15 років незалежності NOVUS: як впровадження нових технологій рятує бізнес і забезпечує українців найнеобхіднішим

15 років незалежності NOVUS: як впровадження нових технологій рятує бізнес й забезпечує українців найнеобхіднішим

За підтримки NOVUS
30 серпня 2024
Перші дні повномасштабного вторгнення стали великим викликом для всього українського суспільства, не винятком був і бізнес. Війна знищила сотні підприємств, проте так само вона змусила більшість компаній зміцнитись та адаптуватись до нових умов, щоб продовжувати забезпечувати українців найнеобхіднішим.
Мережа магазинів NOVUS стала прикладом незламності українського бізнесу. Завдяки постійному розвитку та використанню нових технологій компанія стійко витримує виклики, пов’язані з війною, й залишається одним з лідерів своєї ніші. Одне з головних досягнень мережі, яке варто наслідувати українському бізнесу – забезпечення безперебійної роботи завдяки незалежності від енергомереж.
Про те, які зміни запровадила компанія NOVUS, щоб стати енергоефективною, як відкриття сучасного логістичного центру допомагає долати "кадровий голод" та що спонукало мережу зайнятись зміною позиціонування в не найвдаліший для цього час – дізнавалася "Українська правда".
Які технології забезпечують безперебійну роботу продуктового ритейлу
Від маленького магазину до найсучаснішого логістичного центру
Як NOVUS допомагає українцям під час війни

Які технології забезпечують безперебійну роботу продуктового ритейлу

Більшість магазинів мережі розташовані в Києві та передмісті столиці. На початку повномасштабного вторгнення частина з них зазнала серйозних ушкоджень, найбільше постраждав магазин у Бучі – від нього залишився лише каркас. Також через російську агресію було розбомблено розподільчий центр охолоджених продуктів у Броварах, понівечено магазини в Ірпені та в столичному ТРЦ Retroville, зруйновано центральний офіс. Попри значні збитки, протягом 2022 року компанія відновила пошкоджені магазини й вони продовжили забезпечувати населення необхідними товарами.
Наступним викликом для бізнесу стало відключення електроенергії внаслідок російських атак по українській енергетиці. Проте і це не спинило роботу, а навпаки – поклало початок розвитку програми енергонезалежності.
У перший період блекаутів, взимку 2022/2023, компанія почала забезпечувати супермаркети генераторами. Спочатку отримали живлення понад 50 великих магазинів, до яких було зручно діставатися більшій частині мешканців району, а до кінця березня 2023 генератори отримали всі магазини мережі.
Влітку 2024 Росія поновила удари по українських енергетичних об’єктах, і наші міста знову залишились без електроенергії на тривалий час. Проте до цих відключень супермаркети NOVUS вже були готові.
"Всі магазини NOVUS забезпечені генераторами. Наша команда впровадила програму енергоефективності та енергонезалежності, щоб вчасно доставляти продукти та зберігати їх у правильних температурних умовах, готувати страви власного виробництва, не підлаштовуючись під графіки відключень", – розповідає генеральний директор NOVUS Марк Петкевич.
Генератори здатні забезпечити роботу магазинів на певний час, але вони не є повноцінною заміною живлення. Тому компанія на цьому не зупинилась й продовжила шукати нові способи досягнення енергонезалежності, щоб забезпечити магазини можливістю працювати безперебійно.
"Ми прагнемо забезпечити максимальний комфорт для наших клієнтів, надаючи їм постійний доступ до свіжих продуктів, розрахунок кредитними картками та можливість взяти з собою улюблену каву. Звісно, створення такої комфортної атмосфери потребує електроенергії", – каже Марк Петкевич.
Одним з важливих кроків для досягнення енергонезалежності став пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей на даху. Першим їх отримав супермаркет у Нових Петрівцях. Разом з дизель-генераторами сонячні панелі почали працювати як локальна електромережа.
"Завдяки сонячним панелям в літній період супермаркет NOVUS може безперебійно працювати навіть в умовах блекаутів. До того ж сонячна станція – це й економія, і «зелена» електроенергія. Від неї немає додаткових викидів CO2 в атмосферу, вона безпечна для екології. Це один із напрямів глобальної програми енергоефективності NOVUS", – розповідає Дайнюс Туменас, заступник генерального директора з управління активами NOVUS.
Досвід виявився позитивним – в літні дні, коли сонце найбільш активне, така станція покриває 65% від потреб супермаркету. Тому в майбутньому компанія планує збільшити кількість магазинів, які працюватимуть на альтернативних джерелах живлення.
І це лише один з етапів програми енергоефективності NOVUS.
Наступним важливим кроком, який наблизив мережу до енергонезалежного майбутнього, стало вдосконалення системи герметичності супермаркетів. Використовуючи європейські норми, компанії вдалось зменшити споживання електроенергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування.
Ба більше, компанія NOVUS запустила програму сонячної енергетики, потужністю 4,5 МВт. Це дало змогу забезпечити постійну роботу дизель-генераторів зі зниженим рівнем шуму, встановити газові генератори на стратегічних об’єктах та використовувати акумулятори у нічний час.
"Ми застосовуємо останні світові тренди й впевнено крокуємо до енергоефективного майбутнього. Крім забезпечення вже наявних магазинів альтернативними джерелами енергії, ми внесли певні зміни в стандарти будівництва нових магазинів NOVUS – відтепер обов’язковим пунктом є обладнання таких магазинів даховими сонячними електростанціями", – підсумовує Дайнюс Туменас.
Компанія вже вклала понад 70 млн гривень в енергоефективність своїх магазинів і не планує на цьому зупинятись. В планах – забезпечити енергетичною незалежністю кожну торгову точку мережі.

