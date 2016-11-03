Тransparency International Украина: В повестке дня Рады стоит закон об иностранных агентах

Исполнительный директор Тransparency International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что в повестке дня Верховной Рады на 3 ноября стоит закон № 5318 об иностранных агентов.

Об этом он написал в блоге УП.

Данный законопроект предложил народный депутат партии "Воля" Юрий Деревянко 28 октября.

По его словам, право определять перечень иностранных агентов предлагается предоставить Национальному агентству по предупреждению коррупции. Юрчишин подчеркнул, что НАПК – организация, которая получает средства на реализацию своих проектов от международных партнеров.

Согласно проекту закона, субъектов, на которых распространяется действие закона, обяжут подавать электронные декларации.

"Казалось бы - благая цель, показать, на что живут антикоррупционеры. Мы и сами над этим думали и планировали, по крайней мере в Transparency International Ukraine, ввести е-декларирование для руководства и сотрудников с января 2017 года. Но дьявол в деталях", - написал Юрчишин.

"Так вот, решило посольство, скажем, Дании, привезти антикоррупционных экспертов со всего мира и провести конференцию в Киеве. По этому закону е-декларацию должен заполнить руководитель заведения, где будет конференция проводиться, фирма-поставщик продуктов на это мероприятие, а если (и такое может быть), частный предприниматель, который будет организовывать уборку этого зала", - отметил он.

По словам Юрчишина, цель закона – "отбить возможности или по крайней мере максимально усложнить их для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией".

"Потому что без таких инвестиций не было бы ни НАБУ, ни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - НАПК, ни электронного декларирования", - написал он.