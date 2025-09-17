1980–1989
перші кроки, становлення та розквіт
1976 року розпочалося будівництво Київського пивоварного заводу № 3, який став головним виробничим майданчиком компанії "Оболонь". Проєкт був присвячений XXII Олімпійським іграм, завод мав виробляти пиво, солод, мінеральну воду та безалкогольні напої. Місце обрали завдяки великим запасам артезіанської води зі свердловин, глибина яких досягає 280 м.
У 1980-му відбулося велике відкриття заводу, а вже за 2 роки він отримав назву "Оболонь". Нарощуються виробничі потужності та запускаються нові види напоїв. Київський завод № 3 стає лідером з виготовлення пива серед підприємств України, досягнувши обсягів 8,85 млн декалітрів пива за рік (декалітр – одна з основних одиниць об’єму в пивоварінні, що дорівнює 10 літрам).
Офіційне відкриття Київського пивоварного заводу № 3, який зведено за проєктом, розробленим спільно з чеськими експертами. Зварено першу партію пива.
Цех розливу мінеральної води випускає першу продукцію – подарунок Києву до 1500-річного ювілею. Протягом року було вироблено 8,85 млн декалітрів пива, що було рекордом в той час серед заводів в Україні. Цього ж року завод отримав назву "Оболонь".
"Оболонь" першою в СРСР починає експорт пива за кордон, зокрема до Великої Британії. В кінці року відбулися перші вибори генерального директора.
На базі Київського пивзаводу №3 створено Пивобезалкогольне об'єднання "ОБОЛОНЬ", до складу якого увійшли Київські пивзаводи №1, №2 та Фастівський пивзавод.
"ОБОЛОНЬ" першою в СРСР починає експорт пива за кордон, зокрема до Великобританії. В кінці року відбулися перші вибори генерального директора.
1990–1999
становлення першого бренду
незалежної україни
90-ті роки були для України непростими – здобуття незалежності несло за собою складні виклики, але водночас відкривало нові можливості. "Оболонь" стала першим підприємством, яке отримало приватизаційне свідоцтво Фонду держмайна України – це дало потужний поштовх до подальшого розвитку компанії.
Українська продукція з’являється на полицях американських торгових точок: компанія виконала перші експортні поставки пива до США.
"Оболонь" отримала приватизаційне свідоцтво № 1 Фонду держмайна України. З цього часу компанія починає інвестувати в модернізацію виробничих ліній і розширення асортименту. Відбувся перший налив пива під брендом "Оболонь".
Вперше в Європі компанія започаткувала новий сегмент ринку слабоалкогольних напоїв. Першим і найпопулярнішим став легендарний "Джин Тонік". З аукціону придбано об’єкт незавершеного будівництва у Красилові Хмельницької області, який згодом став ключовим виробничим майданчиком компанії з виготовлення безалкогольної продукції.
Розпочато налив напоїв у новий вид упаковки – ПЕТ-пляшки. Цього року був створений логотип компанії, який став основою сучасного логотипа.
Компанія продовжує демонструвати новітні рішення – "Оболонь" розпочала налив пива в банки та в кеги для HoReCa.
Підписано договір на позику із ЄБРР в сумі 40 млн доларів без урядових гарантій на збільшення потужності підприємства. Придбані пакети акцій Охтирського пивоварного заводу. Навіть перебуваючи у прифронтовій зоні, цей виробничий майданчик не зупиняється ні на мить – від перших днів повномасштабного вторгнення він продовжує випускати питну воду, пиво та напої, демонструючи стійкість і незламність команди.
На фото Олександр Слободян – президент компанії "Оболонь" – та експрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Жак де Ларозьєр
Першою серед представників галузі "Оболонь" отримує міжнародний сертифікат на систему управління якістю ISO-9001 версії 1994 року.
Вихід на ринок легендарного бренду "Живчик", що поклало початок категорії безалкогольних соковмісних напоїв. Компанія "Оболонь" стає головним спонсором ФК "Оболонь".
Вперше в галузі "ОБОЛОНЬ" отримує міжнародний сертифікат на систему управління якістю ISO-9001 версії 1994 року.
Вихід на ринок легендарної ТМ "Живчик", що поклала початок категорії безалкогольних соковмісних напоїв.
2000–2009
епоха інновацій
"Оболонь" – приклад бізнесу, який не лише зосереджується на якості продукту та використанні сучасних технологій, а й випереджає час передовими рішеннями. Період 2000-их для "Оболонь" – це період росту потужностей, появи нових торгових марок та впровадження інновацій.
"Оболонь" підтверджує високу організацію системи управління якістю і вперше в Україні отримує сертифікат згідно стандарту ISO-9001 версії 2000 року.
"Оболонь" створює власну систему збору та вторинної переробки пластику. На виробничому майданчику компанії в місті Олександрія на Кіровоградщині впроваджено проєкт з переробки ПЕТ-пляшок. В той час це було новаторським рішенням. А вже сьогодні ресайклінг є частиною сталого розвитку бізнесу.
"Оболонь" увійшла до трійки найпотужніших пивоварень континенту завдяки запуску нового варильного порядку та нової лінії розливу, потужністю 110 тис. пляшок об’ємом 0,5 л на годину. Тоді ж було започатковано випуск пива під брендом hike premium.
Компанія здобула звання "Кращого роботодавця року" та вивела на ринок нові торгові марки, зокрема воду "Прозора", розлив якої розпочався на виробничому майданчику в Красилові.
Встановлення нової варниці, циліндро-конічних танків, сучасного пивного фільтра та ліній розливу дозволило суттєво збільшити потужності головного заводу в Києві.
Київський завод встановив загальноєвропейський рекорд із виробництва пива на одному підприємстві – 111,1 млн декалітрів. Цей показник і досі залишається рекордним. Збільшено потужність з виробництва пива на Фастівському заводі компанії "Оболонь" із 0,5 млн до 20 млн декалітрів.
Запуск першої черги власного солодового заводу в смт Чемерівці Хмельницької області потужністю 120 тис. т солоду на рік, що зробило "Оболонь" найбільшим виробником солоду в Україні. Впроваджено виробництво пакувальної стрічки з вторинного пластику на базі виробничого майданчика компанії в Олександрії.
2010–2019
стійкість, розвиток, виклики та перспективи
У 2010 році "Оболонь" відзначила 30-річний ювілей – позаду вже чималий шлях, наповнений визначними досягненнями. Зокрема, в цей період "Оболонь" відзначають як кращого роботодавця, що впроваджує принципи справедливої гендерної політики. Однак попереду – не менш насичене сміливими рішеннями майбутнє.
"Оболонь" увійшла у топ 30 виробників пива у світі. Посівши 28 місце у рейтингу.
Компанія розширила міжнародну співпрацю з Molson Coors Brewing Company, представивши пиво Carling, вийшла на ринок кулерної води з ТМ "Аквабаланс" та розпочала експорт пива до країн Східної Азії.
За підсумками року "Оболонь" увійшла до топ 5 найпрозоріших українських компаній.
Через агресію росії втрачено третину ринків пива та напоїв. Компанія досягла 98% переробки та повторного використання виробничих відходів завдяки програмам, спрямованим на сталий розвиток.
Відкриття нових категорій продуктів. Розпочато виробництво сидру Ciber.
Запущено бренд безалкогольного пива під назвою "О".
Компанія "Оболонь" увійшла до Книги рекордів України в номінації "Найбільше привітання України з Днем Незалежності".
"Оболонь" визнано лідером галузі з інновацій на ринку пива.
Розпочато виробництво сидру "Ciber".
"ОБОЛОНЬ" визнано лідером галузі з інновацій на ринку пива, зокрема завдяки впровадженню унікального для України формату тари – ПЕТ 0,6 л.
2020–2025
майбутнє, яке ми створюємо разом
Період найскладніших викликів і водночас найсміливіших рішень, які визначають "Оболонь" як національного лідера галузі, приклад успішного бізнесу та символ стійкості українського духу.
Масштабне оновлення ТМ "Оболонь", підприємство увійшло до рейтингів топ 25 інноваційних компаній України та топ 50 найкращих компаній за підсумками року. Було випущено нові сорти пива, серед яких преміальний бренд Germanarich.
Попри початок повномасштабної війни, всі виробничі майданчики компанії продовжили працювати в штатному режимі. "Оболонь" активно підтримує Україну на її шляху до перемоги.
Робота над покращенням енергобезпеки підприємств. За підсумками сезону 2022–2023 рр. футбольна команда "Оболонь" повернула собі місце в Прем’єр-Лізі України.
Виробництво проходить модернізацію, щоб відповідати викликам сьогодення та війни. В цей же період "Оболонь" запускає сонячні електростанції на 6 виробничих майданчиках, постійно збільшуючи свій енергетичний потенціал.
Компанія є найбільшим виробником солоду в Україні. А також найбільшим експортером пива в Україні, представляючи свою продукцію в 78 країнах світу.