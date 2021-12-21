Негідні стати членами Вищої ради правосуддя
Вступ
Однією з ключових складових судової реформи в Україні є очищення від корумпованих членів головного органу суддівського врядування — Вищої ради правосуддя.
ВРП — це, фактично, рада директорів судової влади України. Вона уповноважена призначати суддів та звільняти їх за недоброчесну поведінку, відправляти у почесну відставку зі значними виплатами коштом платників податків. Саме ВРП буде призначати новий склад Вищої кваліфікаційної комісії. Від того, хто входить до ВРП, напряму залежить, чи позбудеться судова влада в Україні "рішал" і корупціонерів, здатних продавати рішення іменем України.

Наразі відбувається конкурс на призначення 5-ти нових членів Вищої ради правосуддя. 9 грудня 2021 року Етична рада, створена задля очищення Вищої ради правосуддя, допустила до етапу співбесід 35 кандидатів. Згодом один з кандидатів оголосив про припинення участі у конкурсі. Аналітики Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану проаналізували їх майно, спосіб життя, професійний шлях та можливі політичні зв'язки.
Організації не здійснювали аналіз 5 кандидатів, оскільки із цими кандидатами в організацій наявний конфлікт інтересів, а саме:
  • Лариси Гольник (кандидатка від парламенту)
  • Олексія Гороха (кандидат від з'їзду науковців)
  • Романа Маселка (кандидат від парламенту)
  • Віктора Фоміна (кандидат від з'їзду суддів)
  • Миколи Хавронюка (кандидат від з'їзду науковців)
Щодо 6 кандидатів аналітики не виявили фактів, що свідчать про недоброчесність, а саме:
  • Дмитра Гудими (кандидат від з'їзду суддів)
  • Ігоря Кушніра (кандидат від з'їзду суддів)
  • Світлани Кругової (кандидатка від з'їзду суддів)
  • Олега Могильного (кандидат від з'їзду суддів)
  • Лілії Орел (кандидатка від з'їзду науковців)
  • Романа Яроменка (кандидат від парламенту)
До доброчесності 23 із 29 проаналізованих кандидатів у організацій виникли питання, які детальніше викладені у цьому матеріалі. Кандидатам, щодо доброчесності яких є обґрунтовані сумніви, точно не місце у реформованій Вищій раді правосуддя. Організації, які долучилися до аналізу цих кандидатів, саме за непроходженням негідних до ВРП оцінюватимуть результати та ефективність реформи. Викладені у цій статті матеріали були офіційно направлені до Етичної ради, яка прийматиме рішення щодо цих осіб.
Кандидатів до Вищої ради правосуддя проаналізовано за методологією Громадської ради доброчесності.
Індикаторами недоброчесності є:
Винесення політично мотивованих рішень.Зокрема проти учасників Революції Гідності, а також участь у поновленні на посадах так званих "суддів Майдану"
Імовірна невідповідність активів і способу життя кандидатів та їх близьких офіційним задекларованим доходам, а також ознаки ухилення від сплати податків/приховування доходів
Ймовірне приховування коштовного майна або користування майном родичів за наявності сумнівів у спроможності родичів придбати таке майно
Систематичне (більше трьох випадків) ухвалення судових рішень під час перебування на навчанні або у відпустці
Ухвалення сумнівних рішень у справах, пов'язаних із корупцією будь-якого рівня

Інші факти недоброчесності, враховуючи Індикатори та практику Громадської ради доброчесності
Порушення прав журналістів у судових засіданнях
Неетична поведінка поза судовим процесом
14 КАНДИДАТІВ НА 2 ВАКАНТНИХ МІСЦЯ
Кандидати від Верховної Ради України
Бабій Сергій Олександрович
суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області
Висновок ГРД про недоброчесність
Питання до походження коштів на майно
Сумніви в політичній нейтральності
1. 22.05.2019 та 17.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновки про невідповідність Бабія С. О. критеріям доброчесності та професійної етики у межах кваліфікаційного оцінювання та конкурсу на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Зокрема, Громадська рада доброчесності зробила висновок про недостатність офіційно задекларованих коштів на купівлю автомобіля Toyota CH-R 2018 року випуску, що свідчить про надання суддею неправдивих відомостей у декларації за 2018 рік; а також встановила недекларування кандидатом майна (зокрема, домоволодіння площею 538 кв.м), щодо якого кандидат отримав довіреність на розпорядження від матері.

2. Кандидат декларує чималу кількість цінного рухомого майна, не вказуючи його вартість, зокрема:

  • нумізматичну колекцію ("монети різної якості карбування та стану збереження");
  • генеральну філателістичну колекцію ("марки та картмаксімуми різних типів, друку, мети та дат випуску, стану збереження, погашені та не погашені");
  • твори мистецтва ("Ритуальні маски, художні та тотемні фігури з деревини або кістки тварин походженням із країн Південної Африки");
  • мінерали ("колекція природних мінералів, включаючи напів- та дорогоцінне каміння в необробленому чи кустарно обробленому вигляді, палеонтологічні зразки, наконечники метальної зброї епохи палеоліту з Північної Африки")
  • ювелірні вироби ("ритуальні речі та ювелірні прикраси").
Пояснення потребує походження коштів на придбання такого майна.

3. Кандидат має сумнівні зв'язки, що може вказувати на його невідповідність критерію незалежності та політичної нейтральності. Зокрема, кандидат пов'язаний із Демченком Сергієм Олексійовичем — чинним народним депутатом від політичної партії "Слуга народу" та членом комітету з питань правової політики, що вирішує питання щодо призначення членів Вищої ради правосуддя за квотою Верховної Ради України. У червні 20120 року Демченко подав альтернативний законопроєкт №3711-2 про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Однак замість реальної реформи нардеп пропонував скасувати Громадську раду доброчесності та зробити Громадську раду міжнародних експертів (орган, що обирає суддів Антикорсуду), підконтрольну Вищій раді правосуддя, яка буде радити в питаннях щодо фінансування та навантаження суддів. Однак саме незалежність ГРМЕ показала ефективність при доборі суддів Вищого антикорупційного суду, коли туди не допустили 42 недоброчесних кандидати.

Разом з Демченком кандидат до ВРП Бабій був співвласником ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПОЗИТИВ» з 2001 по 2015 роки.

Громадська організація, засновником якої є Демченко С. О., надала дружині кандидата позику у розмірі 240 000 грн у 2018 році. Станом на кінець 2020 року позика досі не повернена.

Сергій Демченко також пов'язаний із "сірим кардиналом" судової влади часів Віктора Януковича Андрієм Портновим. Так, видання Слідство.Інфо повідомляло, що Демченко виступав адвокатом Портнова та у відповідь на питання журналістів заявив, що станом на 2019 рік підтримує стосунки з ним. Також Демченко був адвокатом, який, за його словами, безкоштовно та з власних переконань захищав одну з найодіозніших суддів Майдану — Оксану Царевич.
Войнарівський Микола Миколайович
голова Миколаївського районного суду Миколаївської області
Питання щодо задекларованого майна
Допомога водіям уникнути відповідальності за п'яне водіння
Допомога порушникам вимог фінансового контролю уникнути відповідальності
Ухвалення рішень під час навчання поза судом
1. У деклараціях за 2013 та 2014 роки кандидат не декларує жодного об'єкта нерухомого майна на праві власності чи користування. Також, судячи з декларації, у 2015 році у кандидата не було жодного житла — у декларації за 2015 рік він вказує квартиру, однак датою початку користування нею вказує травень 2016 року.
Крім цього, за даними декларацій за 2016-2020 роки, фактично весь період кандидат з родиною (дружиною та сином) проживають у квартирах, що належать третім особам, на безоплатній основі. Так, до кінця 2019 року родина кандидата проживала у квартирі його тещі, а з 21.01.2020 — у квартирі Юсової О. В. на умовах оплати витрат на утримання квартири.

2. У декларації за 2015 рік кандидат вказав, що з січня 2009 року його дружина є власницею автомобіля Toyota Auris 2008 року випуску вартістю 183 000 грн. Сам кандидат, за даними декларації, з вересня 2009 року користується автомобілем Kia Cerato 2008 року випуску, який належить його брату, Войнарівському Олегу Миколайовичу. Попри те, що Войнарівський та його дружина користуються цими автівками від 2009, він не не декларував їх у 2013 та 2014 роках.

У декларації за 2014 рік кандидат вказав, що є власником іншого автомобіля — Peugeot 605 1992 року випуску. У декларації за 2015 рік кандидат не декларує ані це авто, ані дохід від його продажу.

3. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 05.07.2018 суддя Центрального районного суду м. Миколаєва видала судовий наказ про стягнення з Войнарівського Миколи Миколайовича заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання у розмірі 13 085 грн.

При цьому, у судовому наказі йдеться про об'єкт нерухомості, відмінний від квартири, в якій кандидат відповідно до декларації проживав у 2018 році. Таким чином, ймовірно кандидат не задекларував нерухомість, про яку йдеться у судовому рішенні, у декларації за 2018 рік.

4. Кандидат неодноразово допомагав водіям уникати адміністративної відповідальності за кермування напідпитку, затягуючи строки розгляду справи.

Наприклад, у провадженні кандидата перебувала справа No 480/2093/17 щодо водія, якого спіймали за кермом у стані сп'яніння. Драгер показав 1,78 проміле, що у 9 разів перевищує норму. Справа надійшла до суду 16.11.2017 та була розподілена на суддю 17.11.2017. Однак він розглянув її лише 01.032018, коли закінчився строк притягнення до відповідальності. При цьому, відповідно до звіту про результати роботи суду за 2017 рік, навантаження на суддю було незначне. Зокрема, за 2017 він розглянув лише 37 справ про адміністративне правопорушення, а загальне навантаження на нього складало лише 6 % від загального навантаження на усіх трьох суддів цього суду.
Принаймні ще у 45 подібних справах кандидат закрив провадження у звʼязку зі спливом строку притягнення до відповідальності.

Звертаємо увагу, що затягування з розглядом таких справ є типовою корупційною схемою уникнення водіями відповідальності за п'яне водіння. Навіть нереформована Вища рада правосуддя вважає такі дії порушенням та карає суддів за такі дії.

5. Кандидат систематично закривав справи за статтею 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) у зв'язку із закінченням строків. Для прикладу, у справі № 945/376/20 суддя розглядав протокол про порушення депутатом сільської ради правил подання декларації. Справа надійшла до суду 02.03.2020 і цього ж дня була розподілена на суддю. Строк притягнення до відповідальності закінчувався 21.08.2020, тобто у суду було достатньо часу. Однак рішення ухвалене лише 09.10.2020. Суддя визнав порушника винним, але справу закрив у зв'язку із закінченням строку. І таких справ ми виявили ще мінімум 4.

6. Із досьє судді, розміщеного на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відомо, що з 31.03.2014 по 11.04.2014 кандидат проходив навчання тривалістю 72 академічніх години.
Із Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що протягом вказаного періоду кандидат ухвалював судові рішення. Так, 31.03.2014 кандидат ухвалив заочне рішення у справі No480/458/13-ц; заочне рішення у справі No480/914/13-ц; заочне рішення у справі No480/955/13-ц. Крім цього, 02.04.2014 кандидат постановив ухвалу у справі No1417/339/12, а 07.04.2014 — ухвалу у справі No 480\3128\13-к.

