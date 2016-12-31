"Дом – это одно, а куда поедешь – там не дом. Я бы никуда не хотел. Только, если можно было бы всю улицу перенести, а лучше всю Красногоровку". И разве поедешь из города, если у тебя тут вся твоя жизнь и вся твоя футбольная команда... (укр.)