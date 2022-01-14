Структура
трафіку сайту ВРУ протягом років моніторингу, фактично, не змінилась: на першому місці —
пошуковий трафік (66,62%), далі прямий трафік — 25,67% та реферальний —
5,21%.
Пошуковий трафік сайту ВРУ має органічне та логічне пояснення —
більшість користувачів переходять туди після пошукових запитів законодавства. Переважно
йдеться про кодифіковане українське законодавство. Так, наприклад, на першому місці
серед запитів у грудні 2021 року були — "купап" 1,6% (Кодекс України про адміністративні
правопорушення), "конституція україни" 1,4%, "цпк" 1,2% (Цивільний процесуальний
кодекс), "кку" 1,2% (Кримінальний кодекс України) та "цку" 1,1% (Цивільний
кодекс).
Щодо реферального трафіку, то найчастіше на сайт ВРУ потрапляють із
сайту Безкоштовної
правової допомоги
(13,80%), Укрнету (7,76%) та україномовної версії Вікіпедії
(4,85%). Також аудиторія сайту українського парламенту відвідує сайт Єдиного держреєстру
судових рішень, Юридичного інтернет-ресурсу та сайту Кабміну.
Натомість із
сайту ВРУ користувачі переходять на YouTube (68,6%), Google (6,1%), Inter-Parliamentary Union
(3,4%) та сайт МОЗ
(3,2%).
На четвертому місці у структурі трафіку сайту ВРУ є соціальний
трафік. Тут першість посідає Facebook (47,6%), на другому місці — YouTube (42,8%). Попри
заборону в Україні російських соцмереж, бачимо на четвертому та п'ятому місці платформи
країни-окупанта ВКонтакте та Однокласники. В той же час у порівнянні з 2018 роком,
показники ВКонтакте упали з 9% до 2,3%, а в 2016 році російська соцмережа була на
другому місці (33,23%).