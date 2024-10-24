"Люди не втомились допомагати". Чим живуть найактивніші українці 2022-го

За підтримки Mercedes-Benz
Щорічно, починаючи з 2020-го, "Українська правда" у різних номінаціях відзначає героїв, які так чи інакше зробили свій внесок в українське суспільство.
Перед церемонією нагородження, яка відбудеться вже в грудні цього року, у межах спецпроєкту з Mercedes-Benz – "Кожна історія – світло на шляху країни" – ми розповідаємо історії лауреатів попередніх премій, чиї імена не зникають в інформаційному просторі, а навпаки, звучать ще гучніше.
Хто отримав премію "Української правди" у 2022 році
2022 рік увійшов в історію України як один із найважчих і водночас найгероїчніших. Рік, в якому було безліч викликів і втрат. Рік неймовірної стійкості та незламності.
2022-го українці та українки були обов’язковими гостями чи не всіх світових премій. Волонтери, активісти, військові, журналісти, політики та митці щоразу нагадували світові: війна з Росією триває, і кожна нагорода є символом підтримки всієї України. Це визнання не лише за досягнення, а й за неймовірну мужність і стійкість перед лицем агресії, масштаби якої складно уявити в цивілізованому світі.
Історії трьох переможців року, який назавжди змінив життя кожного українця, розповідаємо далі.
Парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" та волонтерка Юлія Паєвська ("Тайра") є справжнім символом стійкості та гуманізму. За її плечима – сотні врятованих життів.
Велику війну жінка зустріла в Маріуполі. Там протягом кількох тижнів вона надавала допомогу пораненим мешканцям міста та військовим. 16 березня 2022 року – потрапила у полон.
Окупанти змусили її перебувати в переповненій камері, де утримували ще понад 20 жінок. Умови були нестерпними: полонені втрачали вагу, змушені були співати гімн Росії та під загрозою зброї давали інтерв'ю російським пропагандистам.
За день до захоплення в полон "Тайра" встигла передати журналістам Associated Press карту пам'яті з відеозаписами, на яких задокументовані жахи окупації Маріуполя. Її свідчення про катування, смерть дітей та вагітних жінок, а також жахливі сцени зруйнованого міста, стали важливим доказом воєнних злочинів.
Після повернення з полону в червні 2022 року вона продовжила розповідати світу про пережите, привертаючи увагу до звірств, які відбувалися на окупованих територіях.
У 2023 році вона здобула міжнародне визнання, отримавши нагороду Державного департаменту США "Найхоробріша жінка світу" за виняткову мужність і лідерство.
Її діяльність також висвітлювали на міжнародних платформах, де вона розповідала про російський полон та боротьбу за Україну. Окрім того, парамедикиня стала учасницею Ігор Нескорених 2023 у Дюссельдорфі та здобула срібну медаль у змаганнях з плавання.
Нині "Тайра" адвокатує Україну за кордоном. Найкращим результатом своїх промов вважає ухвалення рішень партнерів щодо передачі озброєння.
Щоб допомога продовжувала надходити й надалі, дуже важливо не переставати говорити й нагадувати про те, що війна триває. І це мають робити не лише відомі люди, вагомим є голос кожного українця.
Підібрати правильні слова й аргументи – задача не з простих, бо для громадян різних країн причини підтримувати Україну різні. Допомогти в цьому зможе застосунок Strichka. В ньому представлений посібник з народної дипломатії, а також різні корисні поради та актуальна інформація щодо акцій з підтримки України. "Тайра" є амбасадором проєкту й закликає українців за кордоном об’єднуватись і долучатись до "народної дипломатії", щоб разом протистояти ворогу.
Кожна історія — світло на шляху країни
Соціальний проєкт
"Гуманітарна Нова пошта"
"Нова пошта" давно є прикладом соціально відповідального бізнесу, особливо в умовах війни. Проєкт "Гуманітарна Нова пошта України", запущений у 2014 році, став важливим інструментом для волонтерів і благодійників, які безоплатно відправляють гуманітарні вантажі. Щоправда, після початку великої війни програма суттєво розширилася.
"Ми розуміли, що масштаби допомоги будуть набагато більшими, ніж за весь попередній період з 2014 року. Зовні з’явилась систематизація опрацювання заявок, перевірка звітів, нарахування балів, надання промокодів на разову доставку", – зауважує керівник департаменту "Гуманітарної Нової пошти" Георгій Гарькуша.
У 2022 році "Гуманітарна Нова пошта" дозволила кожному охочому безплатно відправити допомогу мешканцям деокупованих територій.
"Якщо до лютого 2022-го у нас було 82 учасники постійного партнерства, то на кінець того ж року їх стало 640, а сьогодні – 2 648", – додає керівник департаменту.
Програма разової допомоги також залишається важливим напрямом: "Фізичні або юридичні особи можуть подати заявку раз на тиждень і отримати до 10 промокодів на відправлення в прифронтові області. Серед основних регіонів – Донецька, Харківська, Дніпропетровська".
Попри те, що в мережі нерідко можна зустріти думки щодо втоми українців від участі в благодійних проєктах і зборах, цифри проєкту свідчать про зворотне. Згідно з показниками, активність українців у проєкті щороку суттєво збільшується.
"Люди не втомились допомагати одне одному. Кількість відправлень постійно зростає. У 2022-му році було 16 770 посилок, у 2023-му – вже 142 585, а цього року – 346 943. Це свідчить про те, що підтримка не зменшується", – підкреслює Георгій Гарькуша.
Наразі "Нова пошта" не планує зупиняти цю програму, адже війна триває, а безоплатне доставлення гуманітарної допомоги для багатьох людей є рятівним.
"Ми завжди готові реагувати на потреби суспільства і коригувати нашу роботу залежно від ситуації на фронті", – резюмує керівник департаменту.
Кожна історія — світло на шляху країни
Волонтер року
Тата Кеплер
Відома київська рестораторка Тата Кеплер стала волонтеркою 2014-го – відколи почалася війна на Сході. З повномасштабним вторгненням її волонтерська діяльність посилилась. Тата організувала численні поставки амуніції, медикаментів і техніки для українських військових, а також працювала над евакуацією поранених і наданням допомоги цивільним у зонах бойових дій.
У 2022 році жінка заснувала волонтерську організацію "Птахи", що допомагає у регіонах, куди не дістаються медичні служби.
Її команда доставляє гуманітарну допомогу та медикаменти у сірі зони та звільнені території. Протягом цього часу "Птахи" допомогли приблизно сотні деокупованих населених пунктів, передавши допомогу на суму понад 5 мільйонів доларів.
Окрім гуманітарної діяльності, Тата вплинула на зміну важливих військових процедур. Завдяки її ініціативі Збройні сили України офіційно відмовилися від радянського терміна "Евакуація 200", який використовувався для транспортування тіл загиблих солдатів. З літа 2022 року відповідні підрозділи отримали нову назву – "На щиті", що підкреслює гідність і честь загиблих героїв.
У 2023-2024 роках Кеплер продовжує активно займатися волонтерством. Одна з ініціатив – проєкт з мережею супермаркетів "Сільпо", що має на меті зібрати 40 мільйонів гривень на придбання необхідного медичного обладнання та засобів порятунку на фронті.
Тата Кеплер залишається символом стійкості та відданості допомозі Україні, зокрема під час виступів на міжнародних заходах, як-от Мюнхенська безпекова конференція, де вона привертала увагу до війни в Україні та потреб її народу.
Попри високу зайнятість, волонтерка і голова БФ "Птахи" бере участь й у менш масштабних, але не менш важливих заходах, де ділиться власним досвідом, історіями про допомогу та викликами, з якими стикаються волонтери. Одна з головних подій цієї осені – дев’ятий міжнародний ELLE Active Forum. Панельна дискусія, під час якої виступатиме Тата, розкриє важливі питання волонтерського руху в Україні.
Кожна історія — світло на шляху країни