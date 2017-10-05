Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоке", Аваков атакует Порошенко

"Розвели як кошенят". Цю фразу нардепа-регіонала часів Януковича можуть повторити сьогоднішні парламентарі. У першу чергу з БПП.

Хоча участь у цьому "розводі" брали і радикали Ляшка, та й колишні регіонали.

Що це за поправка

Йдеться про поправку авторства радикала Андрія Лозового. Поправкою до Кримінально-процесуального кодексу він запропонував обмежити строки досудового розслідування:

"Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) два місяця – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) три місяця – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) шість місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Цю поправку Лозовой вніс до 4-го розділу законопроекту 6232. Вона йшла під номером 109.

Як Рада "підтримала" цю поправку

10 липня комітет правової політики (голова – нардеп БПП Руслан Князевич) розглядав поправки до другого читання до законопроекту 6232.

Тоді на поправку №109 авторства Лозового звернула увагу начальник Управління правового забезпечення Генпрокуратури Тетяна Тоцька.

"Тут слід підходити виважено", – дипломатично висловилася проти поправки представниця ГПУ.

Попри це присутні депутати одностайно підтримали поправку Лозового.

Але 3 жовтня у сесійній залі цю поправку "збили". Нардеп Вікторія Пташник заявила про необхідність винесення поправки на голосування. Поправка отримала лише 52 голоси "за".

За регламентом Верховної Ради така поправка вважається відхиленою.

Але далі відбулася маніпуляція.

Через те, що після трьох тижнів розгляду законопроект зазнав змін, Андрій Парубій закликав зібрати комітет правової політики і повернутися до розгляду тих поправок, які розбалансували документ.

Я поспілкувався з двома депутатами, які брали участь у засіданні цього комітету. Обидва заявили, що на комітеті голова Руслан Князевич оголошував не конкретні номери поправок, до яких Раді варто повернутися, а блоки питань, які підлягають врахуванню.

Лише наприкінці засідання Лозовой заявив, що буде наполягати, щоб його поправку повернули. От тільки комітет за це не голосував.

Натомість у сесійній залі Князевич озвучив ряд поправок – серед яких і 109-та Лозового, – на яких, за його словами, наполягає комітет. Після цього парламент пакетом "підтримав" озвучені Князевичем пропозиції.

І це є порушенням регламенту Ради, який вимагає голосування за кожну окрему поправку, а не "пакетного голосування".

Також аналітик Громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев вказує, що за Регламентом ВР депутати не могли голосувати законопроект у цілому, повинні були відправити його на наступне (третє, – авт.) читання.

Окрім "поправки Лозового", Князевич озвучив щонайменше ще 2 поправки, які комітет того дня не підтримував. Йдеться про поправку нардепа Алєксєєва щодо проведення експертизи в кримінальних процесах та поправку Долженкова щодо спецконфіскації.

"Диверсія" чи співпраця Порошенка-Ахметова?

Коли представники БПП дізналися, за що саме проголосували, вони були в шоці. Принаймні так кажуть рядові депутати президентської фракції.

"Це диверсія", – заявив один нардеп БПП. При цьому сам депутат визнає, що голосував за пакет поправок, але не знав, що у переліку включена ще й "поправка Лозового". Тепер, каже, "почувається дискомфортно".

Ще один нардеп БПП переказав реакцію Генпрокурора Юрія Луценка: "Юра в шоці, думає, чи ходити тепер на роботу".

Сам Луценко прохання про коментар проігнорував.

Натомість один з депутатів "Народного фронту" питання, "як поправка з’явилася при остаточному голосувані?" – переправляє Князевичу: "Візьміть коментар у Князевича. Ключове запитання: чому Князевич поруч з іншими включив саме цю правку на прикінці?"

На прохання автора поспілкуватися про "поправку Лозового", Князевич не відреагував.

А от Сергій Лещенко переконаний, що поправка з’явилася через співпрацю Порошенка з Ахметовим. При цьому соратника Ляшка використали для відведення підозр.

