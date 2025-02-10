Боротьба з корупцією – не просто одне із завдань на шляху становлення демократичного суспільства. Насправді це фундаментальна умова для його існування.

Для справжніх і системних змін важливо формувати об’єднання людей з однаковими поглядами та цінностями. Саме цим займається Українська школа політичних студій. У межах навчальної програми "Лідери доброчесності" в Українській школі політичних студій (УШПС) прагнуть створити платформу для формування спільноти однодумців, які щодня працюють над тим, аби прозорість, справедливість і відповідальність стали для України нормою.

У чому полягає шлях лідера доброчесності? Спікери програми поділилися своїм баченням та досвідом, які кроки варто зробити, аби наблизити Україну до майбутнього без корупції.