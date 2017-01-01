ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
АПОКАЛИПСИС "СТЕКЛОГРАДА".
Кто и зачем меняет Константиновку
Будущее Донбасса | Спецпроект
О проекте
"Будущее Донбасса" – это серия репортажей, рассказывающая о городах на востоке Украины в послевоенный период. О том, как там меняются люди, власть, отношения между активистской средой и жителями, и о том, кто и что может изменить города Донбасса.

Мы – команда журналистов, исследующих города через беседы с людьми, видео- и фотодокументацию, пытаясь показать города сквозь призму их жителей, которые наиболее активны в среде и способны на что-то влиять. Мы будем продолжать это делать: ездить на Восток, говорить с людьми, искать героев и агентов изменений, – чтобы люди наконец перестали считать Донбасс регионом «второго сорта», а жители Донбасса стали больше сил тратить на воплощение мечты и трансформирование окружающего мира.

Этот материал создан командой мультимедийного проекта "ZABORONA" совместно с "Украинской правдой" и программой "Код Мiста", специализирующейся на исследовании культуры и социальной активности в украинских городах, в рамках проекта "Укрепление общественного доверия" (UCBI II), при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Спецпроект
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АПОКАЛИПСИС "СТЕКЛОГРАДА".

Текст: Катерина Сергацкова
Мультимедиа: Роман Степанович
Фото: Ксения Марченко
Графика: Дмитрий Сильченко
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За красными воротами гаража хранится снесенный в рамках декоммунизации памятник Ленина.
Хранительница хлама жилищно-коммунального хозяйства Константиновки со скрипом открывает нам двери гаража. В уголке между старым автобусом, грудой пыльных дорожных знаков и уличных фонарей высится странная фигура, перемотанная черным целлофаном.

Это латунная статуя Ленина, стоявшая в Юбилейном парке города. Власти демонтировали ее вскоре после принятия закона о декоммунизации и решили спрятать.

– Замотали мы его так, может, он мусульманство принял, в ИГИЛ пошел, – шутит "хранитель" Виктор Дилин, руководитель городского предприятия "Комунтранс". – А глаза закрыли, чтобы не видел, что тут творится.
Демонтаж памятника проходил спокойно, "без инцидентов". До декоммунизации Ленина регулярно обливали красной краской, расписывали постамент разными ругательствами. Теперь место для политических прений пустует.

– Сначала все беспокоились чего он стоит, а теперь переживают где он хранится, – смеется Дилин. – Дедушка стоял гордо! Только не говорите никому, где он хранится, а то он латунный. Трудные времена будут – выставим на аукцион. Это шутка, если что!

Константиновка со всех сторон окружена блокпостами. Город находится очень близко от оккупированного Донецка.
Константиновка – сложный город. С 2014 года он стал самым важным транспортным узлом, связывающим Киев и Харьков с зоной АТО. Поезда, которые приезжают из столицы в Константиновку, всегда примерно наполовину заняты военными.

Раньше поезд шел в Донецк, оставляя постиндустриальный город позади. Теперь постиндустриальный город вышел на авансцену.

Констаха, как называют город местные, отрезана от остального мира блокпостами. Военные проверяют документы и иногда просят показать мобильный телефон. Город перекрыт нарядами полиции.

Каждая третья новость в константиновских СМИ рассказывает про взрывы гранат, перестрелки и незаконный оборот оружия.

– Константиновка проходит рядом с "нейтральной зоной", где, как вы знаете, проходит война, – объясняет замначальника константиновского отдела полиции подполковник Артем Кузнецов. – Мы постоянно изымаем оружие, гранаты, патроны.
«Мы постоянно изымаем оружие, гранаты, патроны», – говорит подполковник Артем Кузнецов»
В полиции города, говорит Кузнецов, работает почти два десятка сотрудников, переехавших с оккупированных территорий. Выезжать в "ДНР" им запрещено: весь состав горотдела почему-то попал в список сепаратистов.