Від маленького магазину до найсучаснішого логістичного центру

На сьогодні мережа NOVUS налічує понад 80 супермаркетів, має в штаті понад 7000 працівників і входить до п’ятірки лідерів продуктового ритейлу України. Ба більше, програма енергоефективності, яку впровадив NOVUS, є прикладом для наслідування для всіх гравців ринку фуд-ритейлу. Проте, чи завжди компанія була такою визначною?
Історія NOVUS почалась у 2009 році з відкриття магазинів у Рівному та в Києві. Вже тоді магазини цієї мережі відрізнялись від тих, що були на українському ринку.
"Від самого початку важливим принципом роботи NOVUS була якість у всьому. Будівництво магазинів зі зручними під'їзними дорогами та паркувальними майданчиками, комфорт всередині магазинів, зрозуміле та логічне розміщення товарів. Але найголовніше – це якість продукції, зокрема власного виробництва. На той час покупці ставились з недовірою до м’яса та готових страв, які продавались в магазинах. Багато хто вважав, що це товари сумнівної свіжості. І без зайвої скромності можемо сказати, що ми навчили людей купляти м’ясо та їсти готову їжу з магазинів. Це було важко, але ми це зробили й пишаємось цим. І на сьогодні в нас залишилось таке саме безкомпромісне ставлення до якості продуктів і товарів, які ми пропонуємо нашим клієнтам", – розповідає Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS.
Ці відмінності дозволили компанії міцно закріпитись на українському ринку. Вже у 2014 році мережа налічувала 20 магазинів і запустила власні торгові марки (ВТМ).
"Запуск власних торгових марок був логічним кроком для створення більш довірливих стосунків з клієнтами. Це зробило нас незалежними від звичних брендів та виробників-монополістів, а також стало проявом оптимального співвідношення якості та ціни для наших клієнтів", – пояснює комерційна директорка NOVUS Дарія Іванченко.
На сьогодні ВТМ продовжують набирати популярність серед покупців та сприяють популяризації українських виробників.
"Рівень довіри від покупців до ТМ NOVUS завжди був високим й наразі спостерігається тренд на зростання. Секретів немає: гідна якість товару, раціональна цінова пропозиція та постійна наявність на полицях.

