"Люди не втомились допомагати". Чим живуть найактивніші українці 2022-го

24 жовтня 2024
Щорічно, починаючи з 2020-го, "Українська правда" у різних номінаціях відзначає героїв, які так чи інакше зробили свій внесок в українське суспільство.

Перед церемонією нагородження, яка відбудеться вже в грудні цього року, у межах спецпроєкту з Mercedes-Benz – "Кожна історія – світло на шляху країни" – ми розповідаємо історії лауреатів попередніх премій, чиї імена не зникають в інформаційному просторі, а навпаки, звучать ще гучніше.

Хто отримав премію "Української правди" у 2022 році

2022 рік увійшов в історію України як один із найважчих і водночас найгероїчніших. Рік, в якому було безліч викликів і втрат. Рік неймовірної стійкості та незламності.
2022-го українці та українки були обов’язковими гостями чи не всіх світових премій. Волонтери, активісти, військові, журналісти, політики та митці щоразу нагадували світові: війна з Росією триває, і кожна нагорода є символом підтримки всієї України. Це визнання не лише за досягнення, а й за неймовірну мужність і стійкість перед лицем агресії, масштаби якої складно уявити в цивілізованому світі.
Історії трьох переможців року, який назавжди змінив життя кожного українця, розповідаємо далі.
Герой УП

"Тайра"

Парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" та волонтерка Юлія Паєвська ("Тайра") є справжнім символом стійкості та гуманізму. За її плечима – сотні врятованих життів.
Велику війну жінка зустріла в Маріуполі. Там протягом кількох тижнів вона надавала допомогу пораненим мешканцям міста та військовим. 16 березня 2022 року – потрапила у полон.
Окупанти змусили її перебувати в переповненій камері, де утримували ще понад 20 жінок. Умови були нестерпними: полонені втрачали вагу, змушені були співати гімн Росії та під загрозою зброї давали інтерв'ю російським пропагандистам​.
За день до захоплення в полон "Тайра" встигла передати журналістам Associated Press карту пам'яті з відеозаписами, на яких задокументовані жахи окупації Маріуполя. Її свідчення про катування, смерть дітей та вагітних жінок, а також жахливі сцени зруйнованого міста, стали важливим доказом воєнних злочинів. 
Після повернення з полону в червні 2022 року вона продовжила розповідати світу про пережите, привертаючи увагу до звірств, які відбувалися на окупованих територіях.
У 2023 році вона здобула міжнародне визнання, отримавши нагороду Державного департаменту США "Найхоробріша жінка світу" за виняткову мужність і лідерство.
 Її діяльність також висвітлювали на міжнародних платформах, де вона розповідала про російський полон та боротьбу за Україну. Окрім того, парамедикиня стала учасницею Ігор Нескорених 2023 у Дюссельдорфі та здобула срібну медаль у змаганнях з плавання​. 
Нині "Тайра" адвокатує Україну за кордоном. Найкращим результатом своїх промов вважає ухвалення рішень партнерів щодо передачі озброєння.
Щоб допомога продовжувала надходити й надалі, дуже важливо не переставати говорити й нагадувати про те, що війна триває. І це мають робити не лише відомі люди, вагомим є голос кожного українця. 
Підібрати правильні слова й аргументи – задача не з простих, бо для громадян різних країн причини підтримувати Україну різні. Допомогти в цьому зможе застосунок Strichka. В ньому представлений посібник з народної дипломатії, а також різні корисні поради та актуальна інформація щодо акцій з підтримки України. "Тайра" є амбасадором проєкту й закликає українців за кордоном об’єднуватись і долучатись до "народної дипломатії", щоб разом протистояти ворогу.

Кожна історія — світло на шляху країни

Соціальний проєкт

"Гуманітарна Нова пошта"

