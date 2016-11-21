В очередях на границе с Польшей стоят более 700 авто
В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 20 ноября в очередях стоят 710 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Так, в ПП пропуска "Ягодин авто" скопились 230 автомобилей, "Рава-Руська" - 200, "Угринов" - 120, "Шегини" - 100, "Краковец" - 40, "Устилуг" - 20.
В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" стоят 20 машин.
На границе с Румынией, Молдовой и Венгрией очередей нет.
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