Можемо сказати, що повномасштабне вторгнення змінило ставлення покупців до товарів ВТМ, така продукція – це надійна якість та справедлива вартість від українського виробника. Товари власних торгових марок на полицях мереж дозволяють розвиватися українським виробникам, що покращує ТО всіх ритейлерів та держави в цілому", – доповнює Дарія Іванченко.
Від початку своєї роботи й до сьогодні компанія невпинно розвивається. Серед найважливіших подій з життя NOVUS можна виділити наступні:
2009 Відкриття першого NOVUS
2011 Відкриття першого кафетерію у магазині, встановлення кавопоінтів, а також початок виготовлення свіжоспеченої піци
2012 Запуск власної логістичної інфраструктури та програми лояльності
2014 Запуск власних торгових марок
2017 Мережа супермаркетів NOVUS успішно пройшла наглядовий аудит на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2015 – системи управління якістю
2018 Запуск кас самообслуговування
2019 Встановлення рекорду України – найвища інсталяція "Ейфелева вежа з круасанів"
2020 Придбання мережі Billa 
2020 Відкриття першого "Мі маркету" та флагманського магазину NOVUS в Retroville
2021 Завершення ребрендингу Billa
2022 Заснування благодійного фонду Food for Ukraine
2023 Зміна позиціонування на "Робимо, бо любимо"
2023 Відкриття першого дискаунтера "Хапайка"
2023 Запуск мобільного застосунку
2024 Відкриття логістичного центру NOVUS
За 15 років компанія суттєво трансформувалась й наразі має понад 80 торгових точок різного формату. Мережа NOVUS складається з гіпермаркетів, супермаркетів, магазинів формату експрес. Також компанія розвиває формат магазинів "біля дому" – "Мі маркет" і пілотує новий напрямок жорстких дискаунтерів "Хапайка".
Повномасштабна війна на деякий час ввела в стан шоку, проте це не зупинило компанію, а навпаки надихнуло на нові зміни. Попри виклики, мережа продовжує розширюватись. Протягом 2023 року було відкрито сім нових магазинів (два просторих супермаркети NOVUS, три компактних магазини “Мі Маркет” та два дискаунтери “Хапайка”), а у 2024 році відбулось відкриття ще восьми магазинів та великого логістичного центра, збудованого з використанням новітніх технологій. 
"Ми продовжили наш сталий розвиток, добудували й запустили новий логістичний центр у Києві, який на повну запрацював з квітня цього року. Це найсучасніший логістичний центр в Україні площею понад 50 000 квадратних метрів", – розповідає Марк Петкевич. 
При будівництві NOVUS Logistics Center використовувались сучасні технічні рішення, завдяки яким цей об’єкт не лише закрив всі потреби компанії у складській логістиці, а й став енергоефективним. Одним з таких рішень було використання особливого будівельного матеріалу – сендвіч-панелей – для спорудження стін. Завдяки цьому температуру всередині логістичного центра легко контролювати в будь-яку пору року – взимку температура не падає нижче 15 градусів, а влітку – не підіймається вище двадцяти.
