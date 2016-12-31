31 декабря, 2016
31 декабря, 2016
30 декабря, 2016
29 декабря, 2016
Теракт в Стамбуле: 39 жертв, из них 16 иностранцы
В результате нападения террориста на стамбульский ночной клуб погибли 39 человек, 69 госпитализированы.
1 января 2017, 07:33
Даже в США выбрали президентом мошенника и потенциального диктатора. Теперь ЕС должен пережить опыт, подобный тому, который пережил в начале 1990-х годов Советский Союз
31 декабря 2016, 10:46 — Джордж Сорос
Правительство и НБУ объяснили решение плохим качеством кредитного портфеля, количеством связанных кредитов и недокапитализацией банка. Экс-правление банка говорит о несправедливых действиях НБУ, избирательно направленные против крупнейшего украинского банка.
30 декабря 2016, 17:05 — Зоя Милованова
Последние несколько дней редакция "Украинской правды. Жизнь" листала архивы статей и новостей - и поняла, что внутреннее ощущение "ох, каким же непростым был этот год!" полностью совпадает с выводами, которые можно сделать из анализа публикаций.
30 декабря 2016, 15:13 — УП.Життя
Тексты года
Уходящий год стал для редакции "Украинской правды" годом открытий, испытаний и потерь. Все это время мы пытались рассказывать нашим читателям честно о всем происходящем в стране. Постараемся делать это лучше уже в 2017 году. Мы поздравляем всех наших читателей с наступающими новогодними праздниками и вспоминаем самые важные тексты УП 2016 года.
30 декабря 2016, 09:09 — Украинская правда
Лучшая графика 2016
10 графических историй, которые лучше всего оценили наши читатели.
31 декабря 2016, 11:09
Мы подводим итоги уходящего года и предлагаем нашим читателям вместе вспомнить (а возможно, и заново прочесть) главные публикации этого года – тема за темой. Это был год, когда Украина порой делала невозможное, но в то же время – не получила то, на что рассчитывала...
29 декабря 2016, 15:19 — Европейская правда
Репортаж
"Дом – это одно, а куда поедешь – там не дом. Я бы никуда не хотел. Только, если можно было бы всю улицу перенести, а лучше всю Красногоровку". И разве поедешь из города, если у тебя тут вся твоя жизнь и вся твоя футбольная команда... (укр.)
29 декабря 2016, 10:56 — Леся Ганжа
ЭП поговорила с главой "налогового" комитета ВР Ниной Южанина о том, почему она не доверяет Данилюку, что происходило в последние сутки бюджетного процесса, и как отдельные решения скажутся на доходах бюджета-2017. (укр.)
29 декабря 2016, 10:41 — Галина Калачова, Дмитрий Денков
Доля государства в банковском секторе неуклонно растет с 2014 года. После национализации Приватбанка государственная доля превысила 50%. Что государство может на самом деле сделать с "Приватом"? (укр.)
28 декабря 2016, 14:52 — Михаил Демкив, для ЭП