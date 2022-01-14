Якщо в минулі роки похибка в даних SimilarWeb та Google Analytics була незначна, то цього разу вона виявилась в рази більшою. Так, за даними акаунту ВРУ в Google Analytics, у грудні 2021 на сайті парламенту було майже 20 мільйонів переглядів сторінок та 17 мільйонів унікальних користувачів.



Обидві системи відрізняються методикою збору даних. Google Analytics є більш точною, але закритою системою. Відтак для аналізу ми використали відкриті дані саме платформи SimilarWeb, адже не маємо доступу до внутрішніх показників сайтів інших парламентів.



Для з'ясування причин таких розбіжностей ми звернулись до фахівців, які постійно аналізують інтернет-трафік та працюють з даними Google Analytics. Вони запропонували свої гіпотези, які пояснюють різницю в показниках.



Продуктовий аналітик Володимир Д'яконов припускає, що співвідношення джерел трафіку пояснює цю різницю даних Google Analytics (пошуковий трафік — 68%, реферальний — 14%, прямий — 13% і соціальний — 2%) та SimilarWeb (пошуковий трафік — 68%, реферальний — 5,7% прямий — 23,58% і соціальний — 2%). В останній системі, за його словами, не враховують реферальний трафік, а туди потрапляють, наприклад, переходи з соцмереж:

