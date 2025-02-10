Крок 5: Поступово реформувати систему – комплексно і зсередини
Ефективна боротьба з корупцією потребує не тільки створення нових антикорупційних органів та інституцій, а й трансформації правоохоронної та судової систем так, щоб вони могли оперативно реагувати на корупційні виклики.
Євген Крапивін, експерт з кримінальної юстиції Центру політико-правових реформ, зазначає, що побудова антикорупційної інфраструктури повинна відбуватися в комплексі з реформою загальної системи кримінальної юстиції.
"Антикорупційна система має бути частиною більшої системи кримінальної юстиції. І хоча створення таких органів, як-от НАБУ, САП і ВАКС, є важливим, необхідно постійно вдосконалювати ці структури, а також усю кримінальну юстицію", – говорить він.
Розвиток судової системи є ще одним важливим елементом євроінтеграції. Іван Міщенко, суддя Верховного Суду та випускник УШПС, наголошує, що судова гілка влади повинна взяти на себе відповідальність і встановити чіткі стандарти несприйняття корупції. Він пропонує кілька конкретних кроків для поліпшення ситуації.
"Першим кроком може бути прийняття Кодексу етики Верховним Судом, що згодом можна поширити на апеляційні суди та суди першої інстанції. Також потрібно запровадити чіткий алгоритм дій у випадку звинувачення судді конкретного суду в корупції, щоб система діяла прозоро і зрозуміло", – говорить він.
Міщенко також підкреслює важливість внутрішньої самосвідомості суддів і готовності системи реагувати на випадки корупції.
"Адекватна реакція на випадки корупції в судовій системі повинна стати нормою. Це буде сигналом для суспільства про те, що судова система усвідомлює свою відповідальність", – зазначає він.
Євген Крапивін переконаний, що для ефективної боротьби з корупцією важливо створити систему, яка не залежить від окремих спеціалізованих органів, а інтегрує антикорупційні заходи в загальний кримінальний процес. Ідея полягає в тому, щоб боротьба з корупцією була частиною більшої стратегії безпеки та справедливості.
Адже протидія корупції – це комплексний та тривалий процес, що потребує синергії у впровадженні змін. Завдяки спільним зусиллям та особистій залученості кожного можна досягти значущих змін, сприяти трансформації системи та держави в цілому.
А розпочати варто з усвідомлення власної відповідальності за майбутнє. На шляху до змін важливо бути залученим до спостереження за діями влади, використовувати інновації для моніторингу корупційних зловживань та підтримувати діяльність журналістів-розслідувачів – і зрештою, поступово реформувати систему як ззовні, так і всередині.
Якщо ви хочете бути частиною змін і допомогти формувати майбутнє без корупції, приєднуйтесь до Спільноти Української школи політичних студій. Відбір на основну програму УШПС
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Цей матеріал підготовано УШПС за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Думки та погляди, висловлені експертами або організаціями в цьому матеріалі, не обов’язково відображають позицію EUACI, Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Данії.