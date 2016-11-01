В Одессе на улице нашли сверток с тротилом
В Малиновском районе Одессы на улице был найден сверток со взрывоопасными веществами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"В дежурную часть Хмельницкого отделения полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на одной из улиц Малиновского района Одессы обнаружен сверток с взрывоопасными веществами", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.
"В ходе осмотра места происшествия в полиэтиленовом пакете были обнаружены четыре тротиловые шашки "ТШ-400" и три шашки "ТШ-200", - отметили в полиции.
Полиция проводит следственные действия для установления лиц, которым принадлежат взрывчатые вещества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.