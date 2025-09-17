1980
2025
45

Виклики, успіхи та досягнення.

Згадуємо найважливіше в історії компанії "Оболонь"
17 вересня 2025
У сучасному світі успішний бізнес – це не лише про прибутки, це ціла сукупність факторів і вимог, яким має відповідати компанія. Прикладом справжнього успіху, вибудуваного роками плідної праці, сьогодні є "Оболонь". Цьогоріч компанія відзначає 45 років на ринку.
За понад чотири з половиною десятиліття "Оболонь" виросла з одного заводу до великої національної компанії з 8 виробничими майданчиками в різних регіонах України. Продукція "Оболонь" представлена в усіх торгових точках нашої держави та у 78 країнах світу. За ці роки компанія подарувала ринку десятки новаторських рішень – від першого українського бренду пива "Оболонь" до культового "Джин Тоніка". Компанія є одним з найбільших платників податків у галузі, а також має високий рівень екологічної та соціальної відповідальності, незмінно впроваджуючи "зелені" технології та активно підтримуючи соціальні проєкти та благодійні ініціативи.
"Українська правда" пропонує зануритись в історичну подорож крізь десятиліття, щоб побачити шлях компанії та найвидатніші моменти, які привели "Оболонь" до статусу національного лідера.
1980–1989
перші кроки, становлення та розквіт
1976 року розпочалося будівництво Київського пивоварного заводу № 3, який став головним виробничим майданчиком компанії "Оболонь". Проєкт був присвячений XXII Олімпійським іграм, завод мав виробляти пиво, солод, мінеральну воду та безалкогольні напої. Місце обрали завдяки великим запасам артезіанської води зі свердловин, глибина яких досягає 280 м. 
У 1980-му відбулося велике відкриття заводу, а вже за 2 роки він отримав назву "Оболонь". Нарощуються виробничі потужності та запускаються нові види напоїв. Київський завод № 3 стає лідером з виготовлення пива серед підприємств України, досягнувши обсягів 8,85 млн декалітрів пива за рік (декалітр – одна з основних одиниць об’єму в пивоварінні, що дорівнює 10 літрам).
1980
Офіційне відкриття Київського пивоварного заводу № 3, який зведено за проєктом, розробленим спільно з чеськими експертами. Зварено першу партію пива.
1982
Цех розливу мінеральної води випускає першу продукцію – подарунок Києву до 1500-річного ювілею. Протягом року було вироблено 8,85 млн декалітрів пива, що було рекордом в той час серед заводів в Україні. Цього ж року завод отримав назву "Оболонь".
1989
"Оболонь" першою в СРСР починає експорт пива за кордон, зокрема до Великої Британії. В кінці року відбулися перші вибори генерального директора.
1986
На базі Київського пивзаводу №3 створено Пивобезалкогольне об'єднання "ОБОЛОНЬ", до складу якого увійшли Київські пивзаводи №1, №2 та Фастівський пивзавод.
1990–1999
становлення першого бренду
незалежної україни
90-ті роки були для України непростими – здобуття незалежності несло за собою складні виклики, але водночас відкривало нові можливості. "Оболонь" стала першим підприємством, яке отримало приватизаційне свідоцтво Фонду держмайна України – це дало потужний поштовх до подальшого розвитку компанії.
1990
Українська продукція з’являється на полицях американських торгових точок: компанія виконала перші експортні поставки пива до США.
1992
"Оболонь" отримала приватизаційне свідоцтво № 1 Фонду держмайна України. З цього часу компанія починає інвестувати в модернізацію виробничих ліній і розширення асортименту. Відбувся перший налив пива під брендом "Оболонь".
1994
Вперше в Європі компанія започаткувала новий сегмент ринку слабоалкогольних напоїв. Першим і найпопулярнішим став легендарний "Джин Тонік". З аукціону придбано об’єкт незавершеного будівництва у Красилові Хмельницької області, який згодом став ключовим виробничим майданчиком компанії з виготовлення безалкогольної продукції.
1995
Розпочато налив напоїв у новий вид упаковки – ПЕТ-пляшки. Цього року був створений логотип компанії, який став основою сучасного логотипа.
1996
Компанія продовжує демонструвати новітні рішення – "Оболонь" розпочала налив пива в банки та в кеги для HoReCa.
1997
Підписано договір на позику із ЄБРР в сумі 40 млн доларів без урядових гарантій на збільшення потужності підприємства. Придбані пакети акцій Охтирського пивоварного заводу. Навіть перебуваючи у прифронтовій зоні, цей виробничий майданчик не зупиняється ні на мить – від перших днів повномасштабного вторгнення він продовжує випускати питну воду, пиво та напої, демонструючи стійкість і незламність команди.
На фото Олександр Слободян – президент компанії "Оболонь" – та експрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Жак де Ларозьєр
1998
Першою серед представників галузі "Оболонь" отримує міжнародний сертифікат на систему управління якістю ISO-9001 версії 1994 року.
1999
Вихід на ринок легендарного бренду "Живчик", що поклало початок категорії безалкогольних соковмісних напоїв. Компанія "Оболонь" стає головним спонсором ФК "Оболонь".
2000–2009
епоха інновацій
"Оболонь" – приклад бізнесу, який не лише зосереджується на якості продукту та використанні сучасних технологій, а й випереджає час передовими рішеннями. Період 2000-их для "Оболонь" – це період росту потужностей, появи нових торгових марок та впровадження інновацій.
2001
"Оболонь" підтверджує високу організацію системи управління якістю і вперше в Україні отримує сертифікат згідно стандарту ISO-9001 версії 2000 року.
2002
"Оболонь" створює власну систему збору та вторинної переробки пластику. На виробничому майданчику компанії в місті Олександрія на Кіровоградщині впроваджено проєкт з переробки ПЕТ-пляшок. В той час це було новаторським рішенням. А вже сьогодні ресайклінг є частиною сталого розвитку бізнесу.
2004
"Оболонь" увійшла до трійки найпотужніших пивоварень континенту завдяки запуску нового варильного порядку та нової лінії розливу, потужністю 110 тис. пляшок об’ємом 0,5 л на годину. Тоді ж було започатковано випуск пива під брендом hike premium.
2005
Компанія здобула звання "Кращого роботодавця року" та вивела на ринок нові торгові марки, зокрема воду "Прозора", розлив якої розпочався на виробничому майданчику в Красилові.
2007
Встановлення нової варниці, циліндро-конічних танків, сучасного пивного фільтра та ліній розливу дозволило суттєво збільшити потужності головного заводу в Києві.
2008
Київський завод встановив загальноєвропейський рекорд із виробництва пива на одному підприємстві – 111,1 млн декалітрів. Цей показник і досі залишається рекордним. Збільшено потужність з виробництва пива на Фастівському заводі компанії "Оболонь" із 0,5 млн до 20 млн декалітрів.
2009
Запуск першої черги власного солодового заводу в смт Чемерівці Хмельницької області потужністю 120 тис. т солоду на рік, що зробило "Оболонь" найбільшим виробником солоду в Україні. Впроваджено виробництво пакувальної стрічки з вторинного пластику на базі виробничого майданчика компанії в Олександрії.
2010–2019
стійкість, розвиток, виклики та перспективи
У 2010 році "Оболонь" відзначила 30-річний ювілей – позаду вже чималий шлях, наповнений визначними досягненнями. Зокрема, в цей період "Оболонь" відзначають як кращого роботодавця, що впроваджує принципи справедливої гендерної політики. Однак попереду – не менш насичене сміливими рішеннями майбутнє.
2010
"Оболонь" увійшла у топ 30 виробників пива у світі. Посівши 28 місце у рейтингу.
2011
Компанія розширила міжнародну співпрацю з Molson Coors Brewing Company, представивши пиво Carling, вийшла на ринок кулерної води з ТМ "Аквабаланс" та розпочала експорт пива до країн Східної Азії.
2013
За підсумками року "Оболонь" увійшла до топ 5 найпрозоріших українських компаній.
2014
Через агресію росії втрачено третину ринків пива та напоїв. Компанія досягла 98% переробки та повторного використання виробничих відходів завдяки програмам, спрямованим на сталий розвиток.
2015
Відкриття нових категорій продуктів. Розпочато виробництво сидру Ciber.   
2016
Запущено бренд безалкогольного пива під назвою "О".    
2018
Компанія "Оболонь" увійшла до Книги рекордів України в номінації "Найбільше привітання України з Днем Незалежності".
2019
"Оболонь" визнано лідером галузі з інновацій на ринку пива.
2020–2025
майбутнє, яке ми створюємо разом
Період найскладніших викликів і водночас найсміливіших рішень, які визначають "Оболонь" як національного лідера галузі, приклад успішного бізнесу та символ стійкості українського духу.
2020
Масштабне оновлення ТМ "Оболонь", підприємство увійшло до рейтингів топ 25 інноваційних компаній України та топ 50 найкращих компаній за підсумками року. Було випущено нові сорти пива, серед яких преміальний бренд Germanarich.
2022
Попри початок повномасштабної війни, всі виробничі майданчики компанії продовжили працювати в штатному режимі. "Оболонь" активно підтримує Україну на її шляху до перемоги.
2023
Робота над покращенням енергобезпеки підприємств. За підсумками сезону 2022–2023 рр. футбольна команда "Оболонь" повернула собі місце в Прем’єр-Лізі України.
2024
Виробництво проходить модернізацію, щоб відповідати викликам сьогодення та війни. В цей же період "Оболонь" запускає сонячні електростанції на 6 виробничих майданчиках, постійно збільшуючи свій енергетичний потенціал.
2025
Компанія є найбільшим виробником солоду в Україні. А також найбільшим експортером пива в Україні, представляючи свою продукцію в 78 країнах світу.
Шлях довжиною в 45 років привів "Оболонь" від сміливого початку до статусу національного лідера. Історія компанії – це історія інновацій, відданості та любові до якісних напоїв та своєї справи.
Сьогодні "Оболонь" – це не просто компанія, це велика родина, що об’єднує тисячі людей, які щодня працюють над тим, щоб ми могли насолоджуватися улюбленими напоями.
