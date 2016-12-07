Минздрав: В 5 областях и Киеве заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

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Среда, 7 декабря 2016, 00:51

В пяти областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За период с 28 ноября по 6 декабря гриппом и ОРВИ заболело 229448 человек, из них 69,5% - дети в возрасте до 17 лет.

Эпидпорог заболеваемости превышен в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Черновицкой областях, а также в столице.

Самый высокий показатель заболеваемости на 100 тыс населения зарегистрирован в Киевской области, самый низкий - в Закарпатской.

Сообщается, что за отчетную неделю темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет вырос на 10,6% и 19,5% соответственно.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 45346 человек.

Темы: Минздрав
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