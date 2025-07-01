6 "але" щодо авто, про які не скажуть у рекламі  

Авто дає можливість незалежно пересуватися, але чи дійсно це так? У рекламі його показують як інструмент втечі від рутини, здобуття контролю над життям і часом. Однак є багато "але".

Цей матеріал "Української правди" розповідає про справжню ціну "автомобільної свободи" і пояснює, чому для багатьох людей райд-хейлінг – раціональна альтернатива. Далі – 6 головних ілюзій.