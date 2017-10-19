Мэр Харькова пообещал помощь пострадавшим в смертельном ДТП

Харьковский городской голова Геннадий Кернес обещает помощь в организации похорон и лечении пострадавших в результате аварии, которая произошла в среду вечером.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Харьковский городской совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибших. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городская власть поможет вам в лечении ", – подчеркнул Кернес.

Как известно, в результате аварии в центре Харькова погибли 6 человек, еще 6 – травмированы.