Кешбек і безкоштовні перекази: як заощадити з мобільним банкінгом

Як заощадити з мобільним банкінгом

Загалом, мобільний банкінг не лише допомагає зекономити час на проведення різних операцій, а й може допомогти заощадити гроші. Для цього банки пропонують різні опції – від переказу без комісії до кешбеку від партнерів.

Розглянемо на прикладі MyRaif, як можна заощадити кошти, користуючись мобільним банкінгом.

MyRaif – це оновлений зручний застосунок від Райффайзен Банку, що прийшов на заміну технологічно застарілому Raiffeisen Online. Клієнти отримали новий рівень зручності, інноваційності та захисту. Фактично це екосистема цифрових фінансів, що адаптується під потреби кожного користувача. завантажити застосунок

Спосіб заощадження № 1: відсутність комісії Одна з неочевидних і не завжди помітних речей, яка може збільшувати витрати, – це комісія. Зазвичай комісія може бути всюди: під час переказу з картки на картку, під час оплати комунальних послуг тощо.

За даними досліджень, близько 70% користувачів мобільних банківських застосунків в Україні віддають перевагу функціям, які дозволяють здійснювати фінансові операції без комісій. Тож, щоб не витрачати зайві кошти, можна скористатися мобільним банкінгом MyRaif та швидко і просто оплачувати комуналку без комісії, поповнювати мобільний телефон, зробити переказ з картки на картку будь-якого банку чи за реквізитами (IBAN) також без комісії. Це особливо важливо для тих, хто часто здійснює фінансові операції, адже це зменшує витрати на банківські послуги. Крім цього, знімати готівку також можна без комісії у банкоматах будь-якого банку на території України.

Спосіб заощадження № 2: кешбек Мабуть, один з найпоширеніших способів зберегти кошти – це повернути їх частину через кешбек. Зробити це можна, зокрема, за допомогою мобільного банкінгу. У MyRaif користувачі щомісяця можуть отримувати кешбек до 20% у двох категоріях з шести на вибір.

Крім цього, можливість заощаджувати кошти у такий спосіб запровадили на всеукраїнському рівні в програмі "Національний кешбек", яка дає можливість повертати 10% за українські товари.

Спосіб заощадження № 3: депозити Такий спосіб щонайменше може допомогти частково захистити кошти від впливу інфляції. До того ж у застосунку MyRaif зручно управляти депозитами у гривні, доларах та євро з можливістю відкриття депозитів за вигідними ставками.

Спосіб заощадження № 4: обмін валют Також в мобільному застосунку MyRaif можна купити валюту за вигідним курсом та без комісій. А ще є спеціальні дні, коли валютний курс знижується ще більше.

Враховуючи нестабільність курсу та рівень інфляції, такий інструмент також зможе допомогти зберегти кошти від різких коливань.

Спосіб заощадження № 5: віртуальні картки Насамперед цей метод економить час клієнта, адже йому не потрібно йти у відділення, щоб відкрити картку. Це можна швидко зробити через застосунок.

Часто в сучасному світі віртуальна картка задовольняє всі потреби у щоденному банкінгу. Оформити онлайн можна також і кредитну картку. У 2025 році Райффайзен Банк запустив оновлену кредитну картку для масового сегмента, яку можна оформити без відвідування відділення. Ця кредитна картка має тривалий пільговий період на ринку – до 100 днів (в середньому на ринку 62 дні) та надає кредитний ліміт до 300 тис. грн для усіх клієнтів сегмента та до 500 тис. грн – для преміум. Водночас у 9 випадках із 10 запропонована сума кредитного ліміту є вищою в порівнянні з конкурентами. Тоді як кешбек становить до 20% на вибір у 2 з 6 категорій щомісяця. Оформлення картки відбувається повністю онлайн у зручному новому застосунку MyRaif без необхідності відвідувати відділення. Сума кредитного ліміту до 500 000 грн Строк кредитного ліміту до 300 місяців Реальна відсоткова ставка до 60% річних АТ "Райффайзен Банк". Внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94 із записом про право на здійснення банківської діяльності за №10. Умови надання послуги згідно з правилами Банку. Деталі на raiffeisen.ua .

