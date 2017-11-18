ООН утвердила рекомендации Украине относительно ситуации с правами человека
Универсальный периодический обзор ООН утвердил 190 рекомендаций Украине относительно ситуации с правами человека.
Об этом сообщает официальный сайт ООН, передает УНИАН.
Докладчиками по обзору ситуации с правами человека в Украине выступили представители Нидерландов, Руанды и Грузии.
"Украина должна рассмотреть эти рекомендации и дать на них ответ в надлежащее время, но не позднее марта 2018 года", - подчеркнул заместитель председателя Постоянного представительства Грузии при отделении ООН в Женеве Иракли Жгенти.
В то же время Жгенти не предоставил подробностей относительно рекомендаций.
"Правительство Украины тщательно и серьезно рассмотрит все рекомендации, а также предоставит свою позицию относительно этих рекомендаций в надлежащее время - до 37-й сессии совета ООН по правам человека в марте 2018 года", - заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
Как известно, ранее Комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.