З 2013 до 2018 року відомо щонайменше про 47 судових рішень під час навчання. Чинне українське законодавство не передбачає можливості ухвалення судового рішення поза приміщенням суду, за винятком рішень, ухвалених на виїзному судовому засіданні.
Голобутовський Роман Зіновійович
суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
Питання до задекларованого майна
Невідповідність способу життя доходам
1. Стиль життя кандидата очевидно не відповідає його доходам, а доходи дружини є вкрай сумнівними. Так, у 2015 році Голобутовська Юлія Олександрівна заробила майже 1 млн грн від підприємницької діяльності. При цьому, вона продовжувала працювати у юридичній компанії м. Дніпро, де отримувала незначні доходи, та народила сина у тому ж році. За наступні два роки дружина кандидата заробила ще 10 мільйонів гривень, продовжуючи працювати за маленьку заробітну плату в юридичній компанії. У 2019 році Голобутовська заробила понад 1 мільйон гривень, а у 2020 її доходи різко впали — лише 40 136 грн.

2. Примітно, що декларуючи такі великі доходи дружини, кандидат не декларував значних витрат чи заощаджень. Таким чином, побутові витрати подружжя у 2016-2017 роках складали орієнтовно по 100 000 доларів на рік.

3. У паперових деклараціях за 2012-2015 роки кандидат не декларує жодного об'єкта нерухомого майна на праві власності чи користування, хоча був зобов'язаний вказати об'єкт нерухомості, в якому проживає з дружиною.

4. У 2020 році кандидат задекларував наявність у дружини та сина права користування квартирою у м. Борислав Львівської області з 1997 року. Однак у жодній з попередніх декларацій за 2012-2019 роки Голобутовський це майно не декларував.

5. У електронній декларації за 2015 рік кандидат вказує, що з 30.07.2013 користується автомобілем Porsche Cayenne 2013 року випуску вартістю 1 199 934 грн, власником якого є його батько. Пояснень потребує походження коштів на придбання такого автомобіля.

6. Згідно з повідомленням про суттєві зміни у майновому стані у травні 2021 року кандидат отримав у подарунок від своєї матері квартиру площею 49 кв. м в елітному київському ЖК "Новопечерські липки", при цьому вказана вартість квартири — 882 000 грн. За даними сайтів з продажу нерухомості квартира площею 51 кв. м без ремонту у цьому будинку сьогодні коштує 161 000 доларів США, що орієнтовно в п'ять разів більше задекларованої кандидатом вартості.

7. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень у липні 2020 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська вирішував питання про притягнення Голобутовського до адміністративної відповідальності за повторне керування автомобілем AUDI E TRON без переднього номерного знака. У декларації кандидата за 2020 рік такої автівки немає. Кандидат задекларував таке авто лише у червні 2021 року, зазначивши про покупку AUDI E TRON 2019 року випуску за 1 974 605 грн.

Голобутовський є суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду з 2010 року. Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України, кандидат 05.08.2019 отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а зупинив його лише 30.08.2019. Водночас відповідно до ч.2 статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади чи виконувати іншу оплачувану роботу.

Відповідно до закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю необхідно пройти обов'язкове стажування під керівництвом адвоката, що очевидно не узгоджується з принципами незалежності та безсторонності, яких має дотримуватися суддя. Крім того, вкрай сумнівно, що чинний суддя міг виконати вимоги, встановлені для стажування відповідно до Положення.

8. Голобутовський є керівником Дніпропетровського підрозділу Громадської організації "Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів", про що він повідомляє у своїх деклараціях. 27.07.2021 ця організація разом з Вищою радою правосуддя та кількома іншими суддівськими організаціями виступили із відкритим зверненням до президента України, в якому закликали ветувати закон №1635-ІХ щодо реформи Вищої ради правосуддя

У зверненні судді, зокрема, вказують на те, що цей закон "загрожує суверенітету України", оскільки "містить інструменти впливу іноземних держав". Також у зверненні судді наголошують на "неприпустимості порушення конституційних гарантій незалежності суддів".

Таким чином, кандидат бере участь у конкурсі, який відбувається згідно з нормами закону, який, на його думку, порушує український суверенітет та є втручанням в його суддівську незалежність.
Заічко Олена Вікторівна
суддя Харківського окружного адміністративного суду
Питання щодо задекларованого майна
Ухвалення сумнівних рішень
Ухвалення рішень під час навчання поза судом
1. 11.03.2021 кандидатка подала повідомлення про зміни в майновому стані, де вказала, що 02.03.2021 оформила право власності на автомобіль Lexus RX 350 (LK) 2020 року випуску вартістю 1 970 080 грн.

У щорічній декларації за 2020 рік кандидатка вказала, що 19.12.2020 внесла передоплату за цей автомобіль у розмірі 591 024 грн. При цьому, кандидатка не задекларувала жодних заощаджень станом на кінець 2020 року, коштом яких у березні 2021 року можна було б оплатити решту вартості автомобіля, а саме 1 379 056 грн. Заробітної плати кандидатки за два місяці 2021 року було б очевидно недостатньо, а в разі отримання кандидаткою інших значних доходів у 2021 вона мала б показати це у повідомленні про зміни в майновому стані.

2. У лютому 2020 році кандидатка ймовірно ухвалила свавільне рішення на користь житлово-будівельного кооперативу "СЛАЙС", пов'язаного із харківською міською владою, щодо забудови земельної ділянки площею 13 га, на яку рішенням іншого суду було накладено арешт. Примітно, що одразу після цього, у березні 2020 року, неповнолітні діти кандидатки отримали у власність безоплатно квартиру площею 102, 5 кв. м від харківської міської влади.

3. З досьє судді, розміщеного на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відомо, що з 09.09.2013 по 10.09.2013 вона проходила навчання у Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів України тривалістю 16 академічних годин.

З Єдиного державного реєстру судових рішень нам стало відомо, що протягом вказаного періоду кандидатка ухвалила 3 постанови (справи No820/5266/13-а, No820/5828/13-а, No20/5693/13-а) та постановила 19 ухвал.

У досьє судді також вказано, що з 21.10.2013 по 01.11.2013 кандидатка проходила навчання у Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів України тривалістю 72 академічні години.

З Єдиного державного реєстру судових рішень нам стало відомо, що протягом вказаного періоду кандидатка ухвалювала судові рішення, зокрема, 4 постанови у справах No820/8538/13-а, No820/8287/13-а, No820/8295/13-а та No820/9279/13-а.

Чинне українське законодавство не передбачає можливості ухвалення судового рішення поза приміщенням суду, за винятком рішень, ухвалених на виїзному судовому засіданні.

4. Кандидатка є членкинею Громадської організації "Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів", про що вона повідомляє у своїх деклараціях. 27.07.2021 ця організація разом з Вищою радою правосуддя та кількома іншими суддівськими організаціями виступили із відкритим зверненням до президента України, в якому закликали ветувати закон №1635-ІХ щодо реформи Вищої ради правосуддя

У зверненні судді, зокрема, вказують на те, що цей закон "загрожує суверенітету України", оскільки "містить інструменти впливу іноземних держав". Також у зверненні судді наголошують на "неприпустимості порушення конституційних гарантій незалежності суддів".

Таким чином, кандидатка бере участь у конкурсі, який відбувається згідно з нормами закону, який, на її думку, порушує український суверенітет та є втручанням в її суддівську незалежність.
Куценко Володимир Дмитрович
судовий експерт відділу науково-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення експертної діяльності Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
Питання щодо походження коштів на задеклароване майно
1. Кандидат та члени його родини володіють значною кількістю рухомого та нерухомого майна, приховуючи його вартість та плутають дати придбання. Також кандидат не задекларував заробітну плату на місцях роботи у 2019 та 2020 роках.

Так, у декларації за 2015 рік кандидат вказав, що вартість усієї належної йому та його дружині нерухомості та транспортних засобів становить одну гривню. У наступних деклараціях кандидат взагалі не вказує вартість цих об'єктів, однак декларує вартість автомобілів, які придбавалися у 2017-2018 роках.

У 2010-2011 роках кандидат, його дружина та сестра набули у власність елітні котеджі на одній вулиці в м. Одеса — котедж площею 413, 9 кв. м у листопаді 2010, котедж площею 349,6 кв. м у березні 2011 та котедж площею 413, 4 кв. м у листопаді 2010 відповідно. При цьому, у деклараціях за 2015-2016 роки кандидат вказував, що площа котеджа дружини складала 390 кв. м, а дружина набула його у власність то 21.02.2014, то 03.03.2011.

Примітно, що сестра кандидата володіє квартирою площею 95, 7 кв.м по вул. Французький бульвар у м. Одеса, вартість подібної квартири сьогодні складає орієнтовно 135 000 доларів США, паркомісцем у цьому ж будинку, а також дев'ятьма земельними ділянками в Біляївському районі Одеської області сукупною площею 390 га на підставі судового рішення.

Пояснень потребує походження коштів, на які була придбана така власність.

2. З Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомо, що 23.04.2021 дружина кандидата придбала автомобіль Audi Q7 2021 року випуску. За даними спеціалізованого сайту з продажу вживаних автомобілів наразі вартість такого автомобіля без пробігу складає майже 2 500 000 грн (91 558 доларів США). У декларації кандидата за 2020 рік вказано, що у його власності та власності членів сімʼї станом на 31.12.2020 було близько 900 тис. грн. Пояснень потребує походження коштів на придбання автівки.

3. Кандидат не надав частину копій сторінок з трудової книжки, де є відомості за період з грудня 2017 по вересень 2019 року. За даними декларації за 2019 рік кандидат набув у власність разом з сестрою земельну ділянку на Закарпатті у відомому курортному селі Шаяни. При цьому, кандидат не подав повідомлення про істотні зміни в майновому стані, хоча за даними декларації перед звільненням станом на період купівлі ще перебував на посаді керівника служби інспекторів Вищої ради правосуддя.

Лукошкіна Юлія Юріївна
керівниця Київського офісу АО "Матвіїв та партнери"
Питання щодо задекларованого майна та доходу
Уникнення відповідальності за ДТП
Сумніви в політичній нейтральності
1. У жодній із декларацій кандидатка не вказала жодного об'єкта нерухомого майна, де б проживала родина. Очевидно, кандидатка з родиною (чоловіком та двома дітьми) має мати житло бодай на праві користування, а тому вона була зобов'язана відобразити його у декларації.

2. У декларації кандидата на посаду адвоката, поданій 25.09.2021 о 14:23, Лукошкіна вказала, що її чоловіку Лукошкіну Олексію Георгійовичу з 07.12.2016 на праві власності належить офіс площею 46,6 кв.м, вартість якого станом на дату набуття у власність становила 360 000 грн. Також кандидатка вказує, що є власницею автомобіля Kia Sportage, вартість якого станом на дату набуття у власність становила 810 000 грн, а чоловік — Lexus IS250 2008 року випуску, вартість якого станом на дату набуття у власність становила 100 000 грн. Однак у всіх наступних деклараціях кандидатка не вказала відомості про вартість вказаних обʼєктів рухомого та нерухомого майна. Вказане може свідчити про намагання приховати реальний майновий стан та її родини та не дати можливості встановити відповідність їх майна та способу життя отриманим доходам.

За даними сайту з архівними оголошеннями про продаж вживаних автомобілів вартість автомобіля Lexus IS 2008 року випуску у червні 2015 року (за 11 місяців до купівлі автомобіля чоловіком) складала 21 500 доларів США або ж 454 795 грн, тоді як кандидатка вказала, що у травні 2016 року автомобіль коштував 100 000 грн. Малоймовірно, що за 11 місяців вартість автомобіля зменшилась в 5 разів.

3. У автобіографії кандидатка вказує, що з 12.06.2019 є адвокатом, керівником київського офісу Адвокатського об'єднання "Матвіїв і партнери". Її основними завданнями, відповідно до документа, є супроводження судових спорів, захист інтересів клієнтів у сфері господарського та цивільного процесу, координування роботи команди, розробка стратегії захисту, медіація, управління операціями організаційного характеру. При цьому, кандидатка вказує, що її дохід у 2020 році (заробітна плата) склав лише 60 763 грн, що становить 5 063 грн на місяць.

За результатами щорічного рейтингу видання "Юридична практика" Адвокатське об'єднання "Матвіїв і партнери" увійшло до 100 кращих юридичних фірм України, опинившись на 70 місці.

Видається сумнівним, що дохід керівниці офісу юридичної фірми, яка посідає місця в щорічних рейтингах, отримує менше мінімальної заробітної платні на місяць. Ймовірно, реальний дохід кандидатки є значно вищим, однак він не виплачується офіційно задля уникнення оподаткування.

4. За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2016 році Лукошкіна Юлія Юріївна скоїла ДТП, однак уникла відповідальності. Керуючи автомобілем "Хонда", кандидатка не дотрималась безпечної дистанції, внаслідок чого здійснила зіткнення з автомобілем "Лексус", чим порушила Правила дорожнього руху. У 2017 році суддя Печерського районного суду м. Києва К. Тарасюк хоч і погодилась із тим, що обставини справи вказують на винуватість кандидатки, але закрила справу через сплив строків. Так, ст. 38 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" у редакції, яка діяла на той час, встановлювала 3-місячний строк для притягнення особи до кримінальної відповідальності. Таким чином, кандидатці вдалось уникнути адміністративної відповідальності. За даними Фундації DEJURE, сплив строків є найпоширенішим способом ухилення від покарання. У 2019 році так було закрито 17,3 тис. справ, у 2018 році – 19,8 тис., у 2017 році – 19,6 тис.

Крім цього, слід звернути увагу, що за матеріалами судової справи, ймовірно кандидатка керувала автомобілем "Хонда", який не зазначила удекларації за 2020 рік.

5. Згідно з автобіографією кандидатка у 19 років працювала помічником-консультантом народного депутата від Комуністичної партії України Снігача А.П. Імовірно, це пов'язано із тим, що її матір, Лясковська Ніна Сергіївна, понад двадцять років працює в апараті Верховної Ради України (щонайменше останні сім років — завідувач сектору), а батько, Лясковський Юрій Павлович, був багаторічним помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Макеєнка, який, зокрема, голосував за мовний закон "Колесніченка-Ківалова".

6. З січня 2016 по червень 2019 року кандидатка працювала в Адвокатському об'єднанні "Ел Сі Еф", яке входить у так звану юридичну групу "LCF". Співзасновницею компанії є Анна Огренчук, дружина Андрія Довбенка, якого називали "смотрящим" за Міністерством юстиції у 2014-2019 роках. Саме на їхньому весіллі у Франції гуляв тодішній керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Сам Андрій Довбенко та пов'язані з ним компанії фігурують у кримінальному провадженні НАБУ/САП щодо хабарів за вирішення у Міністерстві юстиції питань з виконавчими провадженнями. Крім того, фігурує у провадженні й ТОВ "Юридична фірма "Ел Сі Еф" з юридичної групи "LCF" Огренчук.

Тесть кандидатки Георгій Лукошкін є співзасновником ТОВ "Ніка-Консалтінг", де ще одним співзасновником виступає ВГО "Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "К" Служби Безпеки України".
Мороз Микола Володимирович
доцент, кандидат юридичних наук, НЮУ ім. Ярослава Мудрого (кафедра цивільного права)
Питання щодо походження коштів на задеклароване майно Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними декларації у 2011 році кандидат придбав квартиру у м. Харків площею 54,4 кв. м вартістю 350 000 грн (майже 44 000 доларів за тодішнім курсом). Через рік, у 2012, кандидат придбав нове авто MERCEDES-BENZ ML 250 CDI вартістю 512 569 грн (понад 64 000 доларів за тодішнім курсом). Отже, впродовж одного року кандидат здійснив видатків на майже 110 тисяч доларів.

Разом з тим, сукупний дохід за 2005-2012 роки склав лише 236 000 грн, або ж приблизно 30 тисяч доларів за тодішнім курсом. У період між 2007 та 2011 роками у кандидата є лише п'ять місяців страхового стажу. У цей час на утриманні кандидата перебували двоє неповнолітніх дітей. Таким чином, походження коштів для купівлі квартири і автомобіля потребує пояснень.

2. Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на матір кандидата зареєстрована половина квартири у новобудові у м. Харків. Власником іншої квартири у цьому є будинку є батько кандидата. У автобіографії кандидат вказав, що його батько є пенсіонером, а його матір працює лікарем терапевтом в м. Мала Виска на Кіровоградщині. Походження коштів на придбання квартир потребує пояснень. Зважаючи на те, що батьки кандидата проживають у м. Мала Виска Кіровоградського району, можна припустити, що квартири купувались за кошти кандидата та були оформлені на його батьків.

3. У автобіографії кандидат вказав, що з 2004 по 2007 роки працював виконавчим директором ТОВ "Норма-Харків". У цей час співзасновниками фірми були Зіновій Снєжко та Олександр Спектор. Останнього медіа підозрюють у рейдерстві. Відомо про щонайменше два замахи на нього, а місцеві ЗМІ звинувачували його фірму "Норма" (мережа аптек) у торгівлі наркотиками. Імовірно, що "Норма-Харків", через засновників була афілійованою з дніпродзержинською "Нормою", якою досі володіють Спектор-Снєжко.

4. Кандидат був помічником народного депутата Косінова Станіслава Анатолійовича (2002-2006). У цей же час він очолював благодійний фонд "Харківські правові ініціативи", який згодом змінив назву на БФ "Фонд Станіслава Косінова". Сам Косінов у 2020 році був обраний до Харківської облради від "БЛОКУ КЕРНЕСА — УСПІШНИЙ ХАРКІВ!".
Талько В'ячеслав Валентинович
адвокат
Питання щодо задекларованого майна та доходу
Сумніви в політичній нейтральності
Ймовірне кермування в стані сп'яніння
1. НАЗК у 2021 році проводило повну перевірку декларації кандидата за 2020 рік і встановило, що ним було зазначено недостовірні відомості.

2. У декларації за 2016 рік кандидат вказує, що позичив 160 000 доларів третім особам. Станом на кінець 2020 року ця позика не була повернена кандидату.

У автобіографії кандидат вказав, що з липня 2013 року працював на посаді директора адвокатського об'єднання "Правник", яке у 2014 році було перейменоване на "Кросондович Лойерс".

У 2016 році дохід кандидата за основним місцем роботи (АО "Кросондович Лойерс") склав 17 700 грн та 9 300 грн за сумісництвом (ТОВ "Поінт клаб"), тобто всього 27 000 грн до вирахування податків. Співмешканка кандидата у 2016 році не мала жодного доходу. При цьому, на утриманні кандидата перебував іще пасинок та дві доньки. Таким чином, відповідно до декларації кандидата у 2016 році сім'я з п'яти осіб жила на 2 250 грн на місяць (без вирахування податків) та ще й утримувала при цьому автомобіль і квартиру площею 81 кв.м.

У 2017 році дохід кандидата за основним місцем роботи (АО "Кросондович Лойерс") склав 37 120 грн та 38 791 грн за сумісництвом (ТОВ "Поінт клаб"), а також кандидат тримав заробітну 13 020 грн на посаді інспектора Вищої ради правосуддя, на яку він був призначений всередині грудня 2017 року. Тобто дохід кандидата від двох юридичних осіб, де він працював майже протягом всього 2017 року, склав всього 75 911 грн до вирахування податків. Дохід його співмешканки від ТОВ "Поінт клаб" у 2017 році склав 1 400 грн.

З огляду на це виникає обґрунтований сумнів щодо наявності в кандидата вільних коштів у розмірі 160 000 доларів США, які він міг позичити третім особам. Крім цього, видається сумнівною правдивість задекларованих кандидатом даних щодо його доходів у 2016-2017 роках.

3. Кандидат декларує лише один об'єкт нерухомості — квартиру площею 81 кв. м у м. Київ, придбану дружиною 16.11.2015 за 838 227 грн. Зважаючи на дані про доходи кандидата у 2016 році, зокрема, те, що на посаді директора АО "Кросондович Лойерс", яку він обіймає з 2013 року, кандидат отримав лише 17 700 грн річного доходу, видається сумнівною наявність у родини достатніх коштів для придбання квартири у власність.

4. У декларації за 2016 рік кандидат вказав корпоративні права, а саме частку у розмірі 33,3 % у Адвокатському об'єднанні "Кросондович Лойерс". Починаючи з 2017 року кандидат не декларує корпоративних прав у цій юридичній особі, втім, кандидат не вказує також жодного доходу від відчуження корпоративних прав.

5. Кандидат може бути пов'язаним із політичною партією "Слуга народу".
Із 2013 по 2017 роки кандидат був директором Адвокатського об'єднання "Кросондович Лойерс". За даними Youcontrol, через засновників цієї компанії, а також через інші юридичні компанії кандидат був пов'язаний із Сергієм Нижним С. За даними розслідування Bihus.Info, у 2019 році Сергій Нижний був лідером однієї з чотирьох груп впливу у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського, а пов'язані з ним особи стали народними депутатами від політичної партії "Слуга народу". Зокрема, депутатський мандат отримав один із співзасновників компанії, пов'язаної із кандидатом. Також примітно, що документи на участь у конкурсі на посаду члена ВРП за парламентською квотою подавав також один із співзасновників компанії, пов'язаної з Сергієм Нижним, де кандидат працював директором. .

6. Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що 23.10.2010 щодо особи, прізвище імʼя та по-батькові повністю збігається з прізвищем, іменем та по-батькові кандидата, було складено протокол про адміністративне правопорушення за кермування автомобілем "Мерседес" напідпитку та відмовою проходити медогляд.

7. Кандидат з 20.12.2017 року працював інспектором у службі інспекторів Вищої ради правосуддя. Спершу він працював з членкинею ВРП Аллою Лесько. З 20.02.2018 - з членом ВРП Вадимом Бяляневичем. А з 30.03.2018 і до 22.01.2021 року був інспектором членкині ВРП Лариси Швецової.

Відповідно до записів НАБУ з кабінету голови ОАСКу, Павло Вовк давав Швецовій вказівки, які рішення ухвалювати. Зокрема, на записах голос Вовка каже: «Так же на докладе у Швецовой жалоба Длугач на судью Окружного Кузьменко Анна Игоревна – необходимо отказать». Пізніше ВРП справді відмовила у відкритті провадження щодо судді за скаргою Длугач М.Є. за дії, вчинені під час розгляду справи № 826/12004/18. Доповідачкою за цією скаргою була членкиня Третьої Дисциплінарної палати ВРП Швецова Л.А.

Також Швецова відігравала важливу роль у переслідуванні суддів, завдяки яким НАБУ отримало можливість розслідувати справи щодо дій "вовчого угрупування". Зокрема, саме Швецова є доповідачкою у справі проти голови Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая, який дав дозвіл на встановлення "жучків" у кабінеті Павла Вовка. Підставою для відкриття дисциплінарного провадження стали скарги фігурантів плівок адвоката Кравця та нардепки ОПЗЖ Антоніни Славицької.

Завдяки Швецовій переслідування зазнав і суддя Віктор Фомін, який давав дозвіл НАБУ на доступ до телефонних трафіків Вовка. Одним зі скаржників у цій справі була особа з вигаданою адресою. Можливо, сам скаржник теж був вигаданим персонажем.

Швецова була доповідачкою й у справах щодо судді Вищого антикорсуду Хамзіна та суддів апеляційної палати цього суду. Громадськість відзначила особливий підхід ВРП до цих справ та ознаки переслідувань суддів, які не піддаються впливу Вовка.

