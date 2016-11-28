Пилоты Lufthansa объявили о новой забастовке

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 00:11

Пилоты авиакомпании Lufthansa объявили о новых забастовках, которые запланированы на 29 и 30 ноября.

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на AFP, профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) заявил, что переговоры с авиакомпанией "не принесли никаких результатов".

Профсоюз предупреждает, что забастовка нарушит вылет самолетов из Германии рейсами как на длинные, так и на короткие расстояния.

Забастовки, которые начались 22 ноября, продолжались до воскресенья и задели 350 тыс. пассажиров: из-за забастовки пилотов были отменены десятки рейсов.

Причиной забастовок является требование повысить зарплату 5400 пилотам в среднем на 22%, Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за 6-летний период, до 2019 года. При этом профсоюз жалуется на нехватку конструктивных идей со стороны компании.

Представитель профсоюза утверждает, что "от Lufthansa до сих пор нет предложения по компенсации пилотам, о которой можно было бы вести переговоры".

В 2014 и 2015 годах пилоты Lufthansa также бастовали, что обошлось компании в 220 млн евро убытков в 2014 и еще в 131 млн - в 2015-м.

Темы: авиа митинги Германия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Забастовка пилотов Lufthansa: первый день "перемирия" 27 ноября 2016, 15:12
Забастовка пилотов Lufthansa: некоторые рейсы будут отменены и в воскресенье 26 ноября 2016, 14:27
Lufthansa продлила протест до вечера четверга 23 ноября 2016, 13:52
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Во Франции на праймериз "республиканцев" победил пророссийский Фийон
Штаб АТО: Торецк на грани гуманитарной катастрофы из-за боевиков
В Турции задержали журналистов ВВС и "Голоса Америки"
Президент Еврокомиссии не видит аргументов для отмены санкций против РФ
Все новости
Не бойтесь молний!

Интересные факты о современных самолетах

Black Friday

Где искать скидки на украинские марки