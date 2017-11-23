США хотят следить за владельцами американских виз

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Четверг, 23 ноября 2017, 21:25

Правительство США хочет следить за владельцами американских виз, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает издание Pro Publica, передает "Голос Америки".

С этой целью служба миграционного и таможенного контроля США обратилась к технологическим компаниям с запросом на создание соответствующей системы.

"Стражей интересуют алгоритмы, которые оценивали бы потенциальную угрозу, которую представляют владельцы виз, а также проводили наблюдение в социальных сетях за поведением лиц, отнесенных к категории повышенного риска", - пишет издание.

Сейчас правительство США собирает информацию от технических компаний и еще не начало создавать программное обеспечение, которое могло бы выполнить поставленные задачи.

Отмечается, что представители Службы миграционного и таможенного контроля США хотят от технологических компаний получать автоматические уведомления об активности владельцев американских виз в соцсетях. Служба уже ведет слежку за определенными сообщениями в соцсетях, но планирует расширить эту сферу деятельности.

Темы: США визы
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