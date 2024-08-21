Як повернути громадянське суспільство на Донеччину та Луганщину та чому це важливо для відновлення регіону

Громадські організації є потужним інструментом для залучення додаткових ресурсів і реалізації соціальних ініціатив. Співпрацюючи з органами влади, вони можуть ефективно залучати додаткові донорські кошти, а також стануть гарантами їх цілеспрямованого використання. Така синергія особливо важлива в процесі відновлення, коли необхідно об’єднати зусилля всіх секторів. Проте аби ці зусилля були не марними, інструменти взаємодії всіх сторін слід розробляти вже сьогодні.
"На сьогодні важливими інструментами для роботи з громадськістю залишаються звернення громадян, оскільки аудиторія зменшилась, але робота ведеться через телеграм-канали, фейсбук, телефони та гуманітарні хаби. В деяких громадах формуються ради внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для розуміння потреб населення. Консультування, громадські об’єднання та створення робочих груп для обговорення відновлення громад після деокупації також є важливими. Що стосується бюджетів участі чи конкурсів ініціатив, їх реалізація наразі є неможливою через відсутність відповідної території", – пояснює Катерина Котеленець.
Очевидно, що після повернення територій під контроль України на першому етапі основний фокус буде на розмінуванні та стабілізаційних заходах, де роль громадськості обмежується консультуванням.
Також вона додає, що процес реінтеграції може мати різноманітні суспільні наслідки, які залежать від того, як і коли буде реалізовано ініціативи щодо реінтеграції.
"Якщо говорити про староокуповані території – пройшло понад 10 років, там майже змінилося покоління. Діти виросли й випустилися вже в новій школі, де говорять, що демократія є, але ви нічого не вирішуєте. Там такий принцип. І тут знову про лагідність. Впровадження цих всіх інструментів повинно бути трошки пізніше, але на староокупованих територіях – це повернення активістів, які проживали в Україні, і тоді вони почнуть все рухати. Якщо активісти не повернуться – там буде важко цей процес запустити", – заявила соціологиня.
За її словами, населення на деокупованих територіях буде малоактивним. Однак, демонструючи успіхи інших громад, можна показати, що є можливість змін. Особливо важливо показувати староокупованим громадам, які зміни відбулися в Україні протягом останніх десяти років, і давати їм можливість бачити ці зміни на власні очі. Цьому може сприяти повернення програм обмінів між східними та західними громадами, які були популярні до 2014 року.
Це однозначно сприятиме поверненню громадян на деокуповані землі. До прикладу, в одному з інтерв’ю, заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба, зазначив,
що на деокуповані території Херсонської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Київської областей повернулося понад 1 млн осіб, які виїхали з початку війни. А майже 14 000 підприємств відновили роботу.
Стосовно інших функцій громадськості Олена Головкіна наголошує, що питання полягає не тільки в кадровому резерві, але й у візії того, що чекає нас у майбутньому, а також у мотивації тих людей, які прийматимуть рішення щодо участі у процесах відновлення.
"Громадськість безперечно активно долучатиметься до цих процесів. Але не варто себе обманювати, думаючи, що все якось складеться само собою, і що люди зможуть діяти самостійно. Поки не буде чіткої державної позиції – що ми хочемо досягти, які ресурси для цього потрібні, з чиєю допомогою і як це реалізувати – прогрес буде обмеженим. Якщо така позиція буде визначена, то громадянське суспільство об’єднається навколо неї та активно долучиться до побудови та впровадження всіх необхідних змін", – підсумовує Олена Головкіна.
Очевидно, що зараз влада та активісти повинні розробити інструменти популяризації демократичних цінностей. Після десятирічної війни, зокрема двох з половиною років її повномасштабної фази, Україна стоїть перед необхідністю переосмислення підходів до відновлення та розвитку кожної території, що є критично важливими для цілісності та згуртованості її жителів.
"Вже зараз потрібно проговорювати стратегію бачення майбутнього Луганської та Донецької областей, адже такої стратегічної концепції, розуміння того, що буде після деокупації наразі немає. Існують певні плани щодо першочергових заходів, наприклад, забезпечення розгортання гуманітарних штабів, налагодження зв’язку, транспортного сполучення, розмінування та забезпечення безпеки, але це лише окремі складові, а не комплексне стратегічне бачення", — підсумовує Тетяна Кіріллова.
Готових рішень немає, і жоден міжнародний досвід не може бути повністю релевантним для нас. Тому пошук шляхів відновлення потребує глибокого обговорення та співпраці між всіма рівнями влади, бізнесом, військовими, науковцями, експертами та громадянським суспільством.