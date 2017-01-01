Отец Сосницкой полтора года отслужил в ВСУ. Наталка осталась в Константиновке. Так у девушки началась новая жизнь.



– Нам постоянно угрожали, мы без конца прятались, – вспоминает она. – Но чтобы не потерять все окончательно, мы оставались. Пару лет была странная жизнь. Я не знала, что делать.



Сосницкая вспоминает, что ее задевало то, насколько активно идет жизнь в соседних Краматорске и Славянске, а в Константиновке – тишина.



Так девушка начала организовывать выставки и украинские традиционные праздники, а в начале 2016-го увидела сюжет про школьницу, инициировавшую уборку и ремонт в местном парке "Химик". Это была София Пилипенко, на тот момент ученица восьмого класса.



– София очень скромно говорила, что надо открыть центр развития для детей в Константиновке, а я этого тоже очень хотела, – улыбается Наталка. – Она сделала невероятное: написала организаторам фестиваля "Будуємо Україну разом" о том, что хочет изменить наш парк, и они помогли ей обновить локации. Из места, где практически все развалено, сделали аккуратный, чистый, светлый парк.