Дуже показовою є і справа щодо судді Солом'янського суду Києва Марії Зелінської. НАБУ подало на неї скаргу за дуже сумнівні дії при розгляді справи, що стосується ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського. Однак Швецова зробила висновок про відсутність порушень у діях судді. Згодом НАБУ опублікувало листування між адвокатами, з якої випливає, що за таке рішення вони принесли у ВРП 50 тисяч доларів.

Висновок Швецової допоміг уникнути покарання судді Шевченківського суду м.Києва Олені Мєлєшак, яка незаконно випустила з-під варти реального вбивцю. Відповідно до вироку суду він зґвалтував та побив до смерті дворічну дитину. Надалі ухвалу Мєлєшак визнано незаконною і скасовано. Однак вбивця одразу після виходу з тюрми зник і вже понад півтора роки перебуває у розшуку

У всіх цих справах йшлось про розгляд дисциплінарних скарг і підготовку матеріалів у період, коли інспектором Швецової був Талько. Вочевидь йому було відомо про усі ці сумнівні дії членкині ВРП і, швидше за все, саме він готував відповідні матеріали. Тобто він, як мінімум, сприяв таким діям та мовчав про них.
Тиховліс В'ячеслав Романович
керуючий АБ В'ячеслава Тиховліса
Питання щодо походження коштів на придбання майна
1. У деклараціях за 2016, 2017 та 2020 роки кандидат вказує, що його дружина з вересня 2009 року є власницею квартири площею 37,5 кв. м у м. Дніпро. У деклараціях за 2016 та 2017 роки кандидат вказує, що вартість квартири склала лише 29 377 грн (орієнтовно 3 600 доларів США за курсом на 01.09.2009), тоді як у декларації за 2020 рік кандидат вказує, що вартість квартири невідома. Задекларована вартість квартири може бути заниженою.

2. У декларації за 2020 рік кандидат вказує, що у серпні 2020 року придбав квартиру у м. Київ площею 34,3 кв. м за 1 381 742 грн. Дохід кандидата за весь 2020 рік склав лише 79 106 грн, а дохід подружжя за 2020 рік склав 406 022 грн до сплати всіх податків (29 128 грн на місяць). При цьому, на утриманні подружжя перебувало четверо неповнолітніх дітей.

Дані про доходи кандидата у 2018-2019 роках відсутні, утім згідно з декларацією кандидата за 2017 рік станом на кінець звітного року ані у нього, ані у його дружини не було жодних заощаджень, а сукупний дохід подружжя у цьому році склав 352 796 грн.

Крім цього, у декларації за 2020 рік кандидат вказує, що 02.08.2019 придбав автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску. Кандидат не декларує вартість цієї автівки. За даними спеціалізованого веб-сайту з продажу вживаних авто, вартість такого автомобіля у 2019 році могла складати від 10 000 доларів США (оголошення 1, 2, 3, 4, 5), або від 253 400 грн за курсом на 02.08.2019.

З огляду на це, пояснень потребує походження коштів на придбання квартири та автівки.

3. У лютому 2021 року дружина кандидата придбала домоволодіння площею 200,1 кв.м та дві земельні ділянки загальною площею 1323 кв.м у м. Дніпро. За даними сайту з продажу нерухомого майна у 2021 році житловий будинок та земельна ділянка за цією ж адресою продавались за 60 000 доларів США (площа житлового будинку — 104 кв. м, площа земельної ділянки — 700 кв.м). Пояснень потребує джерело походження коштів для придбання майна, оскільки сукупний дохід сімʼї у 2020 році склав 411 220 грн, а у їх власності були відсутні накопичені грошові активи.

4. Батько кандидата є власником квартири в м. Києві, яка розташована у сусідньому будинку з будинком, де знаходиться квартира кандидата, придбана ним у 2020 році. Крім цього, власницею ще однією квартири поруч є теща рідного брата кандидата.

Батько кандидата є пенсіонером, він також володіє двома квартирами у м. Кам'янське Дніпропетровської області. Ще одна квартира у цьому місті належать матері-пенсіонерці кандидата. Ймовірно, саме у м. Кам'янське проживають батьки кандидата та теща його брата. Виникає обґрунтований сумнів щодо наявності у батька кандидата достатніх коштів для придбання квартири у м. Київ. Оскільки батьки кандидата проживають у м. Кам'янське, можна припустити, що квартири були придбані саме кандидатом та оформлені на родичів задля уникнення необхідні доводити законність походження коштів для їх купівлі.
Шульга Андрій Олексійович
Керуючий партнер адвокатського об'єднання ''АЛЬФА АДВОКАТ КОНСАЛТИНГ''
Питання щодо задекларованого майна та доходу
Сумніви в політичній нейтральності
1. Відповідно до даних декларації за 2020 рік офіційна заробітна плата кандидата склала 86 400 грн, доходи членів його родини — 29 200 грн. Такі розміри доходу кандидата та його родини видаються незвично малими, враховуючи той факт, що кандидат має 20-річний досвід роботи у сфері права, є керівником адвокатського об'єднання "Альфа адвокат консалтинг". Так, у 2019 році у Адвокатському об'єднанні ''АЛЬФА АДВОКАТ КОНСАЛТИНГ'' кандидат отримав заробітну плату у розмірі 50 702 грн (близько 4225 грн на місяць). У 2019 році мінімальна заробітна плата становила 4 173 грн. Наведене дає підстави для обґрунтованого сумніву у правдивості задекларованих доходів.

2. У декларації за 2020 рік кандидат вказує, що 07.07.2020 набув право власності на будинок площею 280,2 кв. м у с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області. Селище Хотів розташоване у 10 хв їзди від Києва поруч з парком "Феофанія".

Вартість будинка кандидат не декларує, хоча зобов'язаний. Крім цього, виникає обґрунтований сумнів щодо наявності у кандидата достатніх коштів на купівлю/будівництво цього будинка.

Так, будинок з такою площею у с. Хотів сьогодні коштує за 248 000 доларів США (6 765 440 грн за курсом на 21.12.2021). Відповідно до даних витягу з Реєстру застрахованих осіб, який кандидат подав на участь у конкурсі, його офіційний дохід з 2000 по 2020 роки включно склав близько 542 000 гривень, що у 12 разів менше вартості подібного будинка, виставленого на продаж. Крім цього, в цей період кандидат набував у власність інше майно.

Так, 06.08.2019 кандидат придбав автівку Chery Tiggo 2019 року випуску за 338 238 грн, що становить більше половини його офіційного доходу за попередні 20 років.

Зважаючи на те, що річний дохід кандидата ніколи не перевищував 86 000 грн, дружина отримує соціальні виплати по безробіттю, а на його утриманні перебувають ще двоє неповнолітніх дітей (відповідно до автобіографії кандидата, обидвоє дітей шкільного віку), походження коштів для утримання сім'ї, придбання автомобіля та купівлі/будівництва будинка потребує пояснень кандидата.

3. Кандидат набув у власність майно за сумнівних обставин.

Так, у декларації кандидат вказує, що 04.05.2017 став власником квартири у м. Київ площею 57 кв. м за вартістю 799 220 грн. Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, квартира розташована у центральній частині Києва за адресою: вул. Введенська, 32.

Кандидат отримав цю квартиру на підставі договору дарування від 04.05.2017 від Горваля Володимира Івановича та/або Горваль Олени Володимирівни. Водночас досі триває провадження за позовом Горваль Єлизавети Олексіївни до Горваля В. І., Горваль О. В. та Шульги А. О. про визнання договору дарування удаваним.

Таким чином, існує необхідність у з'ясуванні обставин та причин, з яких кандидат отримав в подарунок від третіх осіб квартиру в історичному центрі Києва, з огляду на те, що Горваль Є. О., яка очевидно має родинні зв'язки з дарувальниками, оскаржує договір дарування в суді.

4. За даними Youcontrol, кандидат був головою комісії з припинення ТОВ "Стратегія-2005", яке входить до групи проросійського народного депутата Андрія Деркача, якого Сполучені Штати Америки вважають агентом впливу Росії.

5. Відповідно до інформації Громадського руху ЧЕСНО у 2002 році кандидат балотувався до Верховної Ради України IV скликання від Виборчого блоку політичних партій «Єдність», а у 2006 році балотувався до Верховної Ради України V скликання від українського виборчого блоку політичних партій імені екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка «Блок Лазаренка».
Ярощук Оксана Володимирівна
заступник начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області
Питання щодо задекларованого майна
Питання щодо походження коштів на придбання майна
1. За даними декларації 27.04.2011 кандидатка придбала автомобіль Suzuki Grand Vitara 2008 року випуску. У жодній з декларацій кандидатка не вказує вартість автомобіля.

Згідно з даними спеціалізованого веб-сайту з продажу вживаних автомобілів навесні 2011 року вартість Suzuki Grand Vitara 2008 року випуску могла складала від 20 000 до 26 000 доларів США (наприклад, оголошення 1, 2, 3, 4, 5, 6), або ж від 159 200 до 206 960 грн за офіційним курсом на 27.04.2011. Водночас, відповідно до даних Реєстру застрахованих осіб, поданого Ярощук, її загальний дохід за всі роки роботи (з 2003 по 2010 роки включно) склав лише 120 480 грн, а у 2011 році — 70 462 грн. Пояснень потребує походження коштів на придбання цього автомобіля.

2. Кандидатка також не декларує вартість іншої автівки — Skoda Superb 2013 року випуску, яку за даними декларації 09.07.2013 придбала її матір, Марченко Людмила Степанівна. У 2014 році вживану Skoda Superb 2013 року випуску продавали за 26 000 доларів США, або 224 640 грн за офіційним курсом.

У автобіографії кандидатка вказує, що її матір є пенсіонеркою, тож наявність у неї достатніх коштів для придбання автівки у власність видається сумнівною. Примітно, що одразу після купівлі матір передала автівку у користування кандидатці. У самої Ярощук також навряд чи були достатні кошти для придбання такої автівки у власність зважаючи розмір її доходів за попередні роки та те, що у 2011 році вона сама придбала іншу автівку. Пояснень потребує походження коштів на вказану автівку. Ймовірно, автомобіль купувався кандидаткою та був оформлений на матір задля уникнення обов'язку підтверджувати законність походження коштів на його придбання.

3. 29.08.2020 кандидатка продала своєму батькові, Ярощуку Володимиру Михайловичу, автомобіль Suzuki Grand Vitara 2008 року випуску за 389 000 грн. Примітно, що у 2019 році найдорожче таку автівку можна було придбати за 12 650 доларів США (оголошення 1, 2, 3, 4), або 330 924 грн за офіційним курсом, тобто майже на 59 000 грн дешевше. Таким чином, кандидатка продала автівку своєму батькові за ціною вищою, ніж ринкова. У автобіографії кандидатка вказала, що її батько пенсіонер, працює кранівником. Пояснень потребує походження коштів на придбання автомобіля.

4. За даними декларації за 2020 рік заощадження кандидатки зросли на понад 650 000 грн. Порівняно з 2019 роком вона заощадила додатково 15 000 доларів США, 5 000 євро та 109 000 грн (орієнтовно 706 000 грн за курсом на 31.12.2020). При цьому, порівняно з 2018 та 2019 роками, доходи кандидатки суттєво не зросли. Так, у 2018 році кандидатка отримала 270 534 грн заробітної плати та 32 874 грн стипендії; у 2019 — 245 371 грн заробітної плати та 39 722 грн стипендії; у 2020 — 359 697 грн заробітної плати та 155 963 грн соціальних виплат. Таким чином, у 2020 році кандидатка заробила 515 660 грн, що на 190 340 грн менше заощаджених коштів. Лише з урахуванням коштів, отриманих кандидаткою від продажу автівки батьку, сума її доходів перевищує розмір заощаджень.