"Гордістю ЛЦ є можливість зберігання продукції у 18 температурних зонах, що робить наш логістичний центр певною мірою унікальним. Діапазон температур: від мінус 24-30 градусів до плюс 22-24. Наприклад, маємо спеціальну камеру для шоколадних виробів, де підтримується оптимальна температура в 16 градусів", – розповідає керівник департаменту операційної логістики Костянтин Паршин.
Ще на стадії проєктування логістичний центр пройшов попередню "зелену" сертифікацію за стандартом BREEAM, що говорить про його максимальну енерго- та екологічну ефективність. Наприклад, холодильники центра працюють на вуглекислоті, а не на фреоні, що робить їх енергоефективними. На даху встановлені сонячні панелі, які мають забезпечити 90% потреб будівлі в майбутньому літньому періоді. А для того, щоб центр нормально функціонував за умови блекаутів, він оснащений трьома потужними дизель-генераторами.
"Ми зробили ЛЦ повністю енергонезалежним, що дозволяє зберігати товар в оптимальних умовах завжди. Через відключення світла ми збільшили частоту поставок товару з логістичного центра в магазини, щоб оптимізувати логістичні процеси – зменшити залишки в магазинах і не піддавати товар ризикам псування", – додає Марк Петкевич.
Ще однією важливою умовою стандартів BREEAM є створення комфортних умов для персоналу. 
"У нас, без перебільшення, створені найкращі умови для роботи. Людей на роботу і додому привозить спеціальний транспорт, їх забезпечують уніформою, є роздягальня та душова. Також забезпечуємо харчуванням. Окремо в кожній зоні є зручні кімнати відпочинку з балконами, є кухні з холодильниками, мікрохвильовими пічками тощо. На робочих місцях теж забезпечуються комфортні умови. Скажімо, на складі заморожених продуктів водій штабелера знаходиться в теплій закритій кабіні, в інших зонах працює кондиціонування повітря", – ділиться Костянтин Паршин.
Дотримання "зелених" стандартів допомагає боротися й з кадровим "голодом", який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали відчувати майже всі українські компанії.
"Ми інвестуємо в адаптацію робочих місць, механізуємо процеси, для того, щоб важку чоловічу працю могли робити жінки та люди з фізичними вадами. Це стосується і логістичного центра, котрий облаштовано сучасною навантажувально-розвантажувальною технікою, тому, наприклад, підняти й транспортувати вантаж може електричний механізм, людина ж до цього фізичних зусиль не докладає. Також для жінок ми проводимо навчання коштом компанії, аби вони могли працювати на нових позиціях", – пояснює Марк Петкевич.
Навчання персоналу – є одним з пріоритетів компанії. Крім внутрішніх курсів і тренінгів, які NOVUS проводить для своїх співробітників, мережа співпрацює з закладами освіти, в яких навчаються майбутні працівники сфери торгівлі, мають власні програми залучення молодих фахівців, зокрема молодіжні кампуси, а також допомагають своїм працівникам підійматись кар’єрними сходами у власній школі "Novus Бізнес Академія".
"Ми завжди раді людям, які бажають навчатися, і намагаємося забезпечити для них оптимальні умови", – додає Марк Петкевич. 

