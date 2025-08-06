"Біг як мистецтво".

Як смартгодинник допомагає перетворювати рух в картини
Спецпроєкт, 06 серпня 2025
Шість років тому бігун та GPS-художник Всеволод Севастьянов відкрив для себе, що біг може бути не лише рухом, а мистецтвом – способом творити та втілювати ідеї.
Так народився #CreativeRunDvizh – проєкт, де кілометри стають унікальними картинами. І сьогодні завдяки сучасним технологіям творчість і спорт поєднуються ще глибше: біг перетворюється на артпрактику, тренування – на важливий елемент ранку, а смартгодинник – на незмінний девайс у творчому процесі. Як саме – читайте далі.

Історія #CreativeRunDvizh

Історія творчого бігового проєкту розпочалась близько 6 років тому, коли Всеволод натрапив на новину про американського бігуна, який створив GPS-малюнок у вигляді портрета Фріди Кало, пробігши 40 кілометрів вулицями Сан-Франциско.
"Це стало справжнім відкриттям. Біг як мистецтво, як спосіб творити – саме того пазла, якого не вистачало для моїх тренувань. Почав крутити карту, щось собі вигадував і пробіг перший малюнок – автомобіль. Запостив в соцмережі – отримав позитивні відгуки від знайомих. Це стало натхненням, виникали ідеї для нових малюнків", – каже Всеволод.
Завершити ідею – означає пробігти маршрут до кінця. Залишити на пів шляху – не варіант. Так творчість перетворилась на мотивацію.
З часом ідея переросла в проєкт #CreativeRunDvizh. Особистий досвід Всеволода помітили та почали наслідувати знайомі та друзі. Так зʼявились колективні забіги зі створенням GPS-малюнків.
"Одне з таких тренувань відбулося в Київському зоопарку до Міжнародного дня фламінго. Учасники нічого не знали, просто ходили по території зоопарку, дотримуючись інструкцій та правил. Лише в кінці, вимкнувши трекер, побачили на екрані зображення фламінго – сюрприз, всі дуже зраділи", – розповідає Всеволод.

Мистецтво під час пробіжки

Підготовка до кожного малюнка – це окрема історія. Всеволод заздалегідь прокладає маршрут, продумує дистанцію, іноді роздруковує карту й малює трасу вручну. Однак щоб малюнок зрештою вийшов, необхідно поєднати два девайси – смартфон і смартгодинник.
Всеволод обрав для тестування найсучасніший смартгодинник Samsung Galaxy Watch8. Для створення GPS-малюнків важливо правильно розрахувати відстань та постійно відстежувати свій рух – з Galaxy Watch8 це робити дуже легко. Ба більше, годинник дозволяє контролювати всі важливі диджитал-процеси і не зупинятися.
"У Galaxy Watch8 зручний великий екран, тож навіть під час бігу можна відслідковувати свій біг та показники, швидко відповісти на дзвінок, переглянути повідомлення або спокійно перевірити пошту. І все це – без зупинок. Звучить просто, але саме такі «дрібниці» формують комфортну рутину", – розповідає Всеволод.
Сьогоднішній маршрут Всеволода був особливим, він ексклюзивно створив та пробіг на столичній Русанівці зображення Galaxy Watch8. На втілення креативного задуму знадобилось близько сорока хвилин.
"Я не використовував трафарет, просто уявив, де має проходити маршрут, і далі рух контролював через Watch8", – підсумував Всеволод.

Як технології допомагають із тренуванням

Для бігу Galaxy Watch8 має окремий режим – персональний тренер. Це справжній "цифровий коуч": допомагає планувати дистанцію, обирати темп, підказує, коли сповільнитись чи пришвидшитись. Такий асистент особливо корисний для тих, хто бігає без наставника, але хоче тренуватись з користю та ефективно. До того ж він мотивує пробігти більше, ніж зазвичай.
І що важливо – годинник зручний не тільки для бігу. Він постійно пропонує нові тренування: йогу, розтяжку, дихальні вправи. Це урізноманітнює тренування і розширює новий досвід.
Окремий плюс – нагадування про активність. Якщо засидівся – годинник м’яко натякає: "Пора рухатись". Якщо встиг пройти багато – хвалить: "Ти супер!", "Досягнув мети!". Це може здаватися дрібницею, але навіть кілька рядків від розумного пристрою здатні додати наснаги. Всеволод зізнається: така підтримка надихає, бо рух стає не примусом, а грою.
смартгодинник
Samsung Galaxy Watch8
ти супер!
Пора рухатись!
Досягнув мети!
комфорт
надійний ремінець
тонший корпус
точність вимірювань
Дизайн Watch8 теж має значення. На 11 % тонший корпус і Dynamic Lug – комфорт та точність вимірювань, зручний та надійний ремінець – все щільно сидить на руці та не заважає при інтенсивному русі.
"Перші враження від Galaxy Watch8 були миттєвими: стильний та сучасний дизайн, легкість, зручне прилягання до зап’ястя і багато можливостей. Якісний динамік і мікрофон. Годинник виглядає сучасно і функціонує, як справжній мінікомп’ютер. Тут є значно більше можливостей, ніж здається на перший погляд. Хочеш щось нестандартне – швидше за все, це вже вбудовано", – каже Всеволод.

Годинник зручний
не тільки під час тренувань

Контроль сну – ще один критично важливий інструмент. У час, коли багато хто живе в реальності постійних повітряних тривог, моніторинг якості сну стає справжнім помічником. Watch8 першим на ринку пропонує аналіз стану судин під час сну.
Після пробудження сервіс, завдяки інтеграції зі штучним інтелектом Google Gemini та застосунком Samsung Health, проаналізує сон та надасть рекомендації на день. Є навіть певний елемент гейміфікації. Galaxy Watch оцінює якість сну у відсотках. Відштовхуючись від цих цифр, можна оцінювати своє самопочуття.
А ще годинник вміє аналізувати психофізичний стан. Наприклад, коли Всеволод відчуває стрес – годинник це розпізнає й пропонує дихальні вправи: вдих – чотири секунди, пауза, видих. Простий ритм, який заспокоює та повертає до себе.
Ще одна цікава функція – індекс життєвої енергії. Це синтез різних показників, що дає уявлення про загальний стан організму. Все максимально персоналізовано, бо дані зчитуються в реальному часі, а рекомендації – максимально адаптовані.
За час користування Всеволод знімає годинник лише раз на два дні, щоб підзарядити, навіть за умов інтенсивних тренувань.
"У порівнянні з попередніми моделями, якими я користувався кілька років тому, все було простіше і базово, а зараз – це технологічний стрибок", – підсумував бігун.
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