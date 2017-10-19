Мэр Харькова пообещал помощь пострадавшим в смертельном ДТП

1762 просмотра
Четверг, 19 октября 2017, 06:03

Харьковский городской голова Геннадий Кернес обещает помощь в организации похорон и лечении пострадавших в результате аварии, которая произошла в среду вечером.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Харьковский городской совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибших. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городская власть поможет вам в лечении ",  подчеркнул Кернес.

Как известно, в результате аварии в центре Харькова погибли 6 человек, еще 6  травмированы.

Темы: Харьков Кернес авария ДТП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Смертельная авария в Харькове: назвали имя второго водителя 19 октября 2017, 02:58
ДТП в Харькове: версию теракта не рассматривают 19 октября 2017, 02:37
Появилось видео первых секунд харьковской аварии 19 октября 2017, 02:06
powered by lun.ua
Главные новости
Нацполиция Харьковщины назвала имена погибших в ДТП
ДТП в Харькове: назвали фамилию водителя
Главные новости дня – за 60 секунд
В Харькове на пешеходном переходе авто задавило 5 человек, еще 6 ранены
Все новости
видео

Каминг-аут. Он пережил пытки в чеченской тюрьме

#MeToo

Жертвы сексуальных домогательств заговорили вслух

не навреди

Почему не стоит говорить эти 13 фраз людям с депрессией