В Одессе на улице нашли сверток с тротилом

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Вторник, 1 ноября 2016, 00:25

В Малиновском районе Одессы на улице был найден сверток со взрывоопасными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В дежурную часть Хмельницкого отделения полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на одной из улиц Малиновского района Одессы обнаружен сверток с взрывоопасными веществами", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.

"В ходе осмотра места происшествия в полиэтиленовом пакете были обнаружены четыре тротиловые шашки "ТШ-400" и три шашки "ТШ-200", - отметили в полиции.

Полиция проводит следственные действия для установления лиц, которым принадлежат взрывчатые вещества.

Темы: полиция Одесса
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