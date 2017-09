Фактчек президента. Сколько правды и лжи было в послании Порошенко парламенту

7 вересня Петро Порошенко, майже не дивлячись у папір з промовою (в тому числі завдяки суфлерам), дві години розповідав депутатам Верховної Ради про досягнення України.

Президент завжди гарно підготовлений до виступів. Пам’ятає багато фактів та статистики і нечасто використовує їх у неправильному контексті.

Тому навряд чи глава держави обмовився або ненавмисно помилився, коли розповідав про конкурс до Вищого суду та про електронне декларування. "Склад Вищої суддівської інстанції сформувався за активної участі суспільства, і, як показує рейтинг переможців конкурсу, у 80% Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів погодилася з Громадською Радою Доброчесності". Це одразу спростував головний експерт з судебної реформи Михайло Жернаков: ВККС погодилась тільки з 38% зауважень замість 80%.

Також Порошенко попросив парламент проголосувати за скасування обов’язкового е-декларування для антикорупційних діячів, опустивши те, що насправді законодавство для них стане ще жорсткішим щодо фінансової звітності громадських організацій.

47:33 - 47:45

Правда. На сайті НАБУ вказано 86 справа, скерована до суду. За 2016 рік СБУ розпочало 665 досудових розслідувань щодо корупційних справ. Кількість справ, направлених до суду, не вказано, але повідомляється про засудження 281 особи (тобто, можна говорити орієнтовно про 200-250 проваджень). За 2017 рік даних немає. ГПУ рапортує про 2174 справи, направлені до суду, за 2017 рік. МВС за 2016 та перші 6 місяців 2017 направило до суду з обвинувальним вироком 3803 справи. Тобто загалом справді може бути 5 тис корупційних справ.

59:20 - 59:55

Правда. У лютому 2015 міжнародні резерви НБУ (які не є держскарбницею) складали $5,6 млрд. Зараз міжнародні резерви справді складають $18 млрд. 1 вересня Мінфін справді заплатив $505 млн відсотків по запозиченнях.

1:00:59 - 1:01:13

Правда. Згідно з даними Державної служби статистики, спад ВВП почався в І кварталі 2014 року та тривав до І кварталу 2016 року , тобто було 8 кварталів падіння поспіль. Але падіння було також у ІІІ та ІV кварталах 2012 року та І-ІІІ кварталах 2013 року, IV квартал 2013 мав зростання виключно через погані погодні умови вересня, що зсунули звітність про збір врожаю на останній квартал року. Тобто до початку зростання в 2016 році ВВП падав 13 кварталів з 14.

З І кварталу 2016 року ВВП почав зростати - це дійсно 6 кварталів.

1:01:29 - 1:01:54

Правда. Рейтинг Moody’s було знижено до Ca у березні 2015. Він піднявся до Caa3 у листопаді 2015, а потім - до Caa2 в серпні 2017 і зараз має рівень початку 2014 року до якого він покроково знижувався, починаючи з 2008 року.

S&P і Fitch підвищили рейтинг до B- у 2016 році.

1:01:55 - 1:02:14

Правда. Останнє опитування НБУ за 2 квартал 2017 серед 667 підприємств справді свідчить про позитивні зрушення в очікуваннях бізнес-середовища. У наступні 12 міс. директори компаній очікують:

– прискорення зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні: баланс очікувань – 14.2% (у І кварталі 2017 року – 6.1%) (що більше респондентів має позитивні очікування і що менше негативні - то вищий баланс);

– пожвавлення ділової активності: індекс ділових очікувань підвищився до 114.3% (у І кварталі – 113.3%).

– продовження уповільнення темпів інфляції – зростання споживчих цін на 9.9% (у І кварталі – 15.6%);

– послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу гривні – 28.68 грн./дол. США (у І кварталі – 29.44 грн./дол. США);

– зростання потреби в позикових коштах. Підприємства планують активніше брати банківські кредити, переважно в національній валюті.

1:02:15 - 1:02:28

Правда. Згідно з даними на офіційному сайті ЄБА, у 2017 1Q індекс склав 3.15. Це вперше, коли індекс перевищив показник 3 з 2011 Q2. За методологією рейтингу, якщо індекс нижче 3, то це негативний сигнал про інвестиційну привабливість України.

1:02:40 - 1:02:52

Правда. Станом на 7 вересня надходження від ЄСВ склали 116,4 млрд грн. Це на 36% більше, ніж роком раніше. Але Держказначейство не порівнює з планом за період, і єдине джерело про 11 млрд грн додаткових надходжень - це слова заступника міністра соцполітики Миколи Шамбіра.

1:05:49 - 1:05:59

Правда: За даними Держстата (за методологією МОП), частка безробітніх українців у 2016 році становила 9.3%. У першому кварталі 2017 - 10,1%.

1:07:55 - 1:08:02

Неправда. Наведені компанії в Естонії державні. Estonian Railways на 100% належить державі, порт Таллінна - теж. Власник аеропорта Талінна ім Леннарта Мері - естонський уряд, підприємство курує Міністерство економіки та комунікацій Естонії. Є також державна авіакомпанія Nordica , що була створена на базі держкомпанії Estonian Airways.

Хоча телекомунікаційні компанії в Естонії справді приватні, а залізниця була у 2001-му приватизована, але за 6 років націоналізована державою.

48:49 - 49:21

Неправда. ГРД заявляла, що лише 22,5% переможців конкурсу до ВСУ складають науковці та адвокати, тобто 27 кандидатів. 30 з рекомендованих кандидатів, тобто 25%, не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики згідно з висновком ГРД. Більше того, зі 133 висновків Громадської ради доброчесності ВККС погодилась лише з 51 або 38%, а не 80%.

13:15 - 13:44

Правда. Швидше за все Порошенко каже про експорт товарів, а не загальний експорт, і не за перше півріччя, а перші сім місяців. За даними НБУ, за січень ‒ липень 2017 року експорт товарів зріс на 22.6%. Найбільше в номінальному вимірі зріс експорт до країн ЄС (на 1.7 млрд. дол. США, або 27.8%). При цьому товарооборот з ЄС склав 39,1% загального обсягу.

1:11:20 - 1:11:27

Перебільшення. В цей рейтинг увійшли 12 українських компаній. Деякі з них міжнародні, що мають офіси в Україні. Інші - були засновані в нашій країні та мають тут головні офіси. Тобто не всі компанії - суто українські.

1:11:30 - 1:11:36

Перебільшення. Згідно з даними НБУ, експорт ІТ (комп’ютерних) послуг у 2016 році склав $1,6 млрд, тобто близько 40,88 млрд грн за середнім курсом (25,55 грн/дол.) Український ВВП на кінець року був 2,83 млрд грн. Тобто експорт ІТ послуг склав 1.44% ВВП.

1:13:14 - 1:13:16

Перебільшення. За даними Держстату в Україні проживає трошки більше 13 мільйонів селян.

1:13:22 - 1:13:30

Правда. Дані правильні. Останні зміни до державного бюджету 2017 справді передбачили субвенцію 4 млрд грн зі спецфонду на "реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості" (додаток 7 Закону про держбюджет).

1:29:31 - 1:29:54

Правда. За повідомленнями РНБО за цей час бойових втрат не було. 26 серпня 3 військових отримали поранення. 27 серпня 1 військовий помер у лікарні від поранення, отриманого 19 серпня. 4 вересня 1 військовослужбовець отримав поранення. Разом з цим 6 вересня загинув Олег Динька, боєць Першої окремої штурмової роти ДУК ПС.

24:52 - 25-06

Перебільшення. Згідно з даними Нової Газети, у навчаннях "Захід-2017", які Порошенко має на увазі, буде задіяно 4162 залізничні вагони-платформи. Такі навчання відбувалися і раніше, і тоді кількість таких платформ була значно меншою - у 2015 році 125 вагонів, а у 2016 - 50. Але можливо, що у Президента інші дані щодо пересування таких платформ.

32:20 - 32:30

Варшавський інститут східних досліджень оприлюднив доповідь про зміни в наших збройних силах під назвою The best army Ukraine ever had.