Разом з тим, за інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2020 році донька кандидатки навчалась у Польщі. Якщо таке навчання відбувається на комерційній основі, то кандидатка мала витрачати кошти на забезпечення життєдіяльності, оплату навчання і проживання в Польщі доньки. Таким чином, пояснень потребує походження заощаджених кандидаткою коштів.
11 КАНДИДАТІВ НА 2 ВАКАНТНИХ МІСЦЯ
Кандидати від З'їзду суддів
Грушковська Любов Юзефівна
Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області
Питання щодо задекларованого майна
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Допомога водіям уникнути відповідальності за п'яне водіння
1. У декларації за 2014 рік кандидатка не вказала жоден об'єкт нерухомого майна, придатний до проживання, на праві власності чи користування. При цьому, кандидатка вказала членами сім'ї сина, доньку, зятя, онука та колишнього чоловіка. Очевидно, сім'я мала житло у, однак суддя не вказала його у майновій декларацій.

Натомість у декларації за 2015 рік суддя вказала, що з 21.02.2014 фактично проживає в будинку площею 162 кв. м, який належить її матері, Грушковській Галині Іванівні.

Матір кандидатки набула право власності на цей будинок на підставі рішення суду від 24.02.2010. Вказаним рішенням було узаконено самочинне будівництво житлового будинку, яке було здійснено матір'ю та покійним батьком кандидатки на земельній ділянці площею 800 кв. м, у м. Жмеринка Вінницької області, що належить кандидатці на підставі рішення Жмеринського міськвиконкому 21.10.1993.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 22.11.2019 році матір кандидатки оформила право власності на ще один будинок площею 108, 3 кв. у м. Жмеринка.

Важливо також, що за даними реєстру 24.12.2019 матір кандидатки придбала квартиру площею 42, 3 кв. м у м. Київ, вартість якої орієнтовно могла складати 40 000 доларів США.

У автобіографії кандидатка вказала, що її мати є пенсіонеркою, а до виходу на пенсію вона працювала секретарем Жмеринської районної ради. З огляду на це виникає обґрунтований сумнів щодо наявності у матері кандидатки достатніх коштів на придбання земельної ділянки, будівництво будинку та придбання квартири у м. Київ.

2. Згідно з повідомленням про суттєві зміни у майновому стані 16.05.2019 кандидатка набула у власність автівку Mercedes Benz Vito 110 CDI 2013 року випуску за 280 000 грн, що складало 10 618 доларів США за курсом на день купівлі. За даними спеціалізованого вебсайту з продажу вживаних авто вартість такої автівки у 2019 році складала орієнтовно 14 000 - 16 000 доларів США, тож вартість, декларована кандидаткою, може бути заниженою.

3. З декларації за 2018 рік відомо, що суддя з 2010 року використовувала легковий автомобіль Mercedes-Benz W210E 2001 р.в., який на праві власності належить Коваль-Посвалюк Галині Миколаївні. Проте в електронній декларації за 2015 рік інформація про цей автомобіль відсутня.

4. 26.03.2019 кандидатка отримала позику у розмірі 225 000 грн від Шевченка Віктора Леонідовича. Згідно з інформацією з порталу судової влади, Шевченко Віктор Леонідович неодноразово звертався з заявами до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області, де кандидатка обіймає посаду голови суду. Заяви подавались в межах кримінального провадження №42016021130000015, в якому сама кандидатка ухвалювала деякі рішення.

З огляду на це виникає обґрунтований сумнів щодо підстав отримання кандидаткою такої позики.

5. Кандидатка порушувала розумні строки розгляду справи щодо водіїв, визнаних винними у керуванні транспортними засобами у стані алкогольного спʼяніння, що призвело до уникнення ними відповідальності за тяжкі порушення у зв'язку із закінченням строків.

Так, у провадженні кандидатки перебувала справа No130/769/19 щодо водія, якого спіймали в стані сп'яніння, який в 7 раз перевищує норму. . Автоматичний розподіл справи був здійснений 12.04.2019, тоді як остаточне рішення у справі було ухвалене суддею 11.07.2019. Суддя закрила провадження у зв`язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Аналогічне затягування відбулось ще у принаймні 16 справах (зокрема, No130/123/20, No130/2172/19, No130/1731/19, No130/1041/19, No130/662/19, No130/631/18, No758/3940/18, No130/537/18, No130/2543/17, No130/1506/17, No130/1515/17, No130/1319/17), де кандидатка закрила провадження у звʼязку зі спливом строку притягнення до відповідальності.

Звертаємо увагу, що затягування з розглядом таких справ є типовою корупційною схемою уникнення водіями відповідальності за п'яне водіння. Навіть Вища рада правосуддя вважає такі дії порушенням та карає суддів за такі дії.
Калугіна Інна Олегівна
суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України
Питання щодо задекларованого майна та доходів
Ухвалення сумнівного рішення
Ухвалення рішень російською мовою
1. Існує обгрунтований сумнів щодо відповідності стилю життя кандидатки її доходам.

Так, у декларації за 2015 рік кандидатка вказала, що позичила третім особам 4 700 доларів США готівкою.

У декларації за 2016 рік кандидатка вказала, що крім 4 700 доларів США ще позичила 60 000 грн. Окрім позики кандидатка поклала 80 000 грн на рахунки у банк. Також у 2016 році кандидатка виплатила сукупно 79 232 грн у рахунок зобов'язань за кредитами. Таким чином, у 2016 році кандидатка позичила, поклала на рахунок у банку та виплатила позики сукупно на суму 219 232 грн.

При цьому, дохід кандидатки у тому ж році склав 186 107 грн до оподаткування, або 149 816 грн після сплати податків, а також 80 000 грн подарунка, який кандидатка отримала від матері, Лисиці Людмили Андріївни. Крім цього, кандидатка взяла ще два кредити на суму 87 134 грн. Таким чином, сукупно у 2016 році кандидатка отримала 316 950 грн.

Різниця між доходами та видатками кандидатки у 2016 році склала 97 718 грн, отож кандидатка жила в середньому на 8 143 грн на місяць (орієнтовно 318 доларів США). Саме за ці кошти кандидатка мала б утримувати себе та сина, а також оплачувати витрати на утримання будинку, в якому вони проживали, що видається сумнівним.

У декларації за 2017 рік суми коштів, позичених третім особам, зросли до 5 600 доларів США та 186 000 грн, однак вже у 2018 році кандидатка декларує ці кошти як власні заощадження.

2. У декларації за 2017 рік кандидатка вказує матір як члена родини, однак приховує розмір материних заощаджень, вказуючи, що "член сім'ї не надав інформації". У декларації за 2018 рік кандидатка вказує, що розмір заощаджень її матері складає 20000 доларів США та 100 000 грн готівкою. Крім цього, у 2016 році кандидатка отримала позику від матері у розмірі 80 000 грн.

Під час співбесіди члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів звернули увагу на те, що відповідно до офіційних даних дохід матері кандидатки з 2000 по 2017 роки склав лише 3 107 грн. Кандидатка пояснила, що її мати заощадила кошти під час зайняття підприємницькою діяльністю, однак сама ж уточнила, що з 1999 року її мати не працює.

За словами самої ж кандидатки її матір профінансувала коштами, отриманими від підприємницької діяльності, будівництво будинку площею 227, 4 кв.м у м. Мелітополь Запорізької області. Матір кандидатки оформила право власності на будинок на підставі рішення Мелітопольського міськрайонного суду 02.12.2011 (в тому ж суді на той час працювала і сама кандидатка). Цим рішенням було узаконено самочинне будівництво.

Примітно, що кандидатка не декларує вартість будинку, хоча зважаючи на те, що він будувався членами її родини самостійно, вартість мала б бути їй відома.

У 2019 році кандидатка не декларує матір як члена родини, але вказує отриману від неї позику у розмірі 528 200 грн. У 2020 році кандидатка знову декларує матір як члена родини та вказує, що у цьому році вона отримала 42 085 грн пенсії, а розмір її заощаджень станом на кінець року зменшився на 16 000 доларів США та 100 000 грн, або 526 880 грн за курсом на день надання позики кандидатці.

Таким чином, існує обґрунтований сумнів щодо походження коштів матері кандидатки, зважаючи на те, що вона не здійснює підприємницьку діяльність з 1999 року, а протягом останніх 20 років не мала значних доходів, при цьому несла витрати на утримання усього належного їй нерухомого майна, профінансувала будівництво будинку площею 227,4 кв. м та при цьому змогла зберегти достатньо коштів, аби надавати позики кандидатці.

3. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду під головуванням кандидатки переглядала сумнівний виправдувальний вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 29.05.2019 стосовно директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Сивака В.В. За даними антикорупційної прокуратури обвинувачений ймовірно вчинив умисну розтрату коштів у загальній сумі 492 млн грн.

28.01.2021 колегія суддів під головуванням кандидатки залишила вказаний виправдувальний вирок в силі. Водночас одна із суддів колегії виклала окрему думку стосовно висновків своїх колег, вказавши, що не може погодитись із наявністю підстав для виправдання обвинуваченого в частині розтрати коштів у сумі 18 623 330,22 грн.

На додаток, 05.11.2021 Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу колегії суддів під головуванням кандидатки та відправив справу на новий розгляд в суд апеляційної інстанції. Верховний Суд, серед іншого, зазначив, що ухвалу апеляційного суду не можна визнати законною, обґрунтованою і вмотивованою, під час апеляційного розгляду допущені істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, висновки апеляції є передчасними.

ЗМІ пов'язують директора ЗТМК Сивака В.В. з підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем, адже до роботи на ЗТМК Сивак В.В. був комерційним директором на підконтрольному олігарху Кримському содовому заводі. Одним із захисників обвинуваченого Сивака В.В. був адвокат Андрій Смирнов, який з вересня 2019 року і донині обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України, зокрема відповідає за реалізацію судової реформи.

4. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень кандидатка ухвалила щонайменше 37 рішень російською мовою після 10.08.2012 всупереч вимогам українського законодавства. Зокрема:
- вирок від 10.12.2012 у справі №815/16115/2012,
- вирок від 16.05.2014 у справі №320/9759/13-к,
- вирок від 15.11.2012 у справі №815/14736/2012,
- вирок від 26.11.2012 у справі №815/15050/2012.

5. Кандидатка, будучи членкинею Асоціації розвитку суддівського самоврядування України, підтримала відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому судді закликали президента ветувати закон No5068, який запровадив відкриті конкурси на посади у Вищої ради правосуддя із залученням незалежних експертів із міжнародним досвідом до перевірки кандидатів на доброчесність. Таким чином, кандидатка бере участь у конкурсі, проти методології проведення якого виступала.
Костенко Владислав Геннадійович
суддя Ковпаківського районного суду міста Суми
Питання щодо задекларованого майна
Недостовірна інформація в декларації доброчесності
1. Кандидат та його дружина не мають будь-яких об'єктів нерухомості та транспортних засобів на праві приватної власності.

Усі об'єкти, які декларує кандидат, належать його матері, Костенко Тетяні Олександрівні. Так, у деклараціях за 2015-2020 роки кандидат вказує, що разом з родиною проживає у будинку площею 56,2 кв. м у м. Суми. Крім цього, кандидат декларує земельну ділянку площею 1000 кв. м, що знаходиться під будинком, а також дві прибудови та гараж як об'єкти незавершеного будівництва..

Крім цього, з 2015 по 2019 роки включно кандидат користувався автівкою Kia Sportage 2008 року випуску, що належить його матері, а з 2020 почав користуватись материним автомобілем Nissan Rougue 2016 року випуску, придбаним у 2020 році, та Chevrolet Aveo 2008 року випуску.

