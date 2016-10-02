Парламент Турции продлил мандат на участие армии в Сирии и Ираке

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Воскресенье, 2 октября 2016, 03:30

Турецкие парламентарии в субботу в первый день нового законодательного года подавляющим большинством голосов одобрили еще на один год мандат на участие турецких вооруженных сил в операциях в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эту меру поддержали как депутаты от правящей Партии справедливости и развития, так и от оппозиционных Народной республиканской партии и Партии национального действия.

"Против" проголосовали представители прокурдской Народной демократической партии.

Турецкие войска принимают участие в операциях против боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке, однако, кроме того, они наносят удары и по объектам Курдской рабочей партии, которая считается в Турции террористической и находится вне закона.

Темы: Турция Сирия
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