Шість років тому бігун та GPS-художник Всеволод Севастьянов відкрив для себе, що біг може бути не лише рухом, а мистецтвом – способом творити та втілювати ідеї.

Так народився #CreativeRunDvizh – проєкт, де кілометри стають унікальними картинами. І сьогодні завдяки сучасним технологіям творчість і спорт поєднуються ще глибше: біг перетворюється на артпрактику, тренування – на важливий елемент ранку, а смартгодинник – на незмінний девайс у творчому процесі. Як саме – читайте далі.