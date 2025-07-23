Посилення соціальних послуг для кожної дитини та сім’ї

Як це працює
За словами Наталії Датченко, програма малих грантів стала одним з інструментів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки на місцевому рівні. Вона дозволить громадам запустити або посилити важливі соціальні послуги для допомоги родинам з дітьми, залучаючи до цього громадські організації, комунальні заклади, посилюючи місцеві ініціативи та нових надавачів послуг.
Був проведений конкурс на отримання заявок на фінансування серед надавачів соціальних послуг різних форм власності. Конкурс проводився прозоро, всі учасники мали рівний доступ і можливості для участі. Перший етап відбору пройшла 261 територіальна громада. За словами організаторів, під час відбору приймалися рішення так, щоб кожна пілотна область була представлена у програмі.
Учасники конкурсу мають змогу отримати фінансування до 60 тис. доларів США, або приблизно 2,5 млн грн на надання соціальних послуг. Родини ж отримуватимуть послуги безкоштовно.
"Ми дуже наполягаємо і заохочуємо формат співорганізації, співфінансування, залучення різних сторін для реалізації проєкту, зокрема ресурсів, і потенціалу конкретної територіальної громади. Це може бути як матеріальний, так і нематеріальний внесок, логістика, надання житлових і нежитлових приміщень. Дуже добре, коли відбувається взаємодія різних учасників проєкту та активна залученість органів місцевого самоврядування. Ми сповідуємо принцип: краще зробити більше і якісніше для конкретного одержувача, ніж охопити велику кількість одержувачів, але забезпечити базовий рівень підтримки", – розповідає Віталій Музиченко.
Дуже важливо, що фінансування отримують не територіальні громади й не органи влади, а надавачі соціальних послуг, що дозволить їм або розширити функціонал, або запровадити ті послуги, яких раніше не було у громадах. За словами Віталія Музиченка, цей підхід стимулюватиме певну конкуренцію між надавачами послуг, і, як наслідок, зростання ефективності їх надання.
Для оцінювання якості й ефективності проєкту сформована наглядова рада, до складу якої залучено Міністерство соціальної політики, донорів, Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Державна служба у справах дітей, Національна соціальна сервісна служба, Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю, а також ІСАР Єднання і ЮНІСЕФ в Україні.
Співзасновниця ГО WeCan Наталія Друзенко говорить, що їхня організація також подала свою заявку на конкурс малих грантів, плануючи використати їх для надання комплексної підтримки родинам, в яких виховуються діти та молодь з інвалідністю. Під час підготовки статті до публікації стали відомі результати конкурсного відбору
. Організація WeCan стала однією зі 120 переможниць, яка отримає фінансування на свою діяльність.
Загалом проєкти реалізовуватимуть 80 громадських організацій та 40 комунальних установ у Дніпропетровській, Волинській, Харківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Чернівецькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях та в місті Києві.
"Ми відкрили центр і заснували організацію, щоб моя дитина та інші діти могли отримати всі послуги в комплексі. Моя дитина якісно навчається, до того ж отримує ті знання і навички, що знадобляться їй у житті. Вона отримує необхідну реабілітацію, творчий, музичний, спортивний розвиток в одному місці. Ввечері я забираю додому щасливу дитину. А в суботу вона плаче, бо завтра – вихідний і не треба йти до центру", – ділиться Наталія.
Ринок соціальних послуг – нове, але необхідне явище для України. Поступово відходять у минуле міфи про соціальну допомогу. Родини з дітьми отримуватимуть саме ту підтримку, якої вони потребують, до того ж у своїй громаді.
"Програма показала, що новий підхід до соціальних послуг – коли громада сама визначає, що потрібно, і отримує на це підтримку – працює. Разом із державними партнерами плануємо розширити програму на інші області, удосконалити механізм, зробити його ще простішим та доступнішим. А також інтегрувати підхід у державну систему, щоб закупівля послуг для місцевих громад із врахуванням потреб місцевого населення стала частиною підтримки родин по всій країні", – зазначила спеціалістка ЮНІСЕФ із захисту дитини Наталія Датченко.
Переможців вже оголосили, далі в межах проєкту планується погодження кошторисів, перерахунок коштів. Важливим етапом буде проведення тренінгів щодо управління грантом та надання послуг. Переможці також проходитимуть навчання з розвитку спроможності. Рівень надання соціальних послуг і відповідність нормам перевірятимуть експерти під час моніторингових візитів. А наприкінці року презентують результати проєкту.
"У результаті ми допоможемо нашим громадянам подолати виклики, які несе війна, посилимо наші громади, надамо необхідну підтримку всім, хто цього потребує. І водночас зробимо систему розвитку соціальних послуг в Україні набагато сильнішою, ефективнішою й масштабованою – для всієї країни", — підсумувала колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.