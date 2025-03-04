"У сучасних умовах політичні діячі та громадські активісти загалом мають неоднозначний вплив на правоохоронні органи та суд, зокрема на антикорупційну інфраструктуру. Беззаперечно, їх взаємодія може бути доречною та мати корисні результати при виявленні та повідомленні правоохоронних органів про вчинене корупційне правопорушення або ж у разі висвітлення судового процесу, проте виключно з метою інформування громадськості, без надання йому власної суб’єктивної оцінки, особливо до винесення вироку", – підкреслила Ольга Просянюк. Ольга Просянюк, представниця України в Робочій групі з питань боротьби з корупцією в Європі в межах European Criminal Bar Association, керуюча партнерка АО AVER LEX

За її словами, в межах дослідження було виявлено декілька критичних аспектів можливого впливу, серед яких – створення інформаційного шуму, наклеювання ярликів, визначення винної особи, що зміщує акцент із реальної проблематики. Серед виявлених проблем вона зазначила поширення конфіденційних відомостей, що надалі може бути використано для маніпуляцій чи інформаційного ажіотажу, використання політичних чи соціальних зв’язків для викривлення результатів тощо.

"Окремої уваги потребують спроби впливу на судову систему, оскільки публічна критика або незгода лідерів громадської думки із прийнятим судом рішенням породжує його несприйняття в суспільстві, недовіру до судової гілки влади та робить таке рішення «неправильним» в очах громадськості", – зазначила Ольга. Ольга Просянюк, представниця України в Робочій групі з питань боротьби з корупцією в Європі в межах European Criminal Bar Association, керуюча партнерка АО AVER LEX

На думку респондентів, взаємозалежний негативний вплив ГО полягає в тому, що деякі організації можуть не лише виправдовувати прорахунки антикорупційних органів, а й приховувати їхні помилки. Це може бути результатом певних політичних або соціальних зв’язків, які знижують ефективність боротьби з корупцією та зменшують довіру до таких органів.

З тиском з боку громадських активістів та інших зацікавлених осіб стикаються навіть судді ВАКС, що обумовлено резонансністю справ, інтересом із боку суспільства та реальністю покарання, підтвердив суддя-спікер ВАКС Тимур Хамзін у коментарі "Юридичній Газеті".

"Громадські активісти не завжди погоджуються з рішеннями суду. Були випадки, коли вони відкрито розповсюджували свою негативну оцінку дій судді в інтернеті, негативну інформацію про суддю тощо. Часто зацікавлені особи також вдаються до використання засобів масової інформації, розповсюджують у мережі інформацію про суддів та про суд загалом саме в негативному аспекті. Є багато способів створити в аудиторії негативне сприйняття будь-якої інформації", – сказав Хамзін. Тимур Хамзін, суддя-спікер Вищого антикорупційного суду

Він зазначив, що незалежність судді в розгляді справ забезпечується насамперед наявністю в судді таких особистих якостей, які дозволяють не піддатись зовнішньому інформаційному тиску, залишатись незалежним та об’єктивним, професійно ставитись до виконання своїх обов’язків. Важливим фактором є належний розмір суддівської винагороди.

Окрім того (і про це не варто забувати), розділом XVIII Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність за певні діяння у сфері правосуддя, зокрема за втручання в діяльність судових органів, посягання на життя та майно судді тощо. Законом "Про Вищий антикорупційний суд" передбачена можливість охорони судді, членів його родини, житла.

Певні повноваження у сфері забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя має Вища рада правосуддя. Зокрема, ВРП веде й оприлюднює на своєму офіційному вебсайті реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, проводить перевірку таких повідомлень, оприлюднює результати та ухвалює відповідні рішення. Також ВРП вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя. Це не виключний перелік повноважень.

У цьому контексті особливого значення набуває грамотне інформування громадськості, комунікаційні компанії, випливає зі слів т.в.о. головного редактора "Юридичної Газети" Олени Осмоловської. За її словами, політики мають пояснювати прийняті закони зрозумілою мовою, ініціювати просвітницькі кампанії та бути прикладом дотримання законів.

"Ця робота важлива, адже обізнаність громадян у своїх правах – це основа демократичного суспільства. Люди, які розуміють свої права, стають активними учасниками суспільного життя, можуть ефективно захищати себе та впливати на зміни в країні. Без належного рівня правосвідомості неможливо побудувати сильну правову державу" , – заявила Олена Осмоловська.

Зазначимо, що більше ніж половина (55%) адвокатів, опитаних під час дослідження, оцінювали вплив засобів масової інформації як середній або високий. Це свідчить про те, що медіа все-таки відіграють важливу роль у контролі за діяльністю антикорупційних органів, хоча цей вплив далеко не завжди є прямим або ефективним у розв’язанні корупційних проблем.

