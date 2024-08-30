15 років незалежності NOVUS: як впровадження нових технологій рятує бізнес і забезпечує українців найнеобхіднішим

Успішно долаючи виклики війни, компанія NOVUS піклується не лише про своїх співробітників і клієнтів. Вагомою є і допомога українцям, які постраждали від збройної російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення за ініціативи бенефіціара компанії Раймондаса Туменаса у Литві було засновано благодійний фонд Food for Ukraine, який надає товари найпершої потреби тим, хто не може собі дозволити їх купити.

"Фонд передає продуктові набори людям, які цього потребують: сім’ям, які постраждали від воєнних дій; дітям, які втратили батьків; самотнім людям; людям з інвалідністю; тим, хто залишився без житла або опинився у скрутному фінансовому становищі. Фонд продовжує працювати й підтримувати медичні заклади та соціально незахищені верстви населення. Наразі вантажівки з продуктовими наборами регулярно вирушають до мешканців Харкова й інших прифронтових територій", – розповідає керівниця із зовнішніх комунікацій NOVUS Кристина Івченко.

За понад два роки благодійний фонд у співпраці з партнерами передав 100 вантажівок з продуктами на суму майже 100 млн грн. Загальна вага переданої допомоги становить понад два мільйони кілограмів їжі. І станом на зараз вантажівки продовжують перетинати кордон, щоб українці, що зараз у скруті, були забезпечені базовими продуктовими наборами й відчували, що вони не наодинці зі своїми проблемами.

"Щоб отримати продуктовий набір, потрібно звернутись в одне з київських відділень Червоного Хреста у своєму районі. Ця організація наразі допомагає розподіляти надходження серед громадян, які потребують допомоги", – доповнює Кристина Івченко.

Попри те, що мережа NOVUS спеціалізується на фуд-ритейлі, компанія займається благодійною допомогою в різних напрямах. Один з них має медичне направлення – вже понад три роки NOVUS активно підтримує проєкт "Велике маленьке серце". У партнерстві з благодійним фондом "Твоя опора" мережа закуповує надсучасне медичне обладнання для лікування дітей з вадами серця. Завдяки небайдужим українцям, які підтримують ініціативу, загальна сума, передана на лікування хворих дітей, склала понад 13,5 млн гривень. На ці кошти придбали сучасне оснащення для Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Долучитися можна, придбавши наліпку-серце на касах магазинів.

Не менш вагомою є і допомога війську. Компанія NOVUS активно підтримує наявні ініціативи та створює власні. Так, купуючи певну продукцію в магазинах мережі, кожен українець може доєднатись до підтримки захисників. Зокрема, прибуток з соледарської солі "ВОЛЯ" успішно перетворюється на FPV-дрони для військових, а одна гривня з кожного товару власної марки NOVUS та з кожного напою з кавомашин, розміщених на території магазинів, направляється на допомогу 3-й окремій штурмовій бригаді.

"За допомогою цих ініціатив українці щодня допомагають військовим. З продажу тієї самої солі «ВОЛЯ» ми зібрали понад 6,5 млн грн – і вже сотні дронів допомагають працювати хлопцям на передовій. А в межах проєкту "1 грн для 3 ОШБр» ми передали вже 16,5 млн грн на важливе військове оснащення. Ці ініціативи продовжують тривати й кожен може долучитись", – підсумовує Марія Коршикова, директор департаменту управління брендом NOVUS.

Бути поруч з українцями, відчувати та передбачати їхні потреби й задовольняти їх – частина концепції NOVUS, завдяки якій мережа постійно вдосконалює свою роботу та є однією з найкращих у своїй справі.

Протягом 15 років розвитку компанія переживала різні етапи самовизначення. На початку роботи гасло NOVUS обіцяло покращити життя своїх покупців, що на той момент було доречним, бо магазини мережі відрізнялись рівнем обслуговування та комфортом. Пізніше, на другому етапі розвитку, позиціонування засновувалось на якісній та надійній роботі компанії, яка використовує європейський підхід до бізнесу, й звучало як "NOVUS – вартий довіри".

Зараз, після змін, які принесла з собою велика війна, всередині компанії народилось нове позиціювання – "Робимо, бо любимо".

"Робимо, бо любимо"

"За час існування NOVUS пройшов різні трансформації, відкрив багато нових напрямів, але ніколи про це не говорив публічно. На мій погляд, ми недостатньо розповідали про наше виробництво, про зручність магазинів, про великий асортимент й про любов, яку ми вкладаємо у все, що робимо", – каже маркетинг-директор мережі супермаркетів NOVUS Максим Бєлов.

Саме таке бачення мережі – українського бізнесу, робота якого заснована на любові до своєї країни, до себе, своїх працівників і клієнтів – втілилося в нове позиціонування "Робимо, бо любимо".

"Велика війна багато чого змінила всередині роботи компанії та змусила нас по-новому поглянути на підходи до взаємодії з клієнтами. Протягом останніх років ми переосмислили свою роль в житті українців, поспілкувавшись з працівниками магазинів, зрозуміли, що робота кожного з них – це не лише про бізнес, це про підтримку і прояв любові до того, що ми всі разом робимо. Саме тому нове позиціонування NOVUS таке емоційне та відверте, а головне, воно відображає наше ставлення до своєї справи", – ділиться Максим Бєлов.

В планах компанії, за словами маркетингового директора, зростання в усіх сенсах. Мережа планує розширюватись географічно та іміджево. Однак пріоритетом залишається створення умов, які допоможуть залишатись поряд з українцями в найскладніші часи.