"Нова пошта" давно є прикладом соціально відповідального бізнесу, особливо в умовах війни. Проєкт "Гуманітарна Нова пошта України", запущений у 2014 році, став важливим інструментом для волонтерів і благодійників, які безоплатно відправляють гуманітарні вантажі. Щоправда, після початку великої війни програма суттєво розширилася.
"Ми розуміли, що масштаби допомоги будуть набагато більшими, ніж за весь попередній період з 2014 року. Зовні з’явилась систематизація опрацювання заявок, перевірка звітів, нарахування балів, надання промокодів на разову доставку", – зауважує керівник департаменту "Гуманітарної Нової пошти" Георгій Гарькуша.
У 2022 році "Гуманітарна Нова пошта" дозволила кожному охочому безплатно відправити допомогу мешканцям деокупованих територій.
"Якщо до лютого 2022-го у нас було 82 учасники постійного партнерства, то на кінець того ж року їх стало 640, а сьогодні – 2 648", – додає керівник департаменту.
Програма разової допомоги також залишається важливим напрямом: "Фізичні або юридичні особи можуть подати заявку раз на тиждень і отримати до 10 промокодів на відправлення в прифронтові області. Серед основних регіонів – Донецька, Харківська, Дніпропетровська".
Попри те, що в мережі нерідко можна зустріти думки щодо втоми українців від участі в благодійних проєктах і зборах, цифри проєкту свідчать про зворотне. Згідно з показниками, активність українців у проєкті щороку суттєво збільшується.
"Люди не втомились допомагати одне одному. Кількість відправлень постійно зростає. У 2022-му році було 16 770 посилок, у 2023-му – вже 142 585, а цього року – 346 943. Це свідчить про те, що підтримка не зменшується", – підкреслює Георгій Гарькуша. 
Наразі "Нова пошта" не планує зупиняти цю програму, адже війна триває, а безоплатне доставлення гуманітарної допомоги для багатьох людей є рятівним.
"Ми завжди готові реагувати на потреби суспільства і коригувати нашу роботу залежно від ситуації на фронті", – резюмує керівник департаменту.  

Кожна історія — світло на шляху країни

Волонтер року

Тата Кеплер

Відома київська рестораторка Тата Кеплер стала волонтеркою 2014-го – відколи почалася війна на Сході. З повномасштабним вторгненням її волонтерська діяльність посилилась. Тата організувала численні поставки амуніції, медикаментів і техніки для українських військових, а також працювала над евакуацією поранених і наданням допомоги цивільним у зонах бойових дій.
У 2022 році жінка заснувала волонтерську організацію "Птахи", що допомагає у регіонах, куди не дістаються медичні служби.
Її команда доставляє гуманітарну допомогу та медикаменти у сірі зони та звільнені території. Протягом цього часу "Птахи" допомогли приблизно сотні деокупованих населених пунктів, передавши допомогу на суму понад 5 мільйонів доларів​.
Окрім гуманітарної діяльності, Тата вплинула на зміну важливих військових процедур. Завдяки її ініціативі Збройні сили України офіційно відмовилися від радянського терміна "Евакуація 200", який використовувався для транспортування тіл загиблих солдатів. З літа 2022 року відповідні підрозділи отримали нову назву – "На щиті", що підкреслює гідність і честь загиблих героїв.
У 2023-2024 роках Кеплер продовжує активно займатися волонтерством. Одна з ініціатив – проєкт з мережею супермаркетів "Сільпо", що має на меті зібрати 40 мільйонів гривень на придбання необхідного медичного обладнання та засобів порятунку на фронті​. 
Тата Кеплер залишається символом стійкості та відданості допомозі Україні, зокрема під час виступів на міжнародних заходах, як-от Мюнхенська безпекова конференція, де вона привертала увагу до війни в Україні та потреб її народу​.
Попри високу зайнятість, волонтерка і голова БФ "Птахи" бере участь й у менш масштабних, але не менш важливих заходах, де ділиться власним досвідом, історіями про допомогу та викликами, з якими стикаються волонтери. Одна з головних подій цієї осені – дев’ятий міжнародний ELLE Active Forum. Панельна дискусія, під час якої виступатиме Тата, розкриє важливі питання волонтерського руху в Україні.
Нагадаємо, раніше в межах спецпроєкту з Mercedes-Benz – "Кожна історія – світло на шляху країни" – ми розповідали історії переможців премії УП 2020 та 2021 року.
Хто ще отримав премію УП у 2022 році – читайте за посиланням

Кожна історія — світло на шляху країни

©2000-2024, Українська правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Українську правду" не нижче третього абзацу.

Будь-яке копіювання, публікація, передрук чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна", суворо забороняється.Матеріали з плашкою PROMOTED є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них промотуються.

Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.

Матеріали з плашкою ОГЛЯД можуть містити рекламу.

Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах. Згідно з українським законодавством відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-02280.

ТОВ "УП Медіа Плюс". Усі права захищені.