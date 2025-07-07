Війна руйнує все навколо – і зовні, і зсередини. Іноді наслідки цих руйнувань видно одразу. А деякі, зокрема психологічні, проявляються лише з часом.

Через повномасштабну війну в Україні дедалі більше цивільних і військових зіштовхуються з ПТСР – посттравматичним стресовим розладом, який також може бути комплексним (КПТСР). Обидва ці стани впливають на життя й залишаються з людиною навіть після того, як замовкає зброя.

Для того, щоб обрати правильний метод лікування, а також розуміти, яку саме допомогу треба надати тому, хто нещодавно пережив травматичну подію, важливо розрізняти ПТСР і КПТСР.

Чому не варто зволікати зі зверненням по допомогу, як ПТСР і КПТСР впливають на цивільних і військових та як можна самостійно справлятися зі стресовими ситуаціями під час війни, розповідаємо далі.