– А еще у нас 20 полицейских тут из Харькова, тех, что не прошли переаттестацию, – рассказывает Кузнецов. – Они тут вроде как в штрафбате. Если отработают четыре месяца – продолжат службу в Харькове.
– У нас тут пятьдесят процентов "сепаров", пятьдесят – п******* (нехорошие люди – ред.), которые "за мир", им без разницы, – возмущается волонтер Эдуард Хатмуллин.
– У нас тут пятьдесят процентов "сепаров", пятьдесят – п******* (нехорошие люди – ред.), которые "за мир", им без разницы, – возмущается волонтер Эдуард Хатмуллин.
Мы встречаемся с ним на небольшой базе СТО, где он вместе с другими волонтерами ремонтирует технику добровольцам. Во дворе стоит машина Санты – одного из лидеров ДУК "Правый сектор", пробитая пулями.

До войны Эдуард жил между Константиновкой и Донецком, у него был бизнес – цеха с тентовыми изделиями. Теперь, рассказывает, все разграблено.
Мы встречаемся с ним на небольшой базе СТО, где он вместе с другими волонтерами ремонтирует технику добровольцам. Во дворе стоит машина Санты – одного из лидеров ДУК "Правый сектор", пробитая пулями.

До войны Эдуард жил между Константиновкой и Донецком, у него был бизнес – цеха с тентовыми изделиями. Теперь, рассказывает, все разграблено.

Эдуард Хатмуллин, 47 лет

Военный волонтер
Мужчина выглядит страшно уставшим: совсем недавно у него случился сердечный приступ на почве стресса – типичная история для волонтерской среды, занятой "военкой".

– У нас все рядом – Авдеевка, [зона боевых действий]… И мы все больше понимаем, что жертвы напрасны, – говорит Эдуард. – У власти те же люди, что при Януковиче. Пара новых лиц, которые могут что-то изменить. А тут… блокада снята, ребята не освобождены, в милиции вся та же коррупция – везде так.

Хатмуллин работает в одной волонтерской группе с Вовой по прозвищу "Пенсия". Летом 2014-го они вдвоем завозили в соседний Дзержинск подразделение "Альфы" "в обход сепарских блокпостов".

– Я на джипе, а сзади двигалась колонна, – вспоминает он.

Вскоре Константиновку освободили, а на следующий день – Дружковку. А потом Эдуард организовал группу "Схiд та Захiд єдині", объединяющую волонтеров Донбасса и Тернопольской области.
В период самой острой фазы войны он вывозил военных с передовой, подбирал раненых, устраивал для них ночлег, привозил на фронт еду, которую передавали сочувствующие.

Собственно, еду он возит до сих пор. В доме, служащей волонтерской базой, хранятся банки с тушенкой, закрутки с фасолью и картошкой.

– Возим на передовую и буржуйки, и мешки – все, что просят, – рассказывает Эдуард. – У нас хорошее расположение, мы можем быстро реагировать на запросы. Вот в Киев наши часто звонят, говорят, что мешки нужны, и ждут две недели. А у меня-то здесь тысяча мешков уже лежит!

Каждый понедельник волонтеру приходят сообщения с "нулевок" – передовых позиций. Военные передают Хатмуллину, чего им не хватает.

– Иногда Нацгвардия голодает: тендеры не заключили вовремя, – говорит он. – Вчера позвонили – сегодня у них уже все есть. Логистика уровня Бог!
Весомую часть Константиновки занимают руины. Когда-то город был индустриальным центром региона: здесь во всю мощь работал стекольный завод, за что Константиновку, по словам местных, называли "Стеклоградом".
Весомую часть Константиновки занимают руины. Когда-то город был индустриальным центром региона: здесь во всю мощь работал стекольный завод, за что Константиновку, по словам местных, называли "Стеклоградом".
Из стекла константиновского завода делалось несколько ключевых вещей: иллюминаторы для МКС, стекло для шлемов космонавтов, обтекатель для БУКа (того самого, которым боевики сбили самолет МН-17), звезды для башен Кремля и крышку "саркофага" для тела Ленина.

Сейчас работает только маленькая часть завода. Все остальное – это груда кирпичей, разбросанных по огромной территории возле реки Кривой Торец.

