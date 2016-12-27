Тарас Кутовой: Какие шансы у закона об обороте земель, когда за мораторий голосует 290 депутатов?

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Дмитрий Денков, Галина Калачова
Вторник, 27 декабря 2016, 09:26
Темы: сельское хозяйство Минагрополитики
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