Кандидат вказує, що вартість автомобіля Nissan Rougue 2016 року випуску, набутого у власність 27.03.2020, становить 208 438 грн, або 7 400 доларів США за тодішнім курсом. Відповідно до даних спеціалізованого вебсайту з продажу вживаних авто, у 2020 році Nissan Rougue 2016 року випуску орієнтовно коштував 16 000 - 17 000 доларів США (оголошення 1, 2, 3), тобто щонайменше вдвічі більше від задекларованої кандидатом вартості.

Вартість автомобіля Kia Sportage 2008 року випуску, яким кандидат користувався з 2015 по 2019 роки, кандидат не декларує. За даними спеціалізованого веб-сайту з продажу вживаних авто, вартість такої автівки у 2010 році (декларована кандидатом дата набуття прав на авто) складала в середньому 18 000 доларів США (оголошення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Подаючи документи на участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, у анкеті кандидат вказав, що його матір є пенсіонеркою та проживає у м. Чугуїв Харківської області. Зважаючи на це, у стороннього спостерігача виникає обгрунтований сумнів щодо наявності у матері судді достатніх коштів для набуття цього майна у власність. Може скластись враження, що це майно було придбане кандидатом за його кошти та оформлялось на матір задля уникнення обов'язку доводити законність походження коштів на його придбання.

2. У декларації доброчесності за 2018 рік кандидат вказав, що ним не здійснювалися вчинки, які можуть мати наслідком притягнення його до відповідальності, разом з тим в анкеті суддя зазначив, що 22.04.2018 інспектором поліції щодо судді було складено постанову про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 255 грн. Таким чином, у декларації доброчесності кандидат зазначив неправду.
Котубей Іван Іванович
голова Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області
Питання щодо задекларованого майна
Ухвалення рішень під час навчання поза судом
Ухвалення рішень в ймовірному конфлікті інтересів
Допомога водіям уникнути відповідальності за п'яне водіння
1. У електронній декларації за 2015 рік кандидат вказує, що 11.07.2013 його дружина, Котубей Віта Федорівна, набула у власність земельну ділянку площею 871 кв. м у м. Мукачеве Закарпатської області. Однак кандидат не вказав цю ділянку у декларації за 2013 рік.

2. У декларації за 2015 рік кандидат вказав дохід у розмірі 44 477 грн від відчуження нерухомого майна. Втім, склад його майна у порівнянні з 2013 та 2014 роками у 2015 році не змінився. Можна припустити, що кандидат відчужив об'єкт, який не декларував раніше.

У декларації за 2019 рік кандидат вказав, що його дружина отримала дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 283 028 грн. Втім, у деклараціях за попередні роки кандидат не декларував будь-якого цінного рухомого майна у власності дружини (крім автомобіля Skoda Octavia A5 1.6 2010 року випуску, який кандидат також вказав і у декларації за 2019 як такий, що перебуває у власності дружини).

У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що у звітному році його син отримав дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 340 000 грн. Втім, у деклараціях за попередні роки кандидат не декларував будь-якого цінного рухомого майна у власності сина.

За даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів 26.12.2020 дружина кандидата Котубей Віта Федорівна набула право власності на автомобіль Audi A3 2008 року випуску. Разом з тим, відомості про вказаний автомобіль не показані кандидатом ані у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій за 2020 рік, ані у декларації кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Відповідно до даних сайту з оголошеннями про продаж вживаних автомобілів наразі вартість автомобіля Audi A3 2008 року випуску складає близько 7 600$ або ж 205 тис. грн.

У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що у 2019 році набув право власності на автомобіль Audi A4 2016 року випуску вартістю 351 277 грн. За даними сайту з архівними оголошеннями про продаж вживаних автомобілів вартість автомобіля Audi A4 2016 року випуску станом на 06.07.2020 становила 9 700 EUR або ж 296 тис.грн. Наразі вартість такого автомобіля складає щонайменше 524 тис. грн.

У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що його син 16.01.2020 набув право власності на автомобіль Skoda Octavia 2015 року випуску, вартість якого станом на дату набуття у власність становила 147 952 грн.

За даними сайту з архівними оголошеннями про продаж вживаних автомобілів вартість автомобіля Skoda Octavia 2015 року випуску станом на 06.07.2020 становила 7 900 EUR або ж 241 000 грн.

3. У грудні 2021 року кандидат подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відповідно до якого 09.12.2021 він набув у власність будинок площею 256,5 кв. м у м. Мукачево Закарпатської області. Кандидат вказав, що вартість будинку складає 2 867 000 грн. У деклараціях за попередні роки, починаючи з 2015 року, кандидат вказував цей будинок як об'єкт незавершеного будівництва.

Втім, дані Google Earth дають підстави припускати, що будівництво було завершено значно раніше грудня 2021 року, а кандидат умисно не здійснював юридичних дій з введення будинку в експлуатацію та оформлення права власності. Відповідно до фотознімків Google Earth зовнішній вигляд будинку фактично не змінювався з липня 2017 року. Орієнтовно станом на вересень 2017 року будинок вже було збудовано.

Сукупний дохід кандидата, його дружини та двох синів у період з 2015 по 2017 роки включно після сплати зобов'язань за кредитом склав орієнтовно 953 000 грн до оподаткування. При цьому, кандидат впродовж трьох років здійснював витрати на утримання родини, квартири та автомобіля дружини. Таким чином, наявність у кандидата достатніх коштів для будівництва будинку площею 256, 6 кв.м видається сумнівною.

4. У 2018 році кандидат брав участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Громадські організації "Центр протидії корупції", "Автомайдан", "Трансперенсі Інтернешнл" та "Фундація DEJURE" за результатами аналізу інформації про кандидата вказували на те, що кандидат неодноразово ухвалював рішення під час навчання в Національній школі суддів.

Так, зокрема, під час навчання в Національній школі суддів у 2017 році ним було винесено 56 рішень з 10 по 26 квітня, 144 — з 14 березня до 20 квітня, 129 — з 16 січня до 12 лютого. Суддя так діяв і роком раніше. З 25 жовтня по 25 листопада 2016 він ухвалив 24 документи. Такі дії є порушенням закону "Про судоустрій та статус суддів" та Кодексу суддівської етики.

Крім того, кандидат ухвалював рішення у справах, де фігурували пов'язані з ним особи. Так, 4 травня 2016 року він звільнив від адміністративної відповідальності директора підприємства, на якому раніше працював його тесть. Серед інших справ, які розглядав суддя і які містять ознаки конфлікту інтересів: провадження відносно водія компанії, у якій працював його син; співробітника ЗАТ, де працював його батько.

5. У своїй автобіографії, яку Кандидат подав в рамках конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя, Кандидат зазначив, що його брат є інженером з транспорту у товаристві з обмеженою відповідальністю «Флекстронікс». З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що кандидат неодноразово розглядав справи, у яких однією зі сторін виступала вказана юридична особа (справа No100860989, справа No72593597, справа No63638598,справа No96150777, справа No63069209,справа No99980392, справа No90002611, справа No63097467). Таким чином, кандидат порушив вимоги законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

6. З досьє Кандидата, розміщеному на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відомо, що з 30.11.2011 по 11.04.2014, 15.04.2014 по 01.04.2015 та 18.05.2015 по 18.05.2017 обіймав посаду заступника голови суду, а з 19.05 2017 дотепер є головою суду. Таким чином, кандидат тричі поспіль обіймав адміністративну посаду заступника голови суду. Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» зайняття посади голови суду повинно обмежуватися двома строками поспіль.

7. Кандидат порушив розумні строки розгляду справ щодо водіїв, визнаних винними у керуванні транспортними засобами у стані алкогольного спʼяніння, що призвело до уникнення ними відповідальності за тяжкі порушення у зв'язку із закінченням строків.

Так, у провадженні Кандидата перебувала справа No 303/5706/20 щодо водія Мерседеса, якого 26.09.2020 спіймали у стані сп'яніння, що підтвердив огляд у лікаря. . Автоматичний розподіл справи відбувся 02.10.2020, тоді як остаточне рішення у справі було ухвалене суддею 28.12.2020, тобто через 2 дні після завершення строку накладення адміністративного стягнення. У підсумку провадження у справі було закрито.

Окрім цього кандидат закрив провадження щодо п'яних водіїв щонайменше у 17 інших справах. Звертаємо увагу, що затягування з розглядом таких справ є типовою корупційною схемою уникнення водіями відповідальності за п'яне водіння. Навіть Вища рада правосуддя вважає такі дії порушенням та карає суддів за такі дії.
Мацюк Юрій Іларіонович
суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області у відставці
Правопорушення, пов'язане з корупцією
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Неодноразові порушення норм процесуального права під час розгляду справ
1. Кандидат вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією. Так, Апеляційний суд Хмельницької області у постанові від 18.09.2018 встановив, що у період з 18 серпня 2017 року по 24 жовтня 2017 року суддя суміщав суддівську діяльність з роботою у військовій частині. На два місяці суддю було відряджено у розпорядження командира оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" для виконання службово-бойових завдань в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Весь цей час кандидат залишався на посаді судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області і продовжував ухвалювати судові рішення, хоча в період з 22.08.2017 до 21.10.2017 мав би перебувати постійно у складі сил оперативно-тактичного угруповання "Луганськ". Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, кандидат ухвалив щонайменше 58 рішень в цей період.

Важливо, що наразі за цими фактами Державне бюро розслідувань проводить розслідування у кримінальній справі.

2. У деклараціях за 2017-2020 роки кандидат декларує квартиру площею 150, 1 кв.м у м. Славута Хмельницької області як зареєстроване місце проживання з 21.06.2010. Власницею квартири є колишня теща кандидата. Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, теща також володіє гаражем вартістю 90000 грн та автомобілем AUDI А6 2000 року випуску.

Виникає обґрунтований сумнів щодо підстав набуття та наявності у тещі кандидата достатніх коштів для набуття квартири площею 150 кв. м, гаража та авто у власність. Слід врахувати, що станом на 2019 рік тещі було 77 років. Можна припустити, що насправді всі ці об'єкти набувались кандидатом за його кошти, однак були оформлені на тещу задля уникнення обов'язку доводити законність походження коштів на їх придбання.

3. У деклараціях за 2015-2020 роки кандидат вказує, що з 2008 року користується автомобілем Skoda Fabia 2008 року випуску. Це авто належить зятю кандидата. Зважаючи на незначні доходи затя, які декларує донька кандидата у 2016-2018 роках (заробітна плата 49 140 грн до оподаткування у 2016 році, заробітна плата 61 480 грн до оподаткування у 2017 році, заробітна плата 71 704 до оподаткування у 2018 році), виникає сумнів щодо наявності у зятя кандидата достатніх коштів для придбання авто.

4. Колегія суддів Апеляційного суду Хмельницької області в окремій ухвалі звернула увагу судді Мацюка Ю.І. на неприпустимість наведених порушень кримінально-процесуального закону при розгляді кримінальних справ і направленні їх на додаткове розслідування.

Також Апеляційний суд Хмельницької області в окремій ухвалі зазначив, що суддя Мацюк Ю.І., розглядаючи справу, допустив порушення норм процесуального права.
Нерода Людмила Миколаївна
Голова Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області
Питання щодо задекларованого майна
Неодноразові порушення норм процесуального права під час розгляду справ
Винесення рішень під час відпустки
Допомога водіям уникнути відповідальності за п'яне водіння
1. У деклараціях за 2011-2013 роки кандидатка декларувала квартиру площею 45,8 кв. м у м. Олександрія Кіровоградської області, власницею якої вона була. У 2014 році кандидатка вочевидь продала цю квартиру, однак не задекларувала у декларації за відповідний рік будь-яких доходів від відчуження нерухомого майна.

Крім цього, у декларації за 2014 рік кандидатка не вказала будь-яких об'єктів нерухомого майна на праві власності чи користування, хоча зобов'язана була показати своє фактичне місце проживання.

