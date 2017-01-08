17:55
08 января, 2017
07 января, 2017
06 января, 2017
День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили "Град"
9 января - 27 обстрелов, двое военнослужащих получили ранения, на Луганском направлении в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 "Град".
9 января 2017, 19:15
Сомнения Трампа в объективности выводов спецслужб – это удар по вере американцев в миссию тех, кто защищает их страну. По итогам скандала в переходной команде нового президента появились первые желающие ее покинуть
8 января 2017, 13:42 — Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований
Концепция полета на Марс, автопилот для авто, виртуальная реальность, аккумулирование энергии... Технологии, которые удивили в 2016 году и позволили смотреть в будущее с оптимизмом.
6 января 2017, 15:29 — Всеволод Некрасов, ЭП
За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
6 января 2017, 10:28 — Самира Аббасова
Америка, погруженная в сонное благополучие, оказалась не готова к атаке извне. Сообщения о проблемах системы безопасности в штабе демократов сочли розыгрышем.
5 января 2017, 15:53 — Андрей Демартино, для ЕП
Шаржи
От "слепых" трастов до "спящих" ФЛПов. Лучшие шаржи 2016
ЭП собрала 18 самых интересных шаржей 2016 года. (укр.)
5 января 2017, 15:23 — Экономическая правда
"Любой, кто занимается реформами - создает то, чего нет, или то, что противоречит текущим делам - сразу бросает вызов системе. А система будет сопротивляться". Технократ и оптимист Шимкив о состоянии реформирования страны. (укр.)
5 января 2017, 10:00 — Анастасия Рингис
2017 год станет определяющим в том, дойдет ли процесс переформатирования европейского политического ландшафта до точки невозврата. Сможет ли Украина адаптировать свою политику к новым условиям и вызовам.
4 января 2017, 12:47 — Надежда Коваль, для ЕП
С положительной стороны 2016 год запомнился возвратом экономики к росту, введением е-деклараций, но были и события со знаком "минус". ЭП собрала основные экономические провалы власти. (укр.)
4 января 2017, 10:24 — Николай Топалов, ЭП
За два месяца организаторы проекта "Щирі. Спадщина" проехали более трех тысяч километров от Косово до Новоайдара в поисках украинских коллекционеров. "УП.Жизнь" заинтересовалась проектом и публикует истории коллекционеров старинной одежды. (укр.)
3 января 2017, 09:48 — УП.Жизнь
Мы собрали для вас наиболее популярные и важные тексты 2016 "Экономической правды". (укр.)
1 января 2017, 10:07 — Экономическая правда