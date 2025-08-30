Жінки, що роблять пиво.
Як знайти свій професійний шлях у PJSC Carlsberg Ukraine

30 серпня 2025
"Різноманіття, рівність та інклюзивність" – такими трьома словами описує принципи PJSC Carlsberg Ukraine директорка департаменту People & Culture Людмила Голинська. Тут знаходять роботу люди різного віку, з різним досвідом і поглядами. Дехто прийшов нещодавно, а дехто працює протягом життя. Про жінку, яка пропрацювала на одному підприємстві 30 років, і про репетиторку, яка стала водійкою навантажувача, читайте в матеріалі.

"Спорткарщиця", що читає Сенеку

Вона працювала репетиторкою з іноземних мов, читає філософські твори Сенеки та працює водійкою навантажувача на Київському пивоварному заводі. 32-річна Катерина Гулакова кардинально змінила сферу діяльності й не жалкує про це. Її колеги називають себе "карщиками", а Катерина жартує, що вона – "спорткарщиця", адже вважає свою роботу крутою й омріяною.
Катерина виросла в Кривому Розі. З дитинства любила кермо. Коли ще не мала машини, Катерина сідала на велосипед і їхала, куди очі дивляться, уявляючи, що це її автівка. 
Катерина Гулакова, водійка навантажувача
"У мене був якийсь несвідомий потяг до техніки, до керма. Мої родичі в селі самостійно робили трактори, й ми каталися на них", – пригадує Катерина.
"Мені не хотілося працювати з дому за комп’ютером. Я шукала щось таке, аби не офісне. Навіть думала стати комбайнеркою", – ділиться Катерина. 
Якось серед найкращих роботодавців країни натрапила на PJSC Carlsberg Ukraine. Зайшла на сайт переглянути вакансії "потрібен водій чи водійка навантажувача". Катерина відгукнулась на пропозицію. Компанія запропонувала їй навчання. Похвала інструктора й підтримка, за словами Катерини, немов розкрили парус. Вона відчула, що все вдасться. 
"Мене приваблюють ідеї, люди, цінності, розвиток, перспективи, бути частиною чогось корисного. Я хочу вкладатися в щось краще, а не витрачати свій час на роботі, щоб отримати гроші, бо просто за гроші я вже працювала", – каже Катерина.
Перші дні на роботі дівчина хвилювалась, хотілося показати себе з найкращого боку. Бригадир і майстри завжди приходили на допомогу, підказували, навчали. Якось Катерина неправильно взяла вантаж із 1000 порожніх банок – і ця касета почала падати.
"Мені хотілося просто руками впіймати той 100-кілограмовий вантаж. Тоді мене вразила реакція бригадира. Мене не засудили, а підтримали. Сказали, що всі ми люди, всі помиляються. Це надало сил рухатися далі й вчитися", – ділиться жінка. 
За словами директорки департаменту People & Culture Людмили Голинської, в компанії створено структурований, багаторівневий процес онбордингу, який охоплює як організаційні, так і емоційні аспекти адаптації. З перших днів новачки отримують усе необхідне для комфортного старту: сучасну техніку, доступи до систем, покрокові інструкції та чітке розуміння очікувань. Автоматизований онбординг-модуль знайомить з корпоративною культурою, стратегією компанії, внутрішніми політиками та стандартами взаємодії.
"Окрему увагу ми приділяємо соціальній адаптації: кожному новому співробітнику призначається партнер з адаптації («баді»), який допомагає інтегруватися в команду, відповідає на запитання та підтримує в перші тижні. Ми віримо: щире людське ставлення – не менш важливе, ніж чіткі процеси. Тому завжди поруч є люди, готові допомогти, підтримати, надихнути або просто запитати, як ти сьогодні", – говорить Людмила.
Безпечні умови праці один із пріоритетів компанії. Нуль нещасних випадків частина стратегії сталого розвитку PJSC Carlsberg Ukraine. Компанія посилила увагу й до психологічного здоров’я, адже, окрім фізичної безпеки, не менш важливим є й емоційний стан людей. На кожній частині виробництва від офісу до фільтрації – діють правила безпечної поведінки, а також вимоги до дрес-коду, як-от обов’язкова форма, засоби індивідуального захисту. Спеціальний сканер допомагає орієнтуватися складом, розуміти, куди везти палети з продукцією чи тару. Усе організовано для запобігання ризиків для працівників. 
Серед водіїв навантажувачів переважають чоловіки. Жінок наразі троє. Але в колективі панує рівність та взаєморозуміння. 
"Для мене дивно ділити професії на чоловічі й жіночі. Якщо людина добре виконує обов’язки, то яка різниця, якої вона статі", – каже Катерина.
Крім підтримки, у колег є й професійна допомога. Людмила Голинська пояснює, що в компанії напрям ментального здоров’я має системний і багаторівневий підхід. У 2025 році компанія створила додаткову посаду провідної фахівчині з реінтеграції та проєктного менеджменту і вже прийняла на посаду колегу, яка є ще й практикуючою психологинею і психотерапевткою. Працівники можуть звернутися до неї напряму з особистих питань за підтримкою у складні періоди чи в контексті психологічної реінтеграції. На внутрішньому порталі доступна база навчальних матеріалів: статті, відео, вебінари на теми ментального здоров’я, емоційного вигорання, відновлення. 
"Ми співпрацюємо із зовнішніми фахівцями. Раніше співробітники могли отримати підтримку від залученого психолога. Наразі ми оновлюємо цей формат – з осені розпочинаємо партнерство з новою компанією, що розширить наші можливості у сфері психологічної підтримки", – розповідає Людмила.
Статистика:
1490
загальна кількість працівників і працівниць
914
чоловіків 
576
жінок
Стратегія Carlsberg Group: 35% жінок на керівних посадах до 2027 року, мінімум 40% жінок на керівних посадах до 2030 року. Сьогодні 30% жінок обіймають керівні посади PJSC Carlsberg Ukraine.
Після школи Катерина пішла навчатися на факультет іноземних мов, працювала репетиторкою, але відчувала поклик кардинально змінити професію. Реалізовувала себе і на складі автозапчастин, і в роботі за барною стійкою, і в пошитті штор. А потім почалась повномасштабна війна. Шок, виїзд з окупованої Київщини й знову думки про зміну професії.

"Компанія піклується про твій розвиток"

Катерина любить читати. Серед улюблених творів – "Моральні листи до Луцилія" Сенеки. Катерина щиро радіє, що в компанії є вільний доступ до літератури в мобільному застосунку. Ті книги, які б треба було купувати, вона може читати безкоштовно.
"Компанія піклується про твій розвиток, вона навіть готова платити за те, щоб ти більше знала. У нас є культура спілкування, спільні цінності. Тому я вважаю, що це дійсно дуже круте місце і для розвитку, і для роботи", – каже вона.
Окремим напрямом PJSC Carlsberg Ukraine є залучення молоді. Людмила Голинська зазначає, що компанія співпрацює з університетами, надає базу для проходження практики, бере участь у кар’єрних заходах та ярмарках вакансій, проводить ознайомчі екскурсії на виробничі майданчики та підтримує соціальні ініціативи студентських спільнот. 
"У PJSC Carlsberg Ukraine діють програми стажування. Програма гарантує студентам і випускникам з різних професій можливість отримати практичний досвід, розвинути навички командної роботи, навчитися відповідальності та зануритися в реальні бізнес-процеси. Стажери працюють під менторством досвідчених фахівців, отримують підтримку та зворотний зв’язок, а також стають частиною професійного середовища, яке сприяє особистісному та професійному зростанню", – коментує Людмила.
Стажування охоплює всі три заводи PJSC Carlsberg Ukraine. До участі запрошують студентів, починаючи з третього курсу, водночас створюються умови, які не заважають навчанню. Вимоги до кандидатів залежать від напряму стажування: вони можуть охоплювати базові теоретичні знання за спеціальністю, володіння профільними програмами чи інструментами, а також загальну обізнаність у відповідній сфері. Окрему увагу приділяють розвитку soft skills – відповідальності, готовності до навчання, критичного мислення та проактивності.
цифри:
10
стажерів пройшли глобальну програму Dare to Grow у 2023 році
12
стажерів працевлаштувались за увесь термін глобальної та локальної програми стажування
23
стажери взяли участь у локальній програмі стажування Go Faster у 2024 році
25
стажерів беруть участь у локальній програмі стажування Go Faster у 2025 році

"У дитинстві не знала про цю професію"

Ольга Тищенко 30 років присвятила пивоварінню на Запорізькому заводі й жодного разу не подумала про зміну професії. Вона була свідком того, як ручна праця в броварстві перетворювалася на автоматизовані дії. І весь час поруч були люди, які стали ближчими за колектив.
Ольга виросла на Полтавщині. Під час навчання в школі захоплювалася хімією, тож вчитель рекомендував їй вступити до харчового навчального закладу.
Ольга Тищенко, очільниця пивовиробництва
"У дитинстві я й не знала, що є така професія. Тоді всі мріяли бути лікарями, учителями, стюардесами. У вчителя подруга закінчила харчовий університет і завжди добре відгукувалася про нього. Тож я послухала рекомендації та жодного разу не пошкодувала", – розповідає Ольга.
Після отримання диплома за направленням потрапила до Запоріжжя на пивоварний завод, який нині є частиною PJSC Carlsberg Ukraine. Спочатку Ольга працювала варницею. На той час більшість процесів потребували рук і уважності.
"У 90-х роках було багато механічної праці. Наприклад, витягувати шланги з котла чи завантажувати тюки з хмелем по 50 кг. Тепер це автоматичний процес, а хміль привозять у гранулах", – розповідає Ольга.
Згодом жінка стала операторкою, а після об’єднання цехів очолила цех виробництва пива.
На всіх етапах кар’єри для Ольги важливими були відносини в колективі, підтримка одне одного і розуміння. Ольга пригадує, як років 10 тому до них на завод направили на роботу випускників дитячого будинку. Колектив допомагав їм не тільки в роботі, а й в особистому житті. 
Наприклад, коли дівчата одружувались, то старші працівниці заводу запрошували наречену до себе додому, щоб наречений міг забрати її з квартири, адже хотілося, щоб у день весілля дівчата мали відчуття дому й було дотримано весільних традицій.
Ольга приходить на роботу на годину раніше, ніж починається зміна, і залишається на зв’язку навіть у неробочий час. Відповідальність на ній 24 години на добу. 
"Люблю професію, люблю свій завод, люблю людей, які тут працюють. Мені подобається тут все", – каже вона. 
493
співробітники зі стажем 15 і більше років працюють у компанії
Директорка департаменту People & Culture Людмила Голинська говорить, що секрет у тому, що в компанії створюють рівні умови та можливості для роботи й розвитку. 
"У компанії працюють люди різного віку, статі, культури, національності, етнічного походження, фізичних можливостей, релігійних переконань, сексуальної орієнтації та інших ознак. Саме така різноманітність є успіхом для бізнесу. Ми сприяємо справедливому ставленню та забезпеченню рівного доступу до можливостей, працюємо над усуненням будь-яких бар’єрів, що обмежують потенціал наших людей", – говорить Людмила Голинська.
PJSC Carlsberg Ukraine створює сприятливе, інклюзивне та гнучке середовище для жінок, підтримуючи їхній професійний розвиток, баланс між роботою та особистим життям. Жінки можуть працювати віддалено або в гібридному форматі, залежно від посади та обов’язків. 
Є можливості кар’єрного та професійного зростання, жінки можуть брати участь у лідерських програмах, внутрішніх та зовнішніх навчаннях, мають право на щорічну додаткову відпустку. Компанія надає фінансову допомогу при народженні дитини. Проводяться тематичні вебінари на тему жіночого здоров’я та ментального добробуту. Для дітей організовано вебінар з фінансової грамотності.
Для працівників з інвалідністю також є можливість віддаленої та надомної роботи. За потреби для таких працівників можливе встановлення неповного робочого дня, без нічних змін.

