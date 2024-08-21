Як повернути громадянське суспільство на Донеччину та Луганщину та чому це важливо для відновлення регіону

Майбутнє повернення окупованих нині територій Донеччини та Луганщини в суспільно-політичний простір України, яке відбудеться в період деокупації, – процес надзвичайно складний, а відтак потребує залучення абсолютно всіх зацікавлених: влади, жителів громад, зокрема й внутрішньо переміщених осіб, та організацій громадянського суспільства.

Від останньої категорії залежатиме багато. Саме відродження активного громадянського суспільства на деокупованих територіях може стати одним із чинників для повернення вимушених переселенців. Деякі представники громадянського суспільства і самі зголосяться працювати в органах влади та місцевого самоврядування. Громадськість здійснюватиме контроль за діяльністю органів влади та захист інтересів громадян під час відновлення територій. Також участь громадськості є необхідною умовою для багатьох донорів і міжнародних партнерів, що може сприяти залученню коштів на розвиток Донеччини та Луганщини. І це лише короткий перелік ролей громадянського суспільства під час реінтеграції цих областей.

Втім, уже майже десять років діє закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донеччині та Луганщині. Проте до 2022 року на більшості підконтрольних Україні громад функціонували органи місцевого самоврядування. Однак після початку повномасштабного вторгнення майже скрізь були створені військові адміністрації, що перебрали на себе повноваження органів місцевого самоврядування.

Рішення про створення централізованої влади військових адміністрацій на Донеччині та Луганщині одразу після початку великої війни було цілком виправданим. Воно дозволяло забезпечувати швидкість у прийнятті рішень і сприяло координації між військовими адміністраціями, військовим командуванням та органами місцевого самоврядування, зокрема в питаннях евакуації громадян, побудови оборонних споруд і забезпечення потреб українських військових.

Проте вже під час повномасштабного вторгнення зосередження влади у військових адміністраціях дається в знаки. Через нестачу людських, матеріальних та часових ресурсів влада змушена концентруватися на пріоритетних задачах, які стосуються безпеки та сприяння відсічі агресору, тоді як часу та ресурсів на комунікацію з місцевими жителями та громадянським суспільством не вистачає. Внаслідок цього між органами влади Донеччини та Луганщини та жителями територій з’явилися певні суперечності та непорозуміння.

Тож, як забезпечити участь громадськості Донеччини та Луганщини в прийнятті рішень під час війни та після неї, які переваги отримають громади від цього та якою буде роль громадянського суспільства в реінтеграції територій, розбиралася "Українська правда", спираючись на аналітичне дослідження, яке проводили "Асоціація сприяння самоорганізації населення", "Центр політико-правових реформ", "Громадська ініціатива Луганщини" та "Асоціація «Відродження та розвиток»" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".