Безпека, зручність, інтуїтивність: більше переваг мобільного банкінгу

Згідно з дослідженнями, середньостатистичний українець має від 3 до 5 банківських застосунків на своєму смартфоні. Це свідчить про те, що споживачі прагнуть мати доступ до різних фінансових послуг та можливостей.

Нині MyRaif уже обрали понад 2 мільйони українців, що свідчить про високий рівень довіри до застосунку.

Одна з основних причин, чому мобільний банкінг має таку популярність, – це зручний та зрозумілий інтерфейс. Наприклад, застосунок MyRaif має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить його доступним для всіх користувачів. Дизайн розробили з урахуванням сучасних трендів та зручності користування, що дозволяє швидко знаходити потрібні функції та виконувати фінансові операції.

Крім цього, MyRaif постійно вдосконалюють, команди впроваджують нові функції та покращення щомісяця. Це дозволяє застосунку залишатися актуальним і відповідати новим потребам користувачів.

До того ж клієнти можуть взяти участь у бета-тестуванні нових функцій. Це дає можливість впливати на розвиток застосунку, висловлюючи свої побажання та зауваження.

Ще один з ключових аспектів, який впливає на вибір банку, – це безпека даних. За результатами опитувань, близько 80% українців вважають банки надійними партнерами для управління своїми фінансами.

MyRaif приділяє велику увагу безпеці даних користувачів. Впроваджено сучасні технології шифрування та аутентифікації для надійного захисту особистої інформації та фінансових транзакцій. Отже, користувачі можуть бути впевнені, що їхні кошти та дані в безпеці.

Як ефективно управляти фінансами

Для ефективного управління фінансами потрібно бути не просто спостерігачем, а й активно керувати своїми надходженнями та витратами, каже керівник з питань розвитку сегмента приватних осіб у Райффайзен Банку Роман Баранов.

Він поділився й іншими порадами, які допоможуть краще керувати власними фінансами.

Порада № 1. Починайте з аналізу Плануйте свої фінанси: в який період часу і в якому обсязі ви отримуєте дохід, які обов’язкові витрати маєте і коли ви будете витрачати.

"Саме розуміння та управління своїми фінансами є фундаментом для збільшення ваших прибутків, тоді ви зможете отримувати додатковий дохід", – зазначає Баранов.

Порада № 2. Почніть відкладати з малого Найрозповсюдженіша хибна думка, що заощадити або збільшити свій дохід можуть тільки заможні люди, в яких є умовні сотні тисяч або мільйони гривень. Насправді заощадити та збільшити дохід може кожен.

Це досить просто: почніть відкладати з кожної зарплати / надходження / авансу / премії 10% на рахунок в банку, щоб отримувати відсотки.

"Наприклад, депозит «Зростаючий». На нього ви витратите лише кілька секунд в застосунку MyRaif – все дистанційно і 24/7. І матимете доступ до своїх коштів в будь-який момент, зможете ними скористатися при потребі. А при цьому банк буде нараховувати вам до 5,75% річних на залишок. І не важливо скільки ви поклали на цей депозит, коли та скільки зняли (хоч 1000 разів на день), банк вам нарахує відсотки за кошти, що зберігаються на цьому рахунку", – наголосив експерт.

Водночас фрилансерам Баранов радить відкладати до 50% від отриманого доходу, оскільки ця категорія людей має одноразові вищі доходи та разом з цим – певні періоди без доходу.

Порада № 3. Накопичуйте резервний фонд Наявність грошового резерву – ключ до спокою під час непередбачуваних випадків. Такий фонд особливо важливий у нестабільні періоди або для людей із нерегулярним доходом. Накопичуйте поступово, автоматично, не чекаючи "зручного моменту".

"Постійно відкладаю по 10% від свого доходу щоразу на окремий рахунок. Таким чином у мене завжди є резервний фонд, який дозволяє почувати себе у фінансовій безпеці. А також я радив би вести свої операції в мобільному застосунку банку, щоб не бути прив’язаним до певного міста та обставин", – зазначив Баранов.

Порада № 4. Не бійтеся користуватися кредитними продуктами Не варто боятися користуватися кредитними продуктами банку. Головне – робити це з розумом.