2. У електронній декларації за 2015 рік кандидатка вказала, що з 04.10.2013 безоплатно користується квартирою площею 43, 6 кв. м у м. Олександрія Кіровоградської області. Ця квартира належить третій особі, Могильній Марині Олександрівні.

Уже після отримання квартири у безоплатне користування від Могильної М. О. кандидатка ухвалила рішення на користь особи з такими ж ініціалами.

Так, комунальне підприємство «Житлогосп» звернулося до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із заявою про видачу судового наказу про стягнення з Могильної М. О. заборгованості з квартирної плати на суму 2 136 грн 79 коп. Кандидатка рішенням від 06.12.2013 відмовила у видачі такого наказу.

Таким чином, кандидатка ймовірно ухвалила рішення в умовах конфлікту інтересів, адже на момент ухвалення рішення вона безоплатно користувалася квартирою, що ймовірно належала особі, на користь якої вона ухвалила рішення.

3. У 2018 кандидатка придбала автомобіль Citroen C3 Aircross 2018 року випуску вартістю 438 370 грн, що становить орієнтовно 15 507 доларів за курсом станом на 29.11.2018. Станом на сьогодні аналогічний автомобіль із трирічним строком експлуатації та пробігом 64 000 км має таку ж вартість — 14 800 доларів США. Такі ж вживані автомобілі 2020 року випуску наразі коштують близько 19 500 доларів США (оголошення 1 і 2). Виникають обґрунтовані сумніви, що новий Citroen 2018 року випуску міг коштувати у 2018 році стільки ж, скільки коштує у 2021 році такий же вживаний автомобіль.

4. У травні 2012 року кандидатка подала заяву про переведення на посаду судді апеляційного суду. Однак ВККС не рекомендувала її до переведення у зв'язку з численними порушеннями норм процесуального законодавства під час розгляду справ у першій інстанції та наявністю 12 окремих ухвал Апеляційного суду щодо неналежного виконання кандидаткою обов'язків судді.

5. Суддя неодноразово виносила рішення, перебуваючи у відпустці. З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що 25.11.2013 кандидатка постановила ухвалу у справі 398/7554/13-ц, ухвалу у справі 398/7540/13-а, ухвалу у справі 398/7700/13-ц, хоча у період 11.11.2013-25.11.2013 перебувала у відпустці. Відомо принаймні про 19 аналогічних випадків.

6. Кандидатка порушила розумні строки розгляду справ щодо водіїв, визнаних винними у керуванні транспортними засобами у стані алкогольного спʼяніння, що призвело до уникнення ними відповідальності за тяжкі порушення у зв'язку із закінченням строків.

Наприклад, у провадженні кандидатки перебувала справа No398/4747/18 щодо водія, якого 16.12.2018 спіймали п'яним за кермом, що підтверджено показами Драгера, які в 4 рази перевищували норму. Автоматичний розподіл справи проведено 22.12.2018, , тоді як суддя ухвалила рішення 18.03.2019, тобто через день після закінчення строку накладення адміністративного стягнення . У підсумку суддя закрила провадження у зв`язку із закінченням строків

Окрім цього, кандидатка закрила провадження щодо п'яних водіїв щонайменше у 9-ти інших справах. Звертаємо увагу, що затягування з розглядом таких справ є типовою корупційною схемою уникнення водіями відповідальності за п'яне водіння. Навіть Вища рада правосуддя вважає такі дії порушенням та карає суддів за такі дії.
Шаповалова Ірина Сергіївна
суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області
Питання щодо задекларованого майна
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Ухвалення рішень російською мовою
Сумніви в політичній нейтральності
1. У декларації за 2015 рік кандидатка не декларує вартість автомобіля Ford Focus 2008 року випуску, який перебував у власності її чоловіка, Шаповалова Ігоря Васильовича, з 27.06.2013.

2. Кандидатка працює суддею Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, що розташований у м. Павлоград. У жодній з декларацій кандидатка не вказує будь-яких об'єктів нерухомого майна, придатних до проживання, у м. Павлоград. Житлові об'єкти, які декларує кандидатка, розташовані у м. Дніпро та у смт Слобожанське поблизу м. Дніпро, що розташовані на відстані 66 км (орієнтовно одна година їзди) від м. Павлоград.

3. Існує обґрунтований сумнів щодо відповідності стилю життя кандидатки та її чоловіка, Шаповалова Ігоря Васильовича, задекларованим доходам. Заощаджень за 2017 рік кандидатка не задекларувала.

У червні 2018 року кандидатка придбала автомобіль Peugeot 301 2016 року випуску за 306 400 грн, для цього взяла кілька кредитів. Сукупний дохід кандидатки разом з кредитами склав 697 005 грн, а витрати на придбання машини та виплат на погашення позики/кредитів — 570 149 грн. Різниця складає 126 856 грн, що становить 10 571 грн (в середньому 380 доларів США) на місяць. Саме на таку суму коштів відповідно до декларації жила кандидатка з двома малолітніми дітьми.

4. У 2021 році кандидатка отримала дві позики — від батька у розмірі 242 704 грн та від матері у розмірі 232 000 грн. Зважаючи на те, що за даними автобіографії кандидатки її батько є пенсіонером, а мати викладає в університеті, виникає обґрунтований сумнів щодо наявності у них достатніх коштів для надання позики кандидатці.

У 2016 році чоловік кандидатки набув право власності на квартиру площею 62 кв.м із задекларованою вартістю 10 691 грн, на дачний будинок площею 65,9 кв.м вартістю 149 679 грн та земельну ділянку площею 410 кв.м вартістю 18 282 грн, а також нежитлове приміщення площею 13,9 кв.м вартістю 10 042 грн. Така низька вартість набутого у власність майна потребує пояснень.

5. У декларації за 2016 рік суддя задекларувала отримання дочкою 09.12.2016 подарунку у вигляді квартири площею 50 кв.м. по вул. Будівельників у селі Слобожанське Дніпропетровської області. Задекларована вартість майна — 50 397 грн. Водночас за інформацією спеціалізованого сайту вартість одного квадратного метра житла на вулиці, де розміщена квартира дочки кандидатки, становить 633 доларів, а квартири площею 49 кв.м коштують 846 994 грн.

6. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень кандидатка ухвалила щонайменше п'ять рішень російською мовою всупереч вимогам українського законодавства. Зокрема, ухвалу від 05.12.2014, ухвалу від 12.12.2014, ухвалу від 30.04.2015, ухвалу від 11.02.2016, вирок від 25.12.2015.

7. Чоловік кандидатки, Шаповалов І. В., був депутатом Дніпропетровської районної ради VII скликання (2015-2020) від політичної партії "Опозиційний блок" та очолював фракцію цієї партії у раді. У 2020 році Шаповалов І. В. балотувався до Слобожанської селищної ради від політичної партії "Пропозиція", яку пов'язують з міським головою Дніпра Борисом Філатовим та колишнім соратником олігарха Ігоря Коломойського Геннадієм Корбаном.
8 КАНДИДАТІВ НА 1 ВАКАНТНЕ МІСЦЕ
Кандидати від З'їзду науковців
Грабовська Оксана Олександрівна
Професор кафедри шкільного процесу Інституту права КНУ ім. Т.Г. Шевченка
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Питання щодо задекларованого майна
Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними декларації дохід кандидатки у 2020 році склав лише 355 850 грн, а дохід її чоловіка, який є пенсіонером, — 50 508 грн. При цьому, у звітному році кандидатка з чоловіком придбали дві автівки — Toyota RAV-4 2020 року випуску та Infiniti QX50 2019 року випуску — вартістю орієнтовно 1 681 000 грн. Також у 2020 році кандидатка придбала квартиру площею 34,82 кв.м. у житловому комплексі «Європейка» у Софіївській Борщагівці. Відповідно до даних сайту з продажу нерухомості вартість 1 кв.м у ЖК «Європейка» у квітні 2020 року становила 13 110 грн. Відповідно, вартість квартири площею 34,82 кв.м складає 456 490 грн.

Таким чином, витрати сім'ї у 2020 році майже в п'ять разів перевищили доходи. Джерела походження коштів на ці покупки та розбіжність у вартості квартири потребують пояснень.

2. Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Грабовський Олександр Домінікович з 21.08.2017 є власником половини частки земельної ділянки площею 1494 кв.м у Баришівському районі Київської області. Власницею другої частки є Матвєєва Людмила Домініківна. З високою ймовірністю, йдеться про чоловіка кандидатки, адже відповідно до її автобіографії, сестра чоловіка має таке ж ім'я та по батькові, як і співвласниця земельної ділянки. Втім, кандидатка не задекларувала права власності чоловіка на цю земельну ділянку.

3. Дочка кандидатки Пряженкова Наталія Олександрівна на місцевих виборах у2020 році балотувалась до Київської міської ради за партійним списком партії "Слуга народу" (№104 у списку), однак мандат не отримала. Наразі вона є помічником на платній основі народного депутата України Павліша Павла Васильовича, який є членом Комітету правової політики ВРУ від партії "Слуга народу". При цьому кандидатка подавалась і на конкурс до ВРП за квотою ВРУ, але вибула на етапі перевірки документів.
Лук'янов Дмитро Васильович
Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України
Ухвалення рішень в конфлікті інтересів
Підтримка недоброчесних кандидатів на конкурсі до КС
1. Кандидат входив у конкурсну комісію, створену для обрання суддів КСУ за квотою Президента на відсутні вакансії. Громадськість та експерти неодноразово вказували на те, що звільнення суддів КСУ Тупицького та Касмініна не відбулось, а отже, немає підстав для проведення конкурсу. 20.10.2021 громадські організації звернулись до конкурсної комісії із закликом не завершувати конкурс до публічного запевнення Президента, що він здійснить призначення суддів КС лише після появи відповідних вакансій у встановлений Конституцією спосіб. Однак звернення було проігноровано.

Раніше про свої застереження щодо цього прямо висловились члени конкурсної комісії Б.Футей та М.Вижиковський. Водночас Лукʼянов Д.В. навпаки наполягав на можливості продовження роботи комісії. При цьому він не вказував на наявність вакансій, а стверджував, що конкурс можна проводити задовго до появи цих вакансій і це відповідальність Президента потім призначати чи ні обраних кандидатів. Така мотивація має ознаки маніпуляції, оскільки мотиви Президента були відомі і проведенням конкурсу його члени фактично легітимізували незаконні дії.

У підсумку комісія визначила переможців конкурсу, а Президент видав Указ про їх призначення суддями КСУ. 30.11.2021 Конституційний Суд відмовився привести призначених суддів до присяги. Цим самим було спровоковано новий виток конституційної кризи.

2. При проведенні співбесіди Олександра Петришина на посаду судді КСУ Дмитро Лукʼянов заявив самовідвід, оскільки Петришин був науковим керівником Лукʼянова при захисті його дисертації. Однак під час вирішального голосування за того, хто буде переможцем конкурсу, Лукʼянов голосував за Петришина. Надалі президент призначив Петришина суддею КСУ за своєю квотою.

Наразі Лук'янов кандидується до складу ВРП за квотою З'їзду науковців. Головою оргкомітету цього з'їзду є Олександр Петришин. Існує вірогідність, що Петришин буде сприяти Лук'янову в обранні на посаду ВРП, як той сприяв його призначенню суддею КСУ.

3. Кандидат підтримав призначення кандидата з сумнівною доброчесністю на посаду судді Конституційного Суду. Так, кандидат проголосував за те, аби рекомендувати Сибігу Олександра Миколайовича на посаду судді КСУ.