Осенью 2017-го организаторы программы "Код Мiста" вместе с местными активистами сделали в одном из заброшенных помещений завода фестиваль "Мост" и построили деревянную площадку с лестницей к реке – как скромное напоминание горожанам, что у них до сих пор нет набережной, хотя есть мощный пейзаж, способный стать ярчайшей иллюстрацией постиндустриального Апокалипсиса.
Из стекла константиновского завода делалось несколько ключевых вещей: иллюминаторы для МКС, стекло для шлемов космонавтов, обтекатель для БУКа (того самого, которым боевики сбили самолет МН-17), звезды для башен Кремля и крышку "саркофага" для тела Ленина.

Сейчас работает только маленькая часть завода. Все остальное – это груда кирпичей, разбросанных по огромной территории возле реки Кривой Торец.

Осенью 2017-го организаторы программы "Код Мiста" вместе с местными активистами сделали в одном из заброшенных помещений завода фестиваль "Мост" и построили деревянную площадку с лестницей к реке – как скромное напоминание горожанам, что у них до сих пор нет набережной, хотя есть мощный пейзаж, способный стать ярчайшей иллюстрацией постиндустриального Апокалипсиса.
Вскоре после появления конструкции большую ее часть растащили на "запчасти".

– Заводы фактически все умерли, в этом специфика города, – считает Владимир Березин, главный редактор газеты "Провинция".

Он, пожалуй, самый громкий человек в Константиновке. Его знают все – активисты, мэрия, полицейские, военные. Березин для всех неудобный, как кость в горле. Кто-то считает его "городским сумасшедшим", кто-то – главным рупором сложного постиндустриального местечка.

Владимир Березин, 59 лет

Журналист
Березин родился в Бахмуте, когда-то бывшего столицей Донбасса, а в пятнадцать переехал в Константиновку. Сегодня он называет себя "индейцем" в городе, куда приехали "донецкие", и "профессиональным общественником".

Мы встречаемся возле здания горсовета. Он чувствует себя здесь как рыба в воде.

– Вот этот фонтан, – Березин показывает на герб города на входе в мэрию, – его уже нет. Его изготовили в 1936-м году, увезли в Америку и потеряли. Он из хрусталя был. А вот тут, – показывает на дверь под лестницей – двести человек на подвале сидело.

Свою газету редактор называет первым местным независимым изданием с 1990 года. Офис газеты находится в маленьком одноэтажном здании между мэрией и заводом "Конти", перебравшемся из Донецка. В одной из комнат редакции на окне висит флаг "Правого сектора", а на полках красуются фотографии и рисунки, изображающие украинских военных.
– Мы и до войны занимали жёсткую проукраинскую позицию, – объясняет Владимир Березин. – Мы выступали против Партии регионов, лупили этих ребят, делали Донбасс украинским, чтения Олексы Тихого…

Майдан мы восприняли. Здесь велась запись в "Правый сектор". А [когда началась "русская весна"] "ДНР" захватили редакцию и издавали свою "народную газету".

Березин показывает нам парк Юбилейный – тот самый, где еще недавно стоял памятник Ленину. Его смешит тот факт, что сразу за памятником начинается кожвендиспансер, а у самого памятника в свое время была отбита часть носа. Перед пустующим постаментом – аллея со столбиками, похожими на надгробные плиты.

– Это вообще-то больше на кладбище похоже, – смеется он. – А на самом деле это же парк металлургам – людям, "покоряющим металл". Вот это – мой приятель Ребро, он же живой!
«Раньше, когда трубы дымили в одну сторону, по другую сторону люди смеялись, потому что первые задыхались, – объясняет Березин»
Березин везет нас мимо реки к вокзалу. Говорит, Константиновка – это город веселых и молодых.

– Раньше, когда трубы дымили в одну сторону, по другую сторону люди смеялись, потому что первые задыхались, – объясняет он. – А молодых – потому что люди тут не доживают до старости.

Сейчас, продолжает Березин, город только формируется как понятие, "как общность людей".

