Негідні стати членами Вищої ради правосуддя

1. У деклараціях за 2013 та 2014 роки кандидат не декларує жодного об'єкта нерухомого майна на праві власності чи користування. Також, судячи з декларації, у 2015 році у кандидата не було жодного житла — у декларації за 2015 рік він вказує квартиру, однак датою початку користування нею вказує травень 2016 року.

Крім цього, за даними декларацій за 2016-2020 роки, фактично весь період кандидат з родиною (дружиною та сином) проживають у квартирах, що належать третім особам, на безоплатній основі. Так, до кінця 2019 року родина кандидата проживала у квартирі його тещі, а з 21.01.2020 — у квартирі Юсової О. В. на умовах оплати витрат на утримання квартири.



2. У декларації за 2015 рік кандидат вказав, що з січня 2009 року його дружина є власницею автомобіля Toyota Auris 2008 року випуску вартістю 183 000 грн. Сам кандидат, за даними декларації, з вересня 2009 року користується автомобілем Kia Cerato 2008 року випуску, який належить його брату, Войнарівському Олегу Миколайовичу. Попри те, що Войнарівський та його дружина користуються цими автівками від 2009, він не не декларував їх у 2013 та 2014 роках.



У декларації за 2014 рік кандидат вказав, що є власником іншого автомобіля — Peugeot 605 1992 року випуску. У декларації за 2015 рік кандидат не декларує ані це авто, ані дохід від його продажу.



3. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 05.07.2018 суддя Центрального районного суду м. Миколаєва видала судовий наказ про стягнення з Войнарівського Миколи Миколайовича заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання у розмірі 13 085 грн.



При цьому, у судовому наказі йдеться про об'єкт нерухомості, відмінний від квартири, в якій кандидат відповідно до декларації проживав у 2018 році. Таким чином, ймовірно кандидат не задекларував нерухомість, про яку йдеться у судовому рішенні, у декларації за 2018 рік.



4. Кандидат неодноразово допомагав водіям уникати адміністративної відповідальності за кермування напідпитку, затягуючи строки розгляду справи.



Наприклад, у провадженні кандидата перебувала справа No 480/2093/17 щодо водія, якого спіймали за кермом у стані сп'яніння. Драгер показав 1,78 проміле, що у 9 разів перевищує норму. Справа надійшла до суду 16.11.2017 та була розподілена на суддю 17.11.2017. Однак він розглянув її лише 01.032018, коли закінчився строк притягнення до відповідальності. При цьому, відповідно до звіту про результати роботи суду за 2017 рік, навантаження на суддю було незначне. Зокрема, за 2017 він розглянув лише 37 справ про адміністративне правопорушення, а загальне навантаження на нього складало лише 6 % від загального навантаження на усіх трьох суддів цього суду.

Принаймні ще у 45 подібних справах кандидат закрив провадження у звʼязку зі спливом строку притягнення до відповідальності.



Звертаємо увагу, що затягування з розглядом таких справ є типовою корупційною схемою уникнення водіями відповідальності за п'яне водіння. Навіть нереформована Вища рада правосуддя вважає такі дії порушенням та карає суддів за такі дії.



5. Кандидат систематично закривав справи за статтею 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) у зв'язку із закінченням строків. Для прикладу, у справі № 945/376/20 суддя розглядав протокол про порушення депутатом сільської ради правил подання декларації. Справа надійшла до суду 02.03.2020 і цього ж дня була розподілена на суддю. Строк притягнення до відповідальності закінчувався 21.08.2020, тобто у суду було достатньо часу. Однак рішення ухвалене лише 09.10.2020. Суддя визнав порушника винним, але справу закрив у зв'язку із закінченням строку. І таких справ ми виявили ще мінімум 4.



6. Із досьє судді, розміщеного на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відомо, що з 31.03.2014 по 11.04.2014 кандидат проходив навчання тривалістю 72 академічніх години.

Із Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що протягом вказаного періоду кандидат ухвалював судові рішення. Так, 31.03.2014 кандидат ухвалив заочне рішення у справі No480/458/13-ц; заочне рішення у справі No480/914/13-ц; заочне рішення у справі No480/955/13-ц. Крім цього, 02.04.2014 кандидат постановив ухвалу у справі No1417/339/12, а 07.04.2014 — ухвалу у справі No 480\3128\13-к.



З 2013 до 2018 року відомо щонайменше про 47 судових рішень під час навчання. Чинне українське законодавство не передбачає можливості ухвалення судового рішення поза приміщенням суду, за винятком рішень, ухвалених на виїзному судовому засіданні.

