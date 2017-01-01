ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОРОД
Кто и зачем меняет Покровск
Будущее Донбасса | Спецпроект
О проекте
«Будущее Донбасса» – это серия репортажей, рассказывающая о городах на востоке Украины в послевоенный период. О том, как там меняются люди, власть, отношения между активистской средой и жителями, и о том, кто и что может изменить города Донбасса.
Мы – команда журналистов, исследующих города через беседы с людьми, видео- и фотодокументацию, пытаясь показать города сквозь призму их жителей, которые наиболее активны в среде и способны на что-то влиять. Мы будем продолжать это делать: ездить на Восток, говорить с людьми, искать героев и агентов изменений, – чтобы люди наконец перестали считать Донбасс регионом «второго сорта», а жители Донбасса стали больше сил тратить на воплощение мечты и трансформирование окружающего мира.
Этот материал создан командой мультимедийного проекта «ZABORONA» совместно с «Украинской правдой» и программой «Код Мiста», специализирующейся на исследовании культуры и социальной активности в украинских городах, в рамках проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II), при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Мы – команда журналистов, исследующих города через беседы с людьми, видео- и фотодокументацию, пытаясь показать города сквозь призму их жителей, которые наиболее активны в среде и способны на что-то влиять. Мы будем продолжать это делать: ездить на Восток, говорить с людьми, искать героев и агентов изменений, – чтобы люди наконец перестали считать Донбасс регионом «второго сорта», а жители Донбасса стали больше сил тратить на воплощение мечты и трансформирование окружающего мира.
Этот материал создан командой мультимедийного проекта «ZABORONA» совместно с «Украинской правдой» и программой «Код Мiста», специализирующейся на исследовании культуры и социальной активности в украинских городах, в рамках проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II), при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Спецпроект
ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОРОД
Текст: Катерина Сергацкова
Мультимедиа: Роман Степанович
Фото: Ксения Марченко
Графика: Дмитрий Сильченко
Текст: Катерина Сергацкова
Мультимедиа: Роман Степанович
Фото: Ксения Марченко
Графика: Дмитрий Сильченко
Покровск строился как железнодорожный узел, а сейчас это – один из самых промышленных городов Донбасса.
Покровск встречает красноватым туманом. Тяжелый металлический воздух рассказывает о "духе города" гораздо раньше, чем появляются в окнах поезда, следующего в Покровск, трубы заводов.
Прежнее название "Красноармейск" красноречиво описывает реальность: красный, промышленный город, выросший из советского решения сделать его одним из производственным центров Донбасса. С первых шагов город заявляет о том, что он живой, растущий: частный сектор расползается во все стороны.
Здесь работает несколько шахт. Одна из них, самая крупная, принадлежит владельцу концерна "Энерго" Виктору Нусенкису – уроженцу Донецка, несколько лет назад получившему российский паспорт и живущему в России. Осенью 2014-го Нусенкис инициировал создание сайта "Русский мир". А еще он известен как главный жертвователь Украинской православной церкви Московского патриархата.
Самый крупный храм УПЦ МП в Донецкой области находится здесь, в Покровске, в самом центре города. Мы заезжаем в единственную в городе гостиницу "Дружба" одновременно с владыкой по Донецкой области. В лобби отеля его ожидают старушки с цветами.
На лестнице, ведущей к номерам, нас останавливает женщина в платке.
– Может, вы подождете, пока он пройдет? – шепотом молит она.
Неподалеку от храма в Соборном сквере недавно появилась скульптура "Залiзняк" – мультифункциональная конструкция из дерева и шахтных креплений, где предусмотрена небольшая сцена, выставочное пространство и лавочки. Скульптура названа в честь фотографа Марка Зализняка, сделавшего сотни важных снимков о второй мировой войне, Голодоморе и коллективизации в Покровске.
Прежнее название "Красноармейск" красноречиво описывает реальность: красный, промышленный город, выросший из советского решения сделать его одним из производственным центров Донбасса. С первых шагов город заявляет о том, что он живой, растущий: частный сектор расползается во все стороны.
Здесь работает несколько шахт. Одна из них, самая крупная, принадлежит владельцу концерна "Энерго" Виктору Нусенкису – уроженцу Донецка, несколько лет назад получившему российский паспорт и живущему в России. Осенью 2014-го Нусенкис инициировал создание сайта "Русский мир". А еще он известен как главный жертвователь Украинской православной церкви Московского патриархата.
Самый крупный храм УПЦ МП в Донецкой области находится здесь, в Покровске, в самом центре города. Мы заезжаем в единственную в городе гостиницу "Дружба" одновременно с владыкой по Донецкой области. В лобби отеля его ожидают старушки с цветами.
На лестнице, ведущей к номерам, нас останавливает женщина в платке.
– Может, вы подождете, пока он пройдет? – шепотом молит она.
Неподалеку от храма в Соборном сквере недавно появилась скульптура "Залiзняк" – мультифункциональная конструкция из дерева и шахтных креплений, где предусмотрена небольшая сцена, выставочное пространство и лавочки. Скульптура названа в честь фотографа Марка Зализняка, сделавшего сотни важных снимков о второй мировой войне, Голодоморе и коллективизации в Покровске.
Некоторые теперь называют Соборный сквер "сквером Зализняка". Здесь нас встречают двое покровских активистов – Максим Чупа и Иван Демченко. Оба – вынужденные переселенцы.
Некоторые теперь называют Соборный сквер "сквером Зализняка". Здесь нас встречают двое покровских активистов – Максим Чупа и Иван Демченко. Оба – вынужденные переселенцы.
Иван Демченко, 21 год
Студент, активист
Студент, активист
Концепция родилась у писателя Александра Михеда: когда он делал исследование города для программы "Код Мiста", то набрел на архив фотографий советского автора и увидел за ними важнейшую часть украинской истории советского периода. Так появилась идея "ЗалiзнякФест" с выставкой снимков Зализняка, лекцией историка фотографии Валерия Милосердова и концертом электронной музыки Ptakh. А конструкцию придумала группа дизайнеров Formografia.
Некоторые теперь называют Соборный сквер "сквером Зализняка". Здесь нас встречают двое покровских активистов – Максим Чупа и Иван Демченко. Оба – вынужденные переселенцы.
Некоторые теперь называют Соборный сквер "сквером Зализняка". Здесь нас встречают двое покровских активистов – Максим Чупа и Иван Демченко. Оба – вынужденные переселенцы.
Ваня переехал из Горловки, когда началась война, поступил в переселенный в Покровск Донецкий технический университет. Живя в Горловке, он устраивал дискотеки, работал ведущим и диджеем на местных праздниках, мечтал сделать там скейт-парк. Война, как и у многих здесь, разрушила все планы. Теперь он хочет "создать неформальную обстановку" в Покровске, развивать местную музыкальную культуру.
Каждый вечер Иван приходит в сквер и включает прожекторы, освещающие конструкцию "Залiзняк". Он – своего рода фонарщик этого места. Для него это символ будущего, которого он хотел бы добиться для своей новой родины.
– Сегодня тут практически никто не собирается – осень пришла, – говорит студент. – Иногда тут сидят пенсионеры, иногда молодежь приходит. Главное, чтобы за зиму местные не растащили конструкцию на запчасти.
По словам Демченко, за последний год жизнь в Покровске начала меняться.
Каждый вечер Иван приходит в сквер и включает прожекторы, освещающие конструкцию "Залiзняк". Он – своего рода фонарщик этого места. Для него это символ будущего, которого он хотел бы добиться для своей новой родины.
– Сегодня тут практически никто не собирается – осень пришла, – говорит студент. – Иногда тут сидят пенсионеры, иногда молодежь приходит. Главное, чтобы за зиму местные не растащили конструкцию на запчасти.
По словам Демченко, за последний год жизнь в Покровске начала меняться.
«Каждый вечер Иван приходит в сквер и включает прожекторы, освещающие конструкцию "Залiзняк". Он – своего рода фонарщик этого места»
– Музей, например, начал чаще привозить выставки, а раньше я даже не знал, где он находится, – говорит парень. – В библиотеке сделали ремонт, и теперь она выглядит гораздо круче, хочется туда идти. Город начал реконструкцию парка… Не хватает разве что кинотеатра.
Иван показывает нам остатки кинотеатра "Мир". Когда-то он был достопримечательностью города. Несколько месяцев назад "Мир" сгорел. Впрочем, там уже давно не показывали кино: в помещениях, вспоминает студент, "была парикмахерская, юристы, сладкая вата".
Кино показывают только в новом социокультурном пространстве "Ламповая". Иван постоянно помогает организовывать там кинопоказы, лекции и активистские встречи. Он – один из агентов изменений, которые происходят с Покровском в последнее время.
Иван показывает нам остатки кинотеатра "Мир". Когда-то он был достопримечательностью города. Несколько месяцев назад "Мир" сгорел. Впрочем, там уже давно не показывали кино: в помещениях, вспоминает студент, "была парикмахерская, юристы, сладкая вата".
Кино показывают только в новом социокультурном пространстве "Ламповая". Иван постоянно помогает организовывать там кинопоказы, лекции и активистские встречи. Он – один из агентов изменений, которые происходят с Покровском в последнее время.
– Вначале мне показалось, что это просто серый город, где никто ничего не хочет, – рассказывает наш собеседник. – Все только ходят на работу и возвращаются домой, на выходные идут в "Корлеоне" (местное кафе с итальянской кухней – УП), напиваются, и все. Но со временем понял, что есть много людей, которые заинтересованы что-то делать и менять.
Просто проблема еще в том, что люди не умеют рекламировать свои мероприятия, а аудитория не успевают готовиться к событиям. Тут даже отдельные паблики – "Мой Покровск" и "Мой Красноармейск". Из них вообще неясно, чем город живет!
Просто проблема еще в том, что люди не умеют рекламировать свои мероприятия, а аудитория не успевают готовиться к событиям. Тут даже отдельные паблики – "Мой Покровск" и "Мой Красноармейск". Из них вообще неясно, чем город живет!
Максим Чупа, 24 года
Активист
Активист
Максим Чупа – тоже своего рода "санитар леса". Как и Иван, он живет здесь всего три года. Отучился на химика-технолога в Макеевке, работал на Ясиноватском коксохимическом заводе вместе со старшим братом Алексеем Чупой, известным писателем, автором книг "Бомжи Донбасса" и "Казки мого бомбосховища". Здесь, в Покровске, Максим работает на производстве гидравлических эмульсий для шахт.
– Мне тут нравится – обычный рабочий городок, – говорит он. – Люди очень сильно устают. Поэтому, наверное, нет такого, что вот хочешь – пошел в музей, хочешь – на концерт. Тут трудно работается и мало отдыхается. А вот чего здесь точно не хватает – это кинотеатра и бассейна.
Чупа говорит, что местным неинтересно смотреть документальное кино и ходить на концерты современной музыки – "им бы попить пивко с сухариками". Но, по его мнению, проблема в том, что никто не показал им, что может быть иначе.
– Таскать меня по событиям в Донецке начал мой брат, – вспоминает Чупа. – Он показал мне, что есть какая-то альтернатива. Я стал приводить с собой еще людей. А они – своих друзей. Так это и работает…
– Мне тут нравится – обычный рабочий городок, – говорит он. – Люди очень сильно устают. Поэтому, наверное, нет такого, что вот хочешь – пошел в музей, хочешь – на концерт. Тут трудно работается и мало отдыхается. А вот чего здесь точно не хватает – это кинотеатра и бассейна.
Чупа говорит, что местным неинтересно смотреть документальное кино и ходить на концерты современной музыки – "им бы попить пивко с сухариками". Но, по его мнению, проблема в том, что никто не показал им, что может быть иначе.
– Таскать меня по событиям в Донецке начал мой брат, – вспоминает Чупа. – Он показал мне, что есть какая-то альтернатива. Я стал приводить с собой еще людей. А они – своих друзей. Так это и работает…
Максим и Иван – одни из основных активистов, на которых держится молодежная неформальная тусовка Покровска. А еще есть Алина Рудич – основательница публичного пространства "Лампова"
Максим и Иван – одни из основных активистов, на которых держится молодежная неформальная тусовка Покровска. А еще есть Алина Рудич – основательница публичного пространства "Лампова".
Ламповой называется специальное помещение в шахте, где хранятся шахтерские светильники и другие вещи для работы. Покровская "Лампова" примерно так и выглядит – это что-то среднее между предбанником и подсобкой.
В пространстве два на три метра уместилась стойка администратора, проектор, мольберты, складные стулья, кресла-мешки и книжные полки с периодикой. Здесь показывают кино с фестиваля DocuDays, проводят тренинги, встречаются активисты.
Раньше "Лампова" находилась на окраине города в районе "Шахтерский", но там пространству не продлили аренду – пришлось искать другое место. Сейчас пространство объединяет разные местные инициативы и служит площадкой для всеукраинских проектов, занимающихся исследованием Донбасса.
В пространстве два на три метра уместилась стойка администратора, проектор, мольберты, складные стулья, кресла-мешки и книжные полки с периодикой. Здесь показывают кино с фестиваля DocuDays, проводят тренинги, встречаются активисты.
Раньше "Лампова" находилась на окраине города в районе "Шахтерский", но там пространству не продлили аренду – пришлось искать другое место. Сейчас пространство объединяет разные местные инициативы и служит площадкой для всеукраинских проектов, занимающихся исследованием Донбасса.
– Идея "Ламповой" появилась еще в начале 2015 года, но реализовать мы ее смогли только в июне 2016-го, – рассказывает Алина. – Мы собрались с ребятами, которые далеки от общественной деятельности. Первое лето работали с детьми, чтобы привлечь родителей, а потом дети пошли в школу, и мы начали заниматься молодёжью.
Написали заявку на грант, выполнили проект. Деньги закончились, и мы поняли, что надо что-то делать, чтобы проект не закрылся. С тех пор мы сами работаем над привлечением спонсоров.
Но есть проблема: здесь весь большой бизнес ангажирован двумя известными людьми (местные полукриминальные авторитеты – УП), а мы не хотим привязываться к чьему-то политическому проекту.
Алина рассказывает, что проекты "Ламповой" понемногу поддерживают мелкие предприниматели. Местная пиццерия, скажем, дает деньги на печать листовок, рекламирующих события платформы, интернет-провайдер бесплатно предоставляет интернет.
Написали заявку на грант, выполнили проект. Деньги закончились, и мы поняли, что надо что-то делать, чтобы проект не закрылся. С тех пор мы сами работаем над привлечением спонсоров.
Но есть проблема: здесь весь большой бизнес ангажирован двумя известными людьми (местные полукриминальные авторитеты – УП), а мы не хотим привязываться к чьему-то политическому проекту.
Алина рассказывает, что проекты "Ламповой" понемногу поддерживают мелкие предприниматели. Местная пиццерия, скажем, дает деньги на печать листовок, рекламирующих события платформы, интернет-провайдер бесплатно предоставляет интернет.
Алина Рудич, 27 лет
Активистка
Активистка
«Проекты "Ламповой" понемногу поддерживают мелкие предприниматели»
Но это все – мелочи. Активисты работают в совсем других местах, чтобы иметь возможность заниматься "Ламповой". Сама Алина работает помощником депутата городского совета Сергея Андрийченко. Его в Покровске называют одним из "смотрящих" за политикой в городе. Основательница "Ламповой" утверждает, что он никак не влияет на проект.
– Мы не знаем, что будет дальше, – говорит Алина. – Помещение у нас временное, чтобы просто перезимовать. А с весны будем искать что-то новое. Мы просили горсовет дать нам место, но там ответили, что все помещения были приватизированы прошлой властью. Что бы это ни значило.
– Мы не знаем, что будет дальше, – говорит Алина. – Помещение у нас временное, чтобы просто перезимовать. А с весны будем искать что-то новое. Мы просили горсовет дать нам место, но там ответили, что все помещения были приватизированы прошлой властью. Что бы это ни значило.
Прошло уже три с половиной года с тех пор, как в Покровске, в то время еще Красноармейске, был сорван так называемый референдум о создании "ДНР". Тогда здание горсовета заняли бойцы батальона "Днепр-1", а один из них открыл стрельбу по пьяной толпе и убил двоих человек.
Прошло уже три с половиной года с тех пор, как в Покровске, в то время еще Красноармейске, был сорван так называемый референдум о создании "ДНР". Тогда здание горсовета заняли бойцы батальона "Днепр-1", а один из них открыл стрельбу по пьяной толпе и убил двоих человек.
Дверь в кабинет начальницы сектора внутренней политики горсовета Светланы Кошенец до сих пор хранит следы тех событий. Кусок двери, выбитой 11 мая 2014 года, заклеен как попало, ручка держится на честном слове.
– Может, в музей ее когда-нибудь отдадим, когда дверь наконец поменяют, – смеется чиновница.
В тот день ее не было в здании горсовета – женщину предупредили полицейские, что лучше уйти домой. До всех событий она так же, как и сегодня, заведовала внутренней политикой. С 2014-го, говорит Светлана, все кардинально поменялось: "жители, волонтеры, предприниматели объединились".
– Нам казалось, что у нас мало проукраинских людей, – говорит она. – Но во время войны мы начали знакомиться с местными активистами, потом – с людьми из других городов, и стали делать разные проекты вместе. Такое ощущение, что раньше мы жили в вакууме.
В тот день ее не было в здании горсовета – женщину предупредили полицейские, что лучше уйти домой. До всех событий она так же, как и сегодня, заведовала внутренней политикой. С 2014-го, говорит Светлана, все кардинально поменялось: "жители, волонтеры, предприниматели объединились".
– Нам казалось, что у нас мало проукраинских людей, – говорит она. – Но во время войны мы начали знакомиться с местными активистами, потом – с людьми из других городов, и стали делать разные проекты вместе. Такое ощущение, что раньше мы жили в вакууме.
Светлана Кошенец, 36 лет
Чиновница горсовета
Чиновница горсовета
Мы разговариваем со Светланой в ее маленьком кабинете, из окна которого открывается вид на стройку – перед горсоветом строят ЦНАП (Центр надання адмiнпослуг – УП). На стене закреплена доска с расписанным планом работы и дедлайнами. Большинство из них не выполнено: на маленький коллектив, говорит Кошенец, слишком много задач.
«На вопрос, как бы Светлана описала Покровск, она говорит, что не любит свой город»
– Мы занимаемся теперь всем подряд. Все, что не подпадает под обычную классификацию, отправляют нам, во "внутреннюю политику", – смеется она. – Тема евроинтеграции – нам, волонтеры – нам, оккупированные территории – нам. Мы в целом не очень понимаем, что делать конкретно, и за чей счет банкет.
На вопрос, как бы Светлана описала Покровск, она говорит, что не любит свой город.
– Он провинциальный, серый, а я люблю большие города, – рассуждает чиновница. – Мне нравятся места с историей, а тут обычный советский город. Поздно начал развиваться.
Но я город оцениваю по людям. Тут много хороших людей.
На вопрос, как бы Светлана описала Покровск, она говорит, что не любит свой город.
– Он провинциальный, серый, а я люблю большие города, – рассуждает чиновница. – Мне нравятся места с историей, а тут обычный советский город. Поздно начал развиваться.
Но я город оцениваю по людям. Тут много хороших людей.
– В Покровск многие переехали из Донецка, и это люди, которые привыкли жить в другом темпе, – считает Кошенец. – У них есть стремление менять этот город.
– В Покровск многие переехали из Донецка, и это люди, которые привыкли жить в другом темпе, – считает Кошенец. – У них есть стремление менять этот город.
Самым мощным явлением стало переселение в Покровск Донецкого технического университета. Вуз занял часть помещений местного техникума.
– С переездом университета город получил новый импульс, – рассказывает Галина Лысенко, ассистент кафедры кибернетики и высшей математики ДонНТУ. – За два года этот город стал совершенно другим. Покровск как будто проснулся.
– С переездом университета город получил новый импульс, – рассказывает Галина Лысенко, ассистент кафедры кибернетики и высшей математики ДонНТУ. – За два года этот город стал совершенно другим. Покровск как будто проснулся.
Галина – уроженка Макеевки. Долгое время жила в Донецке и привыкла к большому постиндустриальному городу, где каждый может найти то, чего ему не хватает.
С приходом "ДНР" стало ясно, что продолжать работать в университете Лысенко больше не может. В октябре 2014-го ДонНТУ перебрался в Покровск, а зимой переехала и она, вместе с третью всего преподавательского состава вуза.
– Я увидела тихий провинциальный городок, – вспоминает женщина. – Здесь нет бассейна, нет кинотеатра, ночных клубов тоже нет. После крупного Донецка здесь сложно найти себе занятие вне работы.
В Покровск переехал и сотрудник ДонНТУ Глеб Ступак – молодой преподаватель, выбравший своим основным направлением развитие инноваций. Вместе с Лысенко он открыл в университете Молодежный инновационный хаб для студентов.
С приходом "ДНР" стало ясно, что продолжать работать в университете Лысенко больше не может. В октябре 2014-го ДонНТУ перебрался в Покровск, а зимой переехала и она, вместе с третью всего преподавательского состава вуза.
– Я увидела тихий провинциальный городок, – вспоминает женщина. – Здесь нет бассейна, нет кинотеатра, ночных клубов тоже нет. После крупного Донецка здесь сложно найти себе занятие вне работы.
В Покровск переехал и сотрудник ДонНТУ Глеб Ступак – молодой преподаватель, выбравший своим основным направлением развитие инноваций. Вместе с Лысенко он открыл в университете Молодежный инновационный хаб для студентов.
Галина Лысенко, 43 года
Отвечает за воспитательную работу студентов ДонНТУ
Отвечает за воспитательную работу студентов ДонНТУ
Хаб – это небольшая комната на боковом выходе из университета. Мозаика 1970 года на стене напоминает про мечты советских инженеров освоить космос. А сегодня это – просто красивый фон для заседаний студенческих советов, лекций и чаепитий.
Хаб – это небольшая комната на боковом выходе из университета. Мозаика 1970 года на стене напоминает про мечты советских инженеров освоить космос. А сегодня это – просто красивый фон для заседаний студенческих советов, лекций и чаепитий.
Около года назад здесь появилась собственная радиорубка – там студенты записывают свои передачи и объявления. Они мечтают создать свое городское молодежное радио наподобие Urban Space Radio, действующего в Ивано-Франковске. Только, в отличие от франковского радио, университетская радиорубка способна вещать через колонки центральной площади города.
Молодежный хаб – это вообще такое средоточие мечтателей. Здесь, говорит Глеб, разрабатываются инновационные технологии и рождаются идеи того, как изменить город, страну и мир. Покровский ДонНТУ стал одним из первых вузов, вошедших в сеть бизнес-инкубатора YEP.
YEP развивает практику создания стартап-школ при вузах. Теперь студенты ДонНТУ ездят в киевский UNIT-City соревноваться в инновационных стартапах на международном уровне.
YEP развивает практику создания стартап-школ при вузах. Теперь студенты ДонНТУ ездят в киевский UNIT-City соревноваться в инновационных стартапах на международном уровне.
Студенты покровского вуза придумывают новые системы уличного освещения и технологии для улучшения системы медицинского обслуживания, но пока что эти проекты остаются на бумаге.
Впрочем, это говорит скорее о том, насколько неповоротлива еще украинская система и слаб процесс внедрения реформ.
Впрочем, это говорит скорее о том, насколько неповоротлива еще украинская система и слаб процесс внедрения реформ.
– Прямо здесь был сарай, – говорит Евгений Збыковский, руководитель департамента химической инженерии ДонНТУ.
Он показывает нам химическую лабораторию, которой никогда не было у вуза ни в Покровске, ни в Донецке. Лаборатория появилась уже после войны, в 2016-м, когда стало ясно, что Покровск должен идти вперед и развиваться.
Руководство университета выиграло несколько грантов международных фондов, и в кабинетах появилось практически все, что необходимо для исследовательской и учебной работы. Например, в лаборатории есть аппарат, перерабатывающий нефть.
– На базе нашей лаборатории мы хотим открыть компанию по исследованию качества воды, чтобы город мог пользоваться собственными разработками, – рассказывает о планах ученый. – Для Покровска это очень актуальная тема. Да и для всего Донбасса.
Он показывает нам химическую лабораторию, которой никогда не было у вуза ни в Покровске, ни в Донецке. Лаборатория появилась уже после войны, в 2016-м, когда стало ясно, что Покровск должен идти вперед и развиваться.
Руководство университета выиграло несколько грантов международных фондов, и в кабинетах появилось практически все, что необходимо для исследовательской и учебной работы. Например, в лаборатории есть аппарат, перерабатывающий нефть.
– На базе нашей лаборатории мы хотим открыть компанию по исследованию качества воды, чтобы город мог пользоваться собственными разработками, – рассказывает о планах ученый. – Для Покровска это очень актуальная тема. Да и для всего Донбасса.
Глеб Ступак, 33 года
Основатель молодежного хаба Покровска
Основатель молодежного хаба Покровска
Здесь же, в университете, не так давно появился гейм хаб. В этом месте студенты занимаются разработкой компьютерных игр и проектированием микросистем.
Здесь же, в университете, не так давно появился гейм хаб. В этом месте студенты занимаются разработкой компьютерных игр и проектированием микросистем.
– Наша цель создать специальность программистов компьютерных игр, графики на уровне промышленности, – говорит декан факультета компьютерных наук и технологий ДонНТУ Сергей Ковалев. – Европейцы решили, что это достаточно перспективная штука. И вложились в нас.
– Одна из перспектив Покровска – чтобы сюда зашел IT-бизнес, – считает Глеб Ступак. – Наш университет может стать акселератором для города, способным производить инновации. Но для начала нужно в эти инновации, в технологии инвестировать.
Переселенцы, говорит Глеб, видели нормальную жизнь в большом городе. И теперь здесь, в Покровске, у них вырабатывается рефлекс "я не хочу тут жить". Возвращаться в Донецк они тоже не хотят.
– У переселенцев, как у котят, которых в воду бросили, есть стимул развиваться и стремиться к лучшему, – продолжает он. – Вот местные – в зоне комфорта, они ничего не хотят.
– Одна из перспектив Покровска – чтобы сюда зашел IT-бизнес, – считает Глеб Ступак. – Наш университет может стать акселератором для города, способным производить инновации. Но для начала нужно в эти инновации, в технологии инвестировать.
Переселенцы, говорит Глеб, видели нормальную жизнь в большом городе. И теперь здесь, в Покровске, у них вырабатывается рефлекс "я не хочу тут жить". Возвращаться в Донецк они тоже не хотят.
– У переселенцев, как у котят, которых в воду бросили, есть стимул развиваться и стремиться к лучшему, – продолжает он. – Вот местные – в зоне комфорта, они ничего не хотят.
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