Також про роль Лозового як громовідвода розповів нардеп з "Самопомочі".

Натомість сам Лозовой своєю поправкою пишається.

Чим поправка вигідна екс-регіоналам та злочинцям?

Наприклад, ця поправка створює хаос у справах Майдану.

Про це розповів начальник управління спец розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Ця поправка дає підстави сумніватися у легітимності наступних рішень. Велика справа Майдана, у ній зібрали докази проти Януковича, повідомили про підозру, оголосили в розшук, виділили і зупинили. І так по іншим високопосадовцям. Але декілька інших епізодів великої справи, вони залишаються фактовими, а розслідуються більше 3 років, це стосовно інших не встановлених осіб. Відповідно, ці справи мають бути закриті. І, таким чином, стосовно виконавців справи мають бути закриті, а залишається один організатор.

Яка легітимність тієї справи, якщо більше ніхто злочин не вчиняв? Це ті ж самі посередники, через які надавалися вказівки", – пояснив Горбатюк.

Усі ж розуміють, хто може уникнути відповідальності у справах Майдану?..

Коли ще минулої зими автор готував статтю по розслідуванню цих справ, то дізнався, що у слідчих є багато запитань саме до Ахметова.

Питання стосуються зустрічей з Сурковим та телефонних дзвінків до Ахметова, які невідомий робив з центра столиці у найгарячіші моменти протистояння на Майдані.

Але "поправка Лозового" дозволить уникнути відповідальності не лише по майданівських справах.

Наприклад, має бути закрита справа щодо вбивства Павла Шеремета. Бо її розслідують вже більше року.

Насправді, поправка позначиться не лише на резонансних справах.

Один з нардепів "Самопомочі" навів приклад з викраденням автомобіля. Якщо слідчі не знаходять швидко викрадача, то кримінальне провадження закривається. Якщо після цього за рік автомобіль знаходиться, то притягнути крадія до кримінальної відповідальності буде вже неможливо. Злодій буде ходити та сміятися власнику авто в очі.

Ще один приклад від депутата БПП: "Візьмемо ДТП. У цих справах експертизи можуть тривати місяцями. І захисники винуватців ДТП будуть це використовувати для закриття справ. Винні також не будуть притягнуті до відповідальності".

Нині справи, які порушені за фактом, не мають визначеного строку, протягом якого вони мають бути направлені до суду або закриті.

"Одразу після того, як "поправка Лозового" стане частиною законодавства, можуть бути закриті сотні тисяч кримінальних проваджень, по яких немає підозрюваних", – пояснив один з нардепів "Народного фронту".

Такий розвиток подій нардеп БПП, з яким я спілкувався, вважає позитивом для поліції.

"Ця поправка розвантажить поліцію. Вони посписують усі "вісякі", з цієї позиції для слідчих ця поправка – добро. Нині розкриття злочинів у поліції на рівні 10%", – вважає цей нардеп з БПП.

Разом з "вісяками" можуть припинити розслідування і багатьох важливих справ, які з об’єктивних причин не встигнули довести до суду.

Чому Аваков вимагає вето від Порошенко?

За "поправку Лозового" голосували БПП та "Народний фронт".

Попри це один з лідерів НФ Арсен Аваков поспішив заявити, що ситуацію має виправити Порошенко.

"Грамотний політичний крок Авакова", – прокоментував заяву міністра внутрішніх справ один з депутатів БПП.

Порошенко може виправити ситуацію шляхом накладання вето. Але на такий крок президент навряд чи піде. Бо попри окремі подібні поправки, у цілому ухвалений законопроект в БПП вважають корисним.

"Це рух вперед. Як це ветувати?" – риторично запитує нардеп БПП.

За таких обставин увесь негатив від "поправки Лозового" та участі у проштовхувані її нардепом БПП Князевичем, лягає на Порошенка.

"Президентські вибори розпочалися", – підсумував нардеп БПП.

Олексій Братущак, УП