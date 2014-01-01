Tick Tock on the clock: білоруський бренд годинників HVILINA вийшов на ринок України

"Конкуренція існує, але в основному компанії
борються за одних і тих самих клієнтів. Наша стратегія не обмежується ринком СНД. Ми слідкуємо за
світовими трендами не лише на ринку наручних годинників, але і загалом креативної індустрії. Зараз
людина може замовити годинник в інтернеті з будь-якої країни світу. Ось цей рівень конкуренції нас
приваблює — зі світовими брендами. Зробити все, щоб українець, білорус чи японець
вибрав саме наш годинник" (до речі, у нас були замовлення і з Японії), — розповідає
Гаравський.
Прибутковий це бізнес в наш час? Так, цілком, якщо знати ринок і свого покупця.
"Ми знаходимося в постійному зростанні. Гроші, які заробили, відразу йдуть на
реінвестування в рамках компанії. Можна сказати, що шість років ми несвідомо займалися підготовкою до
чогось більшого, вчилися заробляти в своїй справі. Зрозуміло, є маржинальність, але у нас вона
набагато менше, ніж у великих гравців ринку. У них одна модель — 10 тисяч копій. У
нас — 500, і черга покупців на найбільш затребувані колекції", — відзначає
засновник бренду.
Залишається проблема — як переконати людину носити годинник
зараз, у вік цифрових технологій? У Гаравського є відповідь: