В очередях на границе с Польшей стоят почти 900 авто

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Вторник, 15 ноября 2016, 00:56

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 14 ноября скопились 870 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Устилуг" стоит 400 машин, "Ягодин авто" - 180, "Краковец" - 150, "Рава-Руска" - 100, "Угринов" - 40.

В пунктах пропуска "Шегини", "Грушев" и "Смильница" очередей не зафиксировано.

На границе с Венгрией в ПП "Вилок" стоят 10 авто.

На границе с Молдовой, Румынией и Словакией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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