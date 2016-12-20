ИГИЛ взяла ответственность за смерти на берлинской ярмарке

ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.

Об этом пишется на Twitter The Washington Times.

UPDATE ... truck in attack on #Berlin Christmas market was Polish, dead man in cabin may be driver https://t.co/6G23PZnm3B - @washtimes — The Washington Times (@WashTimes) 19 грудня 2016 р.

"ИГИЛ взяло на себя ответственность за роковую атаку на берлинскую рождественскую ярмарку",- пишет издание.

Напомним, вечером 19 декабря в берлинском районе Шарлоттенбург грузовик въехал в толпу людей, которые отдыхали на рождественской ярмарке.

По меньшей мере девять человек погибли, более 50 получили ранения. Водитель транспортного средства скрылся.

Впоследствии владелец польской компании, которой принадлежит это авто заявил, что за рулем грузовика был не штатный водитель, а посторонний человек.

Европейская правда