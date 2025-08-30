"Спорткарщиця", що читає Сенеку

Вона працювала репетиторкою з іноземних мов, читає філософські твори Сенеки та працює водійкою навантажувача на Київському пивоварному заводі. 32-річна Катерина Гулакова кардинально змінила сферу діяльності й не жалкує про це. Її колеги називають себе "карщиками", а Катерина жартує, що вона – "спорткарщиця", адже вважає свою роботу крутою й омріяною. Катерина виросла в Кривому Розі. З дитинства любила кермо. Коли ще не мала машини, Катерина сідала на велосипед і їхала, куди очі дивляться, уявляючи, що це її автівка. Катерина Гулакова, водійка навантажувача

"У мене був якийсь несвідомий потяг до техніки, до керма. Мої родичі в селі самостійно робили трактори, й ми каталися на них", – пригадує Катерина.

"Мені не хотілося працювати з дому за комп’ютером. Я шукала щось таке, аби не офісне. Навіть думала стати комбайнеркою", – ділиться Катерина.

Якось серед найкращих роботодавців країни натрапила на PJSC Carlsberg Ukraine. Зайшла на сайт переглянути вакансії – "потрібен водій чи водійка навантажувача". Катерина відгукнулась на пропозицію. Компанія запропонувала їй навчання. Похвала інструктора й підтримка, за словами Катерини, немов розкрили парус. Вона відчула, що все вдасться.

"Мене приваблюють ідеї, люди, цінності, розвиток, перспективи, бути частиною чогось корисного. Я хочу вкладатися в щось краще, а не витрачати свій час на роботі, щоб отримати гроші, бо просто за гроші я вже працювала", – каже Катерина.

Перші дні на роботі дівчина хвилювалась, хотілося показати себе з найкращого боку. Бригадир і майстри завжди приходили на допомогу, підказували, навчали. Якось Катерина неправильно взяла вантаж із 1000 порожніх банок – і ця касета почала падати.

"Мені хотілося просто руками впіймати той 100-кілограмовий вантаж. Тоді мене вразила реакція бригадира. Мене не засудили, а підтримали. Сказали, що всі ми люди, всі помиляються. Це надало сил рухатися далі й вчитися", – ділиться жінка.

За словами директорки департаменту People & Culture Людмили Голинської, в компанії створено структурований, багаторівневий процес онбордингу, який охоплює як організаційні, так і емоційні аспекти адаптації. З перших днів новачки отримують усе необхідне для комфортного старту: сучасну техніку, доступи до систем, покрокові інструкції та чітке розуміння очікувань. Автоматизований онбординг-модуль знайомить з корпоративною культурою, стратегією компанії, внутрішніми політиками та стандартами взаємодії.

"Окрему увагу ми приділяємо соціальній адаптації: кожному новому співробітнику призначається партнер з адаптації («баді»), який допомагає інтегруватися в команду, відповідає на запитання та підтримує в перші тижні. Ми віримо: щире людське ставлення – не менш важливе, ніж чіткі процеси. Тому завжди поруч є люди, готові допомогти, підтримати, надихнути або просто запитати, як ти сьогодні", – говорить Людмила.

Безпечні умови праці – один із пріоритетів компанії. Нуль нещасних випадків – частина стратегії сталого розвитку PJSC Carlsberg Ukraine. Компанія посилила увагу й до психологічного здоров’я, адже, окрім фізичної безпеки, не менш важливим є й емоційний стан людей. На кожній частині виробництва – від офісу до фільтрації – діють правила безпечної поведінки, а також вимоги до дрес-коду, як-от обов’язкова форма, засоби індивідуального захисту. Спеціальний сканер допомагає орієнтуватися складом, розуміти, куди везти палети з продукцією чи тару. Усе організовано для запобігання ризиків для працівників.

Серед водіїв навантажувачів переважають чоловіки. Жінок наразі троє. Але в колективі панує рівність та взаєморозуміння.

"Для мене дивно ділити професії на чоловічі й жіночі. Якщо людина добре виконує обов’язки, то яка різниця, якої вона статі", – каже Катерина.

Крім підтримки, у колег є й професійна допомога. Людмила Голинська пояснює, що в компанії напрям ментального здоров’я має системний і багаторівневий підхід. У 2025 році компанія створила додаткову посаду провідної фахівчині з реінтеграції та проєктного менеджменту і вже прийняла на посаду колегу, яка є ще й практикуючою психологинею і психотерапевткою. Працівники можуть звернутися до неї напряму з особистих питань за підтримкою у складні періоди чи в контексті психологічної реінтеграції. На внутрішньому порталі доступна база навчальних матеріалів: статті, відео, вебінари на теми ментального здоров’я, емоційного вигорання, відновлення.

"Ми співпрацюємо із зовнішніми фахівцями. Раніше співробітники могли отримати підтримку від залученого психолога. Наразі ми оновлюємо цей формат – з осені розпочинаємо партнерство з новою компанією, що розширить наші можливості у сфері психологічної підтримки", – розповідає Людмила.

Статистика: 1490 загальна кількість працівників і працівниць 914 чоловіків 576 жінок Стратегія Carlsberg Group: 35% жінок на керівних посадах до 2027 року, мінімум 40% жінок на керівних посадах до 2030 року. Сьогодні 30% жінок обіймають керівні посади PJSC Carlsberg Ukraine.

Після школи Катерина пішла навчатися на факультет іноземних мов, працювала репетиторкою, але відчувала поклик кардинально змінити професію. Реалізовувала себе і на складі автозапчастин, і в роботі за барною стійкою, і в пошитті штор. А потім почалась повномасштабна війна. Шок, виїзд з окупованої Київщини й знову думки про зміну професії.