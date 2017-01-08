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День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили "Град"

9 января - 27 обстрелов, двое военнослужащих получили ранения, на Луганском направлении в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 "Град".
9 января 2017, 19:15
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Путин и хакеры: 7 выводов после доклада разведсообщества США
Сомнения Трампа в объективности выводов спецслужб – это удар по вере американцев в миссию тех, кто защищает их страну. По итогам скандала в переходной команде нового президента появились первые желающие ее покинуть
8 января 2017, 13:42 — Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований
Топ-10 удивительных и вдохновляющих технических продуктов 2016 года
Концепция полета на Марс, автопилот для авто, виртуальная реальность, аккумулирование энергии... Технологии, которые удивили в 2016 году и позволили смотреть в будущее с оптимизмом.
6 января 2017, 15:29 — Всеволод Некрасов, ЭП
Михаил Гончар: Статус Украины как ведущего транзитера газа не вечен
За рік довелося здійснити те, що не вдавалося за 25 років незалежності: зіскочити з паливної голки Росії. Проте енергетичні виклики залишаються. Про них ЕП розповів експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
6 января 2017, 10:28 — Самира Аббасова
Felix Edmundovich атакует США: причастны ли российские хакеры к избранию Трампа президентом
Америка, погруженная в сонное благополучие, оказалась не готова к атаке извне. Сообщения о проблемах системы безопасности в штабе демократов сочли розыгрышем.
5 января 2017, 15:53 — Андрей Демартино, для ЕП
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5 января 2017, 15:23 — Экономическая правда
Дмитрий Шимкив: "Против" работать гораздо проще, чем "за"
"Любой, кто занимается реформами - создает то, чего нет, или то, что противоречит текущим делам - сразу бросает вызов системе. А система будет сопротивляться". Технократ и оптимист Шимкив о состоянии реформирования страны. (укр.)
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ЕС перед точкой невозврата. Выдержит ли Евросоюз вызовы 2017 года
2017 год станет определяющим в том, дойдет ли процесс переформатирования европейского политического ландшафта до точки невозврата. Сможет ли Украина адаптировать свою политику к новым условиям и вызовам.
4 января 2017, 12:47 — Надежда Коваль, для ЕП
Семь пробоин украинского судна. Что было в 2016 не так
С положительной стороны 2016 год запомнился возвратом экономики к росту, введением е-деклараций, но были и события со знаком "минус". ЭП собрала основные экономические провалы власти. (укр.)
4 января 2017, 10:24 — Николай Топалов, ЭП
Коллекционеры, которым люди доверяют свои сокровища
За два месяца организаторы проекта "Щирі. Спадщина" проехали более трех тысяч километров от Косово до Новоайдара в поисках украинских коллекционеров. "УП.Жизнь" заинтересовалась проектом и публикует истории коллекционеров старинной одежды. (укр.)
3 января 2017, 09:48 — УП.Жизнь
ЭП в 2016. Самые важные экономические тексты года
Мы собрали для вас наиболее популярные и важные тексты 2016 "Экономической правды". (укр.)
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Андрей Иванов Судебная реформа в опасности
Требования уволить всех "судей-Януковича" - откровенно антиконституционные. С другой стороны, если судей-пятилеток менять, то на кого? Где одновременно взять свыше 3000 специалистов для судебной системы? (укр.)
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Как кандидат на должность руководителя местной администрации сможет эффективно работать, если по условиям конкурса он не обязан знать градостроительное законодательство?
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