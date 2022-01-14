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"Польські" хакери, які зламали сайт МЗС, лишили "послання" Україні ламаною польською мовою

П'ятниця, 14 січня 2022, 11:07
Польські хакери, які зламали сайт МЗС, лишили послання Україні ламаною польською мовою
Фото з Twitter Christopher Miller

У "посланні" українцям, яке хакери залишили на сайті Міністерства закордонних справ, версія польською мовою видає, що ті, хто його писав, не є носіями мови – попри те, що зміст повідомлення натякає на "польський слід". 

Як пише "Європейська правда", на це звернули увагу журналісти польського видання Wprost, конкретні приклади у коментарі ЄвроПравді навели носії польської мови. 

Wprost зазначає, що повідомлення польською мовою написане таким чином, що дозволяє припустити використання поганого перекладача – але не наводить конкретних прикладів, що вказує на це.

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Журналісти Wiadomosci в матеріалі про кібератаку не вказали на недоліки в польському тексті, але поставили примітку, що польську версію наводять повністю згідно з оригінальним повідомленням.

Носії мови, з якими поспілкувалася ЄвроПравда, у першу чергу звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" (до речі, це можна бачити і в українській версії) не вжито кличний відмінок. 

Якщо у повсякденному вживанні української мови люди нерідко вживають замість нього називний, то у польській вживання кличного відмінка загальноприйняте і звернення мало б звучати як "Ukraińcu".

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Інші недоліки у тексті не настільки явні, але носії мови вказали на дещо ламані фрази, які людина, котра добре володіє мовою, сформулювала б інакше.

Так, штучно виглядає фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" – поляки написали б радше як "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" – ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактично не вживається.

"Dane (na komputerze) są niszczone" мали б написати як "dane zostały zniszczone/usunięte".

Нагадаємо, вранці 14 січня з'ясувалося, що сайти низки українських органів державної влади, у тому числі урядовий та МЗС, зазнали кібератаки. Щонайменш на сайті МЗС хакери залишили повідомлення, яке мало натякати на їхній "польський слід". 

Головний дипломат ЄС засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Теми: хакериПольщакібербезпека
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