Yellow Boots з українським корінням – культові черевики Timberland відзначають золотий ювілей

За підтримки INTERTOP
2 листопада 2023

Дизайн, який безпомилково впізнають на око, зіркові фанати бренду, що популяризують його, просто взуваючись, та міцна спільнота з "філософією зручності" Yellow Boots – все це про культові Тімберленди, які підкорили кілька поколінь людей у всьому світі.

Цьогоріч Timberland відзначає 50-річчя іконічних жовтих черевиків. Із нагоди ювілею Yellow Boots випустили нову екологічну колекцію Colour Blast яскравих кольорів – від "барбі"-рожевого до соковито-зеленого і фіалкового.

Відзначати "золотий ювілей" Тімберлендів, звісно, потрібно на всіх континентах, куди ступив "жовтий черевик", але, святкуючи, обов’язково варто згадати Україну. Чому? Бо винахідник Yellow Boots Натан Шварц родом із сонячної Одеси.

Тож до золотого ювілею культових Тімберлендів Українська Правда розповість про засновника бренду – справжнього одесита Натана Шварца, його унікальний винахід, який зробив Тімберленди надпопулярними, як змінились Yellow Boots за 50 років своєї бадьорої ходи планетою, а також про те, що сьогодні пов’язує Тімберленд з Україною.

Одеса і майбутній винахідник Натан Шварц

Хоча всесвітньо знаний винахідник "жовтої пари" – родом з міста-перлини біля моря, – про його одеське минуле відомо дуже мало. Навіть екскурсоводи й краєзнавці переповідають хіба загальновідомі факти: народився в єврейській родині в 1902 році, три покоління Шварців були "відомими на всю Одесу" чоботарями, приблизно у підлітковому віці – виїхав із батьками до США, де отримав всесвітню славу завдяки Yellow Boots. Вочевидь, еміграція родини була вимушеною, адже Одеса саме перед Першою світовою війною перестала бути затишною для єврейського населення – тут і економічні негаразди, і сумнозвісні "єврейські погроми" – тож батьки юного тоді Натана, як і багато інших емігрантів, шукали кращої долі за океаном. До слова, Натан Шварц і зараз в багатьох джерелах фігурує виключно як “американський” винахідник Yellow Boots.
Тож українським краєзнавцям, дослідникам і брендменеджерам міста, центр якого не так давно включили у список ЮНЕСКО, є ще багато чого віднаходити і розповідати одеситам і гостям міста. Можливо, незабаром зможемо в Одесі прогулятись вулицею Натана Шварца або навіть Yellow Boots?
Офіційним представником бренду Timberland в Україні є компанія INTERTOP

Шлях до успіху одеського чоботаря-емігранта

Історія винахідника Yellow Boots це справді "американська історія успіху". За спогадами, родина Натана Шварца, витративши гроші на документи та переїзд до Нового світу, не була заможною, тож у 16-річному віці Натан почав працювати як помічник чоботаря однієї з майстерень взуття в Нью-Йорку. За деякими свідченнями, згодом вся сім’я знімала спільне житло, площею 20 метрів квадратних, та хіба мріяла про покращення умов. Можливо, саме це мотивувало Натана працювати сумлінно і подумки шукати свій "ідеальний винахід", який би приніс йому статки і неабияку славу.
Щоправда, Шварцові знадобилось на це ще 34 роки, але очікування того вартувало. У 1952 році на заощаджені кошти (за деякими свідченнями, це були 2 тисячі доларів) Натан викупив половину акцій взуттєвої компанії The Abington Shoe Company, яку згодом знатимуть як всесвітньо відому компанію Timberland. У 1955-му Натан Шварц став єдиним власником бізнесу. За спогадами синів Шварца, винахідник впевнено говорив про взуття, яке могло би бути зручним і комфортним у різних життєвих обставинах. Справжній технологічний прорив у своїй справі Натан Шварц зробив у віці 63 років. Тоді він став батьком мега-винаходу.
Натан Шварц
У 1965 році експерименти Натана Шварца принесли очікуваний результат – він винайшов технологію кріплення гумової підошви до шкіряного верху за допомогою спеціальної пресової машини. Ідея прямого лиття, тобто безшовного з'єднання шкіряного верху черевика з гумовою підошвою, дозволила створити повністю водонепроникні черевики, а потрійний шов з капронової нитки зробив взуття Шварців міцним і стійким до будь-яких навантажень.

Жовтий черевик – створення "того самого" бутса

"Якщо ви любите Timberland, поводьтеся з ними настільки погано, наскільки можете!" – гасло Yellow Boots, родом із 70-х, в якому вчувається самоіронія. Адже "жовті черевики" Натана Шварца, які, як ми вже знаємо, буквально "захопили планету", ставши популярними як на подіумах, так і серед туристів – спершу були розраховані на робітників і лісорубів. Так, саме з цим часто пов’язують назву бренду. "Timber" дерево, а "land" це земля.
До слова, дехто з дослідників вважає, що "жовтий бутс" завдячує своїй появі – саме одеському дитинству Натана – буцімто, згадав дослідник, як взував водонепроникне взуття – калоші. Так це, чи не так – якісне взуття, яке зберігає сухість і тепло ніг, забезпечило Натану Шварцу всесвітнє визнання.
Оригінальна модель містила 39 деталей. А весь процес виготовлення черевика мав 80 етапів. Перший "канонічний" бутс зійшов з конвеєра у 1973. Тоді керівництво компанією вже кілька років як перейшло до синів Натана Шварца, а фабрику перенесли в Нью-Гемпшир місцевість, яка має суворий клімат і потребує надійного одягу й взуття. Саме там – під час численних експериментів – з’явився впізнаваний жовтий черевик із міцної натуральної шкіри та підошвою з глибоким протектором. Впізнавану 6-дюймову підошву  "тімбери" отримали за 3 роки – у 1976-му.
А вже у 1985-му компанія продала першу мільйонну пару Timberland Yellow Boots! До слова, у 1980-х Timberland стали першою взуттєвою компанією, яка запустила рекламу на ТБ, а слогани до "жовтої пари" змінювались, згідно вимог часу від уже згаданого, самоіронічного висловлювання про зручність взуття і до "Якість вища, ніж вам коли-небудь знадобиться". Це не лише збільшувало продажі, але й формувало імідж компанії як суперпрогресивної.

Жовтий колір – помилка чи лакмусовий папірець

Іконічні черевики Timberland саме в жовтому кольорі є експонатом Лондонського музею дизайну. Проте достеменно невідомо, чому ж було обрано саме цей колір для виробництва черевиків.
Дехто з дослідників моди вважає, що фірмовий жовтий колір взуття обрали навмисно – робітникам і лісорубам необхідне яскраве взуття, щоби уникнути випадкових травмувань. Також на жовтому дуже добре видно бруд, тож буцімто це був ще один "рекламний хід" компанії, адже можна було відразу показати, наскільки легко відчистити фірмові черевики від забруднення.
Інша версія свідчить, що колір взуття був обраний випадково. Дизайнери так захопилися розробкою моделі, що зовсім забули про зовнішній вигляд черевиків. У результаті перші зразки взуття були представлені у "чорновому" жовтому кольорі.

1990-ті зробили всім гіп-гоп і взули у Yellow Boots молодь

Зараз поціновувачами Тімберлендів є всесвітньо відомі політики, письменники, зірки музики, кіно й модельного бізнесу. У жовтих черевиках можна побачити таких знаменитостей, як: Rihanna, Pharrell, Jay-Z, Kanye West та A$AP Rocky, Барака Обаму, Брюса Вілліса, Девіда Духовни, Хлої Кардашіян, Кіру Найтлі, Дакоту Джонсон, Кару Делевінь, Меланію Трамп, Емілі Ратаковськи та інших селебрітіс.
Але не варто забувати, що першими амбасадорами "тімберів" все ж таки стали американські зірки гіп-гопу. Тоді у Yellow Boots почали з’являтись Biggie, Das EFX, Mobb Deep, DMX, Jay-Z. Вподобав жовті черевики і суперпопулярний 2Pac. Ці репери навіть згадували Тімберленди у піснях, надавши взуттю нових конотацій – "приналежності до тусівки вільних вуличних ритмів, діджейських сетів, графіті й брейку". Так навколо "жовтої пари" сформувалась доволі міцна спільнота молоді – "тімбери" стали модними й впізнаваними.
Справжній "Тімберлендбум" стався у США 1990-х. Лише за 1993 рік клієнти придбали виробів від Timberland на 300 мільйонів доларів.  Це співпало з апогеєм популярності власне й самого стилю гіп-гоп, які, між іншим, є "ровесниками".
Адже одним із перших ді-джеїв і виконавців гіп-гопу називають Кула Герка з Ямайки, згадуючи його драйвовий трек “Back to School Jam”, який світ почув у 1973 році.
До слова, українські зірки гіп-гопу також з’являлись і досі з’являються на публіці у Yellow Boots. Також Тімберленди популярні серед українських політиків, телеведучих та інших публічних осіб. Ідеться як про культове взуття, так і про одяг марки Тімберленд, який випускають із 1988 року.

Як змінились черевики за 50 років

З моменту створення 1973 року черевики практично не змінилися. Без змін лишились надійна теплоізоляція, захист від вологи, верх з водонепроникного преміального нубуку або шкіри, нержавіюча фурнітура. Щоправда, додалися нова конструкція з герметичними швами та екологічна термопідкладка PrimaLoft.
Щосезону Тімберленд додає до лінійки декілька варіацій канонічних черевиків Yellow boots в іншій кольоровій гамі. До 50-річчя бренд Timberland представить капсульну колекцію з класичними черевиками, що виконані в яскравих кольорах як для чоловіків і жінок, так і для дітей.
В офіційного представника бренду Timberland в Україні – компанії INTERTOP Ukraine – нам повідомили, що, найпопулярнішими моделями черевиків Timberland серед українців на сьогодні залишаються класичні жовті, але стрімко зростає популярність і кольорових моделей. Активно купують українці також моделі з екологічною термопідкладкою PrimaLoft, та моделі на хутрі. Також українці дуже цікавляться новою колекцією Colour Blast.

Тімберленди й Україна

Взуття Натана Шварца захопило увагу українців приблизно у той самий час, що і поціновувачів за океаном у 1990-ті-2000-ні. Українська молодь тоді активно будувала свою нову самоідентифікацію і тут важливу роль зіграли драйвові ритми репу й гіп-гопу. Гіп-гоп стає модним і виходить далеко за межі андеграундних  тусівок згадаймо хоча б "Зроби мені хіп-хоп" ТНМК, яка була популярна від хід-парадів до всюдисущих "караоке".
Звісно, нові зірки нової хвилі взували "жовту пару", підкреслюючи свій "протестний" і пропокаційний стиль, який залишається впізнаваним до цих пір – і звісно, за ними стиль підхоплювала молодь, закохуючись спершу у "вайб" взуття, а згодом у його якість. Зараз культова пара жовтих черевиків є в українських гіп-гоперів, митців і, звісно, гіпстерів.

Цікаві факти про Тімберленд в Україні:

- за 2021 рік в Україні придбали понад 72 тисячі пар взуття бренду Timberland, а минулого року продали майже 51 тисячу пар взуття;
- продажі “тімберів” в Україні збільшуються на Чорну п'ятницю, в період перед Новим роком і Різдвом;
-  за інформацією, наданою INTERTOP Ukraine, серед чоловіків найпопулярнішою моделлю у 2022-23 в Україні були черевики осінніх та зимових моделей Timberland: Field Trekker Euro Sprint Mid Hiker, Field Trekker. ). У жінок найпопулярніша – зимова модель, що має два варіанти стилізації: як чобіт зі шнурівкою попереду та як черевик з манжетом – модель Linden Woods.
-  з одягу Timberland серед українців мають популярність зимові технологічні куртки – або з екологічним утепленням – переробленим пухом, або ж з технологічним утепленням, що показує відмінні теплоізоляційні властивості в холодних умовах (THERMORE, Thermarange) та захищені від вологи з технологією DRYVVENT; також українці активно купують фірмові фланелеві сорочки у клітинку й футболки з натуральної бавовни. Окрім того, популярні рюкзаки та поясні сумки.
Цікаві факти про Тімберленди, не пов’язані з продажем:
- Тімберленди гірчичного кольору є в Музеї Революції Гідності – це черевики, які активіст, а нині воїн ЗСУ Микита Козачинський передав до Музею разом із особистими речами, в яких був на Майдані. У цих черевиках він ходив увесь період подій Революції Гідності;
- одеський скульптор Овнан Манукян, який працює з деревом, на святкування 45-річчя Тімберлендів зробив артоб’єкт – дерев’яну копію жовтого бутсу;
- починаючи з кінця 80-х бренд Timberland з часом більше тяжіє до екологічної стратегії, залучаючи до технології виготовлення взуття вторинну сировину та перероблений пластик.

Де офіційно придбати взуття та одяг Timberland в Україні

Монобрендових магазинів Timberland в Україні – 11, з них 6 розташовані у Києві, а також по 1 магазину в Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі та Запоріжжі. Магазини мережі INTERTOP, в яких представлений асортимент бренду Timberland, є майже в усіх обласних центрах України. Також речі бренду Timberland можна придбати на сайті INTERTOP.UA та в мобільному застосунку.
Ми попросили представників INTERTOP назвати взуття Timberland, яке, на їхню думку, найбільше відповідає кліматичним умовам та особливостям життя в Україні, нагадавши, що після Перемоги – всі ми поїдемо у Кримські гори та Карпати.
На запит отримали такі рекомендації:
"Черевики з водонепроникною мембраною Gore-Tex таких моделей, як Lincoln Peak Mid GTX, Lincoln Peak Gore-Tex, Waterproof Mount Lincoln Mid Hiker, або ж  водонепроникною мембраною TimberDry підійдуть як для походу в гори, так і для повсякденного життя. Моделі з лінійки TBL Turbo мають сучасний силует та доповнять стильні осінні образи чоловіків. Восени образ доповнять кросівки з екологічною підошвою GreenStride лінійки Winsor Park", –  пояснили нам у компанії.
Тож Yellow Boots, що мають українське коріння, на сьогодні є не лише стильним елементом гардеробу, а й певним “мотиватором”, адже протягом 50 років зберігають незмінну популярність у всьому світі, яку без сумніву, підтримують завдяки високій якості, креативним ідеям та прагненню бути завжди попереду. 

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