– Я первый начал писать про жителей "горожане" – никто не называл себя так, – рассказывает мужчина. – Нет центра, даже автовокзала. Где махнул рукой, там и автовокзал. Этот город сложно понять.
Дальше Березин везет нас к ставшему уже местной легендой памятнику защитникам Отечества – гранитному флагу с тризубом, который установили ветераны АТО. Его уже трижды разбивали неизвестные. Сегодня вокруг него обмотана лента, а рядом дежурят полицейские.
Дальше Березин везет нас к ставшему уже местной легендой памятнику защитникам Отечества – гранитному флагу с тризубом, который установили ветераны АТО. Его уже трижды разбивали неизвестные. Сегодня вокруг него обмотана лента, а рядом дежурят полицейские.
На тризубе виднеется трещина. Памятник установили в сквере рядом с православным Сретенским храмом, который после начала войны с Россией переходит от Московского патриархата к Киевскому и через суд – обратно.

– Тут вообще так: церковь святого свинца, святого "Конти", святого "Мегатекса" – по названию заводов и предприятий, которые храмы построили, – смеется Березин.
На тризубе виднеется трещина. Памятник установили в сквере рядом с православным Сретенским храмом, который после начала войны с Россией переходит от Московского патриархата к Киевскому и через суд – обратно.

– Тут вообще так: церковь святого свинца, святого "Конти", святого "Мегатекса" – по названию заводов и предприятий, которые храмы построили, – смеется Березин.

Авез Ширалиев

Имам
Константиновка – один из немногих городов Донбасса, где есть мечеть. Ее построила большая азербайджанская диаспора в 2011 году при поддержке правительства Кувейта.

– Начиналось все с пяти человек, – рассказывает имам мечети и председатель местного мусульманского сообщества "Аль-Раид" (в переводе с арабского – "Родник") Авез Ширалиев. – Изначально мы ездили в Соборную мечеть в Донецк возле аэропорта. Там мы познакомились с ее имамом Исой Хамзой. Он остался и предложил сделать нам мечеть в Константиновке.

Мы не отказались. Кто ж откажется?

Сегодня на главный пятничный намаз Джума приходит до восьмидесяти человек – это довольно много для такого монолитного православного города. По словам Ширалиева, на молитву сюда часто приезжают из Бахмута, Краматорска и Славянска. А на Курбан Байрам бывает до двух сотен мусульман.

Местные говорят, что из этой мечети один человек уехал воевать за ИГИЛ в Сирию. Но это, скорее, слухи.
Константиновка – один из немногих городов Донбасса, где есть мечеть. Ее построила большая азербайджанская диаспора в 2011 году при поддержке правительства Кувейта.
Константиновка – один из немногих городов Донбасса, где есть мечеть. Ее построила большая азербайджанская диаспора в 2011 году при поддержке правительства Кувейта.
Еще одно сильное этническое сообщество, меняющее облик Константиновки, – армянская община. Армяне активно участвуют в жизни города. За последние несколько лет они выпустили учебники украинско-армянского языка и запустили армянский класс в местной школе. Два десятка детей на базе общеобразовательной школы №3 изучают армянский язык.

Агаси Барсегян

Лидер армянской общины
Еще одно сильное этническое сообщество, меняющее облик Константиновки, – армянская община. Армяне активно участвуют в жизни города. За последние несколько лет они выпустили учебники украинско-армянского языка и запустили армянский класс в местной школе. Два десятка детей на базе общеобразовательной школы №3 изучают армянский язык.

– Вот тут у нас – хачкар – армянский каменный крест, – показывает нам Агаси Барсегян. – Его установили ко дню землетрясения в Армении.

Барсегян живет в Украине с 1993 года. Сегодня он – лидер армянской общины Константиновки и называет себя "честным патриотом": проводит проукраинские акции, дни Параджанова, устраивает показы фильмов, посвященных армянскому геноциду.

– Вот здесь – кафе нашей диаспоры, – продолжает он гордо. – Я тут дерево посадил. И тут тоже есть наш каменный крест, скульптор из Армении сделал.

Агаси Барсегян

Лидер армянской общины
– Вот тут у нас – хачкар – армянский каменный крест, – показывает нам Агаси Барсегян. – Его установили ко дню землетрясения в Армении.

Барсегян живет в Украине с 1993 года. Сегодня он – лидер армянской общины Константиновки и называет себя "честным патриотом": проводит проукраинские акции, дни Параджанова, устраивает показы фильмов, посвященных армянскому геноциду.

– Вот здесь – кафе нашей диаспоры, – продолжает он гордо. – Я тут дерево посадил. И тут тоже есть наш каменный крест, скульптор из Армении сделал.
Дома у Барсегяна без перерыва вещает армянское телевидение. Параллельно он показывает десятки видео с концертами армян в актовом зале школы, на центральной площади города, выступления в музее – все, что только может напомнить про активность общины.
Дома у Барсегяна без перерыва вещает армянское телевидение. Параллельно он показывает десятки видео с концертами армян в актовом зале школы, на центральной площади города, выступления в музее – все, что только может напомнить про активность общины.
Его дочка учится в шестом классе "по украинской школе, а по армянской – в пятом". На всю школу – одна учительница, которая ведет занятия по армянскому языку и культуре.
Его дочка учится в шестом классе "по украинской школе, а по армянской – в пятом". На всю школу – одна учительница, которая ведет занятия по армянскому языку и культуре.
– Я здесь чувствую себя лучше, чем дома, – делится Барсегян. Он держит магазин "Наири", который с древнешумерского переводится как "Страна рек" и обозначает место, где протекает Тигр и Евфрат.

– Когда начались события в Славянке, – говорит он, вспоминая весну 2014-го, – заместитель нашей областной общины уехал в Израиль и сказал так: не вмешивайтесь ни в какие дела. Это не ваша война. Вы живете на Украине – вот и живите.
В центре Константиновки стоит здание, которое здесь называют центром притяжения нового поколения 15-20-летних. Посредине обычного жилого дома – кинотеатр, не работающий уже много лет, а над ним – пространство "Друзi".
В центре Константиновки стоит здание, которое здесь называют центром притяжения нового поколения 15-20-летних. Посредине обычного жилого дома – кинотеатр, не работающий уже много лет, а над ним – пространство "Друзi".
Это место открыла Наталка Сосницкая, коренная жительница Константиновки. В "Друзях" она принимает гостей как у себя дома.

В 2012-м Сосницкая закончила Киево-Могилянскую академию, поступила в университет Карпенко-Карого на киноведение и вернулась в родной город: родители попросили помочь с бизнесом – они занимались производством аквариумов и доставляли их по всей стране.

Вскоре Наталка вышла замуж и открыла в Константиновке магазин рыб и рептилий. В апреле 2014-го боевики "ДНР" забрали у родителей большинство машин с аквариумами, вынудили их уехать в Киев и перевезти туда бизнес.
Это место открыла Наталка Сосницкая, коренная жительница Константиновки. В "Друзях" она принимает гостей как у себя дома.

В 2012-м Сосницкая закончила Киево-Могилянскую академию, поступила в университет Карпенко-Карого на киноведение и вернулась в родной город: родители попросили помочь с бизнесом – они занимались производством аквариумов и доставляли их по всей стране.

Вскоре Наталка вышла замуж и открыла в Константиновке магазин рыб и рептилий. В апреле 2014-го боевики "ДНР" забрали у родителей большинство машин с аквариумами, вынудили их уехать в Киев и перевезти туда бизнес.

Наталка Сосницкая, 26 лет

Координаторка общественных проектов
Отец Сосницкой полтора года отслужил в ВСУ. Наталка осталась в Константиновке. Так у девушки началась новая жизнь.

– Нам постоянно угрожали, мы без конца прятались, – вспоминает она. – Но чтобы не потерять все окончательно, мы оставались. Пару лет была странная жизнь. Я не знала, что делать.

Сосницкая вспоминает, что ее задевало то, насколько активно идет жизнь в соседних Краматорске и Славянске, а в Константиновке – тишина.

Так девушка начала организовывать выставки и украинские традиционные праздники, а в начале 2016-го увидела сюжет про школьницу, инициировавшую уборку и ремонт в местном парке "Химик". Это была София Пилипенко, на тот момент ученица восьмого класса.

– София очень скромно говорила, что надо открыть центр развития для детей в Константиновке, а я этого тоже очень хотела, – улыбается Наталка. – Она сделала невероятное: написала организаторам фестиваля "Будуємо Україну разом" о том, что хочет изменить наш парк, и они помогли ей обновить локации. Из места, где практически все развалено, сделали аккуратный, чистый, светлый парк.
Нам хватило пяти минут, чтобы понять, что мы единомышленники. Нас объединила необъяснимая любовь к Константиновке, и мы вместе стали искать друзей дальше.

Девушки стали организовывать танцы под открытым небом и публичные кинопоказы. Довольно скоро встал вопрос о своем помещении, где могли бы собираться активисты и волонтеры.

– Я решила искать помощи в горсовете, – вспоминает Сосницкая. – Секретарь спросил, что надо. Я ответила: деньги не нужны, нужно место.
«Мы получили помещение на месте бывшего китайского ресторана. Правда, для этого мне пришлось ходить на сессии и убеждать коммунистов»
Так мы получили помещение на месте бывшего китайского ресторана. Правда, для этого мне пришлось ходить на сессии и убеждать коммунистов, чтобы они проголосовали.

Наталка и София вместе с волонтерами сделали ремонт в бывшем ресторане, получили первую финансовую помощь от фонда "Освiтня Фундацiя", и за полгода пространство "Друзi" стало известно буквально всем.

Особенно его полюбили школьники. Здесь они могут быть собой: играют на гитаре, обсуждают, как переделать промзону, придумывают граффити для "АртСтритКонста" – подросткового проекта по работе с проблемными участками инфраструктуры через уличное искусство.

В этом году Сосницкая планирует открыть еще один молодежный центр на пространстве 200 квадратных метров.
– Я люблю этот город за то, что со мной здесь сейчас происходит, – признается София.

– Тут все тяжелые периоды почему-то переживаются легче, хотя все говорят, что тут депрессивно, – вторит Наталка. – Но тут есть какой-то особенный дух, и он очень поддерживает. И я точно знаю, что могу помочь городу. Мы уже притянули сюда изменения.
В кабинете горсовета Константиновки нас принимает секретарь Юрий Разумный. С начала войны он, по сути, – главное публичное лицо города. Именно Разумный отвечает на вопросы журналистов и ведет всю коммуникацию с медиа и жителями.
В кабинете горсовета Константиновки нас принимает секретарь Юрий Разумный. С начала войны он, по сути, – главное публичное лицо города. Именно Разумный отвечает на вопросы журналистов и ведет всю коммуникацию с медиа и жителями.
На стене над его креслом, где когда-то висел портрет Виктора Януковича, теперь красуется изображение Леси Украинки. Портрет Петра Порошенко задвинут глубоко за дверь.
В кабинете пахнет индийскими благовониями.

– Мы тут демонов выносили, – говорит секретарь и смеется.

Разговор не клеится. Разумный не отвечает прямо ни на один поставленный вопрос – ни про город, ни про будущее, ни про самого себя.

– Наслушалась Березина и сидит насупленная! – внезапно выдает он и принимается хохотать. Интервью не приводит к какому-либо вразумительному итогу. Мы прощаемся, и секретарь напоследок произносит:

– Я вас проведу. Хочу убедиться, что вы ушли.
На стене над его креслом, где когда-то висел портрет Виктора Януковича, теперь красуется изображение Леси Украинки. Портрет Петра Порошенко задвинут глубоко за дверь.
В кабинете пахнет индийскими благовониями.

– Мы тут демонов выносили, – говорит секретарь и смеется.

Разговор не клеится. Разумный не отвечает прямо ни на один поставленный вопрос – ни про город, ни про будущее, ни про самого себя.

– Наслушалась Березина и сидит насупленная! – внезапно выдает он и принимается хохотать. Интервью не приводит к какому-либо вразумительному итогу. Мы прощаемся, и секретарь напоследок произносит:

– Я вас проведу. Хочу убедиться, что вы ушли.
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