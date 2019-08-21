Безсмертный: Минск используют как имитационную площадку

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Wednesday, 21 August 2019, 00:33

Источник: интервью бывшего представителя Украины на переговорах в Минске Романа Безсмертного изданию Deutsche Welle

Прямая речь: "То, что так отнеслись ко мне сейчас, свидетельство того, что Минск и дальше будут использовать просто как имитационную площадку".

Детали: По словам Безсмертного, на переговорах в Беларуси он видел "определенную расхоложенность, вялость в реакции на нарушение договоренностей противной стороной".

По его убеждению, такое поведение свидетельствует о том, что Минск не собираются превращать в действенный механизм решения проблем.

Напомним:

  • 13 августа президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
  • Роман Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
  • Президент Владимир Зеленский вернул Романа Безсмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
  • 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
  • Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".

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