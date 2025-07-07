Перша допомога після травматичної події
Після травматичної події спогади можуть не інтегруватися в минуле, а "застрягнути" в теперішньому. У такому разі людина знову і знову переживає травму – через флешбеки, нічні кошмари, тривожність тощо. Або, навпаки, перебуває в емоційному заціпенінні й не відчуває нічого. Саме цей період є тим самим "вікном можливостей", коли мозок ще відкритий до "перезапуску".
У перші 72 години відбувається фаза гострої реакції. Тут найголовнішими є кілька речей: базова підтримка, сон, їжа, безпека. Людині потрібно дати можливість відновитися фізично. В цей період важливо не змушувати людину говорити, але створити для неї безпечний простір.
"На цьому етапі ми надаємо психоедукацію: пояснюємо, що реакції, які виникають, – нормальні для ненормальних обставин. Ми не змушуємо одразу розповідати, що сталося, не занурюємо в деталі. Замість цього – мінімізуємо тригери й надаємо простір для відпочинку. Через тиждень-два настає фаза ранньої адаптації. Тут поступово допомагаємо людині структурувати свій досвід: коротко, без емоційних деталей, у стилі «що було до, під час, після». Починаємо вводити легкі фізичні практики: ходьба, дихальні вправи, розтяжка, – пояснює фахівчиня.
Ці рекомендації актуальні як для цивільних, так і для військових.
Зокрема, для військових дуже корисним буває аналіз бою – так званий дебрифінг – коли військові разом обговорюють події, які відбулися. Після бою в людини може бути спотворене сприйняття: здається, що щось зробив не так, пішов не туди, не встиг допомогти. Під час спільного обговорення людина починає бачити свої дії очима інших – і це допомагає повернутися до реальності.
Такий дебрифінг має не лише практичну, а й терапевтичну цінність. Він допомагає впоратись із провиною, соромом, почуттям безпорадності.
Важливо також вчасно надати підтримку після травматичної події – поранення, загибелі побратима, жорсткого бою. У такі моменти в мозку запускається ланцюг стресових реакцій: гіперактивація системи ОСІ-HPA (гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система – ключовий компонент стресової реакції організму. – Ред.), викид кортизолу та норадреналіну. Це "закріплює" відчуття загрози на нейронному рівні. Активується мигдалеподібне тіло: ділянка мозку, яка активує страх і відчуття загрози.
Якщо не втрутитися вчасно, мозок починає сприймати цю загрозу як постійну, навіть коли небезпеки вже немає. Людина починає реагувати тривогою на будь-який тригер. Але якщо допомогти ще до того, як ця реакція закріпиться на фізіологічному рівні, можна запобігти фіксації травми як постійної загрози.
Упродовж 2–4 тижнів психологиня Надія Жиркова радить переходити до фази закріплення. Тоді вже можна працювати з тим, що раніше допомагало долати труднощі: підтримка побратимів, родини, віра, рутина. Це також час для поступового повернення до побуту, соціальної взаємодії, простих задач.
"Але повертатися до звичних речей можна не одразу прямо після повернення з фронту – людина ще не адаптувалась. Якщо солдат щойно вийшов з бою, йому ще зарано бігти по цукор у магазин. Тут я для себе виділила універсальний принцип: спочатку стабілізація, а потім – опрацювання травми. Часто спершу головне – просто бути поруч. Не змушувати говорити, а підтримувати зв’язок і повагу до того, коли та про що людина готова говорити. Запитання – на кшталт «що для тебе важливо зараз», «хто може бути поруч» – дають людині відчуття контролю", – звертає увагу психологиня.
Перші чотири тижні є критичними, щоб не допустити розвиток ПТСР. Це стосується як військових, так і цивільних, які пережили обстріли чи вибухи.