Негідні стати членами Вищої ради правосуддя

1.
У електронній
декларації за 2015
рік кандидат вказує, що 11.07.2013 його дружина, Котубей Віта Федорівна, набула у власність
земельну ділянку площею 871 кв. м у м. Мукачеве Закарпатської області. Однак кандидат не
вказав цю ділянку у декларації за 2013
рік. 2.
У декларації за 2015 рік кандидат вказав дохід у
розмірі 44 477 грн від відчуження нерухомого майна. Втім, склад його майна у порівнянні з 2013
та 2014
роками у 2015 році не змінився. Можна припустити, що кандидат відчужив об'єкт, який не
декларував раніше.
У декларації за 2019
рік кандидат вказав, що його дружина отримала дохід від відчуження рухомого майна у розмірі
283 028 грн. Втім, у деклараціях за попередні роки кандидат не декларував будь-якого цінного
рухомого майна у власності дружини (крім автомобіля Skoda Octavia A5 1.6 2010 року випуску,
який кандидат також вказав і у декларації за 2019 як такий, що перебуває у власності
дружини).
У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що у звітному році його син
отримав дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 340 000 грн. Втім, у деклараціях за
попередні роки кандидат не декларував будь-якого цінного рухомого майна у власності сина.
За даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів 26.12.2020 дружина
кандидата Котубей Віта Федорівна набула право власності на автомобіль Audi A3 2008 року
випуску. Разом з тим, відомості про вказаний автомобіль не показані кандидатом ані у
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
поданій за 2020 рік, ані у декларації кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Відповідно до даних сайту
з оголошеннями про
продаж вживаних автомобілів наразі вартість автомобіля Audi A3 2008 року випуску складає
близько 7 600$ або ж 205 тис. грн.
У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що
у 2019 році набув право власності на автомобіль Audi A4 2016 року випуску вартістю 351 277
грн. За даними сайту
з архівними оголошеннями про продаж вживаних автомобілів вартість автомобіля Audi A4 2016
року випуску станом на 06.07.2020 становила 9 700 EUR або ж 296 тис.грн. Наразі вартість
такого автомобіля складає щонайменше 524 тис. грн.
У декларації за 2020 рік
кандидат вказав, що його син 16.01.2020 набув право власності на автомобіль Skoda Octavia
2015 року випуску, вартість якого станом на дату набуття у власність становила 147 952 грн.
За даними сайту
з архівними оголошеннями про продаж вживаних автомобілів вартість автомобіля Skoda Octavia
2015 року випуску станом на 06.07.2020 становила 7 900 EUR або ж 241 000 грн.
3. У грудні 2021 року кандидат подав повідомлення
про суттєві зміни в майновому стані
, відповідно до якого 09.12.2021 він набув у
власність будинок площею 256,5 кв. м у м. Мукачево Закарпатської області. Кандидат вказав,
що вартість будинку складає 2 867 000 грн. У деклараціях за попередні роки, починаючи з 2015
року, кандидат вказував цей будинок як об'єкт незавершеного будівництва.
Втім,
дані Google Earth дають підстави припускати, що будівництво було завершено значно раніше
грудня 2021 року, а кандидат умисно не здійснював юридичних дій з введення будинку в
експлуатацію та оформлення права власності. Відповідно до фотознімків Google Earth зовнішній
вигляд будинку фактично не змінювався з липня 2017 року. Орієнтовно станом на вересень 2017
року будинок вже було збудовано.
Сукупний дохід кандидата, його дружини та двох
синів у період з 2015 по 2017 роки включно після сплати зобов'язань за кредитом склав
орієнтовно 953 000 грн до оподаткування. При цьому, кандидат впродовж трьох років здійснював
витрати на утримання родини, квартири та автомобіля дружини. Таким чином, наявність у
кандидата достатніх коштів для будівництва будинку площею 256, 6 кв.м видається сумнівною.
4.
У 2018 році кандидат брав участь у конкурсі на посаду судді
Вищого антикорупційного суду. Громадські організації "Центр протидії корупції",
"Автомайдан", "Трансперенсі Інтернешнл" та "Фундація DEJURE" за результатами аналізу
інформації про кандидата вказували
на те, що кандидат неодноразово ухвалював рішення під час навчання в Національній школі
суддів.
Так, зокрема, під час навчання в Національній школі суддів у 2017 році
ним було винесено 56 рішень з 10 по 26 квітня, 144 — з 14 березня до 20 квітня, 129 — з 16
січня до 12 лютого. Суддя так діяв і роком раніше. З 25 жовтня по 25 листопада 2016 він
ухвалив 24 документи. Такі дії є порушенням закону "Про судоустрій та статус суддів" та
Кодексу суддівської етики.
Крім того, кандидат ухвалював рішення у справах, де
фігурували пов'язані з ним особи. Так, 4 травня 2016 року він звільнив від адміністративної
відповідальності
директора підприємства, на якому раніше працював його тесть. Серед
інших справ, які розглядав суддя і які містять ознаки конфлікту інтересів: провадження відносно водія
компанії
, у якій працював його син; співробітника ЗАТ
, де працював
його батько.
5.
У своїй автобіографії
,
яку Кандидат подав в рамках конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя, Кандидат
зазначив, що його брат є інженером з транспорту у товаристві з обмеженою відповідальністю
«Флекстронікс». З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що кандидат неодноразово
розглядав справи, у яких однією зі сторін виступала вказана юридична особа (справа
No100860989, справа No72593597, справа No63638598,справа No96150777, справа
No63069209,справа No99980392, справа No90002611, справа No63097467). Таким чином, кандидат
порушив вимоги законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів. 6.
З досьє Кандидата, розміщеному на сайті Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, відомо, що з 30.11.2011 по 11.04.2014, 15.04.2014 по
01.04.2015 та 18.05.2015 по 18.05.2017 обіймав посаду заступника голови суду, а з 19.05 2017
дотепер є головою суду. Таким чином, кандидат тричі поспіль обіймав адміністративну посаду
заступника голови суду. Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» зайняття
посади голови суду повинно обмежуватися двома строками поспіль. 7.
Кандидат порушив розумні строки розгляду справ щодо водіїв, визнаних винними у
керуванні транспортними засобами у стані алкогольного спʼяніння, що призвело до уникнення
ними відповідальності за тяжкі порушення у зв'язку із закінченням строків.
Так,
у провадженні Кандидата перебувала справа No 303/5706/20 щодо водія Мерседеса, якого
26.09.2020 спіймали у стані сп'яніння, що підтвердив огляд у лікаря. . Автоматичний розподіл
справи
відбувся 02.10.2020, тоді як остаточне рішення у справі було ухвалене суддею 28.12.2020,
тобто через 2 дні після завершення строку накладення адміністративного стягнення. У підсумку
провадження у справі було
закрито
.
Окрім цього кандидат закрив провадження щодо п'яних водіїв
щонайменше у 17 інших справах. Звертаємо увагу, що затягування з розглядом таких справ є типовою корупційною схемою
уникнення водіями відповідальності за п'яне водіння. Навіть Вища рада правосуддя вважає такі
дії порушенням та карає
суддів за такі дії
.