Як NOVUS допомагає українцям під час війни

Успішно долаючи виклики війни, компанія NOVUS піклується не лише про своїх співробітників і клієнтів. Вагомою є і допомога українцям, які постраждали від збройної російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення за ініціативи бенефіціара компанії Раймондаса Туменаса у Литві було засновано благодійний фонд Food for Ukraine, який надає товари найпершої потреби тим, хто не може собі дозволити їх купити.
"Фонд передає продуктові набори людям, які цього потребують: сім’ям, які постраждали від воєнних дій; дітям, які втратили батьків; самотнім людям; людям з інвалідністю; тим, хто залишився без житла або опинився у скрутному фінансовому становищі. Фонд продовжує працювати й підтримувати медичні заклади та соціально незахищені верстви населення. Наразі вантажівки з продуктовими наборами регулярно вирушають до мешканців Харкова й інших прифронтових територій", – розповідає керівниця із зовнішніх комунікацій NOVUS Кристина Івченко.
За понад два роки благодійний фонд у співпраці з партнерами передав 100 вантажівок з продуктами на суму майже 100 млн грн. Загальна вага переданої допомоги становить понад два мільйони кілограмів їжі. І станом на зараз вантажівки продовжують перетинати кордон, щоб українці, що зараз у скруті, були забезпечені базовими продуктовими наборами й відчували, що вони не наодинці зі своїми проблемами.
"Щоб отримати продуктовий набір, потрібно звернутись в одне з київських відділень Червоного Хреста у своєму районі. Ця організація наразі допомагає розподіляти надходження серед громадян, які потребують допомоги", – доповнює Кристина Івченко.
Попри те, що мережа NOVUS спеціалізується на фуд-ритейлі, компанія займається благодійною допомогою в різних напрямах. Один з них має медичне направлення – вже понад три роки NOVUS активно підтримує проєкт "Велике маленьке серце". У партнерстві з благодійним фондом "Твоя опора" мережа закуповує надсучасне медичне обладнання для лікування дітей з вадами серця. Завдяки небайдужим українцям, які підтримують ініціативу, загальна сума, передана на лікування хворих дітей, склала понад 13,5 млн гривень. На ці кошти придбали сучасне оснащення для Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Долучитися можна, придбавши наліпку-серце на касах магазинів.
Не менш вагомою є і допомога війську. Компанія NOVUS активно підтримує наявні ініціативи та створює власні. Так, купуючи певну продукцію в магазинах мережі, кожен українець може доєднатись до підтримки захисників. Зокрема, прибуток з соледарської солі "ВОЛЯ" успішно перетворюється на FPV-дрони для військових, а одна гривня з кожного товару власної марки NOVUS та з кожного напою з кавомашин, розміщених на території магазинів, направляється на допомогу 3-й окремій штурмовій бригаді.
"За допомогою цих ініціатив українці щодня допомагають військовим. З продажу тієї самої солі «ВОЛЯ» ми зібрали понад 6,5 млн грн – і вже сотні дронів допомагають працювати хлопцям на передовій. А в межах проєкту "1 грн для 3 ОШБр» ми передали вже 16,5 млн грн на важливе військове оснащення. Ці ініціативи продовжують тривати й кожен може долучитись", підсумовує Марія Коршикова, директор департаменту управління брендом NOVUS.
Бути поруч з українцями, відчувати та передбачати їхні потреби й задовольняти їх – частина концепції NOVUS, завдяки якій мережа постійно вдосконалює свою роботу та є однією з найкращих у своїй справі. 
Протягом 15 років розвитку компанія переживала різні етапи самовизначення. На початку роботи гасло NOVUS обіцяло покращити життя своїх покупців, що на той момент було доречним, бо магазини мережі відрізнялись рівнем обслуговування та комфортом. Пізніше, на другому етапі розвитку, позиціонування засновувалось на якісній та надійній роботі компанії, яка використовує європейський підхід до бізнесу, й звучало як "NOVUS – вартий довіри".
Зараз, після змін, які принесла з собою велика війна, всередині компанії народилось нове позиціювання – "Робимо, бо любимо".
"Робимо, бо любимо"
"За час існування NOVUS пройшов різні трансформації, відкрив багато нових напрямів, але ніколи про це не говорив публічно. На мій погляд, ми недостатньо розповідали про наше виробництво, про зручність магазинів, про великий асортимент й про любов, яку ми вкладаємо у все, що робимо", – каже маркетинг-директор мережі супермаркетів NOVUS Максим Бєлов.
Саме таке бачення мережі – українського бізнесу, робота якого заснована на любові до своєї країни, до себе, своїх працівників і клієнтів – втілилося в нове позиціонування "Робимо, бо любимо".
"Велика війна багато чого змінила всередині роботи компанії та змусила нас по-новому поглянути на підходи до взаємодії з клієнтами. Протягом останніх років ми переосмислили свою роль в житті українців, поспілкувавшись з працівниками магазинів, зрозуміли, що робота кожного з них – це не лише про бізнес, це про підтримку і прояв любові до того, що ми всі разом робимо. Саме тому нове позиціонування NOVUS таке емоційне та відверте, а головне, воно відображає наше ставлення до своєї справи", – ділиться Максим Бєлов.
В планах компанії, за словами маркетингового директора, зростання в усіх сенсах. Мережа планує розширюватись географічно та іміджево. Однак пріоритетом залишається створення умов, які допоможуть залишатись поряд з українцями в найскладніші часи.
"Бути готовими до випробувань, які можуть чекати нас попереду – наш пріоритет. Саме тому ми налагоджуємо логістику, готуємо наші магазини до можливих блекаутів та продовжуємо робити те, що любимо", – підсумовує Максим Бєлов.
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