У 2016 році Громадська рада доброчесності затвердила висновок про невідповідність Сибіги критеріям доброчесності та професійної етики. Зокрема, Громадська рада доброчесності звернула увагу на те, що Сибіга володіє чималою кількістю елітного майна, яке неможливо пояснити офіційними доходами: дві квартири і будинок на понад 700 кв. м у Києві, 7 земельних ділянок, автівки Tesla X, Porsсhe Cayenne і Toyota Camry, годинники Breitling, Rolex та Breguet. У висновку також зазначено, що Сибіга ухвалював свавільні рішення щодо культурної спадщини та шляхом виправлення описки змінив текст резолютивної частини ухваленого рішення з "В задоволенні касаційної скарги відмовити" на "Касаційну скаргу задовольнити".

17.05.2017 Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила, що Сибіга О.М. не підтвердив відповідності вимогам професійної етики та доброчесності, та за критеріями "Професійна етика" та "Доброчесність" оцінила його у "0" балів. Ані кандидат, ані жоден інший член конкурсної комісії не поставили Сибізі О. М. жодного питання щодо змісту висновку Громадської ради доброчесності та рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо його статків, стилю життя чи поведінки в минулому.
Меленко Сергій Гаврилович
Завідувач кафедри Європейського права і порівняльного правознавства ЧНУ ім.Ю.Федьковича
Питання щодо задекларованих доходів і майна
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Сумніви в політичній нейтральності
1. Лише у 2020 - 2021 роках кандидат є представником (адвокатом) у 93 судових справах. Але за 2020 рік від підприємницької діяльності кандидат задекларував лише 49 393 грн доходу. Є сумніви, що кандидат задекларував усі доходи.

2. За даними декларації з 2012 року кандидат спільно з батьком володіє житловим будинком площею 171,4 кв. м у смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області поблизу національного природного парку "Вижницький". Відповідно до інформації, задекларованої кандидатом, вартість будинку складає 19 281 грн, що становить 2 412 доларів за курсом на дату набуття. Вартість будинку може бути заниженою, зважаючи на те, що вартість будинків різного стану в цьому населеному пункті стартує від 9 000 доларів (оголошення 1, 2, 3, 4).

3. У декларації за 2020 рік кандидат не вказав вартість земельної ділянки площею 1200 кв.м у смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області, набутої у власність у 2020 році. Пояснення потребує і походження коштів на цю покупку.

4. У 2019 донька кандидата на підставі договору дарування отримала у власність квартиру площею 38,6 кв.м у м. Чернівці вартістю лише 100 000 грн. При цьому, згідно з даними вебсайту з продажу квартир вартість квадратного метра на вторинному ринку житла у м. Чернівці складає орієнтовно 600-800 доларів США. Виникає обґрунтований сумнів щодо правдивості інформації про вартість квартири, а також існує необхідність встановити особу дарувальника та підстави для дарування квартири.

5. Відповідно до інформації Громадського руху Чесно у 2006 році Меленко Сергій Гаврилович балотувався до Верховної Ради України V скликання та Чернівецької міської ради V скликання від українського виборчого блоку політичних партій імені експрем'єр-міністр України Павла Лазаренка «Блок Лазаренка». Також кандидат був помічником депутата Чернівецької міської ради V скликання Жаровського Володимира Ярославовича.

Постановою Центральної виборчої комісії 15.02.2019 дружина кандидата була зареєстрована довіреною особою кандидата на пост Президента України Мураєва Є. В. Крім цього, дружина кандидата є членом ради Чернівецької регіональної організації політичної партії "Наші", керівником якої є Євген Мураєв Євген.

22 січня 2022 року британське МЗС повідомило: "У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв". Джерела CNN у Білому домі підтвердили, що розвідка США володіє такими ж даними.

Москвич Лідія Миколаївна
завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності,член конкурсної комісії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Ймовірні сумніви в академічній доброчесності
Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у квітні 2021 року мати кандидатки, яка є пенсіонеркою, придбала квартиру в Харкові площею 43,4 кв.м. Джерело походження коштів для набуття квартири у власність потребує уточнення у кандидатки.

2. У опублікованій у 2011 році монографії кандидатки міститься значна кількість уривків тексту, які є перефразованими частинами роботи іншого автора, опублікованої раніше, наведеними без належного цитування (зокрема на сторінках 106, 108, 109 монографії кандидатки містяться уривки тексту з монографії Сакари Н.Ю. 2010 року - сторінки 199, 82-83, 220 відповідно).

У монографії кандидатка ймовірно вдалася до самоплагіату – монографія містить цілі абзаци роботи зі статті кандидатки, опублікованої на рік раніше. Зокрема, пункти 1.1 та 1.2 монографії повністю складаються із зазначеної статті без належного цитування.

Згідно з роз'ясненням Міністерства освіти і науки, самоплагіат є формою академічної недоброчесності і плагіату зокрема.

3. У 2017 році кандидатка брала участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду за квотою Президента України. Однак, конкурсна комісія, до складу якої, зокрема, входила почесна президентка Венеційської комісії Ганна Сухоцька, не рекомендувала кандидатку до призначення.

4. У липні 2020 року Верховна Рада делегувала кандидатку до складу конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань. Її висунула політична партія "Слуга народу". Звертаємо увагу, що до готовності влади прозоро провести цей конкурс існувала недовіра і міжнародні партнери відмовились делегувати своїх представників у конкурсну комісію.

Москвич обрано головою цієї комісії і від неї залежало, як буде організовано цей конкурс. Водночас саме до його організації та змістовного наповнення були грунтовні зауваження. Зокрема, як публічно коментував інший член цієї комісії Андрій Козлов (колишній член ВККС, який, судячи з "плівок Вовка", був звільнений саме за вимогою голови ОАСК), комісія відмовилась прийняти правила конкурсу, які б давали можливість більш об'єктивно оцінити учасників конкурсу. Також комісія фактично відмовилась від ретельного аналізу майнового стану конкурсантів, оскільки не отримувала відповідної інформації від НАБУ та НАЗК.

У підсумку конкурс прогнозовано закінчився визначенням переможцем в.о. голови ДБР Олексія Сухачова, незважаючи на те, що його відповіді на питання щодо підготовки презентації його підлеглою не були переконливими.

5. Кандидатка входить до складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. Вона брала участь у розгляді питання щодо конституційності закону №193-ІХ, який передбачав створення Комісії з питань доброчесності та етики за переважного голосу міжнародних експертів. Таким чином, закон запроваджував модель, подібну до Етичної ради, яка співбесідуватиме кандидатку. Під час свого виступу кандидатка зазначила таке:

"Що стосується пріоритету одних рівних членів над іншими, на мій погляд, тут є питання щодо дискримінації".

Така ж думка відображена і у науковій думці, підготовленій кандидаткою. Крім цього, кандидатка виступила і щодо неконституційності залучення до роботи в органі міжнародних експертів: "...участь не громадян України в управлінні державними справами не може бути визнана такою, що відповідає Конституції" (ст. 27).

Зважаючи на подібність Комісії з питань доброчесності та етики та Етичної ради, зокрема, щодо складу та порядку прийняття рішень, кандидатка бере участь в конкурсі, умови якого вважає неконституційними.

6. Кандидатка підписала науково-правовий висновок від 18.06.2020 Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В.Сташиса, який використав суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюк, аби уникнути звільнення за кермування напідпитку.

Поліцейські впіймали Сердюка нетверезим за кермом напередодні його призначення суддею Верховного Суду. При цьому він ще й пропонував гроші патрульним, щоби вони не складали протокол. Вища рада правосуддя ухвалила рішення, що, хоч Сердюк і не був суддею на момент скоєння правопорушення, дисциплінарна справа розглядалась уже на момент його призначення, а отже така поведінка негідна звання судді. Сердюк оскаржив це рішення, підкріпивши його висновком кандидатки про те, що його призначення ще не означає факту набуття ним статусу судді, а отже дисциплінарна справа розглядається до набуття ним статусу судді. Вища рада правосуддя відхилила такий висновок як хибний.

Кандидатка могла надати Сердюку сумнівний висновок, щоби допомогти йому уникнути покарання.
Яроцький Віталій Леонідович
завідувач кафедри цивільного права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Питання щодо походження коштів на придбання майна
Питання щодо задекларованого майна
Сумніви в політичній нейтральності
1. У власності кандидата є значна кількість транспортних засобів, Так, згідно з його деклараціями за 2015 та 2020 роки кандидат має у власності:
● автомобіль Toyota Corolla 1995 року випуску, набутий у власність 30.11.1997;
● автомобіль Subaru Legacy Outback 2006 року випуску, набутий у власність 23.11.2006;
● автомобіль Mercedes-Benz GL-500 2008 року випуску, набутий у власність 17.05.2011;
● причіп Hobby 495 1990 року випуску, набутий власність 02.06.2010;
● автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2143 2010 року випуску, набутий у власність 19.05.2015 за 208 600 грн;
● водний засіб Honda BF20 2008 року випуску, набутий у власність 27.05.2009.

У 2020 році кандидат з дружиною набули у власність три земельні ділянки площею 1500 кв. м кожна у селищі Григорівка Дергачівського району Харківської області (розташоване на відстані 30 км від м. Харкова). Вартість ділянок, згідно з декларацією кандидата, склала 685 440 грн, що на понад 100 000 грн перевищує дохід родини кандидата у цьому році.

Згідно з даними витягу з реєстру застрахованих осіб у період з 2016 по 2019 роки сукупний дохід кандидата склав 1 476 598 грн. Таким чином, виникає обґрунтований сумнів щодо наявності у кандидата достатніх коштів для придбання автомобілів та земельних ділянок у власність.

До того ж маючи у власності чотири автомобілі та причіп, кандидат не декларує жодного гаража чи паркомісця для їх зберігання.

2. Згідно з даними декларацій кандидата за 2015 та 2020 роки у 1999 році кандидат придбав житловий будинок площею 276,3 кв. м у м. Харків. Кандидат декларує, що вартість будинку склала 29 732 грн, що становить 6 220 доларів США за курсом на дату купівлі. Вартість будинку може бути заниженою.

3. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 2020 році кандидат придбав дві сусідні земельні ділянки площею 1500 кв.м за 504 850 грн і 1500 кв.м за 118 440 грн, цільове призначення яких — будівництво житлового будинку та господарських будівель. Пояснень потребує така різниця у вартості сусідніх земельних ділянок.

У листопаді 2020 року Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області було зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт на вказаних ділянках. Однак, у декларації за 2020 рік кандидат не вказав жодного об'єкта незавершеного будівництва.

4. Кандидат був науковим керівником бізнесмена та олігарха, Сергія Курченка, якого називають "головним фінансистом "сім'ї" Януковича". У 2013 році під керівництвом кандидата Яроцького Курченко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З огляду на політичний профайл Сергія Курченка та факти щодо його активної діяльності у 2012-2013 роках виникає обгрунтований сумнів щодо того, що він самостійно підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, в якій Яроцький Віталій Леонідович виступив керівником.

5. За даними Реєстру громадських обʼєднань кандидат з 2012 року є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України», засновником якої є голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан Олексійович.

За даними Міністерства освіти й науки України кандидат був офіційним опонентом під час захисту дисертації доктора юридичних наук, яку написав народний депутат України Стефанчук Микола Олексійович. Крім цього, кандидат був науковим керівником дисертації Корчак Т.В., де під час захисту у якості офіційного опонента виступив голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан Олексійович.

Це викликає обгрунтований сумнів у відповідності кандидата критерію політичної нейтральності та незалежності.
Запрошуємо кандидатів оприлюднити документи, які б спростували висновки експертів Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану, або надсилати таку інформацію на електронні адреси: info@dejure.foundation, office@antac.org.ua, office@automaidan.org

Тут знаходиться електронна форма, за допомогою якої ви можете надіслати Етичній раді інформацію про кандидата: https://cutt.ly/PI3U2sp
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