Для бігу Galaxy Watch8
має окремий режим – персональний тренер. Це справжній "цифровий коуч": допомагає планувати дистанцію, обирати темп, підказує, коли сповільнитись чи пришвидшитись. Такий асистент особливо корисний для тих, хто бігає без наставника, але хоче тренуватись з користю та ефективно. До того ж він мотивує пробігти більше, ніж зазвичай.
І що важливо – годинник зручний не тільки для бігу. Він постійно пропонує нові тренування: йогу, розтяжку, дихальні вправи. Це урізноманітнює тренування і розширює новий досвід.