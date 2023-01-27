Yellow Boots з українським корінням – культові черевики Timberland відзначають золотий ювілей

Дизайн, який безпомилково впізнають на око, зіркові фанати бренду, що популяризують його, просто взуваючись, та міцна спільнота з "філософією зручності" Yellow Boots – все це про культові Тімберленди, які підкорили кілька поколінь людей у всьому світі.

Цьогоріч Timberland відзначає 50-річчя іконічних жовтих черевиків. Із нагоди ювілею Yellow Boots випустили нову екологічну колекцію Colour Blast яскравих кольорів – від "барбі"-рожевого до соковито-зеленого і фіалкового.

Відзначати "золотий ювілей" Тімберлендів, звісно, потрібно на всіх континентах, куди ступив "жовтий черевик", але, святкуючи, обов’язково варто згадати Україну. Чому? Бо винахідник Yellow Boots Натан Шварц – родом із сонячної Одеси.

Тож до золотого ювілею культових Тімберлендів Українська Правда розповість про засновника бренду – справжнього одесита Натана Шварца, його унікальний винахід, який зробив Тімберленди надпопулярними, як змінились Yellow Boots за 50 років своєї бадьорої ходи планетою, а також про те, що сьогодні пов’язує Тімберленд з Україною.