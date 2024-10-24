"Люди не втомились допомагати". Чим живуть найактивніші українці 2022-го

Щорічно, починаючи з 2020-го, "Українська правда" у різних номінаціях відзначає героїв, які так чи інакше зробили свій внесок в українське суспільство.



Перед церемонією нагородження, яка відбудеться вже в грудні цього року, у межах спецпроєкту з Mercedes-Benz – "Кожна історія – світло на шляху країни" – ми розповідаємо історії лауреатів попередніх премій, чиї імена не зникають в інформаційному просторі, а навпаки, звучать ще гучніше.

Хто отримав премію "Української правди" у 2022 році

2022 рік увійшов в історію України як один із найважчих і водночас найгероїчніших. Рік, в якому було безліч викликів і втрат. Рік неймовірної стійкості та незламності.

2022-го українці та українки були обов’язковими гостями чи не всіх світових премій. Волонтери, активісти, військові, журналісти, політики та митці щоразу нагадували світові: війна з Росією триває, і кожна нагорода є символом підтримки всієї України. Це визнання не лише за досягнення, а й за неймовірну мужність і стійкість перед лицем агресії, масштаби якої складно уявити в цивілізованому світі.

Історії трьох переможців року, який назавжди змінив життя кожного українця, розповідаємо далі.