Тільки третина респондентів вважає вплив медіа обмеженим або відсутнім, що може свідчити про скептицизм щодо реальної ефективності журналістських розслідувань у боротьбі з корупцією. 4% вважають, що вплив відсутній. На думку адвокатів, злив інформації та публікації про корупційні скандали, очевидно, є важливим аспектом впливу медіа, але вони не завжди призводять до конструктивних дій або змін у системі.

Найбільш тривожний сигнал, який передає дослідження "Оцінка ефективності та незалежності антикорупційних органів: думка адвокатів", засвідчив, що близько половини (48,11%) респондентів зустрічали ознаки корупції в антикорупційних органах. Це голосний набат про серйозну проблему, адже навіть в установах, створених для боротьби з корупцією, існують проблеми, які можуть свідчити про корупційні прояви.

Переважна більшість опитаних (66,67%) респондентів заявили про потребу перезавантаження антикорупційних органів. Тільки третина опитаних вважають, що перезавантаження не потрібне.

27,27% респондентів вважали, що існує повна взаємозалежність між антикорупційними органами, що може свідчити про об’єднання їхніх зусиль або навіть взаємне втручання, яке може негативно позначатися на їхній незалежності та ефективності. Невелика частка (4,55%) респондентів оцінювали залежність як незначну або повну незалежність. Попри задекларовану незалежність, на практиці антикорупційні органи діють без належної координації, що, як зазначено в дослідженні, може призводити до порушення прав людини та підривати довіру до державних інституцій.

Отже, що потрібно, аби продовжити викорінювати корупцію в Україні? Важливо, щоб антикорупційні органи не лише декларували незалежність на папері, а й фактично зберігали автономію від політичного та економічного впливу.

На думку авторів дослідження, створення нових органів не гарантує зменшення корупції. Успіх боротьби з корупцією вимірюється не кількістю органів або гучних підозр, а реальними вироками, поверненням незаконно набутого майна та запровадженням прозорих механізмів, які унеможливлюють корупцію. Без справедливих рішень судів навіть найкращі розслідування не матимуть значення, підкреслила Олена Осмоловська.

"Україна вже має достатньо антикорупційних органів, які мають боротися з корупцією на всіх рівнях", – підкреслила Осмоловська. Олена Осмоловська, т.в.о. головного редактора "Юридичної Газети"

За словами судді-спікера ВАКС Тимура Хамзіна, в окремих питаннях діяльності правоохоронних органів та суду необхідне вдосконалення законодавства. Наприклад, введення одноособового розгляду справ певних категорій суддями Вищого антикорупційного суду.

Вельми актуальним є розв’язання певних організаційних питань діяльності суду. Це передусім збільшення кількості суддів та забезпечення ВАКС приміщеннями.

Також існує нагальна потреба у вдосконаленні певних правових інститутів, наприклад, цивільної конфіскації (визнання необґрунтованими активів та стягнення їх на користь держави), відповідальності за вчинення корупційних кримінальних правопорушень тощо.

Автори дослідження "Оцінка ефективності та незалежності антикорупційних органів: думка адвокатів" наголошують, що для успішної антикорупційної реформи важливо забезпечити незалежність антикорупційних органів. Водночас повна автономія може призвести до упереджених рішень і порушення принципів рівності, презумпції невинуватості та законності. Це підриває довіру не лише до органів досудового розслідування, а й до всієї системи правосуддя. Неупередженість є ключовою рисою, яку суспільство очікує від антикорупційних органів, адже її відсутність руйнує довіру громадян.

"Важливо враховувати, що боротьба з корупцією має відповідати стандартам правосуддя. Якщо правозахисні принципи системно порушуються, це підриває довіру до системи загалом і створює ризик перегляду справ у міжнародних судах, що шкодить репутації країни", – сказала Олена Осмоловська. Олена Осмоловська, т.в.о. головного редактора "Юридичної Газети"

Боротьба з корупцією в Україні вимагає залучення значних професійних та фінансових ресурсів для належного функціонування створеної системи антикорупційних органів та суду, нагадала Ольга Просянюк. Вона вказала на необхідність дотримуватися чинних процесуальних норм та справедливого судового розгляду для виключення випадків оскаржень рішень українських судів в європейських інстанціях, що може мати негативний вплив на українську судову ланку.

Ольга Просянюк підкреслила, що надзвичайно важливо, щоб Україна як держава, яка перебуває у фокусі світової уваги та впроваджує євроінтеграційні процеси, демонструвала ефективність у процесі боротьби з корупцією та її проявами.

Зрештою, від цього безпосередньо залежить подальший розвиток життєво важливих напрямів для країни: міжнародних відносин, інвестиційного потенціалу держави, відновлення економіки та добробуту населення.