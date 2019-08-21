Безсмертный: Минск используют как имитационную площадку

Источник: интервью бывшего представителя Украины на переговорах в Минске Романа Безсмертного изданию Deutsche Welle

Прямая речь: "То, что так отнеслись ко мне сейчас, свидетельство того, что Минск и дальше будут использовать просто как имитационную площадку".

Детали: По словам Безсмертного, на переговорах в Беларуси он видел "определенную расхоложенность, вялость в реакции на нарушение договоренностей противной стороной".

По его убеждению, такое поведение свидетельствует о том, что Минск не собираются превращать в действенный механизм решения проблем.

Напомним: