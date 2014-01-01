Tick Tock on the clock: белорусский бренд часов HVILINA вышел на рынок Украины

"Конкуренция существует, но в основном
компании борются за одних и тех же клиентов. Наша стратегия не ограничивается рынком СНГ. Мы следим за
мировыми трендами не только на рынке наручных часов, но и в целом в креативной индустрии. Сейчас
человек может заказать часы в интернете из любой другой страны мира. Вот этот уровень конкуренции нас
привлекает — с мировыми брендами. Сделать все, чтобы украинец, белорус или японец
выбрал именно наши часы (к слову у нас были заказы и из Японии)", — рассказывает
Гаравский..
Прибыльный ли это бизнес в наше время? Да, вполне, если знать рынок и своего
покупателя.
"Мы находимся в постоянном росте. Деньги, которые заработали, сразу уходят
на реинвестирование в рамках компании. Можно сказать, что шесть лет мы неосознанно занимались
подготовкой к чему-то большему, учились зарабатывать в своем деле. Разумеется, есть маржинальность, но
у нас она значительно меньше, чем у крупных игроков рынка. У них одна модель — 10
тысяч копий. У нас — 500, и очередь из покупателей на самые востребованные
коллекции" — отмечает основатель бренда.
Остается проблема - как убедить
человека носить часы сейчас, в век цифровых технологий? У Гаравского есть ответ.