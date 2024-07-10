Дитинство під час війни: як зберегти ментальне здоров’я дошкільнят   

У дитячих садках діти вчаться комунікувати з однолітками та дорослими, відстоювати власні кордони, працювати в команді та дізнаються, як турбуватися про своє ментальне здоров’я.

Однак дитинство під час війни має свої особливості. Тому дошкільнята ще й навчаються долати стрес, тривожність і паніку.

У цьому їм допомагають вихователі та батьки. Робота педагогів спрямована на те, щоб навчити малечу розрізняти різні емоції, називати їх та регулювати свій стан. Саме дорослі вчать, як проявляти та скеровувати свої емоції, щоб не нашкодити собі та іншим. Як вчитись виходити з конфліктних ситуацій, використовувати ненасильницьку комунікацію.

Чому так важливо розвивати ці навички у дошкільнят – читайте в матеріалі.