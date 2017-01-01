 
Гроші "Радикальної партії":
чому Ляшко вдає, що не знає олігархічну групу "Континіум"?
Донори "Радикальної партії" Ляшка пов'язані із групою "Континіум". Спонсори жертвують чималі суми. Надходжень від нардепів-радикалів у звітах немає. Це спростовує публічні тези Ляшка про фінансування РПЛ членами партії. Радикалів переважно підтримують грошима політики Чернігова. Значну частину отриманих від держави коштів партія витратила на політичну рекламу. Її найчастіше розміщували на телеканалах екс-регіоналів.

"Радикальна партія" не надто охоче показувала своїх донорів протягом перших трьох кварталів.

Складно повірити, що всеукраїнська партія із парламентським представництвом та двома тисячами місцевих депутатів отримала:
1,5 млн грн
приватних внесків на своє функціонування отримала партія за рік
"В обеденный перерыв поддерживаем флешмоб отечественного производителя. Так держать!" Джерело фото: сторінка Sergey Rybalka у Facebook
Приблизно стільки партія витратила за рік лише на виготовлення прапорів. Тим не менше, навіть серед тієї обмеженої інформації, що потрапила до звітів, можна знайти немало цікавих фактів.

У своїх інтерв'ю Олег Ляшко неодноразово заявляв про те, що його партію фінансують однопартійці — насамперед звучало ім'я Сергія Рибалки, чия сім'я володіє відомими торговими марками снеків Semki, "Мачо", "Козацька слава" та іншими.
«Якщо говорити по прізвищах, то це Сергій Рибалка. До речі, національний виробник. Це коли ви «сємочки» на заправках купуєте, то це він. 10 тисяч робочих місць створив. От це він наш кандидат, він фінансує нашу передвиборчу кампанію»
Олег Ляшко, в інтерв'ю телеканалу "ЗІК"
У звітах ні його внесків, ні внесків інших нардепів-радикалів не видно — за винятком самого Ляшка, який перерахував на рахунки партії 55 тис. грн та безкоштовно надає їй приміщення під центральний офіс.

В інтерв'ю ЧЕСНО Ляшко не може відповісти, чому у звіті немає Рибалки, про якого він сам згадував у ЗМІ. Більше того, політик вдає, що не знає про існування олігархічної групи "Континіум".
Ляшко про групу "Континіум"
Чернігівщина та Волинь: зв'язки з групою "Континіум" та особливості місцевої політики
Чернігівщина є базовим регіоном для цієї партії, тож не дивно, що найбільше грошей — більше мільйона гривень — надійшло саме із цього регіону.
60%
від усіх задекларованих радикалами надходжень, було отримано від донорів, які проживають саме в Чернігові
Найбільш помітною групою тут є група родини Осіковських.
436,2 тис. грн
виділила Тетяна Губська, яка в реєстрі юридичних фірм значиться керівницею двох фірм Осіковської — ТОВ "Київський шлях" та ТОВ "НВП "Чернігівпарксервіс"
116 тис. грн
виділила на розвиток своєї партії Наталя Осіковська, депутатка Чернігівської міськради від РПЛ
Окрім фірм Наталі Осіковської, Губська очолює ПП "Інтерсівербудконтракт", що належить чоловікові чернігівської депутатки Андрію Осіковському.

Втім, за словами самої внескодавиці, гроші вона заробляє не у фірмах Осіковських, а як фізична особа-підприємець:

Тетяна Губська
керівниця фірм Осіковських

"Я с 2009 года занимаюсь бизнесом - это раньше был магазин, скажем так, по продаже питания. Сейчас в сфере обслуживания, ресторанный бизнес"
Депутатка Наталя Осіковська із чоловіком.
Джерело фото: сторінка Андрія Осіковського у Facebook
Тетяна Губська пояснила, що найбільше їй подобаються у радикалах "ихние идеи, которые они несут людям — поступки, идеи", щоправда які саме — назвати відмовилась. За її словами, просто "было желание перевести эти деньги".

Зауважимо, що партнером Осіковської у фірмах ПП "Мікас" та ПП "Будмірантарінвест" є Геннадій Конєв. У шостому скликанні він був помічником тоді ще "бютівця" Віталія Чепиноги. На той час "Радикальної партії" не існувало, а Олег Ляшко був одним із політичних партнерів Тимошенко.

Ще цікавішим є зв'язок Наталі Осіковської із групою "Континіум", заснованої нардепами з групи "Воля народу" Степаном Івахівим та Ігорем Єремеєвим (останній помер у 2015 році).
"Група "Континіум" — це одне, а "Воля народу" і нардеп Степан Івахів — це інше. Я не можу відповідати за групу "Континіум", бо вона не діє в політичних інтересах групи "Волі народу", вона не діє в політичних інтересах Степана Івахіва. Група "Континіум" сьогодні управляється компанією і найманими менеджерами, і Івахів передав повністю все управління їм, відповідно до чинного законодавства. Він, як акціонер цієї компанії, цікавиться тільки річним звітом і планом бюджету на наступний рік. Ми взагалі не в курсі, з ким там компанія "Континіум" веде якусь ділову діяльність, тому що це така "внутрянка". Акціонерам по-барабану, хто з ким які контракти укладав, хто в нас прибирає наші приміщення, де ми купляємо запчастини для наших автомобілів…"

Денис П'ятигорець
прес-секретар нардепа
"Волі народу" Степана Івахіва
До жовтня 2016 року Осіковська очолювала ПП "Кристал", що займається оптовою торгівлею та ресторанними послугами. Всі троє співзасновників підприємства (Антон Бугайов, Людмила Литвінюк та ТОВ "Нафтопродукт-інвест-сателіт") пов'язані між собою та виводять нас на бізнес-групу Івахіва-Єремєєва.

Перший з них, Антон Бугайов — у чинному скликанні Верховної Ради був помічником Ігоря Єремєєва. Основний статутний капітал ТОВ "Нафтопродукт-інвест-сателіт" сформовано трьома фірмами: ТОВ "Континіум", а також ТОВ "Спецпроект-капітал" та ТОВ "Спецпроект-перспектива". Серед співвласників двох останніх підприємств значиться все той же Антон Бугайов. Третя співзасновниця ПП "Кристал" Людмила Литвінюк водночас є керівницею та співвласницею ТОВ "Спецпроект-перспектива".
Примітно, що ПП "Кристал" досі зареєстровано у Чернігові за адресою вул. Київська, 74. У цій же скромній приватній садибі прописані ледь не всі фірми Осіковських, зокрема уже згадані ТОВ "Київський шлях", ТОВ "НВП "Чернігівпарксервіс" та ПП "Інтерсівербудконтракт".

Денис П'ятигорець
прес-секретар нардепа
"Волі народу" Степана Івахіва
"Точно розумію, що у нас немає інтересів нашої групи, "Волі народу", ані на Чернігівщині, ані на Львівщині, ані на Сумщині. Наш інтерес виключно обмежується тими виборчими округами, представники яких входять сьогодні в групу "Воля народу", тому що там всі мажоритарники. Тому наш округ - Волинь (21-й) - це округ Івахіва. Що там відбувається в Чернігові - переживаємо, звичайно, як там народний депутат, переживає, але сказати, що він якось цікавиться цією інформацією… Я навіть не знаю - напевно, чи він [Івахів - прим. авт.] навіть знає про існування цієї компанії ПП "Кристал"
У коментарі руху ЧЕСНО Осіковська пояснила, що компанія ПП "Кристал" була створена з метою розвитку мережі заправок WOG, але у зв'язку зі смертю Ігоря Єремеєва ці плани не було втілено у життя. Роль чинної депутатки міської ради, за її словами, була виключно управлінською і не має жодного стосунку до політики:
"Эта компания заходила в Чернигов, она здесь присматривала себе площадки для строительства АЗС, у них были планы определенные и в принципе они одну площадку реализовали у нас, есть такая West Oil Group (WOG). Мои функции касались развития, подготовки документации и должны были бы касаться именно как руководителя этого предприятия. На тот момент, когда изменилась ситуация в компании, в этом просто отпала необходимость. Это не имеет отношения ни к каким партийным вопросам"

Наталя Осіковська
депутатка Чернігівської
міськради від РПЛ
Будинок за адресою вул. Київська, 74 у Чернігові.
Джерело: Google Street View
Щоправда, у коментарі руху ЧЕСНО Наталя Осіковська говорить, що всі підприємства зареєстровані трохи в іншому місці:

Наталя Осіковська
депутатка Чернігівської
міськради від РПЛ

"Це трьохповерхова будівля, в якій дуже багато офісів. На першому поверсі там магазин, на другому і третьому — офіси"
Будинок за адресою вул. Київська, 76 у Чернігові.
Джерело: Google Street View
Іще одним великим донором "Радикальної партії", що донедавна був пов'язаний із групою "Континіум", є Сергій Була.
282,7 тис. грн
надійшло на розвиток РПЛ
від Сергія Були
Він був минулорічним кандидатом на проміжних виборах до Верховної Ради у 23 окрузі (Волинь). Була відомий як людина, що має зв'язки з колишнім міським головою Луцька Миколою Романюком, а також спільний бізнес із його сином — Володимиром Романюком.

Зокрема, до серпня минулого року Була був директором ТОВ ВТП "Буратіно", власниками якого є його дружина Ірина Стецюк, син мера Володимир Романюк та Григорій Козюра.

У коментарі ЧЕСНО Сергій Була пояснив, що зараз вони фактично вже не працюють разом:
"Раніше були побудовані зв'язки, зараз бізнес вже поділено. Те, що частки полишалися, не значить, що здійснюється діяльність. Є фактичний розподіл, є теоретичний. В один момент не можна все розірвати. Кожен займається своїм — наприклад, у нас є спільний бізнес, пов'язаний з торговим центром ["Буратіно" - авт.], але ми поділили по поверхам, кожному належить певний поверх і кожен займається своєю діяльністю"

Сергій Була
один із спонсорів РПЛ
Основне політичне протистояння на Волині визначається по лінії розподілу інтересів групи "Приват", яку тут представляє Ігор Палиця (влітку кандидатка з його команди Ірина Констанкевич пройшла до ВР по колишньому округу Єрємеєва) та власне групи "Континіум", про яку йшлося вище. Як повідомляють волинські ЗМІ, Микола Романюк починав кар'єру у Волинському регіональному управлінні "Приватбанку" та за підтримки дніпропетровського бізнесу вперше став міським головою Луцька. Проте на місцевих виборах 2015 року Романюк суттєво зблизився уже з групою "Континіум".

Сергій Була
один із спонсорів РПЛ
"Микола Ярославович працював із тими людьми, які працювали з містом більше. На певних етапах це були різні люди, от і все. Він вибирав те, що було краще для міста. Це була його позиція, і я не хотів би це коментувати"
У 2010 Андрій Козюра та Сергій Була разом балотувалися до міськради за списком "Нашої України"
Таким чином, зв'язок колишнього мера із "Континіумом" він не підтвердив і не спростував.

Утім, політичні зв'язки Сергія Були є дещо складнішими. Григорій Козюра, інший партнер "радикала" по фірмі ТОВ ВТП "Буратіно", є батьком депутата Луцької міськради Андрія Козюри, який представляє партію "Батьківщина", що на центральному рівні перебуває у конфлікті з "Радикальною партією". У 2010 Андрій Козюра та Сергій Була разом балотувалися до міськради за списком "Нашої України", але останньому стати місцевим депутатом тоді не судилося.

І, нарешті, Анатолій Григоровський, який є директором компаній дружини Були Ірини Стецюк, водночас очолює Волинський осередок партії "Рідне місто". У минулому скликанні Луцької міськради, коли міським головою був Микола Романюк, промерська депутатська група мала аналогічну назву.

Під час роботи над статтею стало відомо, що Олег Ляшко звинуватив Сергія Булу у співпраці Ігорем Палицею та виключив його зі своєї партії.
Конфлікт розгорівся після голосування за призначення новим секретарем Луцької міськради Ігоря Поліщука, який є головою фракції "УКРОП". Сергій Була також підтримав це призначення, хоча вважає, що його дії неправильно інтерпретували, а співпадіння його позиції з інтересами Палиці є випадковістю:
"В мене є своя позиція, я не збираюся лягати ні під одних, ні під інших. А те, що я рахую, що та людина, яка була секретарем, не повинна її [раду] очолювати. Те, що я голосував за зняття Вусенко Юлії, не означає, що я працював у цьому напрямку з Палицею, так співпали обставини"

Сергій Була
один із спонсорів РПЛ
Наразі конфлікт так і залишився у віртуальному просторі — незважаючи на заяву Ляшка, Була продовжує очолювати волинський осередок радикалів.

Сергій Була
один із спонсорів РПЛ

"Заява є, документів я ще не бачив, з лідером не спілкувався. Буде можливість поїду в Київ поспілкуємось, тоді приймем якесь рішення. Крім фейсбука поки що інформації іншої немає"
Інші донори: кандидати, лубенські підприємці та
партійці "Волі"
Серед інших донорів "Радикальної партії" переважають кандидати від партії на останніх проміжних виборах. Навіть у тих випадках, коли не зовсім зрозуміло, звідки у них самих взялися такі гроші.

Інформації про найбільшу донорку за сумою внеску Вікторію Дорошок небагато.
535 тис. грн
перерахувала, згідно зі звітом, Вікторія Дорошок на РПЛ
Вона очолює ТОВ "Місар-М" — чернігівську фірму, що займається наданням юридичних та бухгалтерських послуг, а також зареєстрована як ФОП, що бере участь у публічних закупівлях — торгує переважно медом. Всього, за даними порталу Prozorro, Дорошок брала участь у 18 невеликих торгах, вигравши 3 з них на загальну суму 6,5 тис. грн. Засновником ТОВ "Місар-М" є Сергій Мельник, якого чернігівські журналісти називають бізнес-партнером міського голови Чернігова Владислава Атрошенка (балотувався на посаду від БПП).

Дуже часто донорами партії ставали кандидати від РПЛ на проміжних виборах до Верховної Ради, що відбулися у липні минулого року. Окрім вже згаданого Сергія Були з Волині, гроші у свої кампанії вкладали кандидати на Полтавщині та Івано-Франківщині.

Так, лубенський підприємець Руслан Ляшко, що балотувався у 151 полтавському окрузі, перерахував на рахунки партії 86,7 тис. грн. Його дружина та партнерка по бізнесу Наталя Ляшко внесла ще 8500 грн, як і Марина Волощенко, що є керівницею агрофірми Р. Ляшка ТОВ "Наш млин" (торгова марка "Наша пекарня"). Таку ж суму переказала радикалам довірена особа Руслана Ляшка на виборах Альона Грабко. На минулих місцевих виборах вона була кандидаткою до Лубенської райради від "Партії простих людей Капліна".
59 тис. грн
перерахувала РПЛ Івано-Франківська кандидатка Анжела Яровата, яка на момент виборчих перегонів була безробітною
Ще 70 тис. грн на двох внесли її довірені особи — Юрій Жолоб та Любомир Стринаглюк. Обоє пов'язані з партією "Воля": Жолоб протягом двох скликань поспіль є помічником нардепа та лідера цієї партії Юрія Дерев'янка, а Стринаглюк на останніх місцевих виборах (2015 р.) балотувався від "Волі" до Івано-Франківської обласної ради. Крім того, Стринаглюк певний час був помічником депутатки Ірини Суслової, яка пройшла до ради за списком "Самопомочі" (зараз БПП). Нагадаємо, Суслова потрапила до списку "Самопомочі" за квотою партії "Воля".

У коментарі руху ЧЕСНО Юрій Жолоб заявив, що підтримував не партію Ляшка, а виключно Анжелу Яровату, зберігаючи прихильність партії "Воля".

"Я на партію гроші не переказував. Я підтримую Анжелу Валентинівну, а до "Радикальної партії" відношення не маю. Я підтримував її особисто і підтримую далі партію "Воля"

Юрій Жолоб
помічник народного депутата Юрія Дерев'янка, партія "Воля"
Юрій Жолоб стверджує, що заробив ці гроші, надаючи юридичні послуги.

Дещо інша ситуація у Любомира Стринаглюка — він із "Волі" вийшов ще до початку кампанії, а після виборів повністю відійшов від політики, зосередившись на літературній діяльності. Хоча саме партійний активізм звів Стринаглюка з кандидаткою від радикалів:

Любомир Стринаглюк
один із спонсорів РПЛ
"Якраз під час своєї участі у "Волі" я познайомився з нею і наші погляди співпали. Вона займалася громадською діяльністю, ми мали з нею декілька спільних проектів і власне з тої причини я вирішив їй допомогти"
І Стринаглюк, і Жолоб заперечують зв'язок партії "Воля" із франківськими радикалами — кажуть, що ними керувала особиста симпатія до Анжели Яроватої, як місцевої активістки.
Витрати "Радикальної партії":
телеканали екс-регіоналів та "свої" фірми
Протягом перших трьох кварталів, навіть незважаючи на те, що партія висувала і просувала кандидатів у сімох округах на проміжних виборах до Верховної Ради, офіційні витрати були мізерними:
2,5 млн грн
офіційні витрати РПЛ за три квартали
Але, як і у випадку всіх інших парламентських партій, що отримали державне фінансування, щойно бюджетні кошти надійшли на рахунки, партійні витрати почали зростати вибуховими темпами.
17 млн грн
витратила РПЛ протягом останніх трьох місяців 2016 року — це усемеро більше, ніж за попередні дев'ять місяців
Найбільші витрати "Радикальної партії" у 2016 р. (за компаніями, грн)
Традиційно значна частина грошей пішла на теле- та радіорекламу, хоча вибір телекомпаній у партії Ляшка досить специфічний.
3,7 млн грн
було заплачено Інформаційному агентству "112 Україна" за розміщення відеоролика в ефірі (найбільша сума)
Вся рубрика "Головні новини" на сайті партії завішана відео з ефірів цього каналу.

Після зміни структури власності 112 каналу влітку 2016 року встановити власника каналу неможливо, однак ЗМІ вважають, що власником досі залишається Андрій Подщипков. Нагадаємо, Подщипков є помічником нардепа Сергія Капліна та відповідальним за міжнародні зв'язки у "Партії простих людей".

Інші два телеканали, що отримували немалі суми за розміщення реклами радикалів, безпосередньо пов'язані з екс-регіоналами.
1,8 млн грн
отримав телеканал харківського "опоблоківця" Євгенія Мураєва NewsOne (ТОВ "Новини 24 години")
У травні-липні 2016 року на цьому каналі виходила програма "Правда Ляшка" із лідером радикалів у ролі ведучого.
1,3 млн грн
отримала від РПЛ ТРК "Ера", канал формально належить Андрієві Сімоненку, хоча ЗМІ пов'язують його з екс-регіоналом, нардепом
Андрієм Деркачем
До слова, у трьох скликаннях поспіль Сімоненко був помічником Деркача у Верховній Раді.
3,5 млн грн
загальна сума замовлень за рік РПЛ за продукцію з тканини — прапори, намети, футболки, куртки
Дану продукцію партія замовляє у Дарницького шовкового комбінату. Основний отримувач коштів за канцтовари — ТОВ "Степ 2 Трейд". Лише за виготовлення календарів компанія отримала понад мільйон гривень, іще майже стільки ж радикали заплатили за теки, блокноти та наліпки.
Хмарочос за адресою Кловський узвіз, 7. Окрім "Радикальної партії", центральний офіс у цьому будинку має також партія "Народний фронт". Джерело фото: www.skyscrapercity.com
Серед фірм, що отримували кошти від "Радикальної партії", є кілька пов'язаних із самою партією. Одна з них — ТОВ "Наутілус-інвест 2006", яка після надходження на рахунки партії державних коштів отримала трохи менше 450 тис. грн за оренду офісу на Кловському узвозі, 7. За попередні 9 місяців орендна плата того ж приміщення у тієї ж компанії коштувала загалом 300 тис. грн, тобто як тільки з'явилися бюджетні кошти — орендна плата в розрахунку на місяць підскочила ледь не уп'ятеро.

До серпня минулого року директором цієї фірми був Ігор Кривохатько — кандидат до Дніпропетровської обласної ради від "Радикальної партії". Засновано "товку" кіпрським офшором OGMALIS TRADING LIMITED. Його директоркою є Елеана Крістодополу, яка, як показує розслідування програми "Схеми", є номінальною власницею іншого офшору — DIANATUS MANAGMENT LIMITED. Йому належать майже всі торгові марки снеків корпорації S.Group нардепа-радикала Сергія Рибалки та його батька. Адреси реєстрації обох офшорів також співпадають.

Більше того, OGMALIS TRADING LIMITED також є засновником ТОВ "Смачна країна". Директором останньої є, найімовірніше, син Ігоря Кривохатька та помічник нардепа Рибалки Олег Кривохатько. До слова, Кривохатько-молодший досі володіє правами на логотип S.I.Group, хоча ця корпорація припинила своє існування у 2014 р., а її частина, що досі належить Рибалці, втратила у назві літеру "I".
Нафтопродукти (припускаємо, паливно-мастильні матеріали) партія закуповує у волинської ТОВ "Нафтотрейд Ресурс". Всього на це було витрачено понад 200 тис. грн. Засновниками компанії є ТОВ "Дукат" та ТОВ "Віта-авто". За посередництва нідерландської компанії обома фірмами володіє нардеп з групи "Воля народу" Степан Івахів, львівський підприємець Петро Димінський, також діти колишнього нардепа Єремєєва — Роман та Софія. Нагадаємо, всі ці люди мають безпосередній стосунок до групи "Континіум".

Серед п'ятнадцяти фірм, що отримали найбільше коштів, є ще дві, пов'язані з колишніми регіоналами. ТОВ "Інтерконтиненталь груп" заробила на партії 548 тис. грн за друк газети. Засновницею та керівницею фірми є Валентина Андрющенко. Її син Володимир Андрющенко є депутатом Дергачівської районної ради від партії "Наш край", адже саме у цьому районі розташовано Фельдман-екопарк, в якому Володимир Андрющенко обіймає посаду заступника директора. Він також є помічником депутата з групи "Воля народу" Олександра Фельдмана. Точно таку суму (548 тис. грн) отримала компанія зі схожою назвою ТОВ "Інтерконтиненталь-Україна", але власники там зовсім інші, і зв'язків із ТОВ "Інтерконтиненталь груп" виявити не вдалося. І, наостанок: співзасновником ТОВ "НДС України" (375 тис. грн від РПЛ) є колишній регіонал Олександр Ващенко.
Свої у звітах, а регіоналам — реклама
Попри невисокий рівень прозорості партійних фінансів "Радикальної партії" її річний звіт показує немало важливих зв'язків. Серед приватних донорів переважають кандидати від партії на проміжних виборах до ВР, а також їхні родичі та бізнес-партнери. Дехто з великих внескодавців, зокрема волинянин Сергій Була та Наталя Осіковська з Чернігова, мали зв'язки з групою "Континіум", як і ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", у якої партія закуповувала нафтопродукти. Серед отримувачів рекламних грошей РПЛ переважають телеканали екс-регіоналів. Натомість нардепів-радикалів серед донорів партії немає, зате ТОВ "Наутілус-інвест 2006", пов'язана з партією, отримує непогані кошти за оренду офісу за рахунок бюджетних грошей.

Нагадаємо, з 2016 року всі громадяни України, згідно з Законом №731-19 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", мають право на доступ до даних детальних щоквартальних фінансових звітів партій, що публікуються на сайті НАЗК. У цих звітах присутня інформація про всі внески та витрати партії, а також дані про її активи, майно та фінансові зобов'язання. Крім того, цей закон передбачає державне фінансування для партій, що отримали певний відсоток голосів на останніх парламентських виборах.

Громадський рух ЧЕСНО підготував низку матеріалів щодо фінансування партій. Як виявилося, "Свободу" фінансує пенсіонер, "Народний фронт" приховав мільйон на джинсу, "Солідарність" левову частку коштів витрачає на політтехнолога Олега Мєдвєдєва,у львівському осередку "Самопомочі" офіційно не було жодного працівника, хоча на сайті значилося 33 особи, а донори "Батьківщини" часто взагалі не знають, що перераховували гроші на партію.
Золото партій
"Золото партій"спецпроект з результатів першого року звітування політичних партій з фінансів (надходжень, видатків та активів). Спецпроект реалізований на платформі "Золото партій" від ЧЕСНО — онлайн-інструменту для візуалізації фінансових звітів партій, які щоквартально подаються до НАЗК. Спецпроект є складовою "Політичної пам'яті" — онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.
Матеріал підготував:
Остап Кучма
аналітик ЧЕСНО з партійних фінансів,
член Громадської Ради при НАЗК
«Батьківщина»: хто ховається за «спонсорами» зі столичних околиць
Золото партій: "Солідарність" без політтехнолога Медвєдєва майже нічого не вартує
Золото партій: "Народний фронт" приховав понад мільйон на джинсу
646 новин на 11 провідних сайтах міг проплатити "Народний фронт". Партійні прес-релізи розміщувалися на платній основі й подавалися у деяких ЗМІ як новини.
Золото партій: що приховує львівська "Самопоміч"
Офіційно партія "Самопоміч" у Львові не має жодного працівника. При цьому на сайті зазначено 33 члени команди.
Золото партій: "Свободу" фінансує пенсіонер
Відповідно до звітів, головний донор партії у 2016 році – партійний бухгалтер "Свободи" Ярослав Пелешак.
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