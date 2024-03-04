Партнерский сбор. Задонать на дроны и РЭБы

Украинское войско делает невероятные вещи.

Но, друзья, им нужна наша с вами поддержка.

Именно поэтому "Украинская правда" и ОО "Украинский Женский Батальон" объявляют совместный сбор на 5 000 000 грн.

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1 сбор = 12 закрытых запросов.

1 сбор = 15 РЭБ и 17 Mavic.

Это весомое усиление для наших титанов:

- 3ОШБр

- 110 ОМБр

- 205 ОБт ТРО

- 9 парашютно-десантная рота

- 35 Бр

- 23 ОМБр

- 241 Бр

- военнослужащие в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007

Сделайте донат, поддержите Силы Обороны в этой борьбе! ✊🏻

ВИДЕО ДНЯ

1 сбор = 12 закрытых запросов.

1 сбор = 15 РЕБ.