В очередях на границе с Польшей стоят более 1200 авто

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Четверг, 3 ноября 2016, 00:22

В очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 2 ноября стоят 1240 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоят 300 машин, "Устилуг" - 270, "Краковец" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринив" - 130, "Шегини" - 100, "Грушев" - 60.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе с Венгрией в очередях стоят 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.

На границе со Словакией, Румынией и Молдовой автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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