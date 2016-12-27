Тарас Кутовой: Какие шансы у закона об обороте земель, когда за мораторий голосует 290 депутатов?

МИД знал о подготовке визита Гройсмана в Израиль и о том, насколько болезненной станет принятая резолюция для этой страны. Проинформировали ли аппарат премьера об этой угрозе? Если нет, то это – откровенный провал. Еще больше вопросов есть к протокольной службе премьера.
О политике здесь лучше не говорить. Люди боятся: солдат с автоматами, неизвестного собеседника, наконец, боятся признать вслух, что повелись на пустые обещания о жизни "как в России" после референдума.
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