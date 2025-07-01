6 "але" щодо авто, про які не скажуть у рекламі  

Як змінюється транспортна поведінка містян
Сучасне життя у містах формує новий підхід до мобільності. Тренд – не володіти авто, а мати доступ до потрібного транспорту у потрібний момент. Все більше людей комбінують громадський транспорт, електросамокати, велосипеди та сервіси на зразок Bolt
, бо так зручніше та швидше рухатися містом без зайвих зобов’язань.
Міжнародні дослідження
показують: частка спільної мобільності (райд-хейлінг, самокати тощо) може сягнути 7 % всіх поїздок у містах до 2030 року, тоді як зараз вона становить близько 3 %. Bolt, який працює понад у 50 країнах, долучається до цієї екосистеми як опція швидкого та зручного пересування в будь-який момент.
Коли транспорт на вимогу стає кращим за власне авто
У містах із заторами та дефіцитом паркування власне авто часто більше ускладнює, ніж спрощує життя. Послуги мобільності на вимогу дозволяють користуватися транспортом за потреби – без постійних витрат на утримання, парковку, ремонт чи страхування. Цей підхід економить не лише кошти, а й час, нерви та спрощує щоденне планування.
Застосунки-навігатори, самокати, райд-хейлінг – усе це інструменти, які працюють як єдина логічна система мобільності: за необхідності – авто, а в іншій ситуації – метро чи самокат. Такі схеми дають максимум адаптивності залежно від часу, погоди, задач і настрою.
Як бізнес адаптує стратегію мобільності
Компанії також переконалися: не завжди потрібен власний автопарк. Натомість вони переходять до моделей "транспорт як послуга". Сервіси на зразок Bolt Business дозволяють централізовано купувати поїздки, контролювати витрати, задавати ліміти та отримувати звіти й аналітику – без логістичних витрат на утримання авто.
Це рішення ідеально підходить для компаній із мобільними співробітниками – у сфері ІТ, консалтингу, продажів чи доставки, – де автомобіль потрібен не кожному щодня.
Мобільність майбутнього – не про "мати", а про "використовувати". Це екологічніше, гнучкіше і зручніше. Особливо в умовах міста, де потреби у транспорті – мінливі. Спільна мобільність – це не тільки сервіс, це нова цінність: доступ і ефективність замість зобов’язань і витрат. Її просто інтегрувати в життя – і це вже працює.