Сила жінок

Це обличчя жінок, які в перші дні повномасштабного вторгнення приєдналися до війська або стали волонтерами.



Які рухають науку та освіту, культуру та бізнес у найважчий період існування української держави.



Які чекають на своїх дітей, коханих з фронту або з полону.



Які втратили найдорожчих.



Які, незважаючи на щоденний біль втрат, вчаться жити наново.

Українська жінка сьогодні — це про те, як, перемагаючи біль і страх, шукати сенси там, де їх інколи неможливо знайти, підніматися і йти далі.



Для того щоб жіноче обличчя війни одного дня стало жіночим обличчям перемоги.



Ми відзначаємо сотню українських жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців.