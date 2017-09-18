МиФотворческая миссия на Донбассе

С момента своего появления 2,5 года назад идея о направлении миссии ООН на Донбасс как была боковой, а в данных условиях тупиковой ветвью эволюции мирного процесса на Донбассе, – так и осталась.



С февраля 2015-го ситуация с переводом этого предложения в практическую плоскость в лучшую сторону не изменилась. Более того, идея о миротворцах на Донбассе из благого пожелания Киева трансформировалась в опасное оружие России, неосмотрительно переданного нами прямо в руки Путину.

О том, почему Киеву не удастся разгрести донбасский жар руками миротворцев ООН, и каковы причины того, что "голубые каски не поедут на Донбасс", было понятно сразу после озвучивания идеи с миротворцами в феврале 2015 года.

Подавляющее большинство из этих причин сохранили свою актуальность спустя 2,5 года. Более того, к ним добавились новые "гордиевы узлы", развязать которые с помощью механизмов ООН не удастся.

Причины, сохранившие актуальность с 2015 года

Причина первая, она же основная и пока непреодолимая, – Россия рассматривает "ДНР-ЛНР" как зону своего исключительно влияния, полностью находящуюся в российском военном, пропагандистском, экономическом и других пространствах. РФ не готова в прикладном смысле рассматривать вопрос допуска на эти территории не контролируемых ею посторонних вооруженных формирований с реальными полномочиями.

Миротворцы, уверена Москва, здесь могут быть, но либо из России, либо из ее ОДКБ. Их введение закрепляло бы отторжение этих территорий от Украины, как это уже было в непризнанных Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Конечно, есть еще вариант со "свадебными" миротворцами на линии разграничения с Украиной.

При попытке провести решение о "других" миротворцах через Совет Безопасности ООН Россия воспользуется своим правом вето. Решение вопроса через Генеральную ассамблею ООН возможно только теоретически, практически же в отношении миротворцев на Донбассе неосуществимо.

Вторая причина – невозможно обеспечить безопасность миссии ООН в зоне конфликта без гарантий со стороны "ДНР-ЛНР". Официально договариваться с этими анклавами боевиков не готовы ни Украина, ни ООН. А Россию за три года не удалось признать второй стороной конфликта и уже не удастся.

Кроме того, как резонно отмечает представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Евгений Марчук, если в предложении о направлении миротворческой миссии на Донбасс "мы укажем агрессию России, это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют".

И, наконец, третье – фактически неподъемная для ООН ресурсоёмкость проекта "Миротворцы на Донбассе".

"По минимальным подсчетам, для охвата оккупированных или неконтролируемых частей территории Украины нужно было бы развернуть около 25 тысяч военных. Это очень дорого обошлось бы бюджету ООН. Миллиарды долларов в год", – признавал в 2015 году посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

Новые препятствия

Появились и другие причины невозможности направить в среднесрочной перспективе на Донбасс миссию ООН.

Одна из них – перехват Россией у Украины инициативы в этом вопросе. Фундаментальная причина этого "внезапного миролюбия" – в Кремле всерьёз опасаются того, что Трамп таки может принять решение о передаче летального оружия Украине. Поэтому действуют энергично, пытаясь идеей с миротворцами снять с повестки дня этот вопрос.

Попутно Путин формирует себе имидж миротворца на Донбассе, что важно как на дипломатическом фронте, так и для внутреннего потребителя в контексте президентских выборов в РФ в 2018 году.

К сожалению, Россия здесь переигрывает Украину. Даже вынеся за скобки вопрос о её гораздо бОльшем влиянии в ООН как постоянного члена Совета Безопасности, Москва оперативно направила своё предложение о миротворцах членам ООН и обозначила сроки действия миссии (exit strategy – необходимый элемент для утверждения мандатом ООН сроков пребывания миссии на конфликтной территории).

Украина же до сих пор официально не направила свой вариант размещения миротворцев, затянув процесс "согласования с партнёрами". Да и exit strategy по истечению 2,5 лет у нас на данный момент не разработан.

Тем временем Москва получила возможность в ООН "поднять на щит" своё коронное и полностью не приемлемое для нас предложение договариваться о миротворцах с "ДНР-ЛНР" как второй стороной конфликта.

Вторая причина – превращение вопросов о формате, мандате, ареале размещения миротворческой миссии ООН в предмет ожесточённого противостояния между Россией и США.

РФ категорически отказывается запускать любого агента американского влияния – а имеющую реальные полномочия миссию ООН в Москве рассматривают именно так – в сферу своих "жизненных интересов" на Донбассе. В то время как США заинтересованы в получении рычага давления на позиции РФ.

Взаимоисключающие подходы больших игроков к вопросу миротворцев на Донбассе гарантируют:

а) ожесточенную дипломатическую схватку между ними уже в ближайшие дни в ООН с обязательным продолжением и

б) практически нулевые шансы выйти на компромиссный вариант работы миротворческой миссии на Донбассе, устраивающий и Штаты, и РФ.

"Есть ли у Вас план, мистер Фикс?"

Подведем итоги.

Ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе может измениться в нашу пользу лишь в том случае, если украинское руководство начнет учитывать украинские интересы и откажется от траты времени и сил на попытки призвать миротворцев. Потому что решить сложнейший конфликт на Донбассе усилиями "потерявшегося" в реалиях "дивного гибридного мира" ООНовского механизма 70-летней давности не получится.

Украина должна направить свои усилия на то, чтобы закончить, наконец, затянувшийся антракт с разработкой новых конструктивных украинских предложений разрешения конфликта. Которые нужно будет реализовывать в тесном партнёрстве, в первую очередь, с США и посредниками минского формата – Германией и Францией.

Первым, и пока единственным таким предложением остаётся "Мирный план Порошенко", представленный только что избранным президентом в июне 2014-го. Шансы на такое развитие событий уже в ближайшей перспективе, к сожалению, крайне незначительны – автор того мирного плана на днях снова озвучивает с трибуны ООН предложение мировому сообществу заняться peace-keeping'ом на украинском Донбассе.

А вот когда очередная миротворческая инициатива снова провалится – эти шансы возрастут.

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог", специально для УП