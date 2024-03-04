Партнерский сбор. Задонать на дроны и РЭБы
Понедельник, 4 марта 2024, 14:15
Украинское войско делает невероятные вещи.
Но, друзья, им нужна наша с вами поддержка.
Именно поэтому "Украинская правда" и ОО "Украинский Женский Батальон" объявляют совместный сбор на 5 000 000 грн.
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1 сбор = 12 закрытых запросов.
1 сбор = 15 РЭБ и 17 Mavic.
Это весомое усиление для наших титанов:
- 3ОШБр
- 110 ОМБр
- 205 ОБт ТРО
- 9 парашютно-десантная рота
- 35 Бр
- 23 ОМБр
- 241 Бр
- военнослужащие в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007
Сделайте донат, поддержите Силы Обороны в этой борьбе! ✊🏻
ВИДЕО ДНЯ
1 сбор = 12 закрытых запросов.
1 сбор = 15 РЕБ.
🎯Цель: 5 000 000.00 ₴
🔗Ссылка на банку: monobank.ua.
💳Номер карты банки: 5375 4112 1695 0043
PayPal: womenbattalion@gmail.com