним. Це мозковий штурм, пошук натхнення, який триває довго. Тільки одну ідею до упору ми копаємо місяць-півтора. Кажуть, що є такі ідеї, що лежать на поверхні, але нам вони ще не траплялися", — говорить Гаравський.
Першою HVILINA анонсувала колекцію Zorka Venera. Її натхнення — однойменний вірш білоруського класика Максима Богдановича:

"Богданович назвав Венеру зіркою, тому що її можна побачити неозброєним оком в певну пору року. Цей вірш про любов ми вчили в школі. У багатьох він викликає теплі почуття. Тому ми вирішили зробити нашу першу колекцію, надихнувшись цією роботою і тематикою космосу".

Модель Salidarnasć (Салідарнасць) в якості головної ідеї взяла бджолині соти. Вони відображені на циферблаті і коробці годинника. Мед — продукт сотень бджіл, які діють спільно. Враховуючи події минулого року, які підштовхнули людей до об'єднання, посил цієї колекції має велику актуальність.




Нинішня флагманська колекція HVILINA носить назву Green Screen. Її створили під враженням від епохи 90-х: електронного годинника Сasio, старих комп'ютерів і мов програмування, які вивчали ще в школі — Basic та Delphi. Ще у лінійці є Python — одна із затребуваних мов програмування сьогодні.
Green Screen— колекція, в якій опрацювання деталей вражає. Здалеку вони нагадують електронний годинник. Цифри оформлені пікселями - данина першим екранам комп'ютерів. Відлік починається не з 1, а з 01 — відсилка до двійкової системи числення. Сторінки паспорту годинників пронумеровані так само.

Годинникова стрілка складається з трьох квадратів з люмінесцентним покриттям Superluminova, а хвилинна — з п'яти. У підсумку виходить вісім, з натяком на 8 байт. Всередині коробки годинника є записка, яку можна прочитати лише розшифрувавши 16-значний код.
Чи варто так перейматися, якщо можна просто зробити годинники з хорошим дизайном і випустити їх у світ? Однозначно варто.

"Якщо в класичному мультибрендовому магазині подивитися на годинники різних виробників з відстані в один-півтора метри, то ви навряд чи зможете їх принципово розрізнити. У них немає індивідуальності, на відміну від нашого продукту. Наші годинники - з легендою. Якщо людина знайде себе в цій історії, вона точно надасть перевагу нам", — певен Гаравський.

Для українського ринку HVILINA готує кілька колекцій, які будуть натхненні культурою нашої країни. Подробиці - в таємниці, але Гаравський натякнув, що перша колекція для України буде пов'язана з мистецтвом.

Як виглядає ринок годинників
в пострадянських країнах
За словами Андрія Гаравського, виробництво годинників на пострадянському просторі непогано розвинене. Це все завдяки тому, що з часів СРСР залишився принцип робити власні механізми для годинників. Якщо порахувати, то годинниками в країнах колишнього СРСР займається близько 20-25 підприємств.

Існує і зворотна сторона. Більшість компаній виробляють продукт виключно для продажу на внутрішньому ринку. HVILINA ж націлена на експорт і в цій справі є прогрес — близько 20% замовлень йдуть в інші країни.
"Конкуренція існує, але в основному компанії борються за одних і тих самих клієнтів. Наша стратегія не обмежується ринком СНД. Ми слідкуємо за світовими трендами не лише на ринку наручних годинників, але і загалом креативної індустрії. Зараз людина може замовити годинник в інтернеті з будь-якої країни світу. Ось цей рівень конкуренції нас приваблює зі світовими брендами. Зробити все, щоб українець, білорус чи японець вибрав саме наш годинник" (до речі, у нас були замовлення і з Японії), — розповідає Гаравський.

Прибутковий це бізнес в наш час? Так, цілком, якщо знати ринок і свого покупця.

"Ми знаходимося в постійному зростанні. Гроші, які заробили, відразу йдуть на реінвестування в рамках компанії. Можна сказати, що шість років ми несвідомо займалися підготовкою до чогось більшого, вчилися заробляти в своїй справі. Зрозуміло, є маржинальність, але у нас вона набагато менше, ніж у великих гравців ринку. У них одна модель 10 тисяч копій. У нас 500, і черга покупців на найбільш затребувані колекції", — відзначає засновник бренду.

Залишається проблема — як переконати людину носити годинник зараз, у вік цифрових технологій? У Гаравського є відповідь:
«Годинники пару століть тому були, в першу чергу, важливим „гаджетом“. Вже потім вони відображали статус і престиж. Зараз час можна подивитися де завгодно від телефону до пральної машини.
Чим же є годинник зараз? Важливим аксесуаром, який підкреслює стиль, довершує образ. А якщо у годинника є історія, яка резонує з власником він з ними ніколи не розлучиться.
Плюс перевіряти час за допомогою годинника на руці це справа звички. Ви через пару тижнів і не помітите, наскільки це зручно. Особливо приємно, якщо вони при цьому викликають позитивні емоції та естетичну насолоду».
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