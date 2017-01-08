Александр Солонько Пассивность как предпосылка капитуляции Представители власти умело перебрасывают ответственность за то, что происходит со страной, друг на друга. А вооруженное нападение Кремля лишь облегчает им задачу. Но разве мы не такие же?.. (укр.)

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