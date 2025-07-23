Посилення соціальних послуг для кожної дитини та сім’ї

Понад три роки повномасштабної війни серйозно виснажили механізми адаптації сімей, тому доступ до якісних та інклюзивних соціальних послуг є надзвичайно важливим для того, щоб допомогти опікунам та їхнім дітям вижити та розвиватися.

"Родини, які виховують дітей з інвалідністю, часто залишаються зі своїми проблемами сам на сам 24/7. В Україні поки що немає комплексного підходу до вирішення викликів", – каже співзасновниця ГО WeCan Наталія Друзенко.

Родини, де виховуються діти з інвалідністю, – це лише один з прикладів сімей, яким необхідна фахова підтримка. Повномасштабна війна ще більше ускладнила життя сімей та посилила проблеми в домашньому господарстві.

У деяких випадках може знадобитися допомога фахівців, аби діти росли в сімейному середовищі, де їм буде забезпечено найбільш любляче та турботливе виховання.

Соціальні послуги особливо важливі для сімей, які перебувають у скрутному становищі, виховують дітей з порушеннями розвитку, опікуються сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, внутрішньо переміщеним особам та іншим.

Повномасштабна війна збільшує кількість викликів. Інвалідність отримують діти, які потрапили під обстріли. Мами не можуть залишити дітей самих удома через постійні повітряні тривоги чи через їхню певну вразливість.

Залишаються сироти через загибель батьків. Також потребують підтримки родини, які беруть на виховання дітей з інституційних закладів. Саме тому в громадах дуже потрібні якісні соціальні послуги. Підтримка родини та дітей у моменти вразливості відповідно до запиту і потреб допоможе запобігти розлученню сім’ї з дітьми, якщо вона опинилася в складних життєвих обставинах тощо.