Tick Tock on the clock: белорусский бренд часов HVILINA вышел на рынок Украины

"Конкуренция существует, но в основном компании борются за одних и тех же клиентов. Наша стратегия не ограничивается рынком СНГ. Мы следим за мировыми трендами не только на рынке наручных часов, но и в целом в креативной индустрии. Сейчас человек может заказать часы в интернете из любой другой страны мира. Вот этот уровень конкуренции нас привлекает — с мировыми брендами. Сделать все, чтобы украинец, белорус или японец выбрал именно наши часы (к слову у нас были заказы и из Японии)", — рассказывает Гаравский..



Прибыльный ли это бизнес в наше время? Да, вполне, если знать рынок и своего покупателя.



"Мы находимся в постоянном росте. Деньги, которые заработали, сразу уходят на реинвестирование в рамках компании. Можно сказать, что шесть лет мы неосознанно занимались подготовкой к чему-то большему, учились зарабатывать в своем деле. Разумеется, есть маржинальность, но у нас она значительно меньше, чем у крупных игроков рынка. У них одна модель — 10 тысяч копий. У нас — 500, и очередь из покупателей на самые востребованные коллекции" — отмечает основатель бренда.



Остается проблема - как убедить человека носить часы сейчас, в век цифровых технологий? У Гаравского есть ответ.