"Буває ночами не спимо, але на роботу хочемо йти"

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, у працівників Запорізького заводу спочатку був шок і заціпеніння. Завод зупинив роботу.
"Я перші три дні просто лежала на дивані й без кінця дивилася новини. Ні їсти, ні пити не хотілося", – згадує Ольга. 
А потім поступово почали відновлюватися самі й стали просити, щоб відновили роботу заводу. У квітні 2022 року розпочали підготовчі роботи, а вже в липні варили пиво. Також розпочали розлив гуманітарної питної води, яку відправляли на потреби населення. До 2022 року воду не виготовляли, тож все доводилося робити з нуля. Під час війни доводиться працювати під постійними обстрілами, але робота не зупиняється ні на мить. 
"Буває ночами не спимо, але на роботу хочемо йти. У нас є корпоративний трансфер, компанія інвестувала у посилені умови безпеки на заводі, що дозволяє нам контролювати процес виробництва пива із бомбосховища, адже він – неперервний", – розповідає жінка. 
Виробництво гуманітарної води, проєкти реабілітації та відбудови, а також підтримка освіти основні напрями соціальної відповідальності PJSC Carlsberg Ukraine. Компанія долучається до закупівлі обладнання для спортивної реабілітації для Запорізької лікарні, разом із партнерами створює індивідуальні медичні картки на реабілітацію у Клініці Святого Миколая у Запоріжжі. Загалом з початку 2022 року, за підтримки Carlsberg Group, PJSC Carlsberg Ukraine реалізувала понад 50 благодійних проєктів на суму понад 530 мільйонів гривень. 
Зокрема, у PJSC Carlsberg Ukraine діє програма реінтеграції ветеранів, а також впроваджені принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок.
"Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок, закріплені у внутрішніх документах компанії та підтримані на найвищому рівні керівництва. Ми створили окремий напрям реінтеграції, який охоплює всі етапи – від мобілізації до повернення та адаптації. Модель «Шлях ветерана» охоплює навчання керівників та команд, матеріальну та психологічну підтримку, індивідуальне планування повернення, адаптаційні курси, медичне забезпечення, перекваліфікацію та залучення до соціальних ініціатив", – говорить директорка департаменту People & Culture.
Під час проходження служби мобілізовані працівники компанії отримують щомісячну матеріальну допомогу, доступ до фонду підтримки для себе та своїх родин, а також підтримують регулярний контакт з компанією. PJSC Carlsberg Ukraine надає фінансову допомогу у випадках поранення, втрати житла чи загибелі родича. Крім того, забезпечує психологічною підтримкою військовослужбовця та його близьких, а також формує індивідуальний маршрут реінтеграції ветерана і його повернення до роботи, де йому пропонують адаптаційний графік, перекваліфікацію за потреби та реінтеграційного "баді" – колегу-наставника, який надає регулярний зворотний зв’язок.
Мета PJSC Carlsberg Ukraine – не просто забезпечити базову підтримку, а створити повноцінну систему поваги, супроводу й реального піклування про ветеранів. Компанія регулярно генерує нові ініціативи, тестує їх і впроваджує найдієвіші практики. Вшанування захисників є невіддільною частиною корпоративної культури – від щоденної хвилини мовчання на всіх трьох заводах компанії до створення вебмеморіалу, що зберігає історії працівників. Такий підхід робить компанію не лише відповідальним роботодавцем, а й прикладом соціально свідомого бізнесу.
"Сенс існування компанії був визначений ще два століття тому засновником Carlsberg Якобом Крістіаном Якобсеном і залишається актуальним донині: «Варити пиво для кращого сьогодні та завтра». Це не просто гасло – це філософія, яка формує наші дії, рішення та відповідальність перед суспільством. PJSC Carlsberg Ukraine – найбільший данський бізнес в Україні. Ми входимо у топ 10 найкращих роботодавців України, найбільших донаторів та є найбільшим платником податків галузі за 2024 рік. Після принципового й беззаперечного виходу з ринку Росії, Carlsberg Group переорієнтувала свої ресурси на ті ринки, де бачить майбутнє. Україна – серед них. Ми входимо в рейтинг найбільших інвесторів країни, зокрема й у підтримку освіти. З 2022 року, за підтримки Carlsberg Group, PJSC Carlsberg Ukraine інвестувала понад 2,7 мільярда гривень", – коментує Олег Хайдакін, генеральний директор PJSC Carlsberg Ukraine.

