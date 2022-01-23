Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля – ЗМІ

Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Джерело: CNN із посиланням на джерела і Білий дім

Деталі: Джерело, поінформоване про американську та британську розвідки, підтвердило, що США мають подібні докази, як і у Великобританії щодо "змови Росії" встановити проросійського лідера в Україні.

"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи знизити витрати на тривалу затяжну війну (на сході України – ред.). Це включає такі способи як створення дружнього уряду та використання шпигунських агенцій для розхитування ситуації", – сказало джерело.

Інше джерело повідомило, що США "мають таку ж інформацію".

Прессекретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн висловила солідарність з Україною, сказавши, що "змова" викликає "глибоке занепокоєння".

"Український народ має суверенне право визначати своє майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні" – зазначила Хорн.

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден провів зустріч зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "продовження агресивних дій Росії щодо України".

Президент був поінформований про стан військових операцій Росії на кордонах України та "обговорив як постійні зусилля щодо деескалації ситуації за допомогою дипломатії, так і спектр заходів стримування, які тісно координуються із союзниками та партнерами, включаючи поточні поставки безпекової допомоги Україні".

"Президент Байден знову підтвердив, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати накладуть на Росію швидкі та тяжкі наслідки разом із союзниками та партнерами", – йдеться в повідомленні Білого дому.

Що передувало: Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.