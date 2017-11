США хотят следить за владельцами американских виз

Правительство США хочет следить за владельцами американских виз, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает издание Pro Publica, передает "Голос Америки".

С этой целью служба миграционного и таможенного контроля США обратилась к технологическим компаниям с запросом на создание соответствующей системы.

"Стражей интересуют алгоритмы, которые оценивали бы потенциальную угрозу, которую представляют владельцы виз, а также проводили наблюдение в социальных сетях за поведением лиц, отнесенных к категории повышенного риска", - пишет издание.

