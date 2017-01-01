Максим Чупа – тоже своего рода "санитар леса". Как и Иван, он живет здесь всего три года. Отучился на химика-технолога в Макеевке, работал на Ясиноватском коксохимическом заводе вместе со старшим братом Алексеем Чупой, известным писателем, автором книг "Бомжи Донбасса" и "Казки мого бомбосховища". Здесь, в Покровске, Максим работает на производстве гидравлических эмульсий для шахт.



– Мне тут нравится – обычный рабочий городок, – говорит он. – Люди очень сильно устают. Поэтому, наверное, нет такого, что вот хочешь – пошел в музей, хочешь – на концерт. Тут трудно работается и мало отдыхается. А вот чего здесь точно не хватает – это кинотеатра и бассейна.



Чупа говорит, что местным неинтересно смотреть документальное кино и ходить на концерты современной музыки – "им бы попить пивко с сухариками". Но, по его мнению, проблема в том, что никто не показал им, что может быть иначе.



– Таскать меня по событиям в Донецке начал мой брат, – вспоминает Чупа. – Он показал мне, что есть какая-то альтернатива. Я стал приводить с собой еще людей. А они – своих друзей. Так это и работает…

