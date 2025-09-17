У сучасному світі успішний бізнес – це не лише про прибутки, це ціла сукупність факторів і вимог, яким має відповідати компанія. Прикладом справжнього успіху, вибудуваного роками плідної праці, сьогодні є "Оболонь". Цьогоріч компанія відзначає 45 років на ринку.

За понад чотири з половиною десятиліття "Оболонь" виросла з одного заводу до великої національної компанії з 8 виробничими майданчиками в різних регіонах України. Продукція "Оболонь" представлена в усіх торгових точках нашої держави та у 78 країнах світу. За ці роки компанія подарувала ринку десятки новаторських рішень – від першого українського бренду пива "Оболонь" до культового "Джин Тоніка". Компанія є одним з найбільших платників податків у галузі, а також має високий рівень екологічної та соціальної відповідальності, незмінно впроваджуючи "зелені" технології та активно підтримуючи соціальні проєкти та благодійні ініціативи.

"Українська правда" пропонує зануритись в історичну подорож крізь десятиліття, щоб побачити шлях компанії та найвидатніші моменти, які привели "Оболонь" до статусу національного лідера.