На Житомирщине полиция нашла тайники с оружием

20 января в дежурную часть Бердичевского отдела полиции Житомирской области обратился местный житель с сообщением, что он нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Как выяснили правоохранители, выехавшие на место происшествия, в земле были прикопаны 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним.

Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего.