Безсмертный: Минск используют как имитационную площадку
Источник: интервью бывшего представителя Украины на переговорах в Минске Романа Безсмертного изданию Deutsche Welle
Прямая речь: "То, что так отнеслись ко мне сейчас, свидетельство того, что Минск и дальше будут использовать просто как имитационную площадку".
Детали: По словам Безсмертного, на переговорах в Беларуси он видел "определенную расхоложенность, вялость в реакции на нарушение договоренностей противной стороной".
По его убеждению, такое поведение свидетельствует о том, что Минск не собираются превращать в действенный механизм решения проблем.
Напомним:
- 13 августа президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
- Роман Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
- Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
- 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
- Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".