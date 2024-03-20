УП 100
Сила жінок

У війни жіноче обличчя

Це обличчя жінок, які в перші дні повномасштабного вторгнення приєдналися до війська або стали волонтерами.

Які рухають науку та освіту, культуру та бізнес у найважчий період існування української держави.

Які чекають на своїх дітей, коханих з фронту або з полону.

Які втратили найдорожчих.

Які, незважаючи на щоденний біль втрат, вчаться жити наново.

Українська жінка сьогодні — це про те, як, перемагаючи біль і страх, шукати сенси там, де їх інколи неможливо знайти, підніматися і йти далі.  

Для того щоб жіноче обличчя війни одного дня стало жіночим обличчям перемоги.  

Ми відзначаємо сотню українських жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців.

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Андріана Арехта

лідерка Жіночого ветеранського руху, ветеранка

Колись слово "посестра" не несло для мене особливих сенсів. Родички, подруги, приятельки. Колись "бути командою" здавалося мені порожнім значенням. Була я, були люди. Але одного дня в моєму житті з'явилася особлива людина – Андріана. І тоді ці всі слова набули змісту.Андріана Арехта – операторка озброєння, старша сержантка спецпідрозділу ЗСУ, лідерка та засновниця руху Veteranka (Громадська організація Жіночий ветеранський рух). Я не знаю кращої людини. Людина слова, людина честі, людина непорушних цінностей та величезного серця. І тільки таким серцем вона може промовляти слова, які звертаються до сердець людей. Вона справжня лідерка. Та, яка все робить і стягує, і надихає людей йти за нею і робити більше.Один із наймоторошніших днів – 1 грудня 2022 року, коли я дізналася про її страшне поранення. Вона підірвалася на протитанковій міні під час звільнення Херсонщини. Перелам хребта, ребра, забій внутрішніх органів, руки, щелепи. Тоді час зупинився, і ми чекали. Але вірили, що якщо вона виживе, то все подолає, бо це великої волі людина. Так і сталося, вона наново навчилася ходити. Всю себе присвятила війні. З Майдану Андріана рушила на маршрутці на війну – штурмовичкою у складі добровольчого формування "Айдар" брати Луганський аеропорт, Айдар, Щастя… Загалом було звільнено 8 населених пунктів Луганщини. В документах значилася як швачка. Це перша швачка з орденом "За мужність" (з 2014-го для жінок були закриті бойові посади).

Андріана Арехта

лідерка Жіночого ветеранського руху, ветеранка

Про учасницю

Як ми складали список лідерок УП 100. Сила жінок

Учасниць проєкту оцінювали за наступними критеріями:

  • Внесок у перемогу та розбудову української державності
  • Вплив на суспільно-політичні процеси
  • Лідерство
  • Доброчесність
  • Відстоювання прав жінок та гендерної рівності 

Методика

На першому етапі журі, в яке входили представники редакції, висунуло кандидаток у кожній номінації. Також внести їх могли читачі УП. Ми отримали більше 2000 заявок. 

На основі створених списків сформувався лонгліст, який міг містити до 50 прізвищ у кожній тематиці.

Висування кандидаток і формування списків тривало до 15 січня. Потому сформовані довгі списки надали експертному журі. 

Кожен із членів експертного журі також міг запропонувати своїх кандидаток, які не потрапили у вибірковий список редакції.

Далі кожен член журі отримав свій остаточний список для голосування і виставив кандидаткам бал від 1 до 10, де 10 – найвища оцінка.

Голосування тривало до 15 лютого.

За результатами голосування журі УП та професійного журі був сформований шортліст у кожній з номінацій.

Редакція залишила за собою право внести низку коректив до підсумкового результату після обговорення журі, щоб у шортлісті були представлені різні категорії. Не лише членкині Кабміну чи народні депутатки, а й представниці місцевого самоврядування, волонтерки маленьких міст та представниці локальних бізнесів.

Імена конкурсанток у списку розташовані згідно з результатами голосування членів журі.

Список членів журі:

  • Андрій Любка,
    український прозаїк, поет, перекладач та есеїст
  • Андрій Боровик,
    виконавчий директор Transparency International Україна
  • Олександр Солонтай,
    політолог, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти
  • Наталія Бойко,
    радниця прем'єр-міністра України, членкиня наглядової ради НАК Нафтогаз України
  • Віталій Безгін,
    народний депутат України
  • Олена Притула,
    співзасновниця видання "Українська правда"
  • Роман Грищук,
    народний депутат України
  • Наталія Бушковська,
    журналістка, письменниця, ведуча подкасту "Температура – нормальна", авторка серії дитячих книжок "Просто про науку"
  • Дмитро Завгородній,
    заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Артур Пройдаков,
    вчитель української мови та літератури, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine (2021)
  • Ірина Славінська,
    журналістка, літературознавиця, виконавча продюсерка "Радіо Культура" у складі Національної суспільної телерадіокомпанії України.
  • Ірина Подоляк,
    директорка з розвитку в NGL.media, колишня заступниця міністра в Міністерстві культури та інформаційної політики України
  • Вероніка Селега,
    CEO у Bickerstaff.284, засновниця проєкту "Бібліотека майбутнього"
  • Алім Алієв,
    заступник генерального директора Українського інституту, співзасновник Крим_SOS
  • Сергій Майдуков,
    художник-ілюстратор
  • Настя Івченко, співзасновниця комунікаційної агенції Public Kitchen
  • Віктор Шкурба, засновник креативної агенції ISD Group
  • Людмила Долгоновська, комунікаційниця, радниця зі стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в 2021–2023 роках
  • Ізабель Хуршудян,
    керівниця бюро "Washington Post" в Україні
  • Єгор Фірсов,
    народний депутат України
  • Всеволод Кожемяко,
    український бізнесмен, засновник і директор групи "Агротрейд", керівник добровольчого підрозділу "Хартія"
  • Ігор Ліскі,
    засновник та голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції" (EFI Group)
  • Ендрю Гундер,
    президент Американської торговельної палати в Україні
  • Геннадій Чижиков,
    президент Торгово-промислової палати України
  • Валерія Іонан,
    заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції України
  • Андрій Твердохліб,
    головний редактор сайту Champion.com.ua
  • Роман Бебех,
    спортивний журналіст, автор YouTube-каналу "Бомбардир"
  • А також команда УП
    у складі Севгіль Мусаєвої, Софії Середи, Дмитра Дєнкова, Катерини Дорош, Дмитра Сімонова, Євгена Будерацького, Михайла Кригеля, Тетяни Пушнової, Вікторії Зайченко, Ольги Кириленко, Михайла Ткача, Романа Романюка та Романа Кравця.

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