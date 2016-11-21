Луценко отправился в Гаагу убеждать МУС расследовать события Майдана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вечером 20 ноября отправился в Гаагу на переговоры с представителями МУС о преступлениях против активистов Майдана.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Воскресенье, вечер. Курс на Гаагу. Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда. Обсуждение возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников революции Достоинства", - написала она.

В феврале 2014 года Верховная Рада приняла заявление в МУС о признании Украиной юрисдикции суда о совершении преступлений против человечности высшими должностными лицами государства во время Евромайдана.

Однако суд в Гааге заявил об отсутствии достаточного количества данных о том, что нападения на активистов Майдана были спланированными.