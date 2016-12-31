Трамп о кибератаках на выборы в США: Я знаю то, чего другие не знают

В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле погибло 35 человек

Порошенко поздравил: Легко не будет, но худшее уже позади

Самолет со 148 пассажирами наконец-то вылетел из Дубая в Киев

В 2016 году погибли 211 военных – Порошенко

С начала года военным в зоне АТО увеличат зарплаты

Fitch понизило рейтинг ПриватБанка

Украинцам, застрявшим в ОАЭ, обещают Новый год дома

Более 100 украинских туристов 3 сутки держат в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки

Последние Главные

Новости

08:04
АТО: 44 обстрела, под огонь артиллерии попало Водяное
07:33
Теракт в Стамбуле: 39 жертв, из них 16 иностранцы
06:53
Трамп о кибератаках на выборы в США: Я знаю то, чего другие не знают
06:03
Террорист, атаковавший ночной клуб в Стамбуле, уничтожен
03:55
Россия отправила в США самолет, чтобы забрать своих дипломатов
02:38
В результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле погибло 35 человек
01:56
В ночном клубе в Стамбуле неизвесные открыли стрельбу, есть раненые
01:27
Неизвестные повредили распятие Иисуса Христа в Умани
00:53
Электросети США не были взломаны, российский код обнаружен только на одном ПК
00:00
Порошенко поздравил: Легко не будет, но худшее уже позади
31 декабря, 2016
23:20
Папа Римский призвал больше бороться с безработицей среди молодежи
22:43
Самолет со 148 пассажирами наконец-то вылетел из Дубая в Киев
22:12
Найем считает идеи Пинчука не компромиссом, а капитуляцией
21:36
Совбез ООН поддержал резолюцию о прекращении огня в Сирии
21:05
дополненоСамолет Шарджи – Киев уже везет 109 украинцев домой
20:35
Трамп поздравил с Новым годом тех, кто боролся с ним
19:57
На Донбассе открыли мосты, которые строили 5 месяцев
19:27
Маккейн в Мариуполе говорил о сотрудничестве и Путине
18:52
Штаб: Обстрелы боевиков не утихают во всех направлениях
18:16
В 2016 году погибли 211 военных – Порошенко
18:08
С начала года военным в зоне АТО увеличат зарплаты
17:55
Fitch понизило рейтинг ПриватБанка
17:24
Порошенко приехал на Донбасс и подарил Маккейну оружие
17:10
В Анкаре задержали подозреваемых в подготовке теракта в новогоднюю ночь
16:40
Украинцам, застрявшим в ОАЭ, обещают Новый год дома
16:06
Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов
15:33
Двум банкирам предъявили подозрение в присвоении 80 млн гривен
14:49
Более 100 украинских туристов 3 сутки держат в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки
13:48
Умеров обжалует внесение себя в список террористов
13:26
Президент МОК анонсировал новые санкции против России из-за допинга
13:21
В Минобороны рассказали, как силы АТО отбили две атаки под Попасной
12:59
Задержаны сталкеры, собравшиеся на Новый год в зону отчуждения
12:51
В штабе АТО говорят об 1 раненом за сутки
12:31
В России подстрелили бойца, который ранее убил студента
12:23
В новый год Украина войдет с морозом, но без снега
12:08
Минюст принял решение о возвращении из РФ узника Выговского
11:47
Сорос о Трампе: США избрали президентом потенциального диктатора
11:31
Посла Греции в Бразилии убил любовник жены
11:24
Ярославский хочет арендовать ОПЗ
11:04
У российских фигуристов могут отобрать медали ОИ-2014
10:52
Гройсман думает, что худшее для украинцев уже позади
10:34
Ярмарки, фотозоны, карусели и 3D-шоу: Где встречать Новый год в Киеве
10:10
Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка рассказал о своих мотивах
10:05
Два взрыва прогремели на рынке в Багдаде: 18 погибших, 38 раненых
09:45
В Чехии из-за угрозы взрыва экстренно приземлился польский самолет
09:38
Геращенко: Переговоры об освобождении заложников надо вести только с РФ
09:20
Трамп высмеял известные каналы CNN и NBC
08:25
Администратор е-деклараций: С 1 января реестр под угрозой
Все новости

Теракт в Стамбуле: 39 жертв, из них 16 иностранцы

В результате нападения террориста на стамбульский ночной клуб погибли 39 человек, 69 госпитализированы.
1 января 2017, 07:33
Все публикации

Подробно

Открытому обществу нужна защита: Джордж Сорос о переменах и опасностях в 2017 году
Даже в США выбрали президентом мошенника и потенциального диктатора. Теперь ЕС должен пережить опыт, подобный тому, который пережил в начале 1990-х годов Советский Союз
31 декабря 2016, 10:46 — Джордж Сорос
Друзьям все, врагам закон? VoxCheck заявлений экс-правления ПриватБанка
Правительство и НБУ объяснили решение плохим качеством кредитного портфеля, количеством связанных кредитов и недокапитализацией банка. Экс-правление банка говорит о несправедливых действиях НБУ, избирательно направленные против крупнейшего украинского банка.
30 декабря 2016, 17:05 — Зоя Милованова
Лептонный бог, фуфломицины и борьба за равенство
Последние несколько дней редакция "Украинской правды. Жизнь" листала архивы статей и новостей - и поняла, что внутреннее ощущение "ох, каким же непростым был этот год!" полностью совпадает с выводами, которые можно сделать из анализа публикаций.
30 декабря 2016, 15:13 — УП.Життя
Тексты года
Главные тексты уходящего 2016 года
Уходящий год стал для редакции "Украинской правды" годом открытий, испытаний и потерь. Все это время мы пытались рассказывать нашим читателям честно о всем происходящем в стране. Постараемся делать это лучше уже в 2017 году. Мы поздравляем всех наших читателей с наступающими новогодними праздниками и вспоминаем самые важные тексты УП 2016 года.
30 декабря 2016, 09:09 — Украинская правда

Лучшая графика 2016

10 графических историй, которые лучше всего оценили наши читатели.
31 декабря 2016, 11:09
Европа-2016 – от торговли до безвиза. Самые важные тексты уходящего года
Мы подводим итоги уходящего года и предлагаем нашим читателям вместе вспомнить (а возможно, и заново прочесть) главные публикации этого года – тема за темой. Это был год, когда Украина порой делала невозможное, но в то же время – не получила то, на что рассчитывала...
29 декабря 2016, 15:19 — Европейская правда
Репортаж
Как необычные люди создают обыкновенное детство рядом с войной
"Дом – это одно, а куда поедешь – там не дом. Я бы никуда не хотел. Только, если можно было бы всю улицу перенести, а лучше всю Красногоровку". И разве поедешь из города, если у тебя тут вся твоя жизнь и вся твоя футбольная команда... (укр.)
29 декабря 2016, 10:56 — Леся Ганжа
Нина Южанина: Если у Данилюка нет авторитета, то убеждать депутатов может и премьер
ЭП поговорила с главой "налогового" комитета ВР Ниной Южанина о том, почему она не доверяет Данилюку, что происходило в последние сутки бюджетного процесса, и как отдельные решения скажутся на доходах бюджета-2017. (укр.)
29 декабря 2016, 10:41 — Галина Калачова, Дмитрий Денков
Супергосбанк. Приватбанк национализировано: что будет дальше
Доля государства в банковском секторе неуклонно растет с 2014 года. После национализации Приватбанка государственная доля превысила 50%. Что государство может на самом деле сделать с "Приватом"? (укр.)
28 декабря 2016, 14:52 — Михаил Демкив, для ЭП
Все публикации
YouTube Rewind 2016
Ленинград и 7 лайфхаков для кота. Что смотрели украинцы в 2016 году

Блоги

Мустафа Найем Компромисс не может быть капитуляцией
Володимир Фесенко Политические тенденции декабря-2016
Тимофій Милованов Болезненные компромиссы ради мира с Россией. Альтернативный вариант
Олеся Яхно О призывах к компромиссу с Россией
Айдер Муждабаєв Виктор Путинчук

Колонки

Александр Выговский Топ-события уходящего года в банковской сфере
В 2016 году масштабы "банкопада" уменьшились, но два события стали самыми резонансными: банкротство "Михайловского" и национализация Приватбанка.
Тимофей Милованов Предложения Пинчука - не компромисс, а серьезная уступка национальных интересов Украины
На первом месте стоит право Украины на суверенитет и успех, а компромиссы ради мира или любой другой важной цели - на втором.
Артем Захарченко Как разочаровать украинцев за год. Facebook-активность 2016
Постепенное разочарование. Два слова, лучше всего объясняющие тренд медиапространства 2016 года. (укр.)
Мирослав Табахарнюк Что не так с приватизацией ОПЗ
Повторю еще раз известную цитату грузинского реформатора Кахи Бендукидзе: "Нужно продавать все, кроме своей совести".
Евгений Черняк О "левом" спирте, отравлениях, преступных доходах "Укрспирта" и роли министра
Очень многие из нынешних чиновников скоро будут в бегах или в тюрьме. Такого циничного воровства и такого количества смертей, связанных с "левым" спиртом от "Укрспирта" не было даже при предыдущей власти.

@UKRPRAVDA_NEWS

13 выступлений TED

Что мы узнали о себе в 2016 году

Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры