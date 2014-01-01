Tick Tock on the clock: белорусский бренд часов HVILINA вышел на рынок Украины
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЧАСОВОЙ МАНУФАКТУРЫ HVILINA — ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:00
"Если ты владеешь временем, то значит владеешь всем", так думали люди о первых часах, которые появились на Земле солнечных. Знания тех времен очень отличались от нынешних. Сейчас мы понимаем, что современные часы не дают возможности владеть временем, расширять сутки.

Зато современные часы формируют стиль, образ человека и могут многое о нем сказать. Если у часов есть история, то услышать ее при первом знакомстве будет явно интереснее, чем выяснять у собеседника любимые цвет или время года.

Стиль, дизайн и история. Эти три качества есть у часов белорусского бренда HVILINA, который в этом году выходит на украинский рынок. УП пообщалась с основателем бренда Андреем Гаравским и узнала сколько времени занимает создание одной коллекции, как работает рынок часов в странах бывшего СССР и почему лучше быть лимитированным, а не массовым.

Время пошло
Бренд HVILINA был основан в 2014 году в Беларуси. Прежде чем выйти в розницу, компания занималась созданием часов на заказ.
"В основном, все силы уходили на корпоративные предложения наградные часы, именные, подарочные. Долгое время мы не думали о большом рынке. Но у нас всегда была тяга к творчеству, созиданию. Желание делать интересный продукт", рассказывает Андрей.
В 2019 году бренд от идеи розничной продажи перешел к ее реализации. Команда начала расширяться и активно изучала рынок. Сам Гаравский ездил по мировым выставкам. Смотрел, как работают другие компании.

В марте 2020-го HVILINA вышла к широкой аудитории с первой коллекцией часов Zorka Venera и ударил коронавирус. Спойлер для HVILINA все закончилось хорошо.

"2020 год стал первым для нас с позиции розничного бренда. Мы выпустили три коллекции. Одна была распродана полностью, и был сумасшедший вал заказов. Планирование и бюджетирование было больше в разы, но из-за вынужденных обстоятельств все сложилось иначе", отмечает Гаравский.



"Зорка Венера ўзышла над зямлёю..."
Три главных принципа, которых придерживается HVILINA в создании часов - история, стиль и внимание к мелочам. Гаравский утверждает: не интересно выпускать одну модель часов, которая будет потом пылиться на складе у дилеров.

Создание коллекции занимает от трех до шести месяцев. Сначала разрабатывается идея. На этом этапе продумывается история, концепт и детали. Дальше идет техническая и инженерная разработка. У HVILINA есть от семи до десяти поставщиков комплектующих по всему миру. Практически все детали индивидуальные и изготавливаются на заказ по чертежам. Команда экспериментирует и тестирует до тех пор, пока не будет подобран идеальный баланс.
"Нужно вложить душу всей команды, чтобы часы были долговечны и функциональны. Это мозговой штурм, поиск вдохновения, который длится долго. Только одну идею до упора мы копаем один-полтора месяца. Говорят, что есть такие идеи, что лежат на поверхности, но нам они еще не попадались", говорит Андрей Гаравский.
Первой HVILINA анонсировала коллекцию Zorka Venera. Ее вдохновение одноименный стих белорусского классика Максима Богдановича.

"Богданович назвал Венеру звездой, потому что ее можно увидеть невооруженным глазом в определенное время года. Этот стих о любви мы учили в школе. У многих он вызывает теплые чувства. Поэтому мы решили сделать нашу первую коллекцию, вдохновившись этой работой и тематикой космоса", рассказывает Гаравский.

Модель Salidarnasć (Салідарнасць) в качестве главной идеи взяла пчелиные соты. Они отображены на циферблате и коробке часов. Мед это продукт сотен пчел, которые действуют сообща. Учитывая все события прошлого года, которые подтолкнули людей к объединению, посыл этой коллекции очень актуален.


Нынешняя флагманская коллекция HVILINA носит название Green Screen. Ее создали под впечатлением от эпохи 90-х: электронных часов Сasio, старых компьютеров и языков программирования, которые изучали еще в школе Basic и Delphi. Есть в этой линейке еще и Python один из востребованных языков программирования сегодня.
Green Screen— коллекция, в которой проработка деталей впечатляет. Издалека они напоминают электронные часы. Цифры оформлены пикселями дань первым экранам компьютеров. Отсчет начинается не с 1, а с 01 отсылка к двоичной системе.

Страницы паспорта часов пронумерованы в ней же. Часовая стрелка содержит три квадрата с люминесцентным покрытием Superluminova, а минутная - пять. В сумме получается восемь, с намеком на 8 байт. Внутри коробки часов лежит записка, которую можно прочитать только расшифровав 16-значный код.

Стоит ли так заморачиваться, когда можно просто сделать часы с хорошим дизайном и выпустить их в мир? Однозначно стоит.

"Если в классическом мультибрендовом магазине посмотреть на часы разных производителей с расстояния в один-полтора метра, то вы вряд ли сможете их принципиально отличить. В них нет индивидуальности, в отличие от нашего продукта. Наши часы с легендой. Если покупатель найдет себя в ней, то он однозначно предпочтет их", уверен Гаравский.

К выходу на украинский рынок HVILINA готовит несколько коллекций, которые будут вдохновлены культурой нашей страны. Подробности пока в секрете, но Гаравский намекнул, что первая коллекция для Украины будет связана с искусством.
Как выглядит рынок часов
в постсоветских странах
По словам Андрея Гаравского, производство часов на постсоветском пространстве развито неплохо. Все это благодаря тому, что со времен СССР остался принцип делать собственные механизмы для часов. Если посчитать, то часами в странах бывшего СССР занимается около 20-25 предприятий.

Есть и обратная сторона. Большинство компаний делают продукт исключительно для продажи внутри страны. HVILINA же нацелена на экспорт и в этом деле есть прогресс - около 20% заказов уходят в другие страны.

"Конкуренция существует, но в основном компании борются за одних и тех же клиентов. Наша стратегия не ограничивается рынком СНГ. Мы следим за мировыми трендами не только на рынке наручных часов, но и в целом в креативной индустрии. Сейчас человек может заказать часы в интернете из любой другой страны мира. Вот этот уровень конкуренции нас привлекает с мировыми брендами. Сделать все, чтобы украинец, белорус или японец выбрал именно наши часы (к слову у нас были заказы и из Японии)", рассказывает Гаравский..

Прибыльный ли это бизнес в наше время? Да, вполне, если знать рынок и своего покупателя.

"Мы находимся в постоянном росте. Деньги, которые заработали, сразу уходят на реинвестирование в рамках компании. Можно сказать, что шесть лет мы неосознанно занимались подготовкой к чему-то большему, учились зарабатывать в своем деле. Разумеется, есть маржинальность, но у нас она значительно меньше, чем у крупных игроков рынка. У них одна модель 10 тысяч копий. У нас 500, и очередь из покупателей на самые востребованные коллекции" отмечает основатель бренда.

Остается проблема - как убедить человека носить часы сейчас, в век цифровых технологий? У Гаравского есть ответ.
"Часы пару веков назад, в первую очередь, были важным "гаджетом". Уже потом они отображали статус и престиж. Сейчас же время можно посмотреть где угодно от телефона до стиральной машины. Чем же являются часы сейчас? Важным аксессуаром, который подчеркивает стиль, завершает образ.
А если у часов есть история, которая резонирует с владельцем он с ними никогда не расстанется. Плюс проверять время по часам на руке это вопрос привычки. Через пару недель вы и не заметите, насколько это удобно. Особенно приятно, если они при этом вызывают положительные эмоции и эстетическое наслаждение".
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