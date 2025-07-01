6 "але" щодо авто, про які не скажуть у рекламі  

СПЕЦПРОЄКТ
01 липня 2025
Авто дає можливість незалежно пересуватися, але чи дійсно це так? У рекламі його показують як інструмент втечі від рутини, здобуття контролю над життям і часом. Однак є багато "але".
Цей матеріал "Української правди" розповідає про справжню ціну "автомобільної свободи" і пояснює, чому для багатьох людей райд-хейлінг – раціональна альтернатива. Далі – 6 головних ілюзій.
Ілюзії
Як змінюється транспортна поведінка містян
Коли транспорт на вимогу стає кращим за власне авто
Як бізнес адаптує стратегію мобільності
Ілюзії Як змінюється транспортна поведінка містян Коли транспорт на вимогу стає кращим за власне авто Як бізнес адаптує стратегію мобільності

1. Ілюзія: "купив авто – і заощадив"

У контексті сімейного чи особистого бюджетування люди часто упускають факт щодо чіткої оцінки витрат на придбання автомобіля і часто переоцінюють його реальну економічність. Середня ціна нового автомобіля компактного класу (наприклад VW Golf або Toyota Corolla) в Україні становить 1,05–1,29 млн грн (≈ $25 000–31 000). 
Також дорогим є, зокрема, і технічне обслуговування, страховки, шини та штрафи. Навіть коли не їздиш, воно вимагає грошей.
За ринковими даними, утримання авто в Україні обходиться щонайменше в 52,7 тисячі гривень на рік. Основна частина витрат – це пальне: при середньому пробігу в 12 000 км і витраті 6,5 л/100 км, за ціною дизпального 54,2 грн/л (дані 2025 року), витрати становлять приблизно 42,3 тисячі грн на рік. Додатково – приблизно 3 000 грн на автоцивілку (ОСЦПВ), 2 400 грн на регулярну мийку (двічі на місяць по 100 грн) та 5 000 грн на технічне обслуговування і витратні матеріали.
Згідно з дослідженням Work.ua, середня зарплата в Україні станом на 12 червня 2025 року (за даними 190 433 вакансій – ред.) становить приблизно 25 000 грн на місяць, тобто на утримання авто йде приблизно 17,6 % річного доходу. І це ще без урахування витрат на паркування, амортизацію, кредит або непередбачені ремонти.

2. Ілюзія: "можна поїхати куди завгодно і залишити авто будь-де"

У реальності знайти паркомісце, наприклад, у Львові – ще той квест. Залишити авто в зручному місці можна не завжди, тож часто доводиться долати значні відстані пішки. До того ж поняття "будь-де" – дуже невизначене. З таким переконанням можна натрапити на евакуатор та/або "листи щастя" з постановою про штраф.
До слова, у 2024 році за порушення правил паркування лише у Києві оштрафували понад 230 000 водіїв.

3. Ілюзія: "комфорт за будь-якої погоди" 

Безперечно, коли починається дощ, сніг чи спека – авто може слугувати таким собі рятівним колом.
Однак у негоду кількість аварій зростає, відповідно затори стають ще довшими. Крім того, біля бізнес-центрів чи кавʼярень паркомісць бракує, тож пробігтися під дощем чи слизьким тротуаром до входу однаково доведеться.
І є ще декілька нюансів. Узимку ви витратите 10-15 хвилин, щоб прогріти авто, очистити скло та дзеркала. Комфорт – так, але не миттєвий і не безумовний. 

4. Ілюзія: "зручно перевозити великі покупки чи багаж"

Але ж насправді не кожен багажник може вмістити габаритний вантаж. 
Для таких випадків є служби доставки з магазинів, вантажні таксі, сервіси на кшталт Bolt XL або оренда авто на кілька годин. Зрештою, купівля великої техніки – не щоденна справа, а виняток, який не варто брати за правило, плануючи власну мобільність.

5. Ілюзія: "авто – безпека під час війни" 

Проте наявність машини не означає можливість виїзду. Авто дає ілюзію, що в будь-який момент можна швидко зібрати речі та самостійно евакуюватися. Однак у стресовій ситуації складно спланувати безпечний маршрут. 
До того ж, за даними Київської школи економіки, під час повномасштабного вторгнення було зруйновано понад 200 000 авто, а збитки транспортної інфраструктури сягнули $38,5 млрд. 

6. Ілюзія: "Авто – довгострокова інвестиція"

Однак якщо ви використовуєте автомобіль тільки для особистих цілей, то, ймовірно, це пасив, який знецінюється. 
Втрата вартості відбувається не лише через час, а й через стан авто та його складність в обслуговуванні. Особливо швидко знецінюються великі, дорогі моделі – седани та позашляховики з безліччю функцій, які з часом виходять з ладу і потребують дорогого ремонту. Чим дорожче в утриманні автомобіль, тим швидше він втрачає свою ринкову цінність.

Як змінюється транспортна поведінка містян

Сучасне життя у містах формує новий підхід до мобільності. Тренд – не володіти авто, а мати доступ до потрібного транспорту у потрібний момент. Все більше людей комбінують громадський транспорт, електросамокати, велосипеди та сервіси на зразок Bolt, бо так зручніше та швидше рухатися містом без зайвих зобов’язань.
Міжнародні дослідження показують: частка спільної мобільності (райд-хейлінг, самокати тощо) може сягнути 7 % всіх поїздок у містах до 2030 року, тоді як зараз вона становить близько 3 %. Bolt, який працює понад у 50 країнах, долучається до цієї екосистеми як опція швидкого та зручного пересування в будь-який момент.

Коли транспорт на вимогу стає кращим за власне авто

У містах із заторами та дефіцитом паркування власне авто часто більше ускладнює, ніж спрощує життя. Послуги мобільності на вимогу дозволяють користуватися транспортом за потреби – без постійних витрат на утримання, парковку, ремонт чи страхування. Цей підхід економить не лише кошти, а й час, нерви та спрощує щоденне планування.
Застосунки-навігатори, самокати, райд-хейлінг – усе це інструменти, які працюють як єдина логічна система мобільності: за необхідності – авто, а в іншій ситуації – метро чи самокат. Такі схеми дають максимум адаптивності залежно від часу, погоди, задач і настрою.

Як бізнес адаптує стратегію мобільності

Компанії також переконалися: не завжди потрібен власний автопарк. Натомість вони переходять до моделей "транспорт як послуга". Сервіси на зразок Bolt Business дозволяють централізовано купувати поїздки, контролювати витрати, задавати ліміти та отримувати звіти й аналітику – без логістичних витрат на утримання авто.
Це рішення ідеально підходить для компаній із мобільними співробітниками – у сфері ІТ, консалтингу, продажів чи доставки, – де автомобіль потрібен не кожному щодня.
Мобільність майбутнього – не про "мати", а про "використовувати". Це екологічніше, гнучкіше і зручніше. Особливо в умовах міста, де потреби у транспорті – мінливі. Спільна мобільність – це не тільки сервіс, це нова цінність: доступ і ефективність замість зобов’язань і витрат. Її просто інтегрувати